Наша технология МРТ In-bore Connect разработана специально для улучшения взаимодействия с пациентом и рабочего процесса, а также для обеспечения более высокого уровня комфорта пациента.
Наша технология МРТ In-bore Connect разработана специально для улучшения взаимодействия с пациентом и рабочего процесса, а также для обеспечения более высокого уровня комфорта пациента.
В условиях конкуренции на рынке медицинских услуг пациенты часто стараются выбрать из множества учреждений именно то, которое, по их мнению, оказывает медицинскую помощь наиболее высокого уровня. Технология МРТ In-Bore Connect помогает достичь такого уровня, объединяя высокое качество изображений и средства, позволяющие отвлечь пациента.
Начиная с момента перемещения пациента в сканер (согласно отзывам, именно на данном этапе пациенты испытывают наибольшее волнение) и вплоть до завершения сканирования, наше решение помогает пациентам расслабиться и лежать неподвижно.
Три инновационных элемента, входящие в состав данной технологии (визуальные эффекты, инструктаж пациентов в процессе сканирования и снижение уровня шума), обеспечивают комфортную среду для пациента в соответствии с его предпочтениями. Таким образом, пациенту становится легче проходить МР-исследование, что может повысить эффективность рабочего процесса вашего медицинского учреждения.
Пациенты могут выбрать тему видеоматериалов в соответствии со своими предпочтениями. Видеозапись проецируется на стену, а благодаря устанавливаемому зеркалу пациент может видеть запись из туннеля магнита. В сочетании со звуковым сопровождением, доступным при использовании наушников, пациент полностью погружается в созданную среду.
Опция AutoVoice в понятной и спокойной манере дает пациенту указания по задержке дыхания, сообщает о перемещениях стола, а также указывает продолжительность сканирования. Автоматически воспроизводимые инструкции доступны на различных языках. Данные инструкции можно дополнить, создав собственный набор пользовательских голосовых указаний.
Для многих пациентов градиентный шум является одним из наиболее неприятных аспектов МР-исследования. Опция ComforTone автоматически снижает уровень шума до 80%, при этом сохраняя качество и уровень контрастности изображений и не увеличивая продолжительность исследования¹. Протоколы ExamCard с опцией ComforTone будут доступны для стандартных исследований (исследований головного мозга, позвоночника, скелетно-мышечной системы), включая процедуры контрольного сканирования.
Если пациент испытывает дискомфорт, он будет двигаться и стараться изменить положение, что приведет к появлению артефактов на МР-изображениях; в результате процедуру сканирования приходится повторять. Наше внимание к уровню комфорта пациента также обусловлено стремлением повысить качество изображений и эффективность процесса в целом.»
— доктор Мишель Кристиан Немери (Michel Christian Nèmery), нейрорентгенолог и председатель
отделения рентгенологии
больницы Herlev Gentofte University Hospital, Копенгаген, Дания
∙ iPatient — возможность управления рабочим процессом, начиная с подготовки пациента, планирования процесса сканирования и заканчивая этапом обработки изображений
∙ dS SENSE — непревзойденное быстродействие системы² для получения изображений высокого качества, сокращения степени искажения изображения и сокращения времени задержки дыхания/сканирования
∙ Катушки, соответствующие анатомическим областям — задняя катушка, встроенная непосредственно в стол и подходящая для выполнения большинства стандартных исследований
∙ Туннель диаметром 70 см — туннель большего размера позволяет выполнять исследования пациентов различных типов
¹ По сравнению с аналогичным сканированием без использования опции ComforTone
² Внутреннее лабораторное испытание для сравнения dS SENSE и SENSE; данные не опубликованы