Пакет Philips NeuroSuite — это интегрированное решение, призванное расширить возможности лечения и поддержать более эффективный визуализационный контроль и размещение приспособлений во всех процедурах. Современные визуализационные технологии расширяют возможности двумерной и трехмерной визуализации, позволяя увидеть новые детали внутричерепных сосудов и приспособлений. Наши специализированные нейрорадиологические функции сделают клинический рабочий процесс простым и удобным. Расширьте возможности терапии в сложных случаях, воспользовавшись нашими уникальными системами AlluraClarity с технологией ClarityIQ.