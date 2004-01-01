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Alice NightOne

Обеспечивает все необходимое — удобство, достоверность и надежность

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Устройство для домашнеей диагностики сна (HST) Alice NightOne предназначено помочь пациентам правильно провести исследование в первую же ночь использования.

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Особенности
Интеллектуальное руководство по настройке сопровождает пациента при размещении датчиков
Интеллектуальное руководство по настройке сопровождает пациента при размещении датчиков

Интеллектуальное руководство по настройке сопровождает пациента при размещении датчиков

Интеллектуальное руководство по настройке Alice NightOne отображает подсвеченные индикаторы датчиков, позволяя пациенту безошибочно размещать датчики. При обнаружении сигнала хорошего качества индикаторы меняют цвет с желтого на зеленый. В устройстве используются датчики, рекомендованные AASM для выполнения исследований в лабораторных условиях. Устройство оснащено 3 датчиками (пояс для регистрации усилий, канюля и оксиметр), а также встроенным датчиком положения тела, который обеспечивает семь каналов передачи данных (положение тела, поток давления, храп, дыхательные усилия, SpO2, плетизмограмма и частота пульса).

Интеллектуальное руководство по настройке сопровождает пациента при размещении датчиков

Интеллектуальное руководство по настройке сопровождает пациента при размещении датчиков
Интеллектуальное руководство по настройке Alice NightOne отображает подсвеченные индикаторы датчиков, позволяя пациенту безошибочно размещать датчики. При обнаружении сигнала хорошего качества индикаторы меняют цвет с желтого на зеленый. В устройстве используются датчики, рекомендованные AASM для выполнения исследований в лабораторных условиях. Устройство оснащено 3 датчиками (пояс для регистрации усилий, канюля и оксиметр), а также встроенным датчиком положения тела, который обеспечивает семь каналов передачи данных (положение тела, поток давления, храп, дыхательные усилия, SpO2, плетизмограмма и частота пульса).

Интеллектуальное руководство по настройке сопровождает пациента при размещении датчиков

Интеллектуальное руководство по настройке Alice NightOne отображает подсвеченные индикаторы датчиков, позволяя пациенту безошибочно размещать датчики. При обнаружении сигнала хорошего качества индикаторы меняют цвет с желтого на зеленый. В устройстве используются датчики, рекомендованные AASM для выполнения исследований в лабораторных условиях. Устройство оснащено 3 датчиками (пояс для регистрации усилий, канюля и оксиметр), а также встроенным датчиком положения тела, который обеспечивает семь каналов передачи данных (положение тела, поток давления, храп, дыхательные усилия, SpO2, плетизмограмма и частота пульса).
Click here for more information
Интеллектуальное руководство по настройке сопровождает пациента при размещении датчиков
Интеллектуальное руководство по настройке сопровождает пациента при размещении датчиков

Интеллектуальное руководство по настройке сопровождает пациента при размещении датчиков

Интеллектуальное руководство по настройке Alice NightOne отображает подсвеченные индикаторы датчиков, позволяя пациенту безошибочно размещать датчики. При обнаружении сигнала хорошего качества индикаторы меняют цвет с желтого на зеленый. В устройстве используются датчики, рекомендованные AASM для выполнения исследований в лабораторных условиях. Устройство оснащено 3 датчиками (пояс для регистрации усилий, канюля и оксиметр), а также встроенным датчиком положения тела, который обеспечивает семь каналов передачи данных (положение тела, поток давления, храп, дыхательные усилия, SpO2, плетизмограмма и частота пульса).
Улучшенный индикатор качественного исследования
Улучшенный индикатор качественного исследования

Улучшенный индикатор качественного исследования

Индикатор качественного исследования (GSI) позволяет узнать, сколько качественных данных было собрано до того, как устройство будет возвращено в лабораторию. В течение всей ночи осуществляется мониторинг качества сигналов потока, производимых усилий и SpO2. Утром пациент может нажать кнопку пользователя, и GSI визуально отобразит количество данных хорошего качества с шагом в 25 процентов. Если проблема с каким-либо датчиком существенно препятствует сбору качественных данных, это также отобразится на экране.

Улучшенный индикатор качественного исследования

Улучшенный индикатор качественного исследования
Индикатор качественного исследования (GSI) позволяет узнать, сколько качественных данных было собрано до того, как устройство будет возвращено в лабораторию. В течение всей ночи осуществляется мониторинг качества сигналов потока, производимых усилий и SpO2. Утром пациент может нажать кнопку пользователя, и GSI визуально отобразит количество данных хорошего качества с шагом в 25 процентов. Если проблема с каким-либо датчиком существенно препятствует сбору качественных данных, это также отобразится на экране.

Улучшенный индикатор качественного исследования

Индикатор качественного исследования (GSI) позволяет узнать, сколько качественных данных было собрано до того, как устройство будет возвращено в лабораторию. В течение всей ночи осуществляется мониторинг качества сигналов потока, производимых усилий и SpO2. Утром пациент может нажать кнопку пользователя, и GSI визуально отобразит количество данных хорошего качества с шагом в 25 процентов. Если проблема с каким-либо датчиком существенно препятствует сбору качественных данных, это также отобразится на экране.
Click here for more information
Улучшенный индикатор качественного исследования
Улучшенный индикатор качественного исследования

Улучшенный индикатор качественного исследования

Индикатор качественного исследования (GSI) позволяет узнать, сколько качественных данных было собрано до того, как устройство будет возвращено в лабораторию. В течение всей ночи осуществляется мониторинг качества сигналов потока, производимых усилий и SpO2. Утром пациент может нажать кнопку пользователя, и GSI визуально отобразит количество данных хорошего качества с шагом в 25 процентов. Если проблема с каким-либо датчиком существенно препятствует сбору качественных данных, это также отобразится на экране.
Возможность подключения к устройствам для терапии через Bluetooth
Возможность подключения к устройствам для терапии через Bluetooth

Возможность подключения к устройствам для терапии через Bluetooth

Беспроводное соединение доступно для PAP-устройств Philips Respironics с поддержкой Bluetooth*. Беспроводное соединение позволяет осуществить синхронизацию и регистрацию данных терапии - потока, давления и утечек из PAP-устройства с показателями Alice NightOne, SpO2 и положения тела. Врач может использовать данные исследования для оценки эффективности PAP-терапии.

Возможность подключения к устройствам для терапии через Bluetooth

Возможность подключения к устройствам для терапии через Bluetooth
Беспроводное соединение доступно для PAP-устройств Philips Respironics с поддержкой Bluetooth*. Беспроводное соединение позволяет осуществить синхронизацию и регистрацию данных терапии - потока, давления и утечек из PAP-устройства с показателями Alice NightOne, SpO2 и положения тела. Врач может использовать данные исследования для оценки эффективности PAP-терапии.

Возможность подключения к устройствам для терапии через Bluetooth

Беспроводное соединение доступно для PAP-устройств Philips Respironics с поддержкой Bluetooth*. Беспроводное соединение позволяет осуществить синхронизацию и регистрацию данных терапии - потока, давления и утечек из PAP-устройства с показателями Alice NightOne, SpO2 и положения тела. Врач может использовать данные исследования для оценки эффективности PAP-терапии.
Click here for more information
Возможность подключения к устройствам для терапии через Bluetooth
Возможность подключения к устройствам для терапии через Bluetooth

Возможность подключения к устройствам для терапии через Bluetooth

Беспроводное соединение доступно для PAP-устройств Philips Respironics с поддержкой Bluetooth*. Беспроводное соединение позволяет осуществить синхронизацию и регистрацию данных терапии - потока, давления и утечек из PAP-устройства с показателями Alice NightOne, SpO2 и положения тела. Врач может использовать данные исследования для оценки эффективности PAP-терапии.
Автоматическое включение: запись начинается сразу после фиксации пояса устройства
Автоматическое включение: запись начинается сразу после фиксации пояса устройства

Автоматическое включение: запись начинается сразу после фиксации пояса устройства

Функция автоматического включения запускает устройство сразу после установки пояса для регистрации дыхательных усилий; пациентам не требуется нажимать кнопку запуска. Встроенное соединение устраняет необходимость во внешнем комплекте проводов для регистрации показателей. Интеллектуальное руководство пользователя позволяет пациентам легко пройти процедуру настройки и обеспечивает обратную связь с пациентом на протяжении всего процесса.

Автоматическое включение: запись начинается сразу после фиксации пояса устройства

Автоматическое включение: запись начинается сразу после фиксации пояса устройства
Функция автоматического включения запускает устройство сразу после установки пояса для регистрации дыхательных усилий; пациентам не требуется нажимать кнопку запуска. Встроенное соединение устраняет необходимость во внешнем комплекте проводов для регистрации показателей. Интеллектуальное руководство пользователя позволяет пациентам легко пройти процедуру настройки и обеспечивает обратную связь с пациентом на протяжении всего процесса.

Автоматическое включение: запись начинается сразу после фиксации пояса устройства

Функция автоматического включения запускает устройство сразу после установки пояса для регистрации дыхательных усилий; пациентам не требуется нажимать кнопку запуска. Встроенное соединение устраняет необходимость во внешнем комплекте проводов для регистрации показателей. Интеллектуальное руководство пользователя позволяет пациентам легко пройти процедуру настройки и обеспечивает обратную связь с пациентом на протяжении всего процесса.
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Автоматическое включение: запись начинается сразу после фиксации пояса устройства
Автоматическое включение: запись начинается сразу после фиксации пояса устройства

Автоматическое включение: запись начинается сразу после фиксации пояса устройства

Функция автоматического включения запускает устройство сразу после установки пояса для регистрации дыхательных усилий; пациентам не требуется нажимать кнопку запуска. Встроенное соединение устраняет необходимость во внешнем комплекте проводов для регистрации показателей. Интеллектуальное руководство пользователя позволяет пациентам легко пройти процедуру настройки и обеспечивает обратную связь с пациентом на протяжении всего процесса.
  • Интеллектуальное руководство по настройке сопровождает пациента при размещении датчиков
  • Улучшенный индикатор качественного исследования
  • Возможность подключения к устройствам для терапии через Bluetooth
  • Автоматическое включение: запись начинается сразу после фиксации пояса устройства
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Интеллектуальное руководство по настройке сопровождает пациента при размещении датчиков
Интеллектуальное руководство по настройке сопровождает пациента при размещении датчиков

Интеллектуальное руководство по настройке сопровождает пациента при размещении датчиков

Интеллектуальное руководство по настройке Alice NightOne отображает подсвеченные индикаторы датчиков, позволяя пациенту безошибочно размещать датчики. При обнаружении сигнала хорошего качества индикаторы меняют цвет с желтого на зеленый. В устройстве используются датчики, рекомендованные AASM для выполнения исследований в лабораторных условиях. Устройство оснащено 3 датчиками (пояс для регистрации усилий, канюля и оксиметр), а также встроенным датчиком положения тела, который обеспечивает семь каналов передачи данных (положение тела, поток давления, храп, дыхательные усилия, SpO2, плетизмограмма и частота пульса).

Интеллектуальное руководство по настройке сопровождает пациента при размещении датчиков

Интеллектуальное руководство по настройке сопровождает пациента при размещении датчиков
Интеллектуальное руководство по настройке Alice NightOne отображает подсвеченные индикаторы датчиков, позволяя пациенту безошибочно размещать датчики. При обнаружении сигнала хорошего качества индикаторы меняют цвет с желтого на зеленый. В устройстве используются датчики, рекомендованные AASM для выполнения исследований в лабораторных условиях. Устройство оснащено 3 датчиками (пояс для регистрации усилий, канюля и оксиметр), а также встроенным датчиком положения тела, который обеспечивает семь каналов передачи данных (положение тела, поток давления, храп, дыхательные усилия, SpO2, плетизмограмма и частота пульса).

Интеллектуальное руководство по настройке сопровождает пациента при размещении датчиков

Интеллектуальное руководство по настройке Alice NightOne отображает подсвеченные индикаторы датчиков, позволяя пациенту безошибочно размещать датчики. При обнаружении сигнала хорошего качества индикаторы меняют цвет с желтого на зеленый. В устройстве используются датчики, рекомендованные AASM для выполнения исследований в лабораторных условиях. Устройство оснащено 3 датчиками (пояс для регистрации усилий, канюля и оксиметр), а также встроенным датчиком положения тела, который обеспечивает семь каналов передачи данных (положение тела, поток давления, храп, дыхательные усилия, SpO2, плетизмограмма и частота пульса).
Click here for more information
Интеллектуальное руководство по настройке сопровождает пациента при размещении датчиков
Интеллектуальное руководство по настройке сопровождает пациента при размещении датчиков

Интеллектуальное руководство по настройке сопровождает пациента при размещении датчиков

Интеллектуальное руководство по настройке Alice NightOne отображает подсвеченные индикаторы датчиков, позволяя пациенту безошибочно размещать датчики. При обнаружении сигнала хорошего качества индикаторы меняют цвет с желтого на зеленый. В устройстве используются датчики, рекомендованные AASM для выполнения исследований в лабораторных условиях. Устройство оснащено 3 датчиками (пояс для регистрации усилий, канюля и оксиметр), а также встроенным датчиком положения тела, который обеспечивает семь каналов передачи данных (положение тела, поток давления, храп, дыхательные усилия, SpO2, плетизмограмма и частота пульса).
Улучшенный индикатор качественного исследования
Улучшенный индикатор качественного исследования

Улучшенный индикатор качественного исследования

Индикатор качественного исследования (GSI) позволяет узнать, сколько качественных данных было собрано до того, как устройство будет возвращено в лабораторию. В течение всей ночи осуществляется мониторинг качества сигналов потока, производимых усилий и SpO2. Утром пациент может нажать кнопку пользователя, и GSI визуально отобразит количество данных хорошего качества с шагом в 25 процентов. Если проблема с каким-либо датчиком существенно препятствует сбору качественных данных, это также отобразится на экране.

Улучшенный индикатор качественного исследования

Улучшенный индикатор качественного исследования
Индикатор качественного исследования (GSI) позволяет узнать, сколько качественных данных было собрано до того, как устройство будет возвращено в лабораторию. В течение всей ночи осуществляется мониторинг качества сигналов потока, производимых усилий и SpO2. Утром пациент может нажать кнопку пользователя, и GSI визуально отобразит количество данных хорошего качества с шагом в 25 процентов. Если проблема с каким-либо датчиком существенно препятствует сбору качественных данных, это также отобразится на экране.

Улучшенный индикатор качественного исследования

Индикатор качественного исследования (GSI) позволяет узнать, сколько качественных данных было собрано до того, как устройство будет возвращено в лабораторию. В течение всей ночи осуществляется мониторинг качества сигналов потока, производимых усилий и SpO2. Утром пациент может нажать кнопку пользователя, и GSI визуально отобразит количество данных хорошего качества с шагом в 25 процентов. Если проблема с каким-либо датчиком существенно препятствует сбору качественных данных, это также отобразится на экране.
Click here for more information
Улучшенный индикатор качественного исследования
Улучшенный индикатор качественного исследования

Улучшенный индикатор качественного исследования

Индикатор качественного исследования (GSI) позволяет узнать, сколько качественных данных было собрано до того, как устройство будет возвращено в лабораторию. В течение всей ночи осуществляется мониторинг качества сигналов потока, производимых усилий и SpO2. Утром пациент может нажать кнопку пользователя, и GSI визуально отобразит количество данных хорошего качества с шагом в 25 процентов. Если проблема с каким-либо датчиком существенно препятствует сбору качественных данных, это также отобразится на экране.
Возможность подключения к устройствам для терапии через Bluetooth
Возможность подключения к устройствам для терапии через Bluetooth

Возможность подключения к устройствам для терапии через Bluetooth

Беспроводное соединение доступно для PAP-устройств Philips Respironics с поддержкой Bluetooth*. Беспроводное соединение позволяет осуществить синхронизацию и регистрацию данных терапии - потока, давления и утечек из PAP-устройства с показателями Alice NightOne, SpO2 и положения тела. Врач может использовать данные исследования для оценки эффективности PAP-терапии.

Возможность подключения к устройствам для терапии через Bluetooth

Возможность подключения к устройствам для терапии через Bluetooth
Беспроводное соединение доступно для PAP-устройств Philips Respironics с поддержкой Bluetooth*. Беспроводное соединение позволяет осуществить синхронизацию и регистрацию данных терапии - потока, давления и утечек из PAP-устройства с показателями Alice NightOne, SpO2 и положения тела. Врач может использовать данные исследования для оценки эффективности PAP-терапии.

Возможность подключения к устройствам для терапии через Bluetooth

Беспроводное соединение доступно для PAP-устройств Philips Respironics с поддержкой Bluetooth*. Беспроводное соединение позволяет осуществить синхронизацию и регистрацию данных терапии - потока, давления и утечек из PAP-устройства с показателями Alice NightOne, SpO2 и положения тела. Врач может использовать данные исследования для оценки эффективности PAP-терапии.
Click here for more information
Возможность подключения к устройствам для терапии через Bluetooth
Возможность подключения к устройствам для терапии через Bluetooth

Возможность подключения к устройствам для терапии через Bluetooth

Беспроводное соединение доступно для PAP-устройств Philips Respironics с поддержкой Bluetooth*. Беспроводное соединение позволяет осуществить синхронизацию и регистрацию данных терапии - потока, давления и утечек из PAP-устройства с показателями Alice NightOne, SpO2 и положения тела. Врач может использовать данные исследования для оценки эффективности PAP-терапии.
Автоматическое включение: запись начинается сразу после фиксации пояса устройства
Автоматическое включение: запись начинается сразу после фиксации пояса устройства

Автоматическое включение: запись начинается сразу после фиксации пояса устройства

Функция автоматического включения запускает устройство сразу после установки пояса для регистрации дыхательных усилий; пациентам не требуется нажимать кнопку запуска. Встроенное соединение устраняет необходимость во внешнем комплекте проводов для регистрации показателей. Интеллектуальное руководство пользователя позволяет пациентам легко пройти процедуру настройки и обеспечивает обратную связь с пациентом на протяжении всего процесса.

Автоматическое включение: запись начинается сразу после фиксации пояса устройства

Автоматическое включение: запись начинается сразу после фиксации пояса устройства
Функция автоматического включения запускает устройство сразу после установки пояса для регистрации дыхательных усилий; пациентам не требуется нажимать кнопку запуска. Встроенное соединение устраняет необходимость во внешнем комплекте проводов для регистрации показателей. Интеллектуальное руководство пользователя позволяет пациентам легко пройти процедуру настройки и обеспечивает обратную связь с пациентом на протяжении всего процесса.

Автоматическое включение: запись начинается сразу после фиксации пояса устройства

Функция автоматического включения запускает устройство сразу после установки пояса для регистрации дыхательных усилий; пациентам не требуется нажимать кнопку запуска. Встроенное соединение устраняет необходимость во внешнем комплекте проводов для регистрации показателей. Интеллектуальное руководство пользователя позволяет пациентам легко пройти процедуру настройки и обеспечивает обратную связь с пациентом на протяжении всего процесса.
Click here for more information
Автоматическое включение: запись начинается сразу после фиксации пояса устройства
Автоматическое включение: запись начинается сразу после фиксации пояса устройства

Автоматическое включение: запись начинается сразу после фиксации пояса устройства

Функция автоматического включения запускает устройство сразу после установки пояса для регистрации дыхательных усилий; пациентам не требуется нажимать кнопку запуска. Встроенное соединение устраняет необходимость во внешнем комплекте проводов для регистрации показателей. Интеллектуальное руководство пользователя позволяет пациентам легко пройти процедуру настройки и обеспечивает обратную связь с пациентом на протяжении всего процесса.

Tехнические характеристики

Требования
Требования
Требования к источнику питания
  • Две щелочные батареи типа AA (1,5 В) или две никель-металлогидридные аккумуляторные батареи типа AA (1,2 В) емкостью не менее 2400 мАч.
Устройства
Устройства
Номер по каталогу: 1114801
  • Alice NightOne International Wireless
Номер по каталогу: 1114803
  • Alice NightOne international
RP
RP
1113329
  • Краткое руководство Alice NightOne, 10 шт.
1114435
  • Футляр для хранения Alice NightOne в сборе
1114520
  • Набор вкладышей из пеноматериала для хранения Alice NightOne
1104765
  • Кабель USB, тип A – Micro B
Датчик
Датчик
1119823
  • Кабель для неинвазивного измерения SPO2 Alice NightOne
P1390
  • Назальная канюля Pro-Flow, взрослые, 40,5 см, 5 шт. в упаковке
1113310
  • SD3, пояс для регистрации дыхательных усилий, взрослые
1113311
  • SD3, пояс для регистрации дыхательных усилий, взрослые крупного телосложения
936
  • Датчик SpO2 (зажим для пальца)
953
  • Датчик SpO2 (гибкий)
954A
  • Flexwrap, взрослые (одноразовый, для использования с датчиком 953, 25 шт. в упаковке)
1062049
  • Мягкий датчик для пальца руки для неинвазивного измерения, большой размер
1062050
  • Мягкий датчик для пальца руки для неинвазивного измерения, средний размер
1062051
  • Мягкий датчик для пальца руки для неинвазивного измерения, малый размер
P1328-60
  • Назальная канюля Pro-Flow, взрослые, 40,5 см, 60 шт. в упаковке
P1343
  • Назальная/оральная канюля Pro-Flow Plus, взрослые, 40,5 см, 30 шт. в упаковке
Технические характеристики
Технические характеристики
Размеры
  • 10,34 X 2,5 X 6,78 см
Вес
  • Около 84 г; без учета датчиков и батарей
Требования
Требования
Требования к источнику питания
  • Две щелочные батареи типа AA (1,5 В) или две никель-металлогидридные аккумуляторные батареи типа AA (1,2 В) емкостью не менее 2400 мАч.
Устройства
Устройства
Номер по каталогу: 1114801
  • Alice NightOne International Wireless
Номер по каталогу: 1114803
  • Alice NightOne international
Посмотреть все характеристики
Требования
Требования
Требования к источнику питания
  • Две щелочные батареи типа AA (1,5 В) или две никель-металлогидридные аккумуляторные батареи типа AA (1,2 В) емкостью не менее 2400 мАч.
Устройства
Устройства
Номер по каталогу: 1114801
  • Alice NightOne International Wireless
Номер по каталогу: 1114803
  • Alice NightOne international
RP
RP
1113329
  • Краткое руководство Alice NightOne, 10 шт.
1114435
  • Футляр для хранения Alice NightOne в сборе
1114520
  • Набор вкладышей из пеноматериала для хранения Alice NightOne
1104765
  • Кабель USB, тип A – Micro B
Датчик
Датчик
1119823
  • Кабель для неинвазивного измерения SPO2 Alice NightOne
P1390
  • Назальная канюля Pro-Flow, взрослые, 40,5 см, 5 шт. в упаковке
1113310
  • SD3, пояс для регистрации дыхательных усилий, взрослые
1113311
  • SD3, пояс для регистрации дыхательных усилий, взрослые крупного телосложения
936
  • Датчик SpO2 (зажим для пальца)
953
  • Датчик SpO2 (гибкий)
954A
  • Flexwrap, взрослые (одноразовый, для использования с датчиком 953, 25 шт. в упаковке)
1062049
  • Мягкий датчик для пальца руки для неинвазивного измерения, большой размер
1062050
  • Мягкий датчик для пальца руки для неинвазивного измерения, средний размер
1062051
  • Мягкий датчик для пальца руки для неинвазивного измерения, малый размер
P1328-60
  • Назальная канюля Pro-Flow, взрослые, 40,5 см, 60 шт. в упаковке
P1343
  • Назальная/оральная канюля Pro-Flow Plus, взрослые, 40,5 см, 30 шт. в упаковке
Технические характеристики
Технические характеристики
Размеры
  • 10,34 X 2,5 X 6,78 см
Вес
  • Около 84 г; без учета датчиков и батарей
  • * Поставляется не во все страны.

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

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Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю

You are about to visit a Philips global content page

Continue
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