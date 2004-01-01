Ключевые слова для поиска

DuraDiagnost F30

Цифровые рентгенографические системы

Найти похожие продукты

Система DuraDiagnost F30 компании Philips представляет собой простую в использовании рентгенографическую систему с функциональными возможностями, необходимыми для выполнения общих рентгенографических исследований. Система DuraDiagnost F30 обеспечивает усовершенствованный рабочий процесс и длительную эксплуатацию, что делает ее действительно разумной инвестицией.

Оставить заявку
Особенности
Рабочее место Eleva
Рабочее место Eleva

Рабочее место Eleva

Eleva представляет собой простую в освоении платформу, используемую во всех цифровых рентгенографических системах компании Philips и обеспечивающую непрерывность рабочего процесса и простоту взаимодействия в рамках сети. Eleva включает предустановленные параметры и настраиваемые профили пользователей для ускорения рабочего процесса. Благодаря платформе Eleva выполнение исследования возможно всего в три клика.

Рабочее место Eleva

Рабочее место Eleva
Eleva представляет собой простую в освоении платформу, используемую во всех цифровых рентгенографических системах компании Philips и обеспечивающую непрерывность рабочего процесса и простоту взаимодействия в рамках сети. Eleva включает предустановленные параметры и настраиваемые профили пользователей для ускорения рабочего процесса. Благодаря платформе Eleva выполнение исследования возможно всего в три клика.

Рабочее место Eleva

Eleva представляет собой простую в освоении платформу, используемую во всех цифровых рентгенографических системах компании Philips и обеспечивающую непрерывность рабочего процесса и простоту взаимодействия в рамках сети. Eleva включает предустановленные параметры и настраиваемые профили пользователей для ускорения рабочего процесса. Благодаря платформе Eleva выполнение исследования возможно всего в три клика.
Click here for more information
Рабочее место Eleva
Рабочее место Eleva

Рабочее место Eleva

Eleva представляет собой простую в освоении платформу, используемую во всех цифровых рентгенографических системах компании Philips и обеспечивающую непрерывность рабочего процесса и простоту взаимодействия в рамках сети. Eleva включает предустановленные параметры и настраиваемые профили пользователей для ускорения рабочего процесса. Благодаря платформе Eleva выполнение исследования возможно всего в три клика.
Технология постобработки изображений UNIQUE 2
Технология постобработки изображений UNIQUE 2

Технология постобработки изображений UNIQUE 2

Моментальная обработка изображений при помощи технологии UNIQUE 2. Программа обработки изображений создает гармонизированный уровень контрастности, а также обеспечивает более качественную визуализацию мелких объектов и повышение точности детализации.

Технология постобработки изображений UNIQUE 2

Технология постобработки изображений UNIQUE 2
Моментальная обработка изображений при помощи технологии UNIQUE 2. Программа обработки изображений создает гармонизированный уровень контрастности, а также обеспечивает более качественную визуализацию мелких объектов и повышение точности детализации.

Технология постобработки изображений UNIQUE 2

Моментальная обработка изображений при помощи технологии UNIQUE 2. Программа обработки изображений создает гармонизированный уровень контрастности, а также обеспечивает более качественную визуализацию мелких объектов и повышение точности детализации.
Click here for more information
Технология постобработки изображений UNIQUE 2
Технология постобработки изображений UNIQUE 2

Технология постобработки изображений UNIQUE 2

Моментальная обработка изображений при помощи технологии UNIQUE 2. Программа обработки изображений создает гармонизированный уровень контрастности, а также обеспечивает более качественную визуализацию мелких объектов и повышение точности детализации.
Детекторы SkyPlate E
Детекторы SkyPlate E

Детекторы SkyPlate E

Выполняйте широкий спектр исследований в системе при помощи всего одного детектора. Переносной беспроводной детектор можно легко использовать, расположив на столе, вертикальной стойке, либо при исследованиях в свободных проекциях. Большая площадь визуализации (35 х 43 см) позволяет охватить необходимую область исследования.

Детекторы SkyPlate E

Детекторы SkyPlate E
Выполняйте широкий спектр исследований в системе при помощи всего одного детектора. Переносной беспроводной детектор можно легко использовать, расположив на столе, вертикальной стойке, либо при исследованиях в свободных проекциях. Большая площадь визуализации (35 х 43 см) позволяет охватить необходимую область исследования.

Детекторы SkyPlate E

Выполняйте широкий спектр исследований в системе при помощи всего одного детектора. Переносной беспроводной детектор можно легко использовать, расположив на столе, вертикальной стойке, либо при исследованиях в свободных проекциях. Большая площадь визуализации (35 х 43 см) позволяет охватить необходимую область исследования.
Click here for more information
Детекторы SkyPlate E
Детекторы SkyPlate E

Детекторы SkyPlate E

Выполняйте широкий спектр исследований в системе при помощи всего одного детектора. Переносной беспроводной детектор можно легко использовать, расположив на столе, вертикальной стойке, либо при исследованиях в свободных проекциях. Большая площадь визуализации (35 х 43 см) позволяет охватить необходимую область исследования.
Генерация рентгеновского излучения
Генерация рентгеновского излучения

Генерация рентгеновского излучения

Рентгеновская трубка обеспечивает высококачественную работу в течение длительного срока службы. Генератор Philips имеет современную архитектуру на основе модульной конструкции. Генератор оснащен высокопроизводительными компонентами, доступными для объединения в индивидуальные решения. Консоль управления генератором интегрирована в пользовательский интерфейс платформы Eleva для оптимизации рабочего процесса.

Генерация рентгеновского излучения

Генерация рентгеновского излучения
Рентгеновская трубка обеспечивает высококачественную работу в течение длительного срока службы. Генератор Philips имеет современную архитектуру на основе модульной конструкции. Генератор оснащен высокопроизводительными компонентами, доступными для объединения в индивидуальные решения. Консоль управления генератором интегрирована в пользовательский интерфейс платформы Eleva для оптимизации рабочего процесса.

Генерация рентгеновского излучения

Рентгеновская трубка обеспечивает высококачественную работу в течение длительного срока службы. Генератор Philips имеет современную архитектуру на основе модульной конструкции. Генератор оснащен высокопроизводительными компонентами, доступными для объединения в индивидуальные решения. Консоль управления генератором интегрирована в пользовательский интерфейс платформы Eleva для оптимизации рабочего процесса.
Click here for more information
Генерация рентгеновского излучения
Генерация рентгеновского излучения

Генерация рентгеновского излучения

Рентгеновская трубка обеспечивает высококачественную работу в течение длительного срока службы. Генератор Philips имеет современную архитектуру на основе модульной конструкции. Генератор оснащен высокопроизводительными компонентами, доступными для объединения в индивидуальные решения. Консоль управления генератором интегрирована в пользовательский интерфейс платформы Eleva для оптимизации рабочего процесса.
Стол
Стол

Стол

Свободно перемещаемая дека стола имеет достаточную длину и ширину, что позволяет использовать ее для различных типов пациентов. Механизм перемещения стола обеспечивает плавное перемещение и функцию ручной блокировки/разблокировки для надежной фиксации положения. Трубка и детектор в столе могут быть соединены для выполнения исследований в прямых положениях и разъединены для получения косых проекций, что позволяет сократить время, затрачиваемое на подготовку к исследованию.

Стол

Стол
Свободно перемещаемая дека стола имеет достаточную длину и ширину, что позволяет использовать ее для различных типов пациентов. Механизм перемещения стола обеспечивает плавное перемещение и функцию ручной блокировки/разблокировки для надежной фиксации положения. Трубка и детектор в столе могут быть соединены для выполнения исследований в прямых положениях и разъединены для получения косых проекций, что позволяет сократить время, затрачиваемое на подготовку к исследованию.

Стол

Свободно перемещаемая дека стола имеет достаточную длину и ширину, что позволяет использовать ее для различных типов пациентов. Механизм перемещения стола обеспечивает плавное перемещение и функцию ручной блокировки/разблокировки для надежной фиксации положения. Трубка и детектор в столе могут быть соединены для выполнения исследований в прямых положениях и разъединены для получения косых проекций, что позволяет сократить время, затрачиваемое на подготовку к исследованию.
Click here for more information
Стол
Стол

Стол

Свободно перемещаемая дека стола имеет достаточную длину и ширину, что позволяет использовать ее для различных типов пациентов. Механизм перемещения стола обеспечивает плавное перемещение и функцию ручной блокировки/разблокировки для надежной фиксации положения. Трубка и детектор в столе могут быть соединены для выполнения исследований в прямых положениях и разъединены для получения косых проекций, что позволяет сократить время, затрачиваемое на подготовку к исследованию.
Вертикальная стойка
Вертикальная стойка

Вертикальная стойка

Вертикальная стойка поддается быстрой регулировке для выполнения широкого спектра исследований в положении стоя, включая исследования как маленьких детей, так и взрослых.

Вертикальная стойка

Вертикальная стойка
Вертикальная стойка поддается быстрой регулировке для выполнения широкого спектра исследований в положении стоя, включая исследования как маленьких детей, так и взрослых.

Вертикальная стойка

Вертикальная стойка поддается быстрой регулировке для выполнения широкого спектра исследований в положении стоя, включая исследования как маленьких детей, так и взрослых.
Click here for more information
Вертикальная стойка
Вертикальная стойка

Вертикальная стойка

Вертикальная стойка поддается быстрой регулировке для выполнения широкого спектра исследований в положении стоя, включая исследования как маленьких детей, так и взрослых.
  • Рабочее место Eleva
  • Технология постобработки изображений UNIQUE 2
  • Детекторы SkyPlate E
  • Генерация рентгеновского излучения
Посмотреть все особенности
Рабочее место Eleva
Рабочее место Eleva

Рабочее место Eleva

Eleva представляет собой простую в освоении платформу, используемую во всех цифровых рентгенографических системах компании Philips и обеспечивающую непрерывность рабочего процесса и простоту взаимодействия в рамках сети. Eleva включает предустановленные параметры и настраиваемые профили пользователей для ускорения рабочего процесса. Благодаря платформе Eleva выполнение исследования возможно всего в три клика.

Рабочее место Eleva

Рабочее место Eleva
Eleva представляет собой простую в освоении платформу, используемую во всех цифровых рентгенографических системах компании Philips и обеспечивающую непрерывность рабочего процесса и простоту взаимодействия в рамках сети. Eleva включает предустановленные параметры и настраиваемые профили пользователей для ускорения рабочего процесса. Благодаря платформе Eleva выполнение исследования возможно всего в три клика.

Рабочее место Eleva

Eleva представляет собой простую в освоении платформу, используемую во всех цифровых рентгенографических системах компании Philips и обеспечивающую непрерывность рабочего процесса и простоту взаимодействия в рамках сети. Eleva включает предустановленные параметры и настраиваемые профили пользователей для ускорения рабочего процесса. Благодаря платформе Eleva выполнение исследования возможно всего в три клика.
Click here for more information
Рабочее место Eleva
Рабочее место Eleva

Рабочее место Eleva

Eleva представляет собой простую в освоении платформу, используемую во всех цифровых рентгенографических системах компании Philips и обеспечивающую непрерывность рабочего процесса и простоту взаимодействия в рамках сети. Eleva включает предустановленные параметры и настраиваемые профили пользователей для ускорения рабочего процесса. Благодаря платформе Eleva выполнение исследования возможно всего в три клика.
Технология постобработки изображений UNIQUE 2
Технология постобработки изображений UNIQUE 2

Технология постобработки изображений UNIQUE 2

Моментальная обработка изображений при помощи технологии UNIQUE 2. Программа обработки изображений создает гармонизированный уровень контрастности, а также обеспечивает более качественную визуализацию мелких объектов и повышение точности детализации.

Технология постобработки изображений UNIQUE 2

Технология постобработки изображений UNIQUE 2
Моментальная обработка изображений при помощи технологии UNIQUE 2. Программа обработки изображений создает гармонизированный уровень контрастности, а также обеспечивает более качественную визуализацию мелких объектов и повышение точности детализации.

Технология постобработки изображений UNIQUE 2

Моментальная обработка изображений при помощи технологии UNIQUE 2. Программа обработки изображений создает гармонизированный уровень контрастности, а также обеспечивает более качественную визуализацию мелких объектов и повышение точности детализации.
Click here for more information
Технология постобработки изображений UNIQUE 2
Технология постобработки изображений UNIQUE 2

Технология постобработки изображений UNIQUE 2

Моментальная обработка изображений при помощи технологии UNIQUE 2. Программа обработки изображений создает гармонизированный уровень контрастности, а также обеспечивает более качественную визуализацию мелких объектов и повышение точности детализации.
Детекторы SkyPlate E
Детекторы SkyPlate E

Детекторы SkyPlate E

Выполняйте широкий спектр исследований в системе при помощи всего одного детектора. Переносной беспроводной детектор можно легко использовать, расположив на столе, вертикальной стойке, либо при исследованиях в свободных проекциях. Большая площадь визуализации (35 х 43 см) позволяет охватить необходимую область исследования.

Детекторы SkyPlate E

Детекторы SkyPlate E
Выполняйте широкий спектр исследований в системе при помощи всего одного детектора. Переносной беспроводной детектор можно легко использовать, расположив на столе, вертикальной стойке, либо при исследованиях в свободных проекциях. Большая площадь визуализации (35 х 43 см) позволяет охватить необходимую область исследования.

Детекторы SkyPlate E

Выполняйте широкий спектр исследований в системе при помощи всего одного детектора. Переносной беспроводной детектор можно легко использовать, расположив на столе, вертикальной стойке, либо при исследованиях в свободных проекциях. Большая площадь визуализации (35 х 43 см) позволяет охватить необходимую область исследования.
Click here for more information
Детекторы SkyPlate E
Детекторы SkyPlate E

Детекторы SkyPlate E

Выполняйте широкий спектр исследований в системе при помощи всего одного детектора. Переносной беспроводной детектор можно легко использовать, расположив на столе, вертикальной стойке, либо при исследованиях в свободных проекциях. Большая площадь визуализации (35 х 43 см) позволяет охватить необходимую область исследования.
Генерация рентгеновского излучения
Генерация рентгеновского излучения

Генерация рентгеновского излучения

Рентгеновская трубка обеспечивает высококачественную работу в течение длительного срока службы. Генератор Philips имеет современную архитектуру на основе модульной конструкции. Генератор оснащен высокопроизводительными компонентами, доступными для объединения в индивидуальные решения. Консоль управления генератором интегрирована в пользовательский интерфейс платформы Eleva для оптимизации рабочего процесса.

Генерация рентгеновского излучения

Генерация рентгеновского излучения
Рентгеновская трубка обеспечивает высококачественную работу в течение длительного срока службы. Генератор Philips имеет современную архитектуру на основе модульной конструкции. Генератор оснащен высокопроизводительными компонентами, доступными для объединения в индивидуальные решения. Консоль управления генератором интегрирована в пользовательский интерфейс платформы Eleva для оптимизации рабочего процесса.

Генерация рентгеновского излучения

Рентгеновская трубка обеспечивает высококачественную работу в течение длительного срока службы. Генератор Philips имеет современную архитектуру на основе модульной конструкции. Генератор оснащен высокопроизводительными компонентами, доступными для объединения в индивидуальные решения. Консоль управления генератором интегрирована в пользовательский интерфейс платформы Eleva для оптимизации рабочего процесса.
Click here for more information
Генерация рентгеновского излучения
Генерация рентгеновского излучения

Генерация рентгеновского излучения

Рентгеновская трубка обеспечивает высококачественную работу в течение длительного срока службы. Генератор Philips имеет современную архитектуру на основе модульной конструкции. Генератор оснащен высокопроизводительными компонентами, доступными для объединения в индивидуальные решения. Консоль управления генератором интегрирована в пользовательский интерфейс платформы Eleva для оптимизации рабочего процесса.
Стол
Стол

Стол

Свободно перемещаемая дека стола имеет достаточную длину и ширину, что позволяет использовать ее для различных типов пациентов. Механизм перемещения стола обеспечивает плавное перемещение и функцию ручной блокировки/разблокировки для надежной фиксации положения. Трубка и детектор в столе могут быть соединены для выполнения исследований в прямых положениях и разъединены для получения косых проекций, что позволяет сократить время, затрачиваемое на подготовку к исследованию.

Стол

Стол
Свободно перемещаемая дека стола имеет достаточную длину и ширину, что позволяет использовать ее для различных типов пациентов. Механизм перемещения стола обеспечивает плавное перемещение и функцию ручной блокировки/разблокировки для надежной фиксации положения. Трубка и детектор в столе могут быть соединены для выполнения исследований в прямых положениях и разъединены для получения косых проекций, что позволяет сократить время, затрачиваемое на подготовку к исследованию.

Стол

Свободно перемещаемая дека стола имеет достаточную длину и ширину, что позволяет использовать ее для различных типов пациентов. Механизм перемещения стола обеспечивает плавное перемещение и функцию ручной блокировки/разблокировки для надежной фиксации положения. Трубка и детектор в столе могут быть соединены для выполнения исследований в прямых положениях и разъединены для получения косых проекций, что позволяет сократить время, затрачиваемое на подготовку к исследованию.
Click here for more information
Стол
Стол

Стол

Свободно перемещаемая дека стола имеет достаточную длину и ширину, что позволяет использовать ее для различных типов пациентов. Механизм перемещения стола обеспечивает плавное перемещение и функцию ручной блокировки/разблокировки для надежной фиксации положения. Трубка и детектор в столе могут быть соединены для выполнения исследований в прямых положениях и разъединены для получения косых проекций, что позволяет сократить время, затрачиваемое на подготовку к исследованию.
Вертикальная стойка
Вертикальная стойка

Вертикальная стойка

Вертикальная стойка поддается быстрой регулировке для выполнения широкого спектра исследований в положении стоя, включая исследования как маленьких детей, так и взрослых.

Вертикальная стойка

Вертикальная стойка
Вертикальная стойка поддается быстрой регулировке для выполнения широкого спектра исследований в положении стоя, включая исследования как маленьких детей, так и взрослых.

Вертикальная стойка

Вертикальная стойка поддается быстрой регулировке для выполнения широкого спектра исследований в положении стоя, включая исследования как маленьких детей, так и взрослых.
Click here for more information
Вертикальная стойка
Вертикальная стойка

Вертикальная стойка

Вертикальная стойка поддается быстрой регулировке для выполнения широкого спектра исследований в положении стоя, включая исследования как маленьких детей, так и взрослых.

Tехнические характеристики

Генерация рентгеновского излучения
Генерация рентгеновского излучения
Макс. ток трубки (при 70 кВ)
  • -
Высоковольтный генератор
  • -
Напряжение сети
  • -
Макс. сетевое сопротивление при 400 В
  • -
Макс. значение тока сети при 400 В
  • -
Номинальная мощность (IEC)
  • -
Макс. напряжение трубки
  • -
Макс. ток трубки (при 70 кВ)
  • -
Произведение мАс
  • -
Время экспозиции
  • -
Коллиматор
Коллиматор
Тип
  • -
Переключатель таймера
  • -
Угол апертуры и вращения
  • -
Рентгеновская трубка
Рентгеновская трубка
Фокусные пятна
  • -
Максимальная мощность на фокусном пятне
  • -
Угол анода
  • -
Макс. напряжение трубки
  • -
Теплоемкость анода
  • -
Теплоемкость блока
  • -
Постоянная входная мощность анода
  • -
Скорость вращения анода
  • -
Переносной беспроводной детектор
Переносной беспроводной детектор
Тип
  • -
Сцинтиллятор
  • -
Размеры матрицы изображения
  • -
Размеры детектора
  • -
Активная область
  • -
Размер пиксела
  • -
Активная область пикселов
  • -
Пикселы детектора
  • -
Аналого‑цифровое преобразование (биты)
  • -
Масса (включая аккумулятор)
  • -
Компьютер рабочего места Eleva
Компьютер рабочего места Eleva
Жесткий диск
  • -
Емкость памяти ОЗУ
  • -
Генерация рентгеновского излучения
Генерация рентгеновского излучения
Макс. ток трубки (при 70 кВ)
  • -
Высоковольтный генератор
  • -
Коллиматор
Коллиматор
Тип
  • -
Переключатель таймера
  • -
Посмотреть все характеристики
Генерация рентгеновского излучения
Генерация рентгеновского излучения
Макс. ток трубки (при 70 кВ)
  • -
Высоковольтный генератор
  • -
Напряжение сети
  • -
Макс. сетевое сопротивление при 400 В
  • -
Макс. значение тока сети при 400 В
  • -
Номинальная мощность (IEC)
  • -
Макс. напряжение трубки
  • -
Макс. ток трубки (при 70 кВ)
  • -
Произведение мАс
  • -
Время экспозиции
  • -
Коллиматор
Коллиматор
Тип
  • -
Переключатель таймера
  • -
Угол апертуры и вращения
  • -
Рентгеновская трубка
Рентгеновская трубка
Фокусные пятна
  • -
Максимальная мощность на фокусном пятне
  • -
Угол анода
  • -
Макс. напряжение трубки
  • -
Теплоемкость анода
  • -
Теплоемкость блока
  • -
Постоянная входная мощность анода
  • -
Скорость вращения анода
  • -
Переносной беспроводной детектор
Переносной беспроводной детектор
Тип
  • -
Сцинтиллятор
  • -
Размеры матрицы изображения
  • -
Размеры детектора
  • -
Активная область
  • -
Размер пиксела
  • -
Активная область пикселов
  • -
Пикселы детектора
  • -
Аналого‑цифровое преобразование (биты)
  • -
Масса (включая аккумулятор)
  • -
Компьютер рабочего места Eleva
Компьютер рабочего места Eleva
Жесткий диск
  • -
Емкость памяти ОЗУ
  • -
  • Регистрационное удостоверение №РЗН 2018/7705 Система рентгеновская диагностическая DuraDiagnost F30 с принадлежностями
  • Обратите внимание, что список оборудования, доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю

You are about to visit a Philips global content page

Continue
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2023. Все права защищены.

Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.