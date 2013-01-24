Планирование лучевой терапии

Информационное письмо о закупке оборудования и запасных частей
ООО "Торговый дом "Пульс"
Компьютерные томографы, магнитно-резонансные томографы, рентгеновские аппараты, ПЭТ/КТ, ангиографы, С-дуги, оборудование и расходный инструмент для эндоваскулярной рентгенхирургии, УЗИ аппараты, мониторы пациента, центральные станции, электрокардиографы, холтеры, фетальные мониторы, дефибрилляторы, ИВЛ, информационные системы для медицинской визуализации.
Адрес: 344022, г. Ростов-на-Дону, ул. Максима Горького, д. 245/26
Тел.: +7 (863) 310-08-07; +7 (863) 250-66-78
Факс: +7 (863) 250-66-79
E-mail: tdpuls@mail.ru; tdpuls@pulsrostov.ru
Сайт: www.pulsrostov.ru