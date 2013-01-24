Объединяем данные и технологии для более точной и быстрой диагностики

Возможности



Интеллектуальные системы анализа изображений Philips способны собирать и доставлять информацию из нескольких источников на любую рабочую станцию, в том числе и находящуюся за пределами медицинского учреждения, позволяя, таким образом, принимать клинические решения в любое время и практически в любом месте. Объединение и сбор данных о состоянии пациента на протяжении определенного времени позволяет оптимизировать поддержку принятия клинических решений и, таким образом, сократить количество ненужных процедур сканирования.