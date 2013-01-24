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Лучевая диагностика

    Объединяем данные и технологии для более точной и быстрой диагностики

    Как современные системы анализа изображений могут помочь вашему отделению повысить точность и скорость постановки диагноза?

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    Системы визуализации должны беспрепятственно работать в рамках всего учреждения, не только объединяя большой объем получаемых данных, но и сопоставляя и предоставляя эти данные так, чтобы облегчить принятие клинических решений и постановку точного диагноза.

    Возможности


    Интеллектуальные системы анализа изображений Philips  способны собирать и доставлять информацию из нескольких источников на любую рабочую станцию, в том числе и находящуюся за пределами медицинского учреждения, позволяя, таким образом, принимать клинические решения в любое время и практически в любом месте. Объединение и сбор данных о состоянии пациента на протяжении определенного времени позволяет оптимизировать поддержку принятия клинических решений и, таким образом, сократить количество ненужных процедур сканирования.

    Узнайте подробнее о ключевых элементах эффективной лучевой диагностики:

    • Повышаем скорость диагностики для постановки точного диагноза
    • Повышаем рентабельность и эффективность отделения лучевой диагностики
    • Повышаем уровень комфорта пациентов и персонала

    Узнайте больше о концепции Philips
    “Здравоохранение без преград”

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    Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

    Я понимаю