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Mri inbore experience masthead

Комфорт пациента   

при выполнении МРТ

Наша технология МРТ In-bore Connect разработана специально для улучшения взаимодействия с пациентом и рабочего процесса, а также для обеспечения более высокого уровня комфорта пациента.

 
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Что это значит?
Final CEE consent
Благодаря технологии In-Bore Connect пациенты смогут по-новому взглянуть на исследования с визуализацией. Специалист кабинета визуализации сможет создать расслабляющую атмосферу в соответствии с предпочтениями исследуемого пациента. Эффект погружения, достигаемый благодаря отображаемым видеоматериалам, позволяет пациенту отвлечься, находясь в туннеле магнита. Кроме того, достигается более успешное взаимодействие с пациентом, улучшается рабочий процесс и повышается уровень комфорта пациента.

Если процедура сканирования будет связана с положительными эмоциями и ощущениями для пациентов, способность обеспечить комфортные условия МРТ-исследования для пациентов станет преимуществом вашего медицинского учреждения.
Комфортный для пациента

Поддержка пациента

Заголовок статьи «Поддержка пациента»

В условиях конкуренции на рынке медицинских услуг пациенты часто стараются выбрать из множества учреждений именно то, которое, по их мнению, оказывает медицинскую помощь наиболее высокого уровня. Технология МРТ In-Bore Connect помогает достичь такого уровня, объединяя высокое качество изображений и средства, позволяющие отвлечь пациента.

Начиная с момента перемещения пациента в сканер (согласно отзывам, именно на данном этапе пациенты испытывают наибольшее волнение) и вплоть до завершения сканирования, наше решение помогает пациентам расслабиться и лежать неподвижно.

Три инновационных элемента, входящие в состав данной технологии (визуальные эффекты, инструктаж пациентов в процессе сканирования и снижение уровня шума), обеспечивают комфортную среду для пациента в соответствии с его предпочтениями. Таким образом, пациенту становится легче проходить МР-исследование, что может повысить эффективность рабочего процесса вашего медицинского учреждения.
иммерсивный визуальный опыт

Видеоматериалы с эффектом погружения

 

Пациенты могут выбрать тему видеоматериалов в соответствии со своими предпочтениями. Видеозапись проецируется на стену, а благодаря устанавливаемому зеркалу пациент может видеть запись из туннеля магнита. В сочетании со звуковым сопровождением, доступным при использовании наушников, пациент полностью погружается в созданную среду.
внимательное руководство пациента

Детальный инструктаж пациента в ходе исследования

 

Опция AutoVoice в понятной и спокойной манере дает пациенту указания по задержке дыхания, сообщает о перемещениях стола, а также указывает продолжительность сканирования. Автоматически воспроизводимые инструкции доступны на различных языках. Данные инструкции можно дополнить, создав собственный набор пользовательских голосовых указаний.
снижение акустического шума

нижение уровня шума

 

Для многих пациентов градиентный шум является одним из наиболее неприятных аспектов МР-исследования. Опция ComforTone автоматически снижает уровень шума до 80%, при этом сохраняя качество и уровень контрастности изображений и не увеличивая продолжительность исследования¹. Протоколы ExamCard с опцией ComforTone будут доступны для стандартных исследований (исследований головного мозга, позвоночника, скелетно-мышечной системы), включая процедуры контрольного сканирования.

Если пациент испытывает дискомфорт, он будет двигаться и стараться изменить положение, что приведет к появлению артефактов на МР-изображениях; в результате процедуру сканирования приходится повторять. Наше внимание к уровню комфорта пациента также обусловлено стремлением повысить качество изображений и эффективность процесса в целом.»

 

— доктор Мишель Кристиан Немери (Michel Christian Nèmery), нейрорентгенолог и председатель

отделения рентгенологии 

больницы Herlev Gentofte University Hospital, Копенгаген, Дания

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Узнайте о том, как технология МРТ In-Bore Connect может способствовать формированию положительных впечатлений от МР-исследования для ваших пациентов. Кроме того, она может улучшить рабочий процесс и повысить производительность.
Миниатюра видео Youtube

Повышение производительности

Повышение производительности
В отделениях с большой нагрузкой количество времени, уделяемого каждому пациенту, постоянно сокращается. Применение инструментов и методов, специально разработанных для таких условий, может помочь медицинским работникам в оказании помощи пациентам. Наша технология МРТ In-Bore Connect относится к числу таких решений.

Удовлетворенность пациентов/медицинских работников

Спокойное и расслабленное состояние пациента может способствовать облегчению процедуры исследования и повышению удовлетворенности пациента. При этом медицинские работники также будут довольны оптимизацией процедур исследования, и это может повысить эффективность их работы. Каждый из этих аспектов положительно влияет на экономические показатели вашего медицинского учреждения.
Удовлетворенность пациентов/медицинских работников

Встроенные опции для усовершенствования рабочих характеристик

Встроенные опции

Помимо технологии In-Bore Connect наша линейка МР-систем включает целый ряд решений, ориентированных на пациента, которые способствуют получению требуемых данных с первой попытки.

∙ iPatient — возможность управления рабочим процессом, начиная с подготовки пациента, планирования процесса сканирования и заканчивая этапом обработки изображений

∙ dS SENSE — непревзойденное быстродействие системы² для получения изображений высокого качества, сокращения степени искажения изображения и сокращения времени задержки дыхания/сканирования

∙ Катушки, соответствующие анатомическим областям — задняя катушка, встроенная непосредственно в стол и подходящая для выполнения большинства стандартных исследований

∙ Туннель диаметром 70 см — туннель большего размера позволяет выполнять исследования пациентов различных типов

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¹ По сравнению с аналогичным сканированием без использования опции ComforTone

² Внутреннее лабораторное испытание для сравнения dS SENSE и SENSE; данные не опубликованы

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Я понимаю

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю