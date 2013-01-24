Как ведущий производитель в сфере медицинских технологий, компания Philips стремится найти наилучший способ полноценно использовать медицинские данные. Обмен информацией между устройствами и информационными системами может значительно улучшить результаты оказания медицинской помощи за счет повышения точности и своевременности клинических решений, удобства рабочих процессов и помощи в выполнении сложных процедур, при этом снижая затраты.

Чтобы реализовать этот потенциал, данные — и полезная информация, которая может быть извлечена — должны быть доступны в форматах, которые можно легко, понятно, и прежде всего, безопасно отправлять между медицинскими системами учреждений, из дома или находясь в движении.