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Расширение возможностей применения МРТ всего тела для онкологических пациентов
 

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    Журнал по МРТ FieldStrength
    Опыт пользователей, декабрь 2016 г.
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    Улучшенный протокол DWIBS всего тела в корональной проекции сокращает время исследования и увеличивает количество обращений в госпитале Kawasaki Saiwai Hospital

     

    Осознавая клиническую ценность МР-визуализации всего тела, рентгенологи в госпитале Kawasaki Saiwai Hospital (Кавасаки, Япония) в 2009 году начали выполнять диффузионно-взвешенную визуализацию (DWI) всего тела для онкологических пациентов. В 2012 году в госпитале установили сканер Philips, Ingenia 1.5T. Цифровая архитектура dStream и высокая линейность градиентов системы Ingenia позволили им выполнять DWI всего тела в корональной, а не в аксиальной проекции, и стали ключевыми элементами для создания протокола быстрого сканирования с высоким качеством, что привело к увеличению количества обращений и позволило свести к минимуму необходимость выполнения сцинтиграфических исследований.

    «Ценность метода DWIBS для онкологических исследований заключается в высокой контрастности пораженных участков по сравнению с окружающей тканью на изображениях»

       
        Доктор Hiroshi Nobusawa, доктор наук
       Рентгенолог в госпитале Kawasaki Saiwai Hospital, Япония

       
        Takanori Naka 

       Оператор-лаборант кабинета МРТ в госпитале Kawasaki Saiwai Hospital, Япония

    Высокая контрастность пораженных участков по сравнению с фоном важна при исследованиях онкологических пациентов

    Рентгенолог, доктор Hiroshi Nobusawa, доктор наук, объясняет, что протокол DWIBS всего тела в корональной проекции хорошо подходит для визуализации пораженных участков у онкологических пациентов. «Около 90% исследований DWIBS выполняются для пациентов этой группы. Остальные исследования DWIBS выполняются для получения сведений в случаях лихорадки неизвестной этиологии», — говорит он.

    «Ценность последовательности DWIBS для онкологических исследований заключается в высокой контрастности пораженных участков по сравнению с окружающей тканью на изображениях. Метод DWI всего тела помогает врачам в тех случаях, когда требуется определить стадию развития злокачественных новообразований по системе TNM или выбрать стратегии лечения, онкологам при постановке диагноза или исследованиях в рамках последующего наблюдения, хирургам при выявлении отдаленных пораженных участков, которые иногда трудно обнаружить с помощью КТ перед проведением операции, и урологам при оценке поражений костей, а также эффективности химиотерапии и лучевой терапии».

    «Последовательности mDIXON TSE позволяют одновременно выполнять оценку морфологических изменений с помощью синфазных T2-взвешенных изображений и визуализацию отечных изменений благодаря T2-взвешенным изображениям воды, полученным в рамках той же процедуры сканирования. Анатомическими и морфологическими факторами могут быть частичный или полный разрыв сухожилия, отрыв кости или гематома».

     

    «Похожие преимущества метод mDIXON обеспечивает при оценке мягких тканей. Например, при получении одной T2-взвешенной последовательности mDIXON TSE возможность использования нескольких типов контрастирования помогает нам оценить патологии пучков периферических нервов, которые могут быть обусловлены анатомическими изменениями или воспалением».

    «При исследованиях периферических суставов с помощью метода mDIXON TSE мы получаем высококачественные изображения структур, расположенных в труднодоступных областях. Изображения с подавлением сигнала от жировой ткани полностью однородны даже при большой площади охвата и напряженности поля 3,0 Тл (например, для области лопаток или таза), а также на опорных поверхностях или вокруг металлических протезов*, где метод STIR или функция спектрального подавления сигнала от жировой ткани не обеспечивают необходимого уровня подавления. Если нужное диагностическое изображение удается получить с первого раза, нам не приходится повторять сканирование или добавлять последовательность».

     

    «Последовательности mDIXON TSE позволяют одновременно выполнять оценку морфологических изменений с помощью синфазных T2-взвешенных изображений и визуализацию отечных изменений благодаря T2-взвешенным изображениям воды, полученным в рамках той же процедуры сканирования. Анатомическими и морфологическими факторами могут быть частичный или полный разрыв сухожилия, отрыв кости или гематома».

     

    «Похожие преимущества метод mDIXON обеспечивает при оценке мягких тканей. Например, при получении одной T2-взвешенной последовательности mDIXON TSE возможность использования нескольких типов контрастирования помогает нам оценить патологии пучков периферических нервов, которые могут быть обусловлены анатомическими изменениями или воспалением».

    Kawasaki Saiwai Hospital

    Клинические исследования


    МРТ всего тела при исследованиях поражений костей позвоночника

    Метод DWIBS помогает обнаружить пораженные участки

    DWIBS метастазирующего рака молочной железы

    МРТ пациента с лихорадкой неизвестной этиологии
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    «Система Ingenia 1.5T помогла нам улучшить метод DWI всего тела и сократить время исследования пациентов до более приемлемого уровня»

    Необходимость сокращения времени исследования для повышения уровня комфорта пациентов


    «Прежде чем у нас появилась система Ingenia, внедрение метода DWI всего тела в клиническую практику затруднялось тем, что многим пациентам было сложно выдержать выполнение протокола из-за продолжительности исследования, проводимого с помощью нашей старой системы», — говорит Takanori Naka, оператор-лаборант кабинета МРТ.

     

    «Изначально при использовании метода DWI всего тела мы выполняли сканирование с головы до пальцев ног в аксиальной ориентации. Поскольку это занимало много времени, приходилось ограничиваться только выполнением сканирования TSE в корональной проекции и сканированием DWI в аксиальной проекции. Таким образом, мы были вынуждены жертвовать медицинской информацией, чтобы сохранять продолжительность сканирования на допустимом уровне».

     

    «Система Ingenia 1.5T помогла нам улучшить метод DWI всего тела и сократить время исследования пациентов до более приемлемого уровня», — говорит Takanori Naka.

    Больше медицинской информации за гораздо меньшее время исследования


    «Как только появилась система Ingenia, нашей первоочередной задачей стало сокращение продолжительности сканирования», — говорит Takanori Naka. Следующей задачей было создание протокола, обеспечивающего получение большего количества медицинской информации.

     

    «Когда мы ограничили площадь охвата сканирования областью от шеи до бедер, у нас появилась возможность получать больше медицинской информации приблизительно за то же время сканирования. Поэтому вместо выполнения только DWIBS в аксиальной проекции и одноимпульсного сканирования TSE в корональной проекции мы добавили в наше исследование последовательности mDIXON в корональной проекции, T1-взвешенные последовательности в сагиттальной проекции и последовательности STIR в сагиттальной проекции».

     

    Изображения, полученные с помощью одноимпульсной T2-взвешенной последовательности TSE, используются для оценки морфологии и сравниваются с изображениями DWIBS для определения T2-просвечивания. Изображения STIR в сагиттальной проекции используются при исследованиях пациентов с воспалением или костным метастазом.

    «Вместо выполнения только DWIBS в аксиальной проекции и TSE в корональной проекции мы добавили в наше исследование три последовательности»

    «Благодаря использованию метода DWIBS в корональной проекции мы можем выполнять исследование всего тела, включая получение других последовательностей, в течение 30 минут».

    Метод DWIBS в корональной проекции обеспечивает более высокую скорость и повышает качество изображений


    «Переход на DWIBS в корональной проекции вместо использования DWIBS в аксиальной проекции позволяет еще больше сократить продолжительность сканирования», — говорит Takanori Naka. «Важно, что коэффициент dS SENSE, равный 5, сокращает продолжительность сканирования при сохранении высокого качества изображений, благодаря архитектуре dStream системы Ingenia». Он добавляет, что корональная ориентация позволяет избежать артефактов, которые обычно появляются при объединении изображений в аксиальной проекции.


    «Благодаря использованию метода DWIBS в корональной проекции мы можем выполнять исследование всего тела, включая получение других необходимых последовательностей, в течение 30 минут», — говорит он.

     

    «Это значительно быстрее, чем при ранее выполнявшихся исследованиях с использованием DWI всего тела в аксиальной проекции, которые занимали более 45 минут», — отмечает он. «Менее продолжительное исследование вызывает меньше дискомфорта у пациента и позволяет нам также использовать это исследование для ослабленных пациентов, которым было бы трудно выдержать долгое исследование. Ограничение продолжительности исследования также облегчает планирование, поскольку в этом случае исследование не выходит за пределы временного промежутка, предусмотренного для одной стандартной процедуры».

    «Метод mDIXON FFE позволяет нам быстро получать информацию, необходимую для оценки наличия жировой ткани и диагностики поражений костей»

    Использование метода mDIXON FFE расширяет возможности исследования всего тела без увеличения продолжительности сканирования


    В больнице Kawasaki Sawai Hospital протокол исследования всего тела также включает в себя последовательность mDIXON FFE. Поскольку метод mDIXON позволяет получать изображения для четырех типов контрастирования («только вода», «только жировая ткань», синфазные и противофазные изображения) в рамках одной процедуры сканирования, его использование целесообразно во многих отношениях.

     

    «Использование метода mDIXON FFE позволяет нам быстро получать информацию, необходимую для оценки наличия жира. При этом мы получаем больше информации для диагностики поражений костей и оценки жиросодержащих образований, таких как гепатоцеллюлярная или почечная карцинома», — говорит доктор Nobusawa.

     

    «Изображения жира, полученные с помощью метода mDIXON, могут помочь нам отличить костный мозг с повышенным содержанием жира от поражений костей. Это особенно полезно при выполнении исследований для людей старшего возраста, в костном мозге которых часто наблюдается более высокое содержание жира. Изображения воды обеспечивают высокое отношение «сигнал-шум» в кишечнике, что имеет значение для визуализации пораженных участков в толстой кишке», — говорит он.

    «Синфазные и противофазные T1-взвешенные изображения FFE в сагиттальной проекции обеспечивают возможность визуализации и дальнейшей оценки поражений костей, таких как метастаз и гиперплазия костного мозга, для которых характерен высокий сигнал на изображениях DWI. Эти изображения также используются при проведении лучевой терапии, а также для отслеживания изменений в костном мозге с повышенным содержанием жира».

    «По мере того как онкологи и хирурги получали все больше сведений о методе DWIBS, росло количество запросов на соответствующие исследования»

    Активное обучение направляющих врачей помогло увеличить количество обращений

    После внедрения улучшенного протокола исследования всего тела рентгенологи сначала не наблюдали значительного увеличения количества обращений, хотя доктор Nobusawa отмечал клинические исследования, при выполнении которых изображения DWIBS позволяли ему получать ценную информацию для диагностики. Вот почему доктор Nobusawa и Takanori Naka начали активно убеждать направляющих врачей в ценности DWIBS всего тела. Они организовали несколько презентаций для врачей в больнице, на которых объяснили значение DWIBS для онкологических пациентов. Информация, которую позволяет получать данный метод, может быть полезна для врачей при выявлении стадии рака, а также при определении или изменении стратегии лечения.


    По мере того как онкологи и хирурги получали все больше сведений о методе DWIBS, росло количество запросов на соответствующие исследования. В 2015 году отделение радиологии больницы, рассчитанное на 326 коек, удвоило количество проводимых исследований с использованием метода DWIBS всего тела по сравнению с 2014 годом.

     

    Takanori Naka вспоминает некоторые случаи, когда использование метода DWIBS позволило получить важную информацию. «В одном из примеров благодаря использованию метода DWIBS удалось визуализировать поражения костей, которые невозможно было увидеть с помощью ПЭТ или ОФЭКТ. Во втором случае мы обнаружили поражение кости при выполнении стандартного сканирования поясничного отдела позвоночника для сужения межпозвоночного пространства. Одно дополнительное сканирование с использованием метода DWIBS (2 положения, 8 минут) позволило выявить пораженный участок, который позже был идентифицирован как первичный очаг рака».

    «Количество обращений растет, включая обращения из других больниц, которые не могут обеспечить проведение DWIBS»

    Система Ingenia 1.5T и обучение врачей ускоряют внедрение метода


    Доктор Nobusawa отмечает, что после установки в больнице системы Ingenia 1.5T, позволившей оптимизировать протокол в соответствии с потребностями врачей, внедрение метода DWI всего тела ускорилось. «Система Philips помогла нам вывести данный метод на передний план, потому что качество изображений DWIBS, получаемых с использованием системы Ingenia, было заметно выше. Она обеспечивает высокое качество изображений в корональной проекции, а также короткое время сканирования и высокое отношение «сигнал-шум» благодаря технологии dStream», — говорит он.

    В некоторых случаях рентгенологи теперь выбирают DWIBS для постановки диагнозов, в отношении которых ранее приходилось полагаться на исследования ядерной медицины. «В нашей больнице не проводят ОФЭКТ или ПЭТ, поэтому, например, для визуализации метастаза и отслеживания эффективности таких методов лечения, как химиотерапия или лучевая терапия, мы обычно направляли пациентов в другие учреждения. Теперь этих пациентов отправляют на МРТ с использованием нашего протокола исследования всего тела методом DWIBS», — говорит Takanori Naka.
    «Наши рентгенологи с уверенностью выполняют текущее исследование с использованием метода DWIBS и высоко ценят возможность получения большего количества информации, чем при использовании методов ядерной медицины. Количество обращений растет, включая обращения из других больниц, которые не могут обеспечить проведение DWIBS. И поскольку продолжительность сканирования невелика, мы без промедления выбираем DWIBS, когда к нам обращаются онкологические пациенты».

    В заключение доктор Nobusawa добавляет: «Как только вы поймете, в чем польза исследований DWIBS с применением системы Ingenia, вам непременно захочется использовать ее в дальнейшем. Очевидны и ее преимущества для пациентов, т. к. метод DWIBS не предполагает радиационного воздействия, как ПЭТ или ОФЭКТ. Мы надеемся, что метод DWIBS однажды станет общепринятым стандартным методом исследований в рамках оказания медицинской помощи онкологическим пациентам».
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