Улучшенный индикатор качественного исследования

Индикатор качественного исследования (GSI) позволяет узнать, сколько качественных данных было собрано до того, как устройство будет возвращено в лабораторию. В течение всей ночи осуществляется мониторинг качества сигналов потока, производимых усилий и SpO2. Утром пациент может нажать кнопку пользователя, и GSI визуально отобразит количество данных хорошего качества с шагом в 25 процентов. Если проблема с каким-либо датчиком существенно препятствует сбору качественных данных, это также отобразится на экране.