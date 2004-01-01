Система DuraDiagnost F30 компании Philips представляет собой простую в использовании рентгенографическую систему с функциональными возможностями, необходимыми для выполнения общих рентгенографических исследований. Система DuraDiagnost F30 обеспечивает усовершенствованный рабочий процесс и длительную эксплуатацию, что делает ее действительно разумной инвестицией.
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Eleva представляет собой простую в освоении платформу, используемую во всех цифровых рентгенографических системах компании Philips и обеспечивающую непрерывность рабочего процесса и простоту взаимодействия в рамках сети. Eleva включает предустановленные параметры и настраиваемые профили пользователей для ускорения рабочего процесса. Благодаря платформе Eleva выполнение исследования возможно всего в три клика.
Рабочее место Eleva
Eleva представляет собой простую в освоении платформу, используемую во всех цифровых рентгенографических системах компании Philips и обеспечивающую непрерывность рабочего процесса и простоту взаимодействия в рамках сети. Eleva включает предустановленные параметры и настраиваемые профили пользователей для ускорения рабочего процесса. Благодаря платформе Eleva выполнение исследования возможно всего в три клика.
Рабочее место Eleva
Eleva представляет собой простую в освоении платформу, используемую во всех цифровых рентгенографических системах компании Philips и обеспечивающую непрерывность рабочего процесса и простоту взаимодействия в рамках сети. Eleva включает предустановленные параметры и настраиваемые профили пользователей для ускорения рабочего процесса. Благодаря платформе Eleva выполнение исследования возможно всего в три клика.
Eleva представляет собой простую в освоении платформу, используемую во всех цифровых рентгенографических системах компании Philips и обеспечивающую непрерывность рабочего процесса и простоту взаимодействия в рамках сети. Eleva включает предустановленные параметры и настраиваемые профили пользователей для ускорения рабочего процесса. Благодаря платформе Eleva выполнение исследования возможно всего в три клика.
Технология постобработки изображений UNIQUE 2
Технология постобработки изображений UNIQUE 2
Моментальная обработка изображений при помощи технологии UNIQUE 2. Программа обработки изображений создает гармонизированный уровень контрастности, а также обеспечивает более качественную визуализацию мелких объектов и повышение точности детализации.
Технология постобработки изображений UNIQUE 2
Моментальная обработка изображений при помощи технологии UNIQUE 2. Программа обработки изображений создает гармонизированный уровень контрастности, а также обеспечивает более качественную визуализацию мелких объектов и повышение точности детализации.
Технология постобработки изображений UNIQUE 2
Моментальная обработка изображений при помощи технологии UNIQUE 2. Программа обработки изображений создает гармонизированный уровень контрастности, а также обеспечивает более качественную визуализацию мелких объектов и повышение точности детализации.
Моментальная обработка изображений при помощи технологии UNIQUE 2. Программа обработки изображений создает гармонизированный уровень контрастности, а также обеспечивает более качественную визуализацию мелких объектов и повышение точности детализации.
Детекторы SkyPlate E
Детекторы SkyPlate E
Выполняйте широкий спектр исследований в системе при помощи всего одного детектора. Переносной беспроводной детектор можно легко использовать, расположив на столе, вертикальной стойке, либо при исследованиях в свободных проекциях. Большая площадь визуализации (35 х 43 см) позволяет охватить необходимую область исследования.
Детекторы SkyPlate E
Выполняйте широкий спектр исследований в системе при помощи всего одного детектора. Переносной беспроводной детектор можно легко использовать, расположив на столе, вертикальной стойке, либо при исследованиях в свободных проекциях. Большая площадь визуализации (35 х 43 см) позволяет охватить необходимую область исследования.
Детекторы SkyPlate E
Выполняйте широкий спектр исследований в системе при помощи всего одного детектора. Переносной беспроводной детектор можно легко использовать, расположив на столе, вертикальной стойке, либо при исследованиях в свободных проекциях. Большая площадь визуализации (35 х 43 см) позволяет охватить необходимую область исследования.
Выполняйте широкий спектр исследований в системе при помощи всего одного детектора. Переносной беспроводной детектор можно легко использовать, расположив на столе, вертикальной стойке, либо при исследованиях в свободных проекциях. Большая площадь визуализации (35 х 43 см) позволяет охватить необходимую область исследования.
Генерация рентгеновского излучения
Генерация рентгеновского излучения
Рентгеновская трубка обеспечивает высококачественную работу в течение длительного срока службы. Генератор Philips имеет современную архитектуру на основе модульной конструкции. Генератор оснащен высокопроизводительными компонентами, доступными для объединения в индивидуальные решения. Консоль управления генератором интегрирована в пользовательский интерфейс платформы Eleva для оптимизации рабочего процесса.
Генерация рентгеновского излучения
Рентгеновская трубка обеспечивает высококачественную работу в течение длительного срока службы. Генератор Philips имеет современную архитектуру на основе модульной конструкции. Генератор оснащен высокопроизводительными компонентами, доступными для объединения в индивидуальные решения. Консоль управления генератором интегрирована в пользовательский интерфейс платформы Eleva для оптимизации рабочего процесса.
Генерация рентгеновского излучения
Рентгеновская трубка обеспечивает высококачественную работу в течение длительного срока службы. Генератор Philips имеет современную архитектуру на основе модульной конструкции. Генератор оснащен высокопроизводительными компонентами, доступными для объединения в индивидуальные решения. Консоль управления генератором интегрирована в пользовательский интерфейс платформы Eleva для оптимизации рабочего процесса.
Рентгеновская трубка обеспечивает высококачественную работу в течение длительного срока службы. Генератор Philips имеет современную архитектуру на основе модульной конструкции. Генератор оснащен высокопроизводительными компонентами, доступными для объединения в индивидуальные решения. Консоль управления генератором интегрирована в пользовательский интерфейс платформы Eleva для оптимизации рабочего процесса.
Стол
Стол
Свободно перемещаемая дека стола имеет достаточную длину и ширину, что позволяет использовать ее для различных типов пациентов. Механизм перемещения стола обеспечивает плавное перемещение и функцию ручной блокировки/разблокировки для надежной фиксации положения. Трубка и детектор в столе могут быть соединены для выполнения исследований в прямых положениях и разъединены для получения косых проекций, что позволяет сократить время, затрачиваемое на подготовку к исследованию.
Стол
Свободно перемещаемая дека стола имеет достаточную длину и ширину, что позволяет использовать ее для различных типов пациентов. Механизм перемещения стола обеспечивает плавное перемещение и функцию ручной блокировки/разблокировки для надежной фиксации положения. Трубка и детектор в столе могут быть соединены для выполнения исследований в прямых положениях и разъединены для получения косых проекций, что позволяет сократить время, затрачиваемое на подготовку к исследованию.
Стол
Свободно перемещаемая дека стола имеет достаточную длину и ширину, что позволяет использовать ее для различных типов пациентов. Механизм перемещения стола обеспечивает плавное перемещение и функцию ручной блокировки/разблокировки для надежной фиксации положения. Трубка и детектор в столе могут быть соединены для выполнения исследований в прямых положениях и разъединены для получения косых проекций, что позволяет сократить время, затрачиваемое на подготовку к исследованию.
Свободно перемещаемая дека стола имеет достаточную длину и ширину, что позволяет использовать ее для различных типов пациентов. Механизм перемещения стола обеспечивает плавное перемещение и функцию ручной блокировки/разблокировки для надежной фиксации положения. Трубка и детектор в столе могут быть соединены для выполнения исследований в прямых положениях и разъединены для получения косых проекций, что позволяет сократить время, затрачиваемое на подготовку к исследованию.
Вертикальная стойка
Вертикальная стойка
Вертикальная стойка поддается быстрой регулировке для выполнения широкого спектра исследований в положении стоя, включая исследования как маленьких детей, так и взрослых.
Вертикальная стойка
Вертикальная стойка поддается быстрой регулировке для выполнения широкого спектра исследований в положении стоя, включая исследования как маленьких детей, так и взрослых.
Вертикальная стойка
Вертикальная стойка поддается быстрой регулировке для выполнения широкого спектра исследований в положении стоя, включая исследования как маленьких детей, так и взрослых.
Eleva представляет собой простую в освоении платформу, используемую во всех цифровых рентгенографических системах компании Philips и обеспечивающую непрерывность рабочего процесса и простоту взаимодействия в рамках сети. Eleva включает предустановленные параметры и настраиваемые профили пользователей для ускорения рабочего процесса. Благодаря платформе Eleva выполнение исследования возможно всего в три клика.
Рабочее место Eleva
Eleva представляет собой простую в освоении платформу, используемую во всех цифровых рентгенографических системах компании Philips и обеспечивающую непрерывность рабочего процесса и простоту взаимодействия в рамках сети. Eleva включает предустановленные параметры и настраиваемые профили пользователей для ускорения рабочего процесса. Благодаря платформе Eleva выполнение исследования возможно всего в три клика.
Рабочее место Eleva
Eleva представляет собой простую в освоении платформу, используемую во всех цифровых рентгенографических системах компании Philips и обеспечивающую непрерывность рабочего процесса и простоту взаимодействия в рамках сети. Eleva включает предустановленные параметры и настраиваемые профили пользователей для ускорения рабочего процесса. Благодаря платформе Eleva выполнение исследования возможно всего в три клика.
Eleva представляет собой простую в освоении платформу, используемую во всех цифровых рентгенографических системах компании Philips и обеспечивающую непрерывность рабочего процесса и простоту взаимодействия в рамках сети. Eleva включает предустановленные параметры и настраиваемые профили пользователей для ускорения рабочего процесса. Благодаря платформе Eleva выполнение исследования возможно всего в три клика.
Технология постобработки изображений UNIQUE 2
Технология постобработки изображений UNIQUE 2
Моментальная обработка изображений при помощи технологии UNIQUE 2. Программа обработки изображений создает гармонизированный уровень контрастности, а также обеспечивает более качественную визуализацию мелких объектов и повышение точности детализации.
Технология постобработки изображений UNIQUE 2
Моментальная обработка изображений при помощи технологии UNIQUE 2. Программа обработки изображений создает гармонизированный уровень контрастности, а также обеспечивает более качественную визуализацию мелких объектов и повышение точности детализации.
Технология постобработки изображений UNIQUE 2
Моментальная обработка изображений при помощи технологии UNIQUE 2. Программа обработки изображений создает гармонизированный уровень контрастности, а также обеспечивает более качественную визуализацию мелких объектов и повышение точности детализации.
Моментальная обработка изображений при помощи технологии UNIQUE 2. Программа обработки изображений создает гармонизированный уровень контрастности, а также обеспечивает более качественную визуализацию мелких объектов и повышение точности детализации.
Детекторы SkyPlate E
Детекторы SkyPlate E
Выполняйте широкий спектр исследований в системе при помощи всего одного детектора. Переносной беспроводной детектор можно легко использовать, расположив на столе, вертикальной стойке, либо при исследованиях в свободных проекциях. Большая площадь визуализации (35 х 43 см) позволяет охватить необходимую область исследования.
Детекторы SkyPlate E
Выполняйте широкий спектр исследований в системе при помощи всего одного детектора. Переносной беспроводной детектор можно легко использовать, расположив на столе, вертикальной стойке, либо при исследованиях в свободных проекциях. Большая площадь визуализации (35 х 43 см) позволяет охватить необходимую область исследования.
Детекторы SkyPlate E
Выполняйте широкий спектр исследований в системе при помощи всего одного детектора. Переносной беспроводной детектор можно легко использовать, расположив на столе, вертикальной стойке, либо при исследованиях в свободных проекциях. Большая площадь визуализации (35 х 43 см) позволяет охватить необходимую область исследования.
Выполняйте широкий спектр исследований в системе при помощи всего одного детектора. Переносной беспроводной детектор можно легко использовать, расположив на столе, вертикальной стойке, либо при исследованиях в свободных проекциях. Большая площадь визуализации (35 х 43 см) позволяет охватить необходимую область исследования.
Генерация рентгеновского излучения
Генерация рентгеновского излучения
Рентгеновская трубка обеспечивает высококачественную работу в течение длительного срока службы. Генератор Philips имеет современную архитектуру на основе модульной конструкции. Генератор оснащен высокопроизводительными компонентами, доступными для объединения в индивидуальные решения. Консоль управления генератором интегрирована в пользовательский интерфейс платформы Eleva для оптимизации рабочего процесса.
Генерация рентгеновского излучения
Рентгеновская трубка обеспечивает высококачественную работу в течение длительного срока службы. Генератор Philips имеет современную архитектуру на основе модульной конструкции. Генератор оснащен высокопроизводительными компонентами, доступными для объединения в индивидуальные решения. Консоль управления генератором интегрирована в пользовательский интерфейс платформы Eleva для оптимизации рабочего процесса.
Генерация рентгеновского излучения
Рентгеновская трубка обеспечивает высококачественную работу в течение длительного срока службы. Генератор Philips имеет современную архитектуру на основе модульной конструкции. Генератор оснащен высокопроизводительными компонентами, доступными для объединения в индивидуальные решения. Консоль управления генератором интегрирована в пользовательский интерфейс платформы Eleva для оптимизации рабочего процесса.
Рентгеновская трубка обеспечивает высококачественную работу в течение длительного срока службы. Генератор Philips имеет современную архитектуру на основе модульной конструкции. Генератор оснащен высокопроизводительными компонентами, доступными для объединения в индивидуальные решения. Консоль управления генератором интегрирована в пользовательский интерфейс платформы Eleva для оптимизации рабочего процесса.
Стол
Стол
Свободно перемещаемая дека стола имеет достаточную длину и ширину, что позволяет использовать ее для различных типов пациентов. Механизм перемещения стола обеспечивает плавное перемещение и функцию ручной блокировки/разблокировки для надежной фиксации положения. Трубка и детектор в столе могут быть соединены для выполнения исследований в прямых положениях и разъединены для получения косых проекций, что позволяет сократить время, затрачиваемое на подготовку к исследованию.
Стол
Свободно перемещаемая дека стола имеет достаточную длину и ширину, что позволяет использовать ее для различных типов пациентов. Механизм перемещения стола обеспечивает плавное перемещение и функцию ручной блокировки/разблокировки для надежной фиксации положения. Трубка и детектор в столе могут быть соединены для выполнения исследований в прямых положениях и разъединены для получения косых проекций, что позволяет сократить время, затрачиваемое на подготовку к исследованию.
Стол
Свободно перемещаемая дека стола имеет достаточную длину и ширину, что позволяет использовать ее для различных типов пациентов. Механизм перемещения стола обеспечивает плавное перемещение и функцию ручной блокировки/разблокировки для надежной фиксации положения. Трубка и детектор в столе могут быть соединены для выполнения исследований в прямых положениях и разъединены для получения косых проекций, что позволяет сократить время, затрачиваемое на подготовку к исследованию.
Свободно перемещаемая дека стола имеет достаточную длину и ширину, что позволяет использовать ее для различных типов пациентов. Механизм перемещения стола обеспечивает плавное перемещение и функцию ручной блокировки/разблокировки для надежной фиксации положения. Трубка и детектор в столе могут быть соединены для выполнения исследований в прямых положениях и разъединены для получения косых проекций, что позволяет сократить время, затрачиваемое на подготовку к исследованию.
Вертикальная стойка
Вертикальная стойка
Вертикальная стойка поддается быстрой регулировке для выполнения широкого спектра исследований в положении стоя, включая исследования как маленьких детей, так и взрослых.
Вертикальная стойка
Вертикальная стойка поддается быстрой регулировке для выполнения широкого спектра исследований в положении стоя, включая исследования как маленьких детей, так и взрослых.
Вертикальная стойка
Вертикальная стойка поддается быстрой регулировке для выполнения широкого спектра исследований в положении стоя, включая исследования как маленьких детей, так и взрослых.
Регистрационное удостоверение №РЗН 2018/7705 Система рентгеновская диагностическая DuraDiagnost F30 с принадлежностями
Обратите внимание, что список оборудования, доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.