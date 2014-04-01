Начало новой жизни - это всегда особое время! Ультразвуковые решения Philips в области акушерства разработаны для того, чтобы позволить врачам сосредоточиться на здоровье каждой будущей мамы.

Разработанные для обеспечения клиницистов дополнительной информацией ультразвуковые решения Philips позволяют получать не только детальную визуализацию анатомии плода уже в первом триместре, но и помогают оптимизировать рабочий процесс врача.

Применение eL18-4 в I триместре беременности

Сегодня ультразвуковая диагностика используется для выявления генетических аномалий, внутриутробных пороков, оценки жизнеспособности плода и определения срока беременности, как наиболее эффективный метод. Ультразвуковое исследование плода в первом триместре (до 13 недель 6 дней беременности включительно) является наиболее точным методом.

В течение многих десятилетий трансвагинальный метод ультразвукового исследования был «золотым стандартом» диагностики в акушерстве. Сегодня линейный матричный датчик может стать альтернативой общепринятому трансвагинальному методу оценки состояния плода и репродуктивных органов женщины.



Для скрининга в первом триместре линейный датчик eL18-4 является оптимальным аналогом вагинального датчика, в сравнении с которым линейный eL18-4 обладает следующими преимуществами:

Основанное на параллельно излучаемых eL18-4 ультразвуковых волнах изображение имеет большую разрешающую способность на глубине, чем полученное с помощью полостных датчиков.

Применение линейного датчика более комфортно для пациентки и требует меньшего времени на проведение исследования.

Детальная анатомия плода и ранняя диагностика пороков в I триместре

Ультразвуковое исследование является основным методом визуализации для оценки врожденных аномалий плода.

Линейный матричный датчик eL18-4 позволяет получить детальную информацию об анатомии плода и выявить пороки на ранней стадии развития. Сверхширокополосная PureWave матрица датчика генерирует частоты в диапазоне 2-22 МГц, что формирует одинаково высокоинформативные, четкие изображения по всей глубине сканирования до 14 см.