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Журнал FieldStrength MRI
Новости - Cентябрь 2016 г.
На выставке RSNA 2015 мы представили технологию ScanWise Implant¹. Ее специализированный пользовательский интерфейс проведет вас через несколько простых шагов, необходимых для настройки параметров исследования пациентов с условно МР-совместимыми имплантатами.
На выставке RSNA 2015 мы представили технологию ScanWise Implant¹. Ее специализированный пользовательский интерфейс проведет вас через несколько простых шагов, необходимых для настройки параметров исследования пациентов с условно МР-совместимыми имплантатами.
Пользовательский интерфейс ScanWise Implant упрощает ввод значений каждого параметра в соответствии с инструкциями изготовителя условно МР-совместимого имплантата. После этого томограф автоматически настраивает параметры для всех этапов основного и предварительного сканирования пациента. Это простой способ сохранять правильные значения параметров для конкретного имплантата на протяжении всего исследования.
Благодаря системе ScanWise Implant вы сможете сократить на 50% количество щелчков мыши и нажатий клавиш. [2] С помощью ScanWise Implant все параметры можно ввести за 3 минуты или быстрее. Система ScanWise Implant проста в освоении и использовании. Она не требует дополнительных расчетов и допущений.
Система ScanWise Implant способствует уверенному сканированию пациентов с условно МР-совместимыми имплантатами. [3]
Рассмотрим тенденции, чтобы понять причины, являющиеся поводом для размышления:
> Количество пациентов с имплантатами по всему миру быстро растет. К 2020 году число пациентов с имплантатами в США вырастет на 71%. [4]
> Большинство людей с имплантатами являются пожилыми людьми. [4]
> При многих заболеваниях, распространенных среди пожилых людей, [5] МРТ является предпочтительным методом диагностики.
Упрощенный рабочий процесс сканирования, обеспечиваемый системой ScanWise Implant, может способствовать увеличению числа пациентов с условно МР-совместимыми имплантатами в вашей клинике. Это также позволит увеличить число направлений на исследование именно в ваше учреждение.
Рассмотрим тенденции, чтобы понять причины, являющиеся поводом для размышления:
Скотт Г. Хипко (Scott G. Hipko), бакалавр лучевой терапии (BSRT (R) (MR) (КТ)), ответственный за технику безопасности в отделении МРТ (MRSO), Университет при Вермонтском медицинском центре, Берлингтон (Вермонт, США), был одним из первых МР-рентгенолаборантов, получивших опыт работы с системой ScanWise Implant.
Его мнение представлено ниже.
“Если вы знаете условия совместимости с МРТ, связанные с имплантатом, который установлен вашему пациенту, система ScanWise Implant помогает ускорить процесс настройки параметров. Эта смарт-технология сканирования упрощает работу рентгенолаборанта: после однократного ввода указанных производителем условий совместимости имплантата с МРТ, сканер сам обеспечит МР-совместимость имплантата на протяжении всего исследования. В противном случае рентгенолаборанту придется наобум пытаться подобрать параметры для каждой последовательности, чтобы добиться МР-совместимости имплантата.”
“Несомненно, технология ScanWise Implant помогает точнее подобрать параметры для конкретного имплантата, поскольку позволяет однократно ввести значения параметров, указанные изготовителем имплантата, после чего система автоматически корректирует все параметры основного и предварительных сканирований в соответствии с введенными пользователем условиями совместимости.”
“Не каждый рентгенолаборант может обладать знаниями, позволяющими настроить сканер так, чтобы обеспечить совместимость имплантата с МРТ, в этом случае система ScanWise Implant помогает вам сделать это. Компания Philips — первый производитель МР-томографов, создавший такую систему.”
“Благодаря наличию технологии ScanWise Implant этот томограф становится интеллектуальным аппаратом. Она помогает мне сделать выбор из множества вариантов. Например, когда у пациента имеется стимулятор глубинных структур головного мозга, система ScanWise Implant помогает мне тем, что автоматически корректирует все параметры основного и предварительных сканирований в соответствии с введенными мной условиями совместимости этого имплантата с МРТ.”
“Радиологическое отделение отказало некоторым пациентам с активными условно МР-совместимыми имплантатами, хотя врачи направили их к нам на исследование”. Возникающие вопросы: каковы последствия отказа в проведении исследования, несмотря на техническую возможность его выполнения? Что будет, если одно исследование изменит исход заболевания пациента? Если вы могли провести исследование, но сказали “нет”, какова цена такого «нет», когда можно было сказать “да”?
1. Сказанное относится только к МР-совместимым или условно МР-совместимым имплантатам при условии строгого соблюдения инструкций по эксплуатации. 2. По сравнению с предыдущей версией программного обеспечения 5.1.7. Неопубликованные данные. 3. Обобщающее тестирование и оценка потребителем, N = 19. Неопубликованные данные. 4. Неопубликованные данные от Millennium Research Group (MRG) – RPUS21LJ15, RPUS20SP15, RPGL12CR14 и Barmer GEK Arztreport 2011.
1. Сказанное относится только к МР-совместимым или условно МР-совместимым имплантатам при условии строгого соблюдения инструкций по эксплуатации.
2. По сравнению с предыдущей версией программного обеспечения 5.1.7. Неопубликованные данные.
3. Обобщающее тестирование и оценка потребителем, N = 19. Неопубликованные данные.
4. Неопубликованные данные от Millennium Research Group (MRG) – RPUS21LJ15, RPUS20SP15, RPGL12CR14 и Barmer GEK Arztreport 2011.
5. Национальный институт рака, апрель 2009 г. В США была выполнена комплексная оценка распространенности, в т. ч. распределение по возрастам, по состоянию на 01.01.2006. Arthritis Rheum. May 1998;41(5):778-799. Американская кардиологическая ассоциация, «Статистика заболеваний сердца и инсультов», 2010 г., обновленная редакция: Программа «Learn and Live». Распространенность инсультов с учетом возраста и пола (NHANES: 2003–2006). 6. MRG — Large Joint reconstructive Implants (Крупные имплантаты суставов) US_ 2015, MRG Spine US 2015, MRG — Cardiac rhythm management device (Устройство управления сердечным ритмом) | global | 2014 | Market Analysis.
5. Национальный институт рака, апрель 2009 г. В США была выполнена комплексная оценка распространенности, в т. ч. распределение по возрастам, по состоянию на 01.01.2006. Arthritis Rheum. May 1998;41(5):778-799. Американская кардиологическая ассоциация, «Статистика заболеваний сердца и инсультов», 2010 г., обновленная редакция: Программа «Learn and Live». Распространенность инсультов с учетом возраста и пола (NHANES: 2003–2006).
6. MRG — Large Joint reconstructive Implants (Крупные имплантаты суставов) US_ 2015, MRG Spine US 2015, MRG — Cardiac rhythm management device (Устройство управления сердечным ритмом) | global | 2014 | Market Analysis.
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