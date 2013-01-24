Телемедицина поддержкой доставка уход

«Теперь мы полностью убедились в том, что телемедицина способна улучшить доступность и результативность лечения и сократить расходы.»
Линн Бриттон
Президент и исполнительный директор
Больница Mercy, Сент-Луис, шт. Миссури, США
«Теперь мы полностью убедились в том, что телемедицина способна улучшить доступность и результативность лечения и сократить расходы.»
Линн Бриттон
Президент и исполнительный директор
Больница Mercy, Сент-Луис, шт. Миссури, США
Те времена, когда благополучие лечебного учреждения зависело от заполнения коек и оказания услуг в стенах больницы прошли. Динамика рынка и реформа системы оплаты медицинских услуг требуют совершенно иных подходов к управлению здравоохранением. Сегодня способность одновременно решить три задачи – улучшить качество услуг, повысить уровень здоровья населения и снизить расходы – определяет, какие учреждения окажутся наиболее успешными.
Если нашей целью является преобразование системы здравоохранения для постоянного усовершенствования по всем трем направлениям, то какой подход лучше всего выбрать? Все больше лечебных учреждений успешно внедряют комплексные телемедицинские решения для учреждений, которые обеспечивает координацию медицинского обслуживания и улучшают отдачу от ресурсов на всех этапах медицинского обслуживания. На уровне медицинского учреждения телемедицинские комплексы помогают улучшить результаты, сократить расходы и расширить доступ к качественному обслуживанию для различных групп пациентов в клинике и на дому.
Комплексные решения в сфере телемедицины помогают улучшить результаты, сократить расходы и расширить доступ к качественному обслуживанию для различных групп пациентов в клинике и на дому.
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