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Технологии для высокоэффективного сервиса

Передовые технологии для высокоэффективного сервиса

Возможность создания более эффективных рабочих процессов, обеспечения прозрачности данных, расписаний и задач

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    В основе услуг передового уровня, которые клиенты ожидают получить от компании Philips, лежат усовершенствованные технологии, дающие возможность клиентам  эффективно, быстро и просто управлять рабочими процессами. Вне зависимости от того, что вас интересует —  хотите ли вы пообщаться с торговым представителем компании Philips, решить вопрос с установленным оборудованием, отправить сервисную заявку, получить документ, пройти обучение по работе с новым установленным продуктом, получить доступ к аналитическим данным , заказать запасную часть и пр. — вы можете найти нужную вам информацию, ознакомившись с нашей линейкой решений.

    Компания Philips применяет самые передовые технологии, чтобы они работали для вас

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    Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

    Я понимаю