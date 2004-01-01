IntelliSpace Portal 12

Количественное определение деформации миокарда

Приложение MR Caas² ³ Strain⁵ помогает в диагностике и мониторинге пациентов с дилатационной кардиомиопатией (ДКМП), гипертрофической кардиомиопатией (ГКМП) и рестриктивной кардиомиопатией (РКМП), а также у пациентов с пороками клапанов сердца. Основные преимущества включают предоставление глобальных параметров деформации, таких как глобальная продольная деформация (global longitudinal strain, GLS), глобальная круговая деформация (global circumferential strain, GCS) и глобальная радиальная деформация (global radial strain, GRS) с помощью изображений по типу SSFP по короткой и длинной оси, а также описание деформации миокарда, такой как укорочение, утолщение и удлинение во время сердечного цикла.