Технологии для высокоэффективного сервиса

В основе услуг передового уровня, которые клиенты ожидают получить от компании Philips, лежат усовершенствованные технологии, дающие возможность клиентам эффективно, быстро и просто управлять рабочими процессами. Вне зависимости от того, что вас интересует — хотите ли вы пообщаться с торговым представителем компании Philips, решить вопрос с установленным оборудованием, отправить сервисную заявку, получить документ, пройти обучение по работе с новым установленным продуктом, получить доступ к аналитическим данным , заказать запасную часть и пр. — вы можете найти нужную вам информацию, ознакомившись с нашей линейкой решений.