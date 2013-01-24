Главная страница
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

Инновации

Интероперабельность Philips

Как ведущий производитель в сфере медицинских технологий, компания Philips стремится найти наилучший способ полноценно использовать медицинские данные. Обмен информацией между устройствами и информационными системами может значительно улучшить результаты оказания медицинской помощи за счет повышения точности и своевременности клинических решений, удобства рабочих процессов и помощи в выполнении сложных процедур, при этом снижая затраты.

 

Чтобы реализовать этот потенциал, данные — и полезная информация, которая может быть извлечена — должны быть доступны в форматах, которые можно легко, понятно, и прежде всего, безопасно отправлять между медицинскими системами учреждений, из дома или находясь в движении.

В компании Philips мы верим, что подход к взаимодействию на уровне учреждения может гарантировать, что обширная аналитическая информация будет использоваться осмысленно и надлежащим образом, помогая тем самым модернизировать систему здравоохранения для всех."

Медицинским организациям все чаще приходится комплексно рассматривать стратегии обмена данными, которые бы охватывали весь цикл оказания медицинской помощи — от здорового образа жизни и профилактики, диагностики и лечения до ухода за пациентами на дому. Будущее здравоохранения заключается в объединении систем, отделений больниц и способов ухода за пациентами, а также обеспечения обмена данными в сфере здравоохранения. Функциональная совместимость медицинских устройств, информационных систем и электронных медицинских карт (ЭМК) будет иметь важное значение для достижения этой цели.

 

Мы работаем над этим, чтобы к 2025 году иметь возможность улучшать жизни 3 миллиардов человек в год; компания Philips полна решимости играть ответственную и ведущую роль в разработке и внедрении стандартов совместимости ИТ-систем в сфере здравоохранения в соответствии с эффективными методами в данной области и с соблюдением правовых норм и требований конфиденциальности.

Для получения дополнительной информации, обращайтесь, пожалуйста, в локальное представительство Philips в вашей стране.

Совместимость и стандарты

 

Компания Philips всегда занималась процессами разработки и продвижения отраслевых стандартов, к тому же мы являемся значимым членом ведущих организаций по стандартизации, таких как IHE (интеграция учреждений здравоохранения), HL7, DICOM, Continua и многих других.

Открытые платформы

 

Компания Philips понимает важность доступности данных с различных устройств, и мы по-прежнему являемся убежденными сторонниками открытых платформ. Мы помогали формировать открытый обмен медицинскими данными в приложениях наших клинических систем на протяжении десятилетий, а в последнее время использовали собственные цифровые платформы HealthSuite.

Новые технологии

 

Такие технологии, как искусственный интеллект, машинное обучение и предиктивная аналитика, быстро завоевывают популярность в здравоохранении. Эти технологии позволят объединять, расставлять приоритеты, анализировать и представлять критически важные данные пациентов и полезную информацию в реальном времени, чтобы помочь врачам выбрать необходимое лечение для наиболее сложных клинических случаев.

Безопасность пациента

 

Philips была одной из первых девяти компаний, подписавших документ об обеспечении открытых данных (Open Data Pledge) в рамках движения Patient Safety Movement, направленного на обеспечение безопасности пациентов. У нас есть существующие решения для отделений реанимации и интенсивной терапии, которые работают в рамках единых открытых стандартов и позволяют использовать весь информационный потенциал данных о состоянии здоровья, которые в настоящее время включают дополнительные данные, получаемые от подключенных медицинских устройств сторонних производителей, появляющихся на рынке в настоящее время. Правильная диагностика с первого исследования и расширенные мониторинг и лечение позволят сократить количество ошибок и повысить эффективность, тем самым повышая безопасность пациента.

Дополнительная информация

Возможность совместимости
За пределами совместимости EHR
Возможность совместимости: улучшение системы здравоохранения благодаря полноценной стратегии для учреждений

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю