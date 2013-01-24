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DigitalDiagnost Решения для цифровой рентгенографии

DigitalDiagnost

Решения для цифровой рентгенографии

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Испытайте преимущества высококлассной цифровой рентгенографии, предлагающей широкий выбор для установки оптимальной системы: от высокопроизводительных и универсальных кабинетов, до передовых решений для отделений неотложной помощи. Выберите конфигурацию рентгенографического кабинета, которая в наибольшей степени соответствует клиническим потребностям, рабочему процессу и бюджету.

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Особенности
Опция коррекции рассеянного излучения... || Решения для различных клиничес

Опция коррекции рассеянного излучения для исследований без отсеивающего растра

При цифровой рентгенографии без отсеивающего растра функция Philips SkyFlow позволяет получать изображения, качество которых сравнимо с изображениями, полученными с использованием растра. При этом практически исключается влияние рассеянного излучения во время исследований грудной клетки без растра. SkyFlow — первый на рынке алгоритм коррекции рассеянного излучения для рентгенографии грудной клетки, не требующий дополнительных действий от оператора. Он обеспечивает высокое качество снимков и позволяет использовать более низкую лучевую нагрузку на пациента.
Кабинет неотложной помощи DigitalDiag... || Эффективные процедуры

Кабинет неотложной помощи DigitalDiagnost

Если в приемном отделении множество людей, приборов и кабелей, вам необходимо простое решение для цифровой рентгенографии, качественно выполняющее свою задачу. Установите высококлассную систему цифровой рентгенографии Philips с беспроводным детектором, чтобы использовать ее для оказания первой помощи в приемных отделениях, отделениях реабилитации и травматологии. Моторизованный потолочный подвес и детектор SkyPlate освобождают место для реанимационного оборудования и упрощают доступ к пациенту.
Кабинет для исследований грудной клет... || Комфорт для пациентов

Кабинет для исследований грудной клетки DigitalDiagnost

Как правило, через систему цифровой рентгенографии грудной клетки проходит большое количество пациентов. К тому же, ее можно иногда использовать как дополнение к основной системе цифровой рентгенографии. Кабинет DigitalDiagnost позволяет быстро проводить полный спектр исследований грудной клетки, в том числе съемку на койке и на инвалидном кресле. Также ее можно использовать в качестве решения для исследования скелетно-мышечной системы. Она позволяет осматривать позвоночник, череп, конечности и другие анатомические области.
Легкие беспроводные переносные детект... || Решения для различных клиничес

Легкие беспроводные переносные детекторы

Детекторы SkyPlates большого и малого размеров помогают эффективнее организовывать работу как с кабинетами цифровой рентгенографии, так и другими мобильными цифровыми рентгеновскими системами Philips. Легкий вес детекторов SkyPlates задает новый стандарт для рынка как при стационарном, так и при портативном применении.
Возможность совместного использования... || Решения для различных клиничес

Возможность совместного использования с другими системами Philips

В силу более узкого спектра применений по сравнению с большим детектором, детектор малого размера можно использовать совместно со стационарными и мобильными системами. Большой детектор Philips SkyPlate можно применять для съемки различных анатомических областей в произвольном положении или устанавливать в вертикальные стойки снимков и лотки в столах.
Пользовательский интерфейс Eleva || Решения для различных клиничес

Пользовательский интерфейс Eleva

Передовая платформа Eleva помогает обеспечивать единство рабочих процессов и упрощать сетевой обмен данными. Эта единая платформа легка для освоения и использования. Она включает в себя целый ряд средств, предназначенных для оптимизации работы рентгенодиагностического отделения.
UNIQUE — качественная обработка изобр... || Решения для различных клиничес

UNIQUE — качественная обработка изображений

UNIQUE — унифицированная система улучшения качества изображений обеспечивает одинаково высокое качество и четкость изображений для всех анатомических областей. Алгоритм UNIQUE работает со всеми этапами формирования изображений, помогая гармонизировать контрастность и детализировать изображения.
Полная моторизация кабинета || Решения для различных клиничес

Полная моторизация кабинета

Полная моторизация кабинета цифровой рентгенографии позволяет автоматически располагать детектор и трубку относительно пациентов, избавляя от лишних действий при работе с системой DigitalDiagnost. Эта функция особенно важна для лежачих больных, так как они теперь могут оставаться в кабинете в перерыве между съемками в разных проекциях. Автоматическая синхронизация трубки и коллимация, а также автоматическое совмещение трубки с детектором позволят уделить максимум внимания пациентам, а не настройке оборудования.
Высокопроизводительный кабинет Digita... || Решения для различных клиничес

Высокопроизводительный кабинет DigitalDiagnost

Высокопроизводительный кабинет DigitalDiagnost позволяет без лишних усилий исследовать более 250 пациентов в день. Этому способствуют, в том числе, моторизация потолочного подвеса по пяти осям и стационарная или передвижная вертикальная стойка. Передвижная вертикальная стойка особенно эффективна при съемке в вертикальном и боковом положениях, а также в положении детектора под столом. Полная моторизация позволяет быстро переходить от исследований на столе к исследованиям грудной клетки, не прибегая к необходимости перемещать пациента заново.
Универсальный кабинет DigitalDiagnost || Решения для различных клиничес

Универсальный кабинет DigitalDiagnost

Однодетекторный универсальный кабинет цифровой рентгенографии DigitalDiagnost с автоматизированным потолочным подвесом трубки, передвижной вертикальной стойкой и столом с поворотным механизмом позволяет выполнять съемку любой части тела пациента. Сократить необходимость в повторном расположении пациентов и расширить область применения системы можно благодаря почти неограниченному набору предварительно заданных параметров трубки и детектору, закрепленному на кронштейне передвижной вертикальной стойки.
Экономичный кабинет DigitalDiagnost || Решения для различных клиничес

Экономичный кабинет DigitalDiagnost

Экономичный кабинет цифровой рентгенографии Philips, оснащенный лотками для беспроводного детектора в столе и вертикальной стойке и одним детектором SkyPlate, откроет дверь в мир высококлассной цифровой рентгенографии. Откройте для себя передовые разработки компании Philips, такие как зарекомендовавший себя алгоритм обработки изображений UNIQUE и удобный пользовательский интерфейс Eleva. Большой детектор SkyPlate можно перемещать между столом и вертикальной стойкой, на которых имеются встроенные лотки для беспроводного детектора, а также использовать для съемки в произвольном положении.
  • *Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.

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