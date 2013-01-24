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Управление в здравоохранении

Поддержка преобразований в здравоохранении для стабильного будущего

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Что это значит?
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Здравоохранение сегодня стоит на перепутье. Многие успешные в прошлом модели медицинского обслуживания не способны обеспечить качество услуг и финансовые результаты, которые требуются для устойчивого развития в будущем. Срочность и важность преобразований в равной мере велики.

 

Для успешной трансформации требуются новые подходы к тому, как связать между собой специалистов, технологии, клиники и информацию. Эти решения должны открыть путь к более качественной медицинской помощи для большего количества пациентов при меньших затратах.

 

Наш фокус – это инновации на всех этапах и во всех сферах медицинского обслуживания, и поиск решений для нужд как пациентов, так и лечебных учреждений. Поэтому мы обладаем уникальным опытом, который поможет медицинским организациям занять устойчивое положение в здравоохранении будущего. 

 

Понимание задач и возможностей лечебных учреждений — это один из путей сотрудничества, благодаря которому мы вместе сделаем будущее более здоровым.

 

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Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю