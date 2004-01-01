DuraDiagnost F30

Стол

Свободно перемещаемая дека стола имеет достаточную длину и ширину, что позволяет использовать ее для различных типов пациентов. Механизм перемещения стола обеспечивает плавное перемещение и функцию ручной блокировки/разблокировки для надежной фиксации положения. Трубка и детектор в столе могут быть соединены для выполнения исследований в прямых положениях и разъединены для получения косых проекций, что позволяет сократить время, затрачиваемое на подготовку к исследованию.