Уверенный путь  к терапии

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Радиационная онкология

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    Решения для радиационной онкологии компании Philips


    Лучевая терапия может быть эффективным методом борьбы с раком. В то же время, процедуры в рамках лучевой терапии часто неэффективны и не объединены в единый процесс. Любые сомнения, возникающие на протяжении всего процесса, могут негативно повлиять на качество, точность и своевременность лечения. Специалисты стремятся свести к минимуму эти сомнения и сделать все возможное, чтобы процесс лечения каждого пациента был цельным и целенаправленным. Неважно, какова ваша цель: получить больше сведений о характеристиках опухоли, улучшить границы целевого объема и расположенных рядом органов и анатомических структур, повысить точность проведения терапии или усовершенствовать процесс оценки реакции пациента на терапию. Визуализация всегда играет важнейшую роль.
    Компания Philips предлагает комплекс надежных специализированных решений для лучевой терапии, которые охватывают все этапы — от диагностической визуализации до планирования терапии. Благодаря интеграции новых инструментов, систем и программ мы поможем вам улучшить качество оказания медицинских услуг, сократить период до начала терапии и повысить уровень комфорта пациента. Совместными усилиями мы сможем выявить причины возникающих сомнений и неэффективности процесса лечения. Затем мы сможем решить эти проблемы с помощью передовых решений для визуализации, планирования терапии с учетом особенностей пациента и возможностями расширения, а также с помощью интеллектуальной автоматизации рабочего процесса. Будучи вашим постоянным партнером, мы поможем вам получить максимальную выгоду от ваших инвестиций и обеспечить их защиту. Вместе с компанией Philips вы сможете упростить рабочий процесс и сделать его более точным от начала и до конца. А также быть уверенными, что вы сможете добиться стабильных результатов лечения.

      • Цифровые MR-RT системы нового поколения Ingenia 3.0T и 1.5T с широким тоннелем

         

        Сканирование в 2D- и 3D-режиме до 50% быстрее* с помощью технологии Compressed SENSE

         

        Упрощенный процесс установки — магнит BlueSeal не требует квенч-трубы (система Ambition 1.5T)

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      • Система Big Bore

         

        Более уверенная постановка диагноза и планирование терапии.

        Исключительное качество изображений благодаря использованию таких инструментов, как IMR, O-MAR и iDose4, в сочетании с генератором высокой мощности и технологией реконструкции с использованием 32 срезов. Теперь вы будете уверены в правильности принимаемых решений.

        Сокращение периода до начала терапии благодаря интуитивным инструментам для рабочего процесса.

        Технология IMR позволяет улучшить качество изображений и усовершенствовать процесс автоматической сегментации. Сокращение числа процедур, выполняемых вручную, — быстрое оконтуривание и сокращение времени подготовки к терапии.

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      • Усовершенствованное планирование терапии с технологией Pinnacle

         

        Высокая скорость оптимизации благодаря новой технологии компании Philips

        Повышение уверенности в качестве планирования благодаря технологии планирования с учетом индивидуальных особенностей нового поколения и интегрированной технологии PlanIQ Feasibility

        Повышенная эффективность рабочего процесса при использовании полностью обновленного пользовательского интерфейса

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        Повышение точности визуализации, планирования и терапии


        Несмотря на эффективность таргетной терапии, любые сомнения, возникающие в процессе лечения, — от визуализации до планирования терапии — могут негативно повлиять на качество лечения. Наши решения предназначены для того, чтобы свести к минимуму эти сомнения, повысить точность, усовершенствовать процесс оценки реакции пациента на терапию и при необходимости адаптировать план лечения. Все это позволит вам с уверенностью демонстрировать стабильное качество оказания медицинских услуг.

        Сокращение периода до начала терапии


        Текущие решения для радиационной онкологии делают рабочий процесс разрозненным, трудоемким и отнимающим много времени. Наши решения позволяют объединить все процедуры визуализации, планирования и терапии, чтобы вы смогли внедрить передовые практики и повысить качество оказания медицинских услуг. Интеллектуальная автоматизация способствует созданию единого подхода и более быстрому выполнению трудоемких задач, что позволяет сократить период до начала терапии.

        Получите максимальную выгоду от ваших инвестиций


        Лучевая терапия продолжает совершенствоваться. Сегодня, чтобы оставаться конкурентоспособными и использовать все преимущества новых технологий,требуются инвестиции. Компания Philips предоставляет специализированные решения для лучевой терапии, которые охватывают все этапы — от визуализации до планирования терапии. Благодаря нашим надежным и передовым инновациям вы сможете повысить качество предоставления медицинских услуг. Будучи вашим верным партнером, мы обеспечиваем различные опции модернизации и программы обслуживания, консультационные услуги и всегда доступные образовательные программы,чтобы вы смогли получать максимальную выгоду от ваших инвестиций на протяжении всего срока эксплуатации оборудования.

        Повышение уровня удовлетворенности пациента качеством обслуживания


        Лучевая терапия может стать испытанием для пациентов. Доказано, что уровень комфорта пациента тесно связан с результатами лечения. Удовлетворенность пациента качеством оказания услуг становится все более важным показателем эффективности. Наши решения призваны повысить удовлетворенность пациентов и их семей, сократив период до начала терапии и повысив уровень комфорта. Они также повышают уровень удовлетворенности медицинских работников. Теперь они смогут уделять больше времени лечению пациентов благодаря упрощенному рабочем процессу.

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        *По сравнению с изображениями, полученными с помощью сканеров Philips без применения технологии Compressed SENSE.

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        Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

        Я понимаю