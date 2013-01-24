Повышаем скорость диагностики для постановки точного диагноза

CombiDiagnost R90: Цифровая система 2в1



Телеуправляемая система CombiDiagnost R90 предназначена для цифровой рентгеноскопии и рентгенографии: не только стабильное получение изображений высокого качества, но и экономически рациональное использование помещения. Она обеспечивает точность диагностики и позволяет получать изображений высокого качества в сочетании с функциями контроля дозы облучения, что важно как для пациентов, так и для врачей