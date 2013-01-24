Повышаем скорость диагностики для постановки точного диагноза

Возможности
Прежде всего, вам необходимы технологии, которые позволят быстро получать высококачественные изображения. Однако для надежности диагностики требуется более глубокий анализ данных, который становится возможным благодаря предустановленным протоколам сканирования, инструментам клинической интерпретации, комплексному подходу к просмотру данных пациента, поддержке принятия решений и другим функциям. Все это в конечном итоге позволяет повысить качество диагностики и точность постановки диагноза.