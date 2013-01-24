Технология микроциркулярного охлаждения BlueSeal

В новом магните BlueSeal компании Philips применяется технология микроциркулярного охлаждения, работающая всего на 7 литрах жидкого гелия по сравнению с 1500 литрами в стандартных магнитах1. Такой малый объем гелия помещается в магнит и герметизируется на этапе производства, и остается в герметичном состоянии до конца срока службы магнита. Таким образом, удается снизить количество длительных и дорогостоящих

простоев в работе кабинета МРТ, происходящих в результате непредвиденных ситуаций, связанных с утечкой гелия. А также полностью исключить категорию расходов, необходимых для восполнения объема гелия в магните.