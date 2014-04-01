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Контрастная эхография

    Контрастная эхография (CEUS)

    Контрастные вещества для УЗИ способны изменить роль этого типа исследований. С их помощью врачи могут изучать модели контрастного усиления пораженных участков печени в режиме реального времени, а также быстрее и точнее ставить диагнозы.

    С помощью ультразвуковых систем Philips контрастная эхография беспрепятственно интегрируется в стандартный рабочий процесс, обеспечивая исключительную детализацию на протяжении артериальной, портальной и поздней фаз сканирования.  Кроме того, с помощью таких передовых технологий, как MaxVue, технология датчика PureWave C9-2визуализация с объединением и встроенная функция количественного анализа с использованием приложений Philips Q-Apps, а также оптимального решения для печени, максимальная уверенность становится реальностью даже при проведении самых сложных исследований. Такие инновационные решения, как технология xMatrix 3D/4D, также могут изменить оценку пораженных участков печени, обеспечивая быстрый и эффективный способ визуализации питающих сосудов и реакции на лечение.  В области контрастной эхографии много интересных разработок. Перейдите по ссылке, чтобы связаться с региональным представительством компании Philips.

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    Ресурсы по контрастной эхографии

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    надежность диагностики в технически сложных случаях

    Повышение надежности диагностики в технически сложных случаях.

     

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    Согласованность УЗИ

    Согласованность УЗИ

     

    Проф. Дирк-Андрé Клеферт из университетской больницы (Мюнхен) полагается на оборудование Philips при выполнении визуализации брюшной полости с контрастным усилением.

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    Автоматическое совмещение выводит удобство объединения изображений на новый уровень, повышая качество медицинского обслуживания пациентов

     

    Узнайте, как визуализация с функциями объединения и автоматического совмещения может положительно повлиять на процедуры контрастной эхографии.

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    Видеоролик о контрастной эхографии

    Контрастная эхография: практическое применение

     

    Доктор Тереса Фонтанилья, доктор медицины, доктор наук, из больницы Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda (Мадрид, Испания), рассказывает о своем опыте применения визуализации CEUS на ультразвуковой системе Philips.

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    Избранные статьи и полезные ресурсы

    Как разработать программу контрастной эхографии?

    Контрастная эхография очаговых поражений печени: насколько она точная?

    Распространенность и значимость дефектов перфузии почки в раннем периоде после трансплантации, количественную оценку которых проводили методом трехмерной контрастной эхографии (CEUS)

    ICUS (Международное общество по контрастной эхографии)

    Послеоперационная трехмерная контрастная эхография в сравнении с технецием-99m-ДТПА для выявления послеоперационных дефектов перфузии в трансплантатах почек.

    EFSUMB: клинический случай месяца

    Точность контрастной эхографии по сравнению с магнитно-резонансной томографией при оценке реакции опухоли на неоадъювантную химиотерапию 

    Ответ на лечение неоадъювантной химиотерапией

    EFSUMB (Европейская федерация Обществ по применению ультразвука в медицине и биологии)

    SonoWorld Contrast Central

    Значение контрастной эхографии высокого разрешения при выявлении и оценке эндоподтеканий после эндоваскулярной коррекции аневризмы.
    подобрать правильные ультразвуковые датчики для своей системы

    Подберите правильный датчик для своей системы

     

    Эргономичные и легкие, наши датчики в большом ассортименте доступны в нескольких конфигурациях и могут обеспечить лучшую пенетрацию с менее выраженными артефактами. См. ниже дополнительную информацию о полном ассортименте наших датчиков и подробные инструкции по уходу и техническому обслуживанию.

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    Расширенное портфолио ультразвуковых систем

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    Исследования сердца и сосудов

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    Общая визуализация

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    Акушерство/гинекология

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    Исследования на месте оказания медицинской помощи

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    Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

    Я понимаю