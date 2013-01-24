Гибкие договоры об оказании услуг RightFit (Райт Фит), которые адаптируются к вашим бизнес-потребностям

Договоры об оказании услуг RightFit (Райт Фит) включают в себя пакеты многоуровневой технической поддержки и позволяют клиентам выбирать тот уровень обслуживания, который лучше всего соответствует индивидуальным возможностям, клиническим, операционным и финансовым целям.

Наши договоры об оказании услуг RightFit (Райт Фит) гарантируют, что системы мониторинга пациентов, системы визуализации и аппараты ультразвуковой диагностики будут использоваться максимально эффективно под контролем специалистов, досконально знающих их особенности.