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Планирование лучевой терапии
    Планирование лучевой терапии

    Планирование лучевой терапии

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    ООО "Торговый дом "Пульс"
    Компьютерные томографы, магнитно-резонансные томографы, рентгеновские аппараты, ПЭТ/КТ, ангиографы, С-дуги, оборудование и расходный инструмент для эндоваскулярной рентгенхирургии, УЗИ аппараты, мониторы пациента, центральные станции, электрокардиографы, холтеры, фетальные мониторы, дефибрилляторы, ИВЛ, информационные системы для медицинской визуализации.

     

    Адрес: 344022, г. Ростов-на-Дону, ул. Максима Горького, д. 245/26
    Тел.: +7 (863) 310-08-07; +7 (863) 250-66-78
    Факс: +7 (863) 250-66-79
    E-mail: tdpuls@mail.rutdpuls@pulsrostov.ru
    Сайт: www.pulsrostov.ru

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    Я понимаю

    Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

    Я понимаю