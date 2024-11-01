Philips IntelliSpace Portal 12 – это специализированное программное обеспечение для обработки медицинских изображений с использованием технологий искусственного интеллекта. Результаты, получаемые с использованием данного решения, помогают врачам-рентгенологам описывать даже самые сложные и спорные клинические случаи с большей уверенностью. Систему можно адаптировать под необходимости именно вашего медицинского учреждения.
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Усовершенствованный рабочий процесс анализа сосудов обеспечивает более быстрый результат
Усовершенствованный рабочий процесс анализа сосудов обеспечивает более быстрый результат
Multi-Modality Advanced Vessel Analysis (AVA) предлагает¹ новый пользовательский интерфейс и упрощенный, интуитивно понятный рабочий процесс, разработанный, чтобы ускорить вашу работу по анализу и продолжить оказание поддержки в принятии клинических решений. Дополнительные преимущества включают автоматическое выделение костной ткани головы и шеи, усовершенствования в выделении сосудов, обрабатываемых и готовых к просмотру за короткое время, новые интерактивные инструменты редактирования сосудов, чтобы справиться с оценкой сложных сосудистых патологий посредством простой коррекции, а также автоматическое сохранение результатов для сокращения времени подготовки отчета.
Усовершенствованный рабочий процесс анализа сосудов обеспечивает более быстрый результат
Multi-Modality Advanced Vessel Analysis (AVA) предлагает¹ новый пользовательский интерфейс и упрощенный, интуитивно понятный рабочий процесс, разработанный, чтобы ускорить вашу работу по анализу и продолжить оказание поддержки в принятии клинических решений. Дополнительные преимущества включают автоматическое выделение костной ткани головы и шеи, усовершенствования в выделении сосудов, обрабатываемых и готовых к просмотру за короткое время, новые интерактивные инструменты редактирования сосудов, чтобы справиться с оценкой сложных сосудистых патологий посредством простой коррекции, а также автоматическое сохранение результатов для сокращения времени подготовки отчета.
Усовершенствованный рабочий процесс анализа сосудов обеспечивает более быстрый результат
Multi-Modality Advanced Vessel Analysis (AVA) предлагает¹ новый пользовательский интерфейс и упрощенный, интуитивно понятный рабочий процесс, разработанный, чтобы ускорить вашу работу по анализу и продолжить оказание поддержки в принятии клинических решений. Дополнительные преимущества включают автоматическое выделение костной ткани головы и шеи, усовершенствования в выделении сосудов, обрабатываемых и готовых к просмотру за короткое время, новые интерактивные инструменты редактирования сосудов, чтобы справиться с оценкой сложных сосудистых патологий посредством простой коррекции, а также автоматическое сохранение результатов для сокращения времени подготовки отчета.
Усовершенствованный рабочий процесс анализа сосудов обеспечивает более быстрый результат
Усовершенствованный рабочий процесс анализа сосудов обеспечивает более быстрый результат
Multi-Modality Advanced Vessel Analysis (AVA) предлагает¹ новый пользовательский интерфейс и упрощенный, интуитивно понятный рабочий процесс, разработанный, чтобы ускорить вашу работу по анализу и продолжить оказание поддержки в принятии клинических решений. Дополнительные преимущества включают автоматическое выделение костной ткани головы и шеи, усовершенствования в выделении сосудов, обрабатываемых и готовых к просмотру за короткое время, новые интерактивные инструменты редактирования сосудов, чтобы справиться с оценкой сложных сосудистых патологий посредством простой коррекции, а также автоматическое сохранение результатов для сокращения времени подготовки отчета.
Автоматическая сегментация ЛЖ/ПЖ на основе технологий искусственного интеллекта (ИИ) для функционального анализа
Автоматическая сегментация ЛЖ/ПЖ на основе технологий искусственного интеллекта (ИИ) для функционального анализа
Функциональный анализ приложения MR Cardiac теперь обеспечивает полностью автоматическую, основанную на ИИ сегментацию массивов функциональных данных по короткой оси, как для левого, так и для правого желудочков, а также автоматическое обнаружение конечной диастолической и конечной систолической фаз.
Автоматическая сегментация ЛЖ/ПЖ на основе технологий искусственного интеллекта (ИИ) для функционального анализа
Функциональный анализ приложения MR Cardiac теперь обеспечивает полностью автоматическую, основанную на ИИ сегментацию массивов функциональных данных по короткой оси, как для левого, так и для правого желудочков, а также автоматическое обнаружение конечной диастолической и конечной систолической фаз.
Автоматическая сегментация ЛЖ/ПЖ на основе технологий искусственного интеллекта (ИИ) для функционального анализа
Функциональный анализ приложения MR Cardiac теперь обеспечивает полностью автоматическую, основанную на ИИ сегментацию массивов функциональных данных по короткой оси, как для левого, так и для правого желудочков, а также автоматическое обнаружение конечной диастолической и конечной систолической фаз.
Автоматическая сегментация ЛЖ/ПЖ на основе технологий искусственного интеллекта (ИИ) для функционального анализа
Автоматическая сегментация ЛЖ/ПЖ на основе технологий искусственного интеллекта (ИИ) для функционального анализа
Функциональный анализ приложения MR Cardiac теперь обеспечивает полностью автоматическую, основанную на ИИ сегментацию массивов функциональных данных по короткой оси, как для левого, так и для правого желудочков, а также автоматическое обнаружение конечной диастолической и конечной систолической фаз.
MR 4D flow² ³ для сердца и магистральных артерий
MR 4D flow² ³ для сердца и магистральных артерий
Приложение MR Caas 4D Flow ² ³ представляет собой программное решение для постобработки, позволяющее пользователям создавать трехмерные объемные реконструкции потоковых данных МРТ сердца, визуализировать и оценивать кровоток в сердечно-сосудистых структурах, включая сердечные клапаны, камеры и сосуды, на основе четырехмерной МРТ-визуализации сердечно-сосудистой системы. Основные преимущества включают количественное определение кровотока всего в несколько щелчков мыши, оптимизацию визуализации патологии основных сосудов, таких как аневризма восходящей аорты и внутрисердечный анализ с автоматическим отслеживанием клапана для визуализации и количественного анализа кровотока в области сердечного клапана.
MR 4D flow² ³ для сердца и магистральных артерий
Приложение MR Caas 4D Flow ² ³ представляет собой программное решение для постобработки, позволяющее пользователям создавать трехмерные объемные реконструкции потоковых данных МРТ сердца, визуализировать и оценивать кровоток в сердечно-сосудистых структурах, включая сердечные клапаны, камеры и сосуды, на основе четырехмерной МРТ-визуализации сердечно-сосудистой системы. Основные преимущества включают количественное определение кровотока всего в несколько щелчков мыши, оптимизацию визуализации патологии основных сосудов, таких как аневризма восходящей аорты и внутрисердечный анализ с автоматическим отслеживанием клапана для визуализации и количественного анализа кровотока в области сердечного клапана.
MR 4D flow² ³ для сердца и магистральных артерий
Приложение MR Caas 4D Flow ² ³ представляет собой программное решение для постобработки, позволяющее пользователям создавать трехмерные объемные реконструкции потоковых данных МРТ сердца, визуализировать и оценивать кровоток в сердечно-сосудистых структурах, включая сердечные клапаны, камеры и сосуды, на основе четырехмерной МРТ-визуализации сердечно-сосудистой системы. Основные преимущества включают количественное определение кровотока всего в несколько щелчков мыши, оптимизацию визуализации патологии основных сосудов, таких как аневризма восходящей аорты и внутрисердечный анализ с автоматическим отслеживанием клапана для визуализации и количественного анализа кровотока в области сердечного клапана.
Приложение MR Caas 4D Flow ² ³ представляет собой программное решение для постобработки, позволяющее пользователям создавать трехмерные объемные реконструкции потоковых данных МРТ сердца, визуализировать и оценивать кровоток в сердечно-сосудистых структурах, включая сердечные клапаны, камеры и сосуды, на основе четырехмерной МРТ-визуализации сердечно-сосудистой системы. Основные преимущества включают количественное определение кровотока всего в несколько щелчков мыши, оптимизацию визуализации патологии основных сосудов, таких как аневризма восходящей аорты и внутрисердечный анализ с автоматическим отслеживанием клапана для визуализации и количественного анализа кровотока в области сердечного клапана.
Улучшенное автоматическое выделение и маркировка коронарного дерева
Улучшенное автоматическое выделение и маркировка коронарного дерева
CT Comprehensive Cardiac Analysis предлагает автоматическое выделение и визуализацию коронарного дерева, а также улучшенную автоматическую маркировку различных коронарных сегментов. Основные преимущества включают подробную сегментацию до 17 дистальных сегментов в соответствии с рекомендациями American Heart Association (AHA), оптимизацию для низкодозовых КТ и автоматическую маркировку более чем 10 сегментов, включая диагональные, и септальные.
Улучшенное автоматическое выделение и маркировка коронарного дерева
CT Comprehensive Cardiac Analysis предлагает автоматическое выделение и визуализацию коронарного дерева, а также улучшенную автоматическую маркировку различных коронарных сегментов. Основные преимущества включают подробную сегментацию до 17 дистальных сегментов в соответствии с рекомендациями American Heart Association (AHA), оптимизацию для низкодозовых КТ и автоматическую маркировку более чем 10 сегментов, включая диагональные, и септальные.
Улучшенное автоматическое выделение и маркировка коронарного дерева
CT Comprehensive Cardiac Analysis предлагает автоматическое выделение и визуализацию коронарного дерева, а также улучшенную автоматическую маркировку различных коронарных сегментов. Основные преимущества включают подробную сегментацию до 17 дистальных сегментов в соответствии с рекомендациями American Heart Association (AHA), оптимизацию для низкодозовых КТ и автоматическую маркировку более чем 10 сегментов, включая диагональные, и септальные.
Улучшенное автоматическое выделение и маркировка коронарного дерева
Улучшенное автоматическое выделение и маркировка коронарного дерева
CT Comprehensive Cardiac Analysis предлагает автоматическое выделение и визуализацию коронарного дерева, а также улучшенную автоматическую маркировку различных коронарных сегментов. Основные преимущества включают подробную сегментацию до 17 дистальных сегментов в соответствии с рекомендациями American Heart Association (AHA), оптимизацию для низкодозовых КТ и автоматическую маркировку более чем 10 сегментов, включая диагональные, и септальные.
Количественное определение деформации миокарда
Количественное определение деформации миокарда
Приложение MR Caas² ³ Strain⁵ помогает в диагностике и мониторинге пациентов с дилатационной кардиомиопатией (ДКМП), гипертрофической кардиомиопатией (ГКМП) и рестриктивной кардиомиопатией (РКМП), а также у пациентов с пороками клапанов сердца. Основные преимущества включают предоставление глобальных параметров деформации, таких как глобальная продольная деформация (global longitudinal strain, GLS), глобальная круговая деформация (global circumferential strain, GCS) и глобальная радиальная деформация (global radial strain, GRS) с помощью изображений по типу SSFP по короткой и длинной оси, а также описание деформации миокарда, такой как укорочение, утолщение и удлинение во время сердечного цикла.
Количественное определение деформации миокарда
Приложение MR Caas² ³ Strain⁵ помогает в диагностике и мониторинге пациентов с дилатационной кардиомиопатией (ДКМП), гипертрофической кардиомиопатией (ГКМП) и рестриктивной кардиомиопатией (РКМП), а также у пациентов с пороками клапанов сердца. Основные преимущества включают предоставление глобальных параметров деформации, таких как глобальная продольная деформация (global longitudinal strain, GLS), глобальная круговая деформация (global circumferential strain, GCS) и глобальная радиальная деформация (global radial strain, GRS) с помощью изображений по типу SSFP по короткой и длинной оси, а также описание деформации миокарда, такой как укорочение, утолщение и удлинение во время сердечного цикла.
Количественное определение деформации миокарда
Приложение MR Caas² ³ Strain⁵ помогает в диагностике и мониторинге пациентов с дилатационной кардиомиопатией (ДКМП), гипертрофической кардиомиопатией (ГКМП) и рестриктивной кардиомиопатией (РКМП), а также у пациентов с пороками клапанов сердца. Основные преимущества включают предоставление глобальных параметров деформации, таких как глобальная продольная деформация (global longitudinal strain, GLS), глобальная круговая деформация (global circumferential strain, GCS) и глобальная радиальная деформация (global radial strain, GRS) с помощью изображений по типу SSFP по короткой и длинной оси, а также описание деформации миокарда, такой как укорочение, утолщение и удлинение во время сердечного цикла.
Приложение MR Caas² ³ Strain⁵ помогает в диагностике и мониторинге пациентов с дилатационной кардиомиопатией (ДКМП), гипертрофической кардиомиопатией (ГКМП) и рестриктивной кардиомиопатией (РКМП), а также у пациентов с пороками клапанов сердца. Основные преимущества включают предоставление глобальных параметров деформации, таких как глобальная продольная деформация (global longitudinal strain, GLS), глобальная круговая деформация (global circumferential strain, GCS) и глобальная радиальная деформация (global radial strain, GRS) с помощью изображений по типу SSFP по короткой и длинной оси, а также описание деформации миокарда, такой как укорочение, утолщение и удлинение во время сердечного цикла.
Photo Realistic Volume Rendering⁶
Photo Realistic Volume Rendering⁶
Объемная реконструкция изображений с улучшенной детализацией тканей и органов, благодаря новым протоколам визуализации оптимизированным под различные клинические задачи с возможностью настройки виртуальных источников света и глубины трехмерного массива данных.
Photo Realistic Volume Rendering⁶
Объемная реконструкция изображений с улучшенной детализацией тканей и органов, благодаря новым протоколам визуализации оптимизированным под различные клинические задачи с возможностью настройки виртуальных источников света и глубины трехмерного массива данных.
Photo Realistic Volume Rendering⁶
Объемная реконструкция изображений с улучшенной детализацией тканей и органов, благодаря новым протоколам визуализации оптимизированным под различные клинические задачи с возможностью настройки виртуальных источников света и глубины трехмерного массива данных.
Объемная реконструкция изображений с улучшенной детализацией тканей и органов, благодаря новым протоколам визуализации оптимизированным под различные клинические задачи с возможностью настройки виртуальных источников света и глубины трехмерного массива данных.
Выявление узелков в легких с помощью технологии Искусственного Интеллекта (ИИ)
Выявление узелков в легких с помощью технологии Искусственного Интеллекта (ИИ)
CT LNA ClearRead³ ⁸ CAD обеспечивает возможности обнаружения и качественного анализа на основе глубокого обучения⁹ для всех типов узелков, включая солидные, частично солидные и узелки по типу матового стекла. Этот алгоритм оптимизирован для низкодозной КТ и предназначен для работы при сканировании с внутривенным контрастированием или без него, независимо от поставщика сканера и протокола получения изображений. Поддерживается возможность обработки и отправки результатов автоматического обнаружения в систему PACS.
Выявление узелков в легких с помощью технологии Искусственного Интеллекта (ИИ)
CT LNA ClearRead³ ⁸ CAD обеспечивает возможности обнаружения и качественного анализа на основе глубокого обучения⁹ для всех типов узелков, включая солидные, частично солидные и узелки по типу матового стекла. Этот алгоритм оптимизирован для низкодозной КТ и предназначен для работы при сканировании с внутривенным контрастированием или без него, независимо от поставщика сканера и протокола получения изображений. Поддерживается возможность обработки и отправки результатов автоматического обнаружения в систему PACS.
Выявление узелков в легких с помощью технологии Искусственного Интеллекта (ИИ)
CT LNA ClearRead³ ⁸ CAD обеспечивает возможности обнаружения и качественного анализа на основе глубокого обучения⁹ для всех типов узелков, включая солидные, частично солидные и узелки по типу матового стекла. Этот алгоритм оптимизирован для низкодозной КТ и предназначен для работы при сканировании с внутривенным контрастированием или без него, независимо от поставщика сканера и протокола получения изображений. Поддерживается возможность обработки и отправки результатов автоматического обнаружения в систему PACS.
Выявление узелков в легких с помощью технологии Искусственного Интеллекта (ИИ)
Выявление узелков в легких с помощью технологии Искусственного Интеллекта (ИИ)
CT LNA ClearRead³ ⁸ CAD обеспечивает возможности обнаружения и качественного анализа на основе глубокого обучения⁹ для всех типов узелков, включая солидные, частично солидные и узелки по типу матового стекла. Этот алгоритм оптимизирован для низкодозной КТ и предназначен для работы при сканировании с внутривенным контрастированием или без него, независимо от поставщика сканера и протокола получения изображений. Поддерживается возможность обработки и отправки результатов автоматического обнаружения в систему PACS.
Расширенная количественная оценка объема поражения легких
Расширенная количественная оценка объема поражения легких
CT COPD (КТ-оценка при ХОБЛ) теперь предлагает улучшенную автоматическую сегментацию легких, а также расширенную количественную оценку участков с низкой аттенюацией с использованием двух регулируемых пороговых значений. Алгоритм сегментации для объемов легких был апробирован при работе с наборами данных, связанных с COVID-19.
Расширенная количественная оценка объема поражения легких
CT COPD (КТ-оценка при ХОБЛ) теперь предлагает улучшенную автоматическую сегментацию легких, а также расширенную количественную оценку участков с низкой аттенюацией с использованием двух регулируемых пороговых значений. Алгоритм сегментации для объемов легких был апробирован при работе с наборами данных, связанных с COVID-19.
Расширенная количественная оценка объема поражения легких
CT COPD (КТ-оценка при ХОБЛ) теперь предлагает улучшенную автоматическую сегментацию легких, а также расширенную количественную оценку участков с низкой аттенюацией с использованием двух регулируемых пороговых значений. Алгоритм сегментации для объемов легких был апробирован при работе с наборами данных, связанных с COVID-19.
Расширенная количественная оценка объема поражения легких
Расширенная количественная оценка объема поражения легких
CT COPD (КТ-оценка при ХОБЛ) теперь предлагает улучшенную автоматическую сегментацию легких, а также расширенную количественную оценку участков с низкой аттенюацией с использованием двух регулируемых пороговых значений. Алгоритм сегментации для объемов легких был апробирован при работе с наборами данных, связанных с COVID-19.
Автоматизированный рабочий процесс оценки инсульта и предоставление результата лечащему врачу
Автоматизированный рабочий процесс оценки инсульта и предоставление результата лечащему врачу
В дополнение к недавно введенной возможности автоматической отправки КТ-перфузии и сводных карт в систему PACS и снижению необходимости в запуске приложения, КТ-перфузия головного мозга теперь позволяет автоматически генерировать и передавать результаты по электронной почте¹⁰ заранее определенному списку получателей, что обеспечивает ускорение обмена информацией между врачами. В приложение интегрирован индикатор качества исходных данных, указывающий на возможные сбои сбора данных, которые могут повлиять на результаты.
Автоматизированный рабочий процесс оценки инсульта и предоставление результата лечащему врачу
В дополнение к недавно введенной возможности автоматической отправки КТ-перфузии и сводных карт в систему PACS и снижению необходимости в запуске приложения, КТ-перфузия головного мозга теперь позволяет автоматически генерировать и передавать результаты по электронной почте¹⁰ заранее определенному списку получателей, что обеспечивает ускорение обмена информацией между врачами. В приложение интегрирован индикатор качества исходных данных, указывающий на возможные сбои сбора данных, которые могут повлиять на результаты.
Автоматизированный рабочий процесс оценки инсульта и предоставление результата лечащему врачу
В дополнение к недавно введенной возможности автоматической отправки КТ-перфузии и сводных карт в систему PACS и снижению необходимости в запуске приложения, КТ-перфузия головного мозга теперь позволяет автоматически генерировать и передавать результаты по электронной почте¹⁰ заранее определенному списку получателей, что обеспечивает ускорение обмена информацией между врачами. В приложение интегрирован индикатор качества исходных данных, указывающий на возможные сбои сбора данных, которые могут повлиять на результаты.
Автоматизированный рабочий процесс оценки инсульта и предоставление результата лечащему врачу
Автоматизированный рабочий процесс оценки инсульта и предоставление результата лечащему врачу
В дополнение к недавно введенной возможности автоматической отправки КТ-перфузии и сводных карт в систему PACS и снижению необходимости в запуске приложения, КТ-перфузия головного мозга теперь позволяет автоматически генерировать и передавать результаты по электронной почте¹⁰ заранее определенному списку получателей, что обеспечивает ускорение обмена информацией между врачами. В приложение интегрирован индикатор качества исходных данных, указывающий на возможные сбои сбора данных, которые могут повлиять на результаты.
Дополнительные возможности анализа спектральных данных
Дополнительные возможности анализа спектральных данных
Постобработка для спектральных сканеров Philips. Происходит автоматическое получение результатов спектрального КТ, что предоставляет дополнительные клинические преимущества в оценке данных.
Дополнительные возможности анализа спектральных данных
Постобработка для спектральных сканеров Philips. Происходит автоматическое получение результатов спектрального КТ, что предоставляет дополнительные клинические преимущества в оценке данных.
Дополнительные возможности анализа спектральных данных
Постобработка для спектральных сканеров Philips. Происходит автоматическое получение результатов спектрального КТ, что предоставляет дополнительные клинические преимущества в оценке данных.
Дополнительные возможности анализа спектральных данных
Дополнительные возможности анализа спектральных данных
Постобработка для спектральных сканеров Philips. Происходит автоматическое получение результатов спектрального КТ, что предоставляет дополнительные клинические преимущества в оценке данных.
Оптимизация рабочего процесса во всех приложениях для сокращения времени составления отчета
Оптимизация рабочего процесса во всех приложениях для сокращения времени составления отчета
Многочисленные улучшения рабочего процесса, основанные в том числе на технологии ИИ, позволили улучшить инструмент анализа опухолевого роста в приложении Multi-Modality Tumor Tracking; сделали возможным использование параллельно двух приложений для анализа; повысили производительность системы в различных областях, таких как время загрузки, производительность интерактивной системы и экономия времени на получение результатов.
Оптимизация рабочего процесса во всех приложениях для сокращения времени составления отчета
Многочисленные улучшения рабочего процесса, основанные в том числе на технологии ИИ, позволили улучшить инструмент анализа опухолевого роста в приложении Multi-Modality Tumor Tracking; сделали возможным использование параллельно двух приложений для анализа; повысили производительность системы в различных областях, таких как время загрузки, производительность интерактивной системы и экономия времени на получение результатов.
Оптимизация рабочего процесса во всех приложениях для сокращения времени составления отчета
Многочисленные улучшения рабочего процесса, основанные в том числе на технологии ИИ, позволили улучшить инструмент анализа опухолевого роста в приложении Multi-Modality Tumor Tracking; сделали возможным использование параллельно двух приложений для анализа; повысили производительность системы в различных областях, таких как время загрузки, производительность интерактивной системы и экономия времени на получение результатов.
Оптимизация рабочего процесса во всех приложениях для сокращения времени составления отчета
Оптимизация рабочего процесса во всех приложениях для сокращения времени составления отчета
Многочисленные улучшения рабочего процесса, основанные в том числе на технологии ИИ, позволили улучшить инструмент анализа опухолевого роста в приложении Multi-Modality Tumor Tracking; сделали возможным использование параллельно двух приложений для анализа; повысили производительность системы в различных областях, таких как время загрузки, производительность интерактивной системы и экономия времени на получение результатов.
Усовершенствованный рабочий процесс анализа сосудов обеспечивает более быстрый результат
Автоматическая сегментация ЛЖ/ПЖ на основе технологий искусственного интеллекта (ИИ) для функционального анализа
MR 4D flow² ³ для сердца и магистральных артерий
Улучшенное автоматическое выделение и маркировка коронарного дерева
Усовершенствованный рабочий процесс анализа сосудов обеспечивает более быстрый результат
Усовершенствованный рабочий процесс анализа сосудов обеспечивает более быстрый результат
Multi-Modality Advanced Vessel Analysis (AVA) предлагает¹ новый пользовательский интерфейс и упрощенный, интуитивно понятный рабочий процесс, разработанный, чтобы ускорить вашу работу по анализу и продолжить оказание поддержки в принятии клинических решений. Дополнительные преимущества включают автоматическое выделение костной ткани головы и шеи, усовершенствования в выделении сосудов, обрабатываемых и готовых к просмотру за короткое время, новые интерактивные инструменты редактирования сосудов, чтобы справиться с оценкой сложных сосудистых патологий посредством простой коррекции, а также автоматическое сохранение результатов для сокращения времени подготовки отчета.
Усовершенствованный рабочий процесс анализа сосудов обеспечивает более быстрый результат
Multi-Modality Advanced Vessel Analysis (AVA) предлагает¹ новый пользовательский интерфейс и упрощенный, интуитивно понятный рабочий процесс, разработанный, чтобы ускорить вашу работу по анализу и продолжить оказание поддержки в принятии клинических решений. Дополнительные преимущества включают автоматическое выделение костной ткани головы и шеи, усовершенствования в выделении сосудов, обрабатываемых и готовых к просмотру за короткое время, новые интерактивные инструменты редактирования сосудов, чтобы справиться с оценкой сложных сосудистых патологий посредством простой коррекции, а также автоматическое сохранение результатов для сокращения времени подготовки отчета.
Усовершенствованный рабочий процесс анализа сосудов обеспечивает более быстрый результат
Multi-Modality Advanced Vessel Analysis (AVA) предлагает¹ новый пользовательский интерфейс и упрощенный, интуитивно понятный рабочий процесс, разработанный, чтобы ускорить вашу работу по анализу и продолжить оказание поддержки в принятии клинических решений. Дополнительные преимущества включают автоматическое выделение костной ткани головы и шеи, усовершенствования в выделении сосудов, обрабатываемых и готовых к просмотру за короткое время, новые интерактивные инструменты редактирования сосудов, чтобы справиться с оценкой сложных сосудистых патологий посредством простой коррекции, а также автоматическое сохранение результатов для сокращения времени подготовки отчета.
Усовершенствованный рабочий процесс анализа сосудов обеспечивает более быстрый результат
Усовершенствованный рабочий процесс анализа сосудов обеспечивает более быстрый результат
Multi-Modality Advanced Vessel Analysis (AVA) предлагает¹ новый пользовательский интерфейс и упрощенный, интуитивно понятный рабочий процесс, разработанный, чтобы ускорить вашу работу по анализу и продолжить оказание поддержки в принятии клинических решений. Дополнительные преимущества включают автоматическое выделение костной ткани головы и шеи, усовершенствования в выделении сосудов, обрабатываемых и готовых к просмотру за короткое время, новые интерактивные инструменты редактирования сосудов, чтобы справиться с оценкой сложных сосудистых патологий посредством простой коррекции, а также автоматическое сохранение результатов для сокращения времени подготовки отчета.
Автоматическая сегментация ЛЖ/ПЖ на основе технологий искусственного интеллекта (ИИ) для функционального анализа
Автоматическая сегментация ЛЖ/ПЖ на основе технологий искусственного интеллекта (ИИ) для функционального анализа
Функциональный анализ приложения MR Cardiac теперь обеспечивает полностью автоматическую, основанную на ИИ сегментацию массивов функциональных данных по короткой оси, как для левого, так и для правого желудочков, а также автоматическое обнаружение конечной диастолической и конечной систолической фаз.
Автоматическая сегментация ЛЖ/ПЖ на основе технологий искусственного интеллекта (ИИ) для функционального анализа
Функциональный анализ приложения MR Cardiac теперь обеспечивает полностью автоматическую, основанную на ИИ сегментацию массивов функциональных данных по короткой оси, как для левого, так и для правого желудочков, а также автоматическое обнаружение конечной диастолической и конечной систолической фаз.
Автоматическая сегментация ЛЖ/ПЖ на основе технологий искусственного интеллекта (ИИ) для функционального анализа
Функциональный анализ приложения MR Cardiac теперь обеспечивает полностью автоматическую, основанную на ИИ сегментацию массивов функциональных данных по короткой оси, как для левого, так и для правого желудочков, а также автоматическое обнаружение конечной диастолической и конечной систолической фаз.
Автоматическая сегментация ЛЖ/ПЖ на основе технологий искусственного интеллекта (ИИ) для функционального анализа
Автоматическая сегментация ЛЖ/ПЖ на основе технологий искусственного интеллекта (ИИ) для функционального анализа
Функциональный анализ приложения MR Cardiac теперь обеспечивает полностью автоматическую, основанную на ИИ сегментацию массивов функциональных данных по короткой оси, как для левого, так и для правого желудочков, а также автоматическое обнаружение конечной диастолической и конечной систолической фаз.
MR 4D flow² ³ для сердца и магистральных артерий
MR 4D flow² ³ для сердца и магистральных артерий
Приложение MR Caas 4D Flow ² ³ представляет собой программное решение для постобработки, позволяющее пользователям создавать трехмерные объемные реконструкции потоковых данных МРТ сердца, визуализировать и оценивать кровоток в сердечно-сосудистых структурах, включая сердечные клапаны, камеры и сосуды, на основе четырехмерной МРТ-визуализации сердечно-сосудистой системы. Основные преимущества включают количественное определение кровотока всего в несколько щелчков мыши, оптимизацию визуализации патологии основных сосудов, таких как аневризма восходящей аорты и внутрисердечный анализ с автоматическим отслеживанием клапана для визуализации и количественного анализа кровотока в области сердечного клапана.
MR 4D flow² ³ для сердца и магистральных артерий
Приложение MR Caas 4D Flow ² ³ представляет собой программное решение для постобработки, позволяющее пользователям создавать трехмерные объемные реконструкции потоковых данных МРТ сердца, визуализировать и оценивать кровоток в сердечно-сосудистых структурах, включая сердечные клапаны, камеры и сосуды, на основе четырехмерной МРТ-визуализации сердечно-сосудистой системы. Основные преимущества включают количественное определение кровотока всего в несколько щелчков мыши, оптимизацию визуализации патологии основных сосудов, таких как аневризма восходящей аорты и внутрисердечный анализ с автоматическим отслеживанием клапана для визуализации и количественного анализа кровотока в области сердечного клапана.
MR 4D flow² ³ для сердца и магистральных артерий
Приложение MR Caas 4D Flow ² ³ представляет собой программное решение для постобработки, позволяющее пользователям создавать трехмерные объемные реконструкции потоковых данных МРТ сердца, визуализировать и оценивать кровоток в сердечно-сосудистых структурах, включая сердечные клапаны, камеры и сосуды, на основе четырехмерной МРТ-визуализации сердечно-сосудистой системы. Основные преимущества включают количественное определение кровотока всего в несколько щелчков мыши, оптимизацию визуализации патологии основных сосудов, таких как аневризма восходящей аорты и внутрисердечный анализ с автоматическим отслеживанием клапана для визуализации и количественного анализа кровотока в области сердечного клапана.
Приложение MR Caas 4D Flow ² ³ представляет собой программное решение для постобработки, позволяющее пользователям создавать трехмерные объемные реконструкции потоковых данных МРТ сердца, визуализировать и оценивать кровоток в сердечно-сосудистых структурах, включая сердечные клапаны, камеры и сосуды, на основе четырехмерной МРТ-визуализации сердечно-сосудистой системы. Основные преимущества включают количественное определение кровотока всего в несколько щелчков мыши, оптимизацию визуализации патологии основных сосудов, таких как аневризма восходящей аорты и внутрисердечный анализ с автоматическим отслеживанием клапана для визуализации и количественного анализа кровотока в области сердечного клапана.
Улучшенное автоматическое выделение и маркировка коронарного дерева
Улучшенное автоматическое выделение и маркировка коронарного дерева
CT Comprehensive Cardiac Analysis предлагает автоматическое выделение и визуализацию коронарного дерева, а также улучшенную автоматическую маркировку различных коронарных сегментов. Основные преимущества включают подробную сегментацию до 17 дистальных сегментов в соответствии с рекомендациями American Heart Association (AHA), оптимизацию для низкодозовых КТ и автоматическую маркировку более чем 10 сегментов, включая диагональные, и септальные.
Улучшенное автоматическое выделение и маркировка коронарного дерева
CT Comprehensive Cardiac Analysis предлагает автоматическое выделение и визуализацию коронарного дерева, а также улучшенную автоматическую маркировку различных коронарных сегментов. Основные преимущества включают подробную сегментацию до 17 дистальных сегментов в соответствии с рекомендациями American Heart Association (AHA), оптимизацию для низкодозовых КТ и автоматическую маркировку более чем 10 сегментов, включая диагональные, и септальные.
Улучшенное автоматическое выделение и маркировка коронарного дерева
CT Comprehensive Cardiac Analysis предлагает автоматическое выделение и визуализацию коронарного дерева, а также улучшенную автоматическую маркировку различных коронарных сегментов. Основные преимущества включают подробную сегментацию до 17 дистальных сегментов в соответствии с рекомендациями American Heart Association (AHA), оптимизацию для низкодозовых КТ и автоматическую маркировку более чем 10 сегментов, включая диагональные, и септальные.
Улучшенное автоматическое выделение и маркировка коронарного дерева
Улучшенное автоматическое выделение и маркировка коронарного дерева
CT Comprehensive Cardiac Analysis предлагает автоматическое выделение и визуализацию коронарного дерева, а также улучшенную автоматическую маркировку различных коронарных сегментов. Основные преимущества включают подробную сегментацию до 17 дистальных сегментов в соответствии с рекомендациями American Heart Association (AHA), оптимизацию для низкодозовых КТ и автоматическую маркировку более чем 10 сегментов, включая диагональные, и септальные.
Количественное определение деформации миокарда
Количественное определение деформации миокарда
Приложение MR Caas² ³ Strain⁵ помогает в диагностике и мониторинге пациентов с дилатационной кардиомиопатией (ДКМП), гипертрофической кардиомиопатией (ГКМП) и рестриктивной кардиомиопатией (РКМП), а также у пациентов с пороками клапанов сердца. Основные преимущества включают предоставление глобальных параметров деформации, таких как глобальная продольная деформация (global longitudinal strain, GLS), глобальная круговая деформация (global circumferential strain, GCS) и глобальная радиальная деформация (global radial strain, GRS) с помощью изображений по типу SSFP по короткой и длинной оси, а также описание деформации миокарда, такой как укорочение, утолщение и удлинение во время сердечного цикла.
Количественное определение деформации миокарда
Приложение MR Caas² ³ Strain⁵ помогает в диагностике и мониторинге пациентов с дилатационной кардиомиопатией (ДКМП), гипертрофической кардиомиопатией (ГКМП) и рестриктивной кардиомиопатией (РКМП), а также у пациентов с пороками клапанов сердца. Основные преимущества включают предоставление глобальных параметров деформации, таких как глобальная продольная деформация (global longitudinal strain, GLS), глобальная круговая деформация (global circumferential strain, GCS) и глобальная радиальная деформация (global radial strain, GRS) с помощью изображений по типу SSFP по короткой и длинной оси, а также описание деформации миокарда, такой как укорочение, утолщение и удлинение во время сердечного цикла.
Количественное определение деформации миокарда
Приложение MR Caas² ³ Strain⁵ помогает в диагностике и мониторинге пациентов с дилатационной кардиомиопатией (ДКМП), гипертрофической кардиомиопатией (ГКМП) и рестриктивной кардиомиопатией (РКМП), а также у пациентов с пороками клапанов сердца. Основные преимущества включают предоставление глобальных параметров деформации, таких как глобальная продольная деформация (global longitudinal strain, GLS), глобальная круговая деформация (global circumferential strain, GCS) и глобальная радиальная деформация (global radial strain, GRS) с помощью изображений по типу SSFP по короткой и длинной оси, а также описание деформации миокарда, такой как укорочение, утолщение и удлинение во время сердечного цикла.
Приложение MR Caas² ³ Strain⁵ помогает в диагностике и мониторинге пациентов с дилатационной кардиомиопатией (ДКМП), гипертрофической кардиомиопатией (ГКМП) и рестриктивной кардиомиопатией (РКМП), а также у пациентов с пороками клапанов сердца. Основные преимущества включают предоставление глобальных параметров деформации, таких как глобальная продольная деформация (global longitudinal strain, GLS), глобальная круговая деформация (global circumferential strain, GCS) и глобальная радиальная деформация (global radial strain, GRS) с помощью изображений по типу SSFP по короткой и длинной оси, а также описание деформации миокарда, такой как укорочение, утолщение и удлинение во время сердечного цикла.
Photo Realistic Volume Rendering⁶
Photo Realistic Volume Rendering⁶
Объемная реконструкция изображений с улучшенной детализацией тканей и органов, благодаря новым протоколам визуализации оптимизированным под различные клинические задачи с возможностью настройки виртуальных источников света и глубины трехмерного массива данных.
Photo Realistic Volume Rendering⁶
Объемная реконструкция изображений с улучшенной детализацией тканей и органов, благодаря новым протоколам визуализации оптимизированным под различные клинические задачи с возможностью настройки виртуальных источников света и глубины трехмерного массива данных.
Photo Realistic Volume Rendering⁶
Объемная реконструкция изображений с улучшенной детализацией тканей и органов, благодаря новым протоколам визуализации оптимизированным под различные клинические задачи с возможностью настройки виртуальных источников света и глубины трехмерного массива данных.
Объемная реконструкция изображений с улучшенной детализацией тканей и органов, благодаря новым протоколам визуализации оптимизированным под различные клинические задачи с возможностью настройки виртуальных источников света и глубины трехмерного массива данных.
Выявление узелков в легких с помощью технологии Искусственного Интеллекта (ИИ)
Выявление узелков в легких с помощью технологии Искусственного Интеллекта (ИИ)
CT LNA ClearRead³ ⁸ CAD обеспечивает возможности обнаружения и качественного анализа на основе глубокого обучения⁹ для всех типов узелков, включая солидные, частично солидные и узелки по типу матового стекла. Этот алгоритм оптимизирован для низкодозной КТ и предназначен для работы при сканировании с внутривенным контрастированием или без него, независимо от поставщика сканера и протокола получения изображений. Поддерживается возможность обработки и отправки результатов автоматического обнаружения в систему PACS.
Выявление узелков в легких с помощью технологии Искусственного Интеллекта (ИИ)
CT LNA ClearRead³ ⁸ CAD обеспечивает возможности обнаружения и качественного анализа на основе глубокого обучения⁹ для всех типов узелков, включая солидные, частично солидные и узелки по типу матового стекла. Этот алгоритм оптимизирован для низкодозной КТ и предназначен для работы при сканировании с внутривенным контрастированием или без него, независимо от поставщика сканера и протокола получения изображений. Поддерживается возможность обработки и отправки результатов автоматического обнаружения в систему PACS.
Выявление узелков в легких с помощью технологии Искусственного Интеллекта (ИИ)
CT LNA ClearRead³ ⁸ CAD обеспечивает возможности обнаружения и качественного анализа на основе глубокого обучения⁹ для всех типов узелков, включая солидные, частично солидные и узелки по типу матового стекла. Этот алгоритм оптимизирован для низкодозной КТ и предназначен для работы при сканировании с внутривенным контрастированием или без него, независимо от поставщика сканера и протокола получения изображений. Поддерживается возможность обработки и отправки результатов автоматического обнаружения в систему PACS.
Выявление узелков в легких с помощью технологии Искусственного Интеллекта (ИИ)
Выявление узелков в легких с помощью технологии Искусственного Интеллекта (ИИ)
CT LNA ClearRead³ ⁸ CAD обеспечивает возможности обнаружения и качественного анализа на основе глубокого обучения⁹ для всех типов узелков, включая солидные, частично солидные и узелки по типу матового стекла. Этот алгоритм оптимизирован для низкодозной КТ и предназначен для работы при сканировании с внутривенным контрастированием или без него, независимо от поставщика сканера и протокола получения изображений. Поддерживается возможность обработки и отправки результатов автоматического обнаружения в систему PACS.
Расширенная количественная оценка объема поражения легких
Расширенная количественная оценка объема поражения легких
CT COPD (КТ-оценка при ХОБЛ) теперь предлагает улучшенную автоматическую сегментацию легких, а также расширенную количественную оценку участков с низкой аттенюацией с использованием двух регулируемых пороговых значений. Алгоритм сегментации для объемов легких был апробирован при работе с наборами данных, связанных с COVID-19.
Расширенная количественная оценка объема поражения легких
CT COPD (КТ-оценка при ХОБЛ) теперь предлагает улучшенную автоматическую сегментацию легких, а также расширенную количественную оценку участков с низкой аттенюацией с использованием двух регулируемых пороговых значений. Алгоритм сегментации для объемов легких был апробирован при работе с наборами данных, связанных с COVID-19.
Расширенная количественная оценка объема поражения легких
CT COPD (КТ-оценка при ХОБЛ) теперь предлагает улучшенную автоматическую сегментацию легких, а также расширенную количественную оценку участков с низкой аттенюацией с использованием двух регулируемых пороговых значений. Алгоритм сегментации для объемов легких был апробирован при работе с наборами данных, связанных с COVID-19.
Расширенная количественная оценка объема поражения легких
Расширенная количественная оценка объема поражения легких
CT COPD (КТ-оценка при ХОБЛ) теперь предлагает улучшенную автоматическую сегментацию легких, а также расширенную количественную оценку участков с низкой аттенюацией с использованием двух регулируемых пороговых значений. Алгоритм сегментации для объемов легких был апробирован при работе с наборами данных, связанных с COVID-19.
Автоматизированный рабочий процесс оценки инсульта и предоставление результата лечащему врачу
Автоматизированный рабочий процесс оценки инсульта и предоставление результата лечащему врачу
В дополнение к недавно введенной возможности автоматической отправки КТ-перфузии и сводных карт в систему PACS и снижению необходимости в запуске приложения, КТ-перфузия головного мозга теперь позволяет автоматически генерировать и передавать результаты по электронной почте¹⁰ заранее определенному списку получателей, что обеспечивает ускорение обмена информацией между врачами. В приложение интегрирован индикатор качества исходных данных, указывающий на возможные сбои сбора данных, которые могут повлиять на результаты.
Автоматизированный рабочий процесс оценки инсульта и предоставление результата лечащему врачу
В дополнение к недавно введенной возможности автоматической отправки КТ-перфузии и сводных карт в систему PACS и снижению необходимости в запуске приложения, КТ-перфузия головного мозга теперь позволяет автоматически генерировать и передавать результаты по электронной почте¹⁰ заранее определенному списку получателей, что обеспечивает ускорение обмена информацией между врачами. В приложение интегрирован индикатор качества исходных данных, указывающий на возможные сбои сбора данных, которые могут повлиять на результаты.
Автоматизированный рабочий процесс оценки инсульта и предоставление результата лечащему врачу
В дополнение к недавно введенной возможности автоматической отправки КТ-перфузии и сводных карт в систему PACS и снижению необходимости в запуске приложения, КТ-перфузия головного мозга теперь позволяет автоматически генерировать и передавать результаты по электронной почте¹⁰ заранее определенному списку получателей, что обеспечивает ускорение обмена информацией между врачами. В приложение интегрирован индикатор качества исходных данных, указывающий на возможные сбои сбора данных, которые могут повлиять на результаты.
Автоматизированный рабочий процесс оценки инсульта и предоставление результата лечащему врачу
Автоматизированный рабочий процесс оценки инсульта и предоставление результата лечащему врачу
В дополнение к недавно введенной возможности автоматической отправки КТ-перфузии и сводных карт в систему PACS и снижению необходимости в запуске приложения, КТ-перфузия головного мозга теперь позволяет автоматически генерировать и передавать результаты по электронной почте¹⁰ заранее определенному списку получателей, что обеспечивает ускорение обмена информацией между врачами. В приложение интегрирован индикатор качества исходных данных, указывающий на возможные сбои сбора данных, которые могут повлиять на результаты.
Дополнительные возможности анализа спектральных данных
Дополнительные возможности анализа спектральных данных
Постобработка для спектральных сканеров Philips. Происходит автоматическое получение результатов спектрального КТ, что предоставляет дополнительные клинические преимущества в оценке данных.
Дополнительные возможности анализа спектральных данных
Постобработка для спектральных сканеров Philips. Происходит автоматическое получение результатов спектрального КТ, что предоставляет дополнительные клинические преимущества в оценке данных.
Дополнительные возможности анализа спектральных данных
Постобработка для спектральных сканеров Philips. Происходит автоматическое получение результатов спектрального КТ, что предоставляет дополнительные клинические преимущества в оценке данных.
Дополнительные возможности анализа спектральных данных
Дополнительные возможности анализа спектральных данных
Постобработка для спектральных сканеров Philips. Происходит автоматическое получение результатов спектрального КТ, что предоставляет дополнительные клинические преимущества в оценке данных.
Оптимизация рабочего процесса во всех приложениях для сокращения времени составления отчета
Оптимизация рабочего процесса во всех приложениях для сокращения времени составления отчета
Многочисленные улучшения рабочего процесса, основанные в том числе на технологии ИИ, позволили улучшить инструмент анализа опухолевого роста в приложении Multi-Modality Tumor Tracking; сделали возможным использование параллельно двух приложений для анализа; повысили производительность системы в различных областях, таких как время загрузки, производительность интерактивной системы и экономия времени на получение результатов.
Оптимизация рабочего процесса во всех приложениях для сокращения времени составления отчета
Многочисленные улучшения рабочего процесса, основанные в том числе на технологии ИИ, позволили улучшить инструмент анализа опухолевого роста в приложении Multi-Modality Tumor Tracking; сделали возможным использование параллельно двух приложений для анализа; повысили производительность системы в различных областях, таких как время загрузки, производительность интерактивной системы и экономия времени на получение результатов.
Оптимизация рабочего процесса во всех приложениях для сокращения времени составления отчета
Многочисленные улучшения рабочего процесса, основанные в том числе на технологии ИИ, позволили улучшить инструмент анализа опухолевого роста в приложении Multi-Modality Tumor Tracking; сделали возможным использование параллельно двух приложений для анализа; повысили производительность системы в различных областях, таких как время загрузки, производительность интерактивной системы и экономия времени на получение результатов.
Оптимизация рабочего процесса во всех приложениях для сокращения времени составления отчета
Оптимизация рабочего процесса во всех приложениях для сокращения времени составления отчета
Многочисленные улучшения рабочего процесса, основанные в том числе на технологии ИИ, позволили улучшить инструмент анализа опухолевого роста в приложении Multi-Modality Tumor Tracking; сделали возможным использование параллельно двух приложений для анализа; повысили производительность системы в различных областях, таких как время загрузки, производительность интерактивной системы и экономия времени на получение результатов.
Ознакомьтесь с нашими приложениями усовершенствованной визуализации
¹Новая версия в настоящее время не продается в США, ожидает 510к.
²Caas является товарным знаком, принадлежащим компании Pie Medical Inc.
³Эти функции могут быть доступны не для всех территорий. Для получения подробной информации обратитесь к своему представителю Philips.
⁴Radiology 2019; 290:70–78: Автоматическое отслеживание сердечного клапана для количественного определения потока с помощью четырехмерной проточной МРТ.
⁵Не продаются в США.
⁶Фотореалистичная визуализация объема (PRVR), не предназначена для анализа диагностических изображений.
⁷ShihChung et al. AJR 2018; 210:480-488.
⁸ClearRead CT является товарным знаком, принадлежащим компании Riverain Technologies, inc.
⁹На основе алгоритма предварительного заполнения Philips.
¹⁰Контент, отправленный по электронной почте, не предназначен для диагностического использования
¹¹Average RV/LV analysis time measured on validation study 4.2 min /- 0.4 (SE)
Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.
Регистрационное удостоверение № РЗН 2018/6795 Обеспечение программное медицинское IntelliSpace Portal для просмотра, анализа, обработки, приема и передачи медицинских изображений на электронных и виртуальных носителях с принадлежностями.
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Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.