Устройство для домашнеей диагностики сна (HST) Alice NightOne предназначено помочь пациентам правильно провести исследование в первую же ночь использования.
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|Требования к источнику питания
|
|Номер по каталогу: 1114801
|
|Номер по каталогу: 1114803
|
|1113329
|
|1114435
|
|1114520
|
|1104765
|
|1119823
|
|P1390
|
|1113310
|
|1113311
|
|936
|
|953
|
|954A
|
|1062049
|
|1062050
|
|1062051
|
|P1328-60
|
|P1343
|
|Размеры
|
|Вес
|
|Требования к источнику питания
|
|Номер по каталогу: 1114801
|
|Номер по каталогу: 1114803
|
|Требования к источнику питания
|
|Номер по каталогу: 1114801
|
|Номер по каталогу: 1114803
|
|1113329
|
|1114435
|
|1114520
|
|1104765
|
|1119823
|
|P1390
|
|1113310
|
|1113311
|
|936
|
|953
|
|954A
|
|1062049
|
|1062050
|
|1062051
|
|P1328-60
|
|P1343
|
|Размеры
|
|Вес
|
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