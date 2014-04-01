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ScanWise Implant

гарантия уверенности при работе с условно совместимыми МР-имплантами

Пациентам с условно совместимыми МР-имплантами, часто отказывают в проведении МРТ-исследований из-за трудности реализации ограничений в работе МР-томографа.

 

ПО ScanWise Implant обеспечивает пошаговое руководство для ввода значений, требуемых производителем импланта. После этого МР-система автоматически применяет эти данные для всего исследования. ScanWise Implant повышает качество оказания и диагностические возможности медицинских услуг для этой растущей группы пациентов, а также помогает увеличить число направлений на МРТ в ваше медицинское учреждение.

Поприветствуйте новых пациентов

 

Опция ScanWise Implant позволяет уверенно выполнять МР-визуализацию для растущей подгруппы пациентов, которым не всегда удается предоставлять необходимые услуги в полном объеме, что позволяет улучшить репутацию вашего учреждения и увеличить количество ваших клиентов.
сканирующий имплант

Уверенное исследование пациентов с условно совместимыми МР-имплантами

Опция ScanWise Implant позволяет вам с большей уверенностью выполнять сканирование пациентов с условно совместимыми МР-имплантами.

 

Уверенное исследование пациентов с учетом ограничений для МРТ

При просмотре изображений, полученных с использованием ScanWise Implant, вы можете быть уверены, что выбранные последовательности являются подходящими для каждого отдельного пациента с условно совместимым МР-имплантом.

 

Улучшите визуализацию областей вокруг ортопедических имплантов с помощью O-MAR**

Опции O-MAR** и O-MAR XD** дополняют ПО ScanWise Implant при визуализации областей вокруг ортопедических условно совместимыми МР-имплантов. Они обеспечивают подавление артефактов чувствительности, обусловленных наличием металла. Это позволяет улучшить качество визуализации мышечной и костной ткани вокруг импланта.
определение МР-системы 2801 7651 scanwise
магнитно-резонансная томография scanwise

Уверенное исследование пациентов с условно совместимыми МР-имплантами

 

Простые пошаговые подсказки в пользовательском интерфейсе ScanWise Implant помогут вам ввести  данные, предоставленные производителем импланта. Затем будет выполнена автоматическая регулировка параметров для всех процедур сканирования, в том числе предварительных, в рамках всего исследования.

Простая настройка параметров сканирования

ПО ScanWise Implant позволяет добиться большей точности при настройке и отказаться от дополнительных расчетов вручную за счет простых пошаговых инструкций для ввода параметров МРТ, указанных производителями имплантатов. Вам больше не придется делать никаких расчетов, а также многократно добавлять и проверять данные для каждой последовательности в рамках исследования.

Однократная настройка параметров для всех процедур сканирования

С опцией ScanWise Implant достаточно ввести параметры условно совместимого МР-импланта всего один раз сразу для всего исследования; больше нет необходимости делать это для каждого сканирования отдельно. Программное обеспечение автоматически регулирует параметры для всех этапов сканирования, в том числе предварительных.

Ввод ограничений менее чем за 3 минуты

ScanWise Implant повышает эффективность работы. С помощью инструкций в интерфейсе пользователя условия для имплантатов можно ввести менее чем за 3 минуты.

Эффективный рабочий процесс позволит принять еще большее количество новых пациентов

Опция ScanWise Implant позволяет уверенно выполнять МР-исследования для растущей подгруппы пациентов, которым не всегда удается предоставлять необходимые услуги в полном объеме, что позволяет улучшить репутацию вашего учреждения и увеличить количество исследований.

 

Оптимизация рабочего процесса

ПО ScanWise Implant автоматически регулирует параметры сканирования; вам больше не придется вручную выполнять трудоемкие расчеты и вводить результаты. Это повышает эффективность и экономит время.

 

Повышение гибкости персонала

Данным програмным обеспечением может комфортно управлять рентгенолог с любым опытом работы.
определение МР-системы 2801 6864 scanwise
Как рентгенологи, мы рады возможности сократить время исследования и расширить спектр диагностических возможностей для пациентов с условно совместимыми МР-имплантами. Компания Philips осознает потребности рентгенологов и использует свой опыт для создания высокотехнологичного решения, с помощью которого можно проводить исследования с учетом критериев для каждого конкретного импланта."

Скотт Хипко (Scott Hipko), главный рентгенолог, специалист по исследованиям в области МРТ, University of Vermont, College of Medicine.

Документы

 

Брошюра: ScanWise Implant — упрощение процедуры сканирования пациентов пациентов с условно совместимыми МР-имплантами
изображение горизонтальной линии
Технические данные: ScanWise Implant — гарантия уверенности при работе с условно совместимыми МР-имплантами
** Только для использования в строгом соответствии с инструкциями по эксплуатации при наличии условно совместимых МР-имплантов.
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Я понимаю

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю