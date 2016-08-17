Помогает рентгенолаборанту сделать выбор из множества вариантов



“Не каждый рентгенолаборант может обладать знаниями, позволяющими настроить сканер так, чтобы обеспечить совместимость имплантата с МРТ, в этом случае система ScanWise Implant помогает вам сделать это. Компания Philips — первый производитель МР-томографов, создавший такую систему.”



“Благодаря наличию технологии ScanWise Implant этот томограф становится интеллектуальным аппаратом. Она помогает мне сделать выбор из множества вариантов. Например, когда у пациента имеется стимулятор глубинных структур головного мозга, система ScanWise Implant помогает мне тем, что автоматически корректирует все параметры основного и предварительных сканирований в соответствии с введенными мной условиями совместимости этого имплантата с МРТ.”



“Радиологическое отделение отказало некоторым пациентам с активными условно МР-совместимыми имплантатами, хотя врачи направили их к нам на исследование”. Возникающие вопросы: каковы последствия отказа в проведении исследования, несмотря на техническую возможность его выполнения? Что будет, если одно исследование изменит исход заболевания пациента? Если вы могли провести исследование, но сказали “нет”, какова цена такого «нет», когда можно было сказать “да”?