Технология микроциркулярного охлаждения BlueSeal

В новом магните BlueSeal компании Philips применяется технология микроциркулярного охлаждения, работающая всего на 7 литрах жидкого гелия по сравнению с 1500 литрами в стандартных магнитах1. Такой малый объем гелия помещается в магнит и герметизируется на этапе производства, и остается в герметичном состоянии до конца срока службы магнита. Таким образом, удается снизить количество длительных и дорогостоящих
простоев в работе кабинета МРТ, происходящих в результате непредвиденных ситуаций, связанных с утечкой гелия. А также полностью исключить категорию расходов, необходимых для восполнения объема гелия в магните.
«У нас не будет проблем с пополнением объемов гелия до конца срока службы аппарата, поэтому мы можем просто забыть о нем. Это позволит нам сэкономить и стать более экологичной организацией».
Доктор Мария дель Мар Травьесо (Marίa del Mar Travieso), глава отделения радиологии, больница Hospitales San Roque, Испания
Откажитесь от квенч-трубы
В конструкции классического магнита, в соответствии с требуемыми мерами безопасности, должна присутствовать длинная труба – квенч-труба, которая используется для выведения гелия во внешнюю среду в случае необходимости экстренного размагничивания. Магнит с технологией микроциркулярного охлаждения BlueSeal не требует установки квенч-трубы, благодаря специальному резервуару малое количество гелия остается внутри МРТ2. Таким образом значительно уменьшаются затраты на установку новых систем.
«В случае крупного бедствия, например землетрясения, мы можем повторно запустить данные аппараты в относительно короткие сроки; это делает их идеальным решением также с точки зрения управления рисками медицинского учреждения».
Профессор Хашимото (Hashimoto), больница Tokai University Hospital, Япония
В рамках международного стандарта IEC 60601-2-33 определены требования для обеспечения безопасной работы оборудования МРТ, используемого в медицинской диагностике.
Поскольку в магните BlueSeal гелий находится в герметичной системе охлаждения, его утечка в случае утери магнитом сверхпроводимости невозможна. Таким образом, целый ряд требований стандарта IEC неприменим, что значительно облегчает выполнение процедур, обеспечивающих безопасную работу системы на месте эксплуатации:
В случае непредвиденной ситуации с участием пациента магнитное поле моментально опустится после нажатия кнопки экстренного отключения магнитного поля. Весь гелий переходит в газообразное состояние, но остается в системе. Так как гелий нагревается, крио-компрессору требуется время на охлаждение магнита и поднятие поля. Работоспособность магнита восстановится в течение трех дней.
В случае случайного попадания в туннель магнита предметов (инъекторы и проч.), возможно произвести контролируемое отключение поля с консоли оператора. Поле постепенно опустится в течение одного часа. Весь гелий переходит в газообразное состояние, но остается в системе, а криокомпрессор не нагревается. Возобновить работу можно будет в течение 24 часов.
1. По сравнению с магнитом Ingenia 1.5T ZBO.
2. Даже в редких случаях, когда магнит теряет герметичность, несущественное количество выделяющегося гелия не оказывает серьезного влияния на концентрацию кислорода в помещении.
3. На трехмерных изотропных изображениях костно-мышечной системы (3D MSK VIEW), по сравнению с изображениями, полученными с помощью сканеров Philips без применения технологии Compressed SENSE.
4. Требуется соответствующее сервисное соглашение.
5. Зависит от причины отключения оборудования и магнитного поля, сервисного соглашения и условий места размещения. Поле магнита Philips с технологией микроциркулярного охлаждения BlueSeal можно вывести из эксплуатации и повторно восстановить в течение не более16 часов; данный процесс будет включать автоматическое постепенное снижение напряженности поля, период остывания системы, постепенное нарастание напряженности поля, проверку шиммирования, калибровки, финальные проверки (на основе внутренних испытаний).
6. РУ № РЗН 2019/9428 Система магнитно-резонансной томографии Ingenia Ambition с принадлежностями