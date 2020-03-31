Лабораторное тестирование COVID-19 следует проводить для подозрительных случаев в соответствии со следующими критериями, основанными на обновленном определении случая ВОЗ:
1) пациент с острой инфекцией дыхательных путей (внезапное начало хотя бы одного из следующих симптомов: кашель, лихорадка, одышка) И без какой-либо другой этиологии, которая полностью объясняет клиническую картину И с историей путешествия или проживания в стране / области, сообщавшей о случаях передачи заболевания, в течение 14 дней до появления симптомов;
ИЛИ
2) пациент с любым острым респираторным заболеванием и находящийся в тесном контакте с подтвержденным или вероятным случаем COVID-19 в течение последних 14 дней до появления симптомов;
ИЛИ
3) пациент с тяжелой острой респираторной инфекцией (лихорадка и, по крайней мере, один признак / симптом респираторного заболевания (например, кашель, лихорадка, одышка)) И нуждающийся в госпитализации (SARI) И без какой-либо другой этиологии, которая полностью объясняет клиническую картину.
Тем не менее, после того как в стране или области появились сообщения о передаче заболевания, все пациенты с симптомами острой респираторной инфекции в первичном звене здравоохранения или в отделении больницы (первый контакт с системой здравоохранения) будут считаться подозреваемыми случаями.
Тесный контакт вероятного или подтвержденного случая определяется как:
- лицо, проживающее в том же домохозяйстве, что и лицо с COVID-19;
- лицо, имевшее прямой физический контакт с лицом с COVID-19 (например, рукопожатие);
- лицо, имевшее незащищенный прямой контакт с инфекционными выделениями в случае COVID-19 (например, касание использованных бумажных салфеток голой рукой);
- лицо, имевшее непосредственный контакт с лицом с COVID-19 в течение 2 метров и> 15 минут;
- лицо, находившееся в закрытом помещении (например, в классе, комнате для совещаний, комнате ожидания в больнице и т. д.) с лицом с COVID-19 в течение 15 минут или более и на расстоянии менее 2 метров;
- медицинский работник или другое лицо, оказывающее непосредственный уход за больным с COVID-19, или лабораторные работники, работающие с образцами COVID-19 без рекомендованных средств индивидуальной защиты (СИЗ) или с возможным нарушением СИЗ;
- контакт в самолете (пребывание на расстоянии двух кресел (в любом направлении) от лица с COVID-19, попутчиков или лиц, обеспечивающих уход, и членов экипажа, обслуживающих тот участок самолета).