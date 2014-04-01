Опция ScanWise Implant позволяет вам с большей уверенностью выполнять сканирование пациентов с условно совместимыми МР-имплантами.

Уверенное исследование пациентов с учетом ограничений для МРТ

При просмотре изображений, полученных с использованием ScanWise Implant, вы можете быть уверены, что выбранные последовательности являются подходящими для каждого отдельного пациента с условно совместимым МР-имплантом.

Улучшите визуализацию областей вокруг ортопедических имплантов с помощью O-MAR**

Опции O-MAR** и O-MAR XD** дополняют ПО ScanWise Implant при визуализации областей вокруг ортопедических условно совместимыми МР-имплантов. Они обеспечивают подавление артефактов чувствительности, обусловленных наличием металла. Это позволяет улучшить качество визуализации мышечной и костной ткани вокруг импланта.

