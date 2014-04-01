Пациентам с условно совместимыми МР-имплантами, часто отказывают в проведении МРТ-исследований из-за трудности реализации ограничений в работе МР-томографа.
ПО ScanWise Implant обеспечивает пошаговое руководство для ввода значений, требуемых производителем импланта. После этого МР-система автоматически применяет эти данные для всего исследования. ScanWise Implant повышает качество оказания и диагностические возможности медицинских услуг для этой растущей группы пациентов, а также помогает увеличить число направлений на МРТ в ваше медицинское учреждение.