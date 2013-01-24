В условиях конкуренции на рынке медицинских услуг пациенты часто стараются выбрать из множества учреждений именно то, которое, по их мнению, оказывает медицинскую помощь наиболее высокого уровня. Технология МРТ In-Bore Connect помогает достичь такого уровня, объединяя высокое качество изображений и средства, позволяющие отвлечь пациента.



Начиная с момента перемещения пациента в сканер (согласно отзывам, именно на данном этапе пациенты испытывают наибольшее волнение) и вплоть до завершения сканирования, наше решение помогает пациентам расслабиться и лежать неподвижно.





Три инновационных элемента, входящие в состав данной технологии (визуальные эффекты, инструктаж пациентов в процессе сканирования и снижение уровня шума), обеспечивают комфортную среду для пациента в соответствии с его предпочтениями. Таким образом, пациенту становится легче проходить МР-исследование, что может повысить эффективность рабочего процесса вашего медицинского учреждения.