Контрастная эхография

Узнайте, как добиться максимального уровня уверенности даже в самых сложных случаях.
Проф. Дирк-Андрé Клеферт из университетской больницы (Мюнхен) полагается на оборудование Philips при выполнении визуализации брюшной полости с контрастным усилением.
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Доктор Тереса Фонтанилья, доктор медицины, доктор наук, из больницы Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda (Мадрид, Испания), рассказывает о своем опыте применения визуализации CEUS на ультразвуковой системе Philips.
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