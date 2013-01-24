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Технология микроциркулярного охлаждения BlueSeal
BlueSeal

Забудьте о гелии!
Новая реальность выполнения МР-исследований с технологией микроциркулярного охлаждения BlueSeal 

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    Больше не нужно думать о проблемах, связанных с гелием!

    Магнит с технологией микроциркулярного охлаждения BlueSeal — надежное решение для движения вперед


    МРТ предоставляет медицинским организациям непревзойденные клинические возможности, однако классическая конструкция МР-сканеров с использованием гелия имеет серьезную финансовую и эксплуатационную нагрузку на учреждение1. Поэтому компания Philips разработала герметичный магнит с технологией микроциркулярного охлаждения BlueSeal, который позволяет трансформировать ваше отделение для выполнения более эффективных МР-исследований. Небольшая часть обычного объема гелия помещается в магнит на производстве и герметизируется на весь срок службы. Это, в свою очередь, позволяет упростить процесс установки и размещения МР-системы, обеспечить надежное выполнение работы, а также не задумываться о возможных сложностях, вызванных использованием гелия.
    Технология магнита BlueSeal компании Philips

    Может ли МРТ работать всего с 7 литрами гелия?

    Миф 1 о МР-процедурах с применением безгелиевой технологии охлаждения: ознакомьтесь с фактами

    Узнайте о преимуществах применения технологии микроциркулярного охлаждения


    Наша цель в том, чтобы вы забыли о возможных сложностях при использовании гелия в классических МР-системах, имели возможность непрерывного предоставления МР-услуг, а также не зависели от дефицитных поставок гелия.
    Забудьте о гелии
    Забудьте о гелии
    Простота размещения, низкие затраты
    Простота размещения, снижение затрат на эксплуатацию
    На пути к бесперебойным МР-процедурам
    На пути к бесперебойным МР-процедурам

    Забудьте о гелии

    Высокоэффективная технология микроохлаждения

    В новом магните BlueSeal компании Philips применяется технология микроциркулярного охлаждения, работающая всего на 7 литрах жидкого гелия по сравнению с 1500 литрами в стандартных магнитах1. Такой малый объем гелия помещается в магнит и герметизируется на этапе производства, и остается в герметичном состоянии до конца срока службы магнита. Таким образом, удается снизить количество длительных и дорогостоящих

    простоев в работе кабинета МРТ, происходящих в результате непредвиденных ситуаций, связанных с утечкой гелия. А также полностью исключить категорию расходов, необходимых для восполнения объема гелия в магните.

    «У нас не будет проблем с пополнением объемов гелия до конца срока службы аппарата, поэтому мы можем просто забыть о нем. Это позволит нам сэкономить и стать более экологичной организацией».

     

    Доктор Мария дель Мар Травьесо (Marίa del Mar Travieso), глава отделения радиологии, больница Hospitales San Roque, Испания

    Простота размещения,  снижение затрат на эксплуатацию

    Размещение классического магнита

    Откажитесь от квенч-трубы

     

    В конструкции классического магнита, в соответствии с требуемыми мерами безопасности, должна присутствовать длинная труба – квенч-труба, которая используется для выведения гелия во внешнюю среду в случае необходимости экстренного размагничивания. Магнит с технологией микроциркулярного охлаждения BlueSeal не требует установки квенч-трубы, благодаря специальному резервуару малое количество гелия остается внутри МРТ2. Таким образом значительно уменьшаются затраты на установку новых систем.

    Размещение магнита BlueSeal
    Размещайте МР-систему, где Вам удобно!

    Минимальное требование к размещению МР-системы составляет 3700 кг, при этом система BlueSeal примерно на 900 кг легче по сравнению с системой предыдущего поколения1. Как результат, процесс размещения системы может быть значительно упрощен, объем работ, связанных с напольным покрытием, может быть уменьшен, а также общие затраты на установку могут стать ниже.

    На пути к бесперебойным МР-исследованиям


    Магнит с технологией микроциркулярного охлаждения BlueSeal является первым магнитом Philips, управляемым с помощью искусственного интеллекта (ИИ) с целью поддержки набора функций под названием EasySwitch. К примеру, в случае застревния объекта в туннеле магнита магнитное поле системы с технологией микроциркулярного охлаждения BlueSeal можно отключить на консоли. После устранения проблемы специалист медицинского учреждения либо инженер компании Philips4 сможет активировать магнит и восстановить магнитное поле (менее, чем за 24 часа), минимизировав простой в рабочем процессе.

    «В случае крупного бедствия, например землетрясения, мы можем повторно запустить данные аппараты в относительно короткие сроки; это делает их идеальным решением также с точки зрения управления рисками медицинского учреждения».

     

    Профессор Хашимото (Hashimoto), больница Tokai University Hospital, Япония

    На пути к бесперебойным МР-процедурам

    Часто задаваемые вопросы о магните с технологией микроциркулярного охлаждения BlueSeal

    Если квенч-труба не требуется, каким образом осуществляется регуляция давления?
    При снижении магнитного поля температура сверхпроводника возрастает, что приводит к увеличению давления гелия. При этом давление становится до 4 раз ниже, чем при заправке магнита на производстве при комнатной температуре. Гелий под давлением находится во внутренних резервуарах магнита, которые полностью отвечают стандартам качества и безопасности.
    Помимо установки и размещения, каким образом магнит Philips с технологией микроциркулярного охлаждения BlueSeal может облегчить выполнение процедур, обеспечивающих безопасную работу на месте эксплуатации системы?

    В рамках международного стандарта IEC 60601-2-33 определены требования для обеспечения безопасной работы оборудования МРТ, используемого в медицинской диагностике.

    Поскольку в магните BlueSeal гелий находится в герметичной системе охлаждения, его утечка в случае утери магнитом сверхпроводимости невозможна. Таким образом, целый ряд требований стандарта IEC неприменим, что значительно облегчает выполнение процедур, обеспечивающих безопасную работу системы на месте эксплуатации:

    • ОТСУТСТВИЕ необходимости в поставках жидкого криогенного вещества, например, для процедур, выполняемых после выделения газа, либо в качестве меры предосторожности при возможной нехватке кислорода.
    • ОТСУТСТВИЕ необходимости в соответствующих мерах безопасности при непредвиденном отключении магнитного поля, например, в рамках плана действий в экстренных ситуациях.
    Влияет ли технология BlueSeal на диагностические качества МРТ?
    Технические характеристики магнита с технологией BlueSeal являются одними из лучших в продуктовом портфеле Philips и отличаются однородностью (≤ 0,9 ppm, при DSV 45 см), высокой линейностью градиентов (амплитуда 45 мТл/м, скорость нарастания 200 Тл/м/с) и большим полем обзора (55 см).
    Сколько времени понадобится для восстановления работоспособности магнита в случае его отключения?

    В случае непредвиденной ситуации с участием пациента магнитное поле моментально опустится после нажатия кнопки экстренного отключения магнитного поля. Весь гелий переходит в газообразное состояние, но остается в системе. Так как гелий нагревается, крио-компрессору требуется время на охлаждение магнита и поднятие поля. Работоспособность магнита восстановится в течение трех дней.

     

    В случае случайного попадания в туннель магнита предметов (инъекторы и проч.), возможно произвести контролируемое отключение поля с консоли оператора. Поле постепенно опустится в течение одного часа. Весь гелий переходит в газообразное состояние, но остается в системе, а криокомпрессор не нагревается. Возобновить работу можно будет в течение 24 часов.

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    Узнайте все о магните Philips c технологией микроциркулярного охлаждения BlueSeal

    МР-исследования с применением безгелиевой технологии охлаждения являются животрепещущей темой для обсуждения в кругу специалистов по МРТ. Узнайте больше о том, каким образом технология BlueSeal работает, а также ознакомьтесь с последними обзорами специалистов в данной области.

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    МР-сканер Ingenia Ambition 1.5T


    Первый безгелиевый МР-сканер Philips, который обеспечивает отличительные для компании Philips качества: непревзойденную скорость, надежность клинического процесса, комфорт пациента и спокойствие в рамках МР-исследований, выполняемых с применением безгелиевой системы охлаждения1
    Познакомьтесь с системой Ingenia Ambition
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    Что это значит?
    Final CEE consent

    1. По сравнению с магнитом Ingenia 1.5T ZBO.

    2. Даже в редких случаях, когда магнит теряет герметичность, несущественное количество выделяющегося гелия не оказывает серьезного влияния на концентрацию кислорода в помещении.

    3. На трехмерных изотропных изображениях костно-мышечной системы (3D MSK VIEW), по сравнению с изображениями, полученными с помощью сканеров Philips без применения технологии Compressed SENSE.

    4. Требуется соответствующее сервисное соглашение.

    5. Зависит от причины отключения оборудования и магнитного поля, сервисного соглашения и условий места размещения. Поле магнита Philips с технологией микроциркулярного охлаждения BlueSeal можно вывести из эксплуатации и повторно восстановить в течение не более16 часов; данный процесс будет включать автоматическое постепенное снижение напряженности поля, период остывания системы, постепенное нарастание напряженности поля, проверку шиммирования, калибровки, финальные проверки (на основе внутренних испытаний).

    6. РУ № РЗН 2019/9428 Система магнитно-резонансной томографии Ingenia Ambition с принадлежностями

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    Я понимаю

    Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

    Я понимаю