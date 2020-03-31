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Анализ методических  рекомендаций зарубежных стран и организаций по диагностике и лечению пациентов с COVID-19

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    В данном разделе приведены в обобщенном виде рекомендации ряда зарубежных стран и организаций (CDC, ECDC) по определению групп риска, лабораторной диагностике, маршрутизации и лечению пациентов с вероятным или подтвержденным заболеванием COVID-19 (по состоянию на 31.03.2020 г.)

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    Определение группы риска и тестирование
    Маршрутизация пациентов и логистика
    Лабораторная диагностика
    Терапия
    Интенсивная терапия и реанимация
    Выписка пациентов

    Определение группы риска и тестирование

    Маршрутизация пациентов и логистика

    Лабораторная диагностика

    Терапия

    Интенсивная терапия и реанимация

    Выписка пациентов

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    Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

    Я понимаю