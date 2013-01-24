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Испытайте преимущества высококлассной цифровой рентгенографии, предлагающей широкий выбор для установки оптимальной системы: от высокопроизводительных и универсальных кабинетов, до передовых решений для отделений неотложной помощи. Выберите конфигурацию рентгенографического кабинета, которая в наибольшей степени соответствует клиническим потребностям, рабочему процессу и бюджету.
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Опция коррекции рассеянного излучения для исследований без отсеивающего растра
Кабинет неотложной помощи DigitalDiagnost
Кабинет для исследований грудной клетки DigitalDiagnost
Легкие беспроводные переносные детекторы
Возможность совместного использования с другими системами Philips
Пользовательский интерфейс Eleva
UNIQUE — качественная обработка изображений
Полная моторизация кабинета
Высокопроизводительный кабинет DigitalDiagnost
Универсальный кабинет DigitalDiagnost
Экономичный кабинет DigitalDiagnost
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.Я понимаю