IntelliSpace Portal 12

Приложение объединяет несколько изображений в единое изображение с полным полем обзора, чтобы облегчить просмотр данных с несколькими положениями сканирования. Для выполнения этой задачи достаточно просто щелкнуть мышью в приложении мультимодального просмотра; при ежедневном использовании этот процесс можно ускорить с помощью готового протокола полностью автоматической обработки





Основные варианты клинического применения – МРА исследования периферических сосудов, исследования на метастазы для всего тела на уровне от глаз до бедер, а также визуализация всего позвоночника для исследования всей ЦНС. Полученные серии изображений можно просматривать, выводить на пленку и экспортировать в формате DICOM. Основные варианты клинического применения – МРА исследования периферических сосудов, исследования на метастазы для всего тела на уровне от глаз до бедер, а также визуализация всего позвоночника для исследования всей ЦНС. Полученные серии изображений можно просматривать, выводить на пленку и экспортировать в формате DICOM. ПодробнееСвернуть