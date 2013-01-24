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Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

    Для получения сведений о потребительских товарах Philips либо о поддержке потребителей в связи с COVID-19 перейдите по ссылке.
    COVID-19

    Службы по техническому обслуживанию оборудования и удаленная поддержка в связи с COVID-19

    COVID-19: Главная страница

    Клиническая поддержка и ресурсы

    Продукты и услуги

    Клинические вебинары

    COVID-19: Главная страница

    Клиническая поддержка и ресурсы

    Продукты и услуги

    Клинические вебинары
    значок обслуживания

    Клиническая поддержка и ресурсы при терапии COVID-19


    Получите доступ к средствам обслуживания нашей продукции, включая сведения о чистке и дезинфекции, обучающие видеоролики и многое другое.
    Ресурсы, посвященные искусственной вентиляции легких и терапии респираторных заболеваний
    Ресурсы, посвященные интенсивной терапии и мониторингу пациентов
    Чистка и дезинфекция оборудования для интенсивной терапии и мониторинга пациентов
    Ресурсы, посвященные диагностической визуализации, и инструкции по чистке
    Ресурсы, посвященные ультразвуковым исследованиям, и инструкции по чистке

    COVID-19: Главная страница

    Клиническая поддержка и ресурсы

    Продукты и услуги

    Клинические вебинары
    covid

    Продукты и услуги для терапии COVID-19


    Изучите обширное портфолио продуктов и услуг для лечения пациентов с COVID-19.
    Искусственная вентиляция легких и терапия респираторных заболеваний
    Скрининг в домашних условиях и удаленный мониторинг пациентов
    Диагностическая визуализация
    Службы по техническому обслуживанию оборудования и удаленные услуги
    Мониторинг пациентов и дефибрилляторы
    Ультразвуковые исследования
    Консалтинговая поддержка

    Службы по техническому обслуживанию оборудования

    Удаленные службы и подключение

     

    Удаленные службы компании Philips способствуют сокращению периодов простоя оборудования благодаря профилактическому обслуживанию, своевременному реагированию на запросы и круглосуточному проактивному мониторингу.

    Удаленные службы компании Philips дистанционно предоставляют технические, клинические и обучающие услуги, необходимые для обеспечения максимальной эффективности оборудования. Кроме того, сервис предполагает поддержку и обучение персонала.

    Изучите возможности удаленного обслуживания

    Эксплуатационное обслуживание

    Гибкие договоры об оказании услуг RightFit (Райт Фит), которые адаптируются к вашим бизнес-потребностям

     

    Договоры об оказании услуг RightFit (Райт Фит) включают в себя пакеты многоуровневой технической поддержки и позволяют клиентам выбирать тот уровень обслуживания, который лучше всего соответствует индивидуальным возможностям, клиническим, операционным и финансовым целям.

     

    Наши договоры об оказании услуг RightFit (Райт Фит) гарантируют, что системы мониторинга пациентов, системы визуализации и аппараты ультразвуковой диагностики будут использоваться максимально эффективно под контролем специалистов, досконально знающих их особенности.

    Изучите договоры сервисного обслуживания во всех подробностях

    Обучение и тренинги в связи с COVID-19

    Philips организует и поддерживает различные образовательные инициативы

     

    Мы регулярно создаем и публикуем вебинары по теме COVID-19, обязательно проверяйте страницу на наличие обновлений.

    • Виртуальные вебинары
    • Виртуальное обучение по продукции и симпозиумы
    • Услуги очного обучения при поставке продукции и клинической подготовки в ходе ввода в эксплуатацию и запуска оборудования
    Перейти в раздел, где представлены предстоящие обучающие мероприятия и ресурсы для самостоятельного изучения

    Ощутите нашу поддержку

    слаженная работа

    Слаженная работа для поддержки клиентов

     
    Мы реорганизовали свои ресурсы и возможности, чтобы помочь в ускоренном порядке обеспечивать системы здравоохранения доступом к информации и медицинским решениям в соответствии с потребностями ваших пациентов.
    адаптация

    Интенсивная адаптация

     
    Мы адаптируем и совершенствуем наши изделия и технологии в стремлении предусмотреть все сложности заболевания, различные нужды тех или иных категорий пациентов и условия терапии.
    связи

    Налаживание связей

     
    Мы используем преимущества нашей инфраструктуры и наших платформ для налаживания связей между медицинскими специалистами и учреждениями, а также с целью помочь системам здравоохранения наиболее эффективно обмениваться данными при подготовке к эпидемии, реагировании на нее и ликвидации ее последствий.
    Обратите внимание: не все изделия доступны во всех странах. Для получения сведений о доступности всех изделий обратитесь в региональное представительство компании Philips.
    Контакты

    Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

    Я понимаю

    Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

    Я понимаю