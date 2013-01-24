Удаленные службы и подключение
Удаленные службы компании Philips способствуют сокращению периодов простоя оборудования благодаря профилактическому обслуживанию, своевременному реагированию на запросы и круглосуточному проактивному мониторингу.
Удаленные службы компании Philips дистанционно предоставляют технические, клинические и обучающие услуги, необходимые для обеспечения максимальной эффективности оборудования. Кроме того, сервис предполагает поддержку и обучение персонала.
Гибкие договоры об оказании услуг RightFit (Райт Фит), которые адаптируются к вашим бизнес-потребностям
Договоры об оказании услуг RightFit (Райт Фит) включают в себя пакеты многоуровневой технической поддержки и позволяют клиентам выбирать тот уровень обслуживания, который лучше всего соответствует индивидуальным возможностям, клиническим, операционным и финансовым целям.
Наши договоры об оказании услуг RightFit (Райт Фит) гарантируют, что системы мониторинга пациентов, системы визуализации и аппараты ультразвуковой диагностики будут использоваться максимально эффективно под контролем специалистов, досконально знающих их особенности.
Philips организует и поддерживает различные образовательные инициативы
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