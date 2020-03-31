Лабораторное тестирование COVID-19 следует проводить для подозрительных случаев в соответствии со следующими критериями, основанными на обновленном определении случая ВОЗ:

1) пациент с острой инфекцией дыхательных путей (внезапное начало хотя бы одного из следующих симптомов: кашель, лихорадка, одышка) И без какой-либо другой этиологии, которая полностью объясняет клиническую картину И с историей путешествия или проживания в стране / области, сообщавшей о случаях передачи заболевания, в течение 14 дней до появления симптомов;

ИЛИ

2) пациент с любым острым респираторным заболеванием и находящийся в тесном контакте с подтвержденным или вероятным случаем COVID-19 в течение последних 14 дней до появления симптомов;

ИЛИ

3) пациент с тяжелой острой респираторной инфекцией (лихорадка и, по крайней мере, один признак / симптом респираторного заболевания (например, кашель, лихорадка, одышка)) И нуждающийся в госпитализации (SARI) И без какой-либо другой этиологии, которая полностью объясняет клиническую картину.

Тем не менее, после того как в стране или области появились сообщения о передаче заболевания, все пациенты с симптомами острой респираторной инфекции в первичном звене здравоохранения или в отделении больницы (первый контакт с системой здравоохранения) будут считаться подозреваемыми случаями.

Тесный контакт вероятного или подтвержденного случая определяется как: