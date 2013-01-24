Главная страница
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

Лучевая диагностика

    Повышаем скорость диагностики для постановки точного диагноза

    Как ваше отделение может повысить качество диагностики и точность постановки диагноза?

    Свяжитесь с нами
    Получать новости

    Отделение лучевой диагностики играет важную роль в постановке диагноза и составлении правильного плана лечения. На сегодняшний день достижения в области технологий медицинской визуализации обладают огромным потенциалом для облегчения работы рентгенологов, помогая им более быстро, точно и уверенно ставить диагноз с первого раза.

    Возможности


    Прежде всего, вам необходимы технологии, которые позволят быстро получать высококачественные изображения. Однако для надежности диагностики требуется более глубокий анализ данных, который становится возможным благодаря предустановленным протоколам сканирования, инструментам клинической интерпретации, комплексному подходу к просмотру данных пациента, поддержке принятия решений и другим функциям. Все это в конечном итоге позволяет повысить качество диагностики и точность постановки диагноза. 

    Узнайте подробнее о ключевых элементах эффективной лучевой диагностики:

    • Повышаем уровень комфорта пациентов и персонала
    • Объединяем данные и технологии для более точной и быстрой диагностики
    • Повышаем рентабельность и эффективность отделения лучевой диагностики

    Узнайте больше о концепции Philips
    “Здравоохранение без преград”

    Узнать

    Запрос

    * Обязательное поле
    *

    Контактная информация

    *
    *
    *

    Сведения о компании

    *
    *
    *

    Что это значит?

    Свяжитесь с нами, заполнив форму, чтобы получить дополнительную информацию

    Значок начала диалога
    *

    Если вы заинтересованы в приобретении медицинского оборудования, пожалуйста, заполните форму ниже

    * Обязательное поле
    *
    *
    *
    *
    *
    *
    *
    *
    *
    Пожалуйста, укажите информацию, которая Вам необходима.
    We work with partners and distributors who may contact you about this Philips product on our behalf.
    *
    *

    Что это значит?
    Final CEE consent

    Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

    Я понимаю

    Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

    Я понимаю