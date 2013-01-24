Уверенный путь  к терапии

Более уверенная постановка диагноза и планирование терапии.

Исключительное качество изображений благодаря использованию таких инструментов, как IMR, O-MAR и iDose4, в сочетании с генератором высокой мощности и технологией реконструкции с использованием 32 срезов. Теперь вы будете уверены в правильности принимаемых решений.

Сокращение периода до начала терапии благодаря интуитивным инструментам для рабочего процесса.

Технология IMR позволяет улучшить качество изображений и усовершенствовать процесс автоматической сегментации. Сокращение числа процедур, выполняемых вручную, — быстрое оконтуривание и сокращение времени подготовки к терапии.