Испытайте преимущества высококлассной цифровой рентгенографии, предлагающей широкий выбор для установки оптимальной системы: от высокопроизводительных и универсальных кабинетов, до передовых решений для отделений неотложной помощи. Выберите конфигурацию рентгенографического кабинета, которая в наибольшей степени соответствует клиническим потребностям, рабочему процессу и бюджету.
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|Перемещения
|
|Потолочный подвес CS
|
|ЖК-дисплей
|
|Диапазон продольного перемещения
|
|Поперечное перемещение
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|Диапазон вертикального перемещения
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|Стол с регулируемой высотой TH
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|Дека стола
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|Детектор
|
|Размеры
|
|Отсеивающий растр
|
|Стол с односторонним подвесом TH-S
|
|Рентгенопрозрачная область
|
|Высота деки стола над полом
|
|Педальный блок
|
|Макс. нагрузка
|
|Основание стола
|
|Длина рентгенопрозрачной области
|
|Регулировка высоты
|
|Тележка TA-M, регулируемая по высоте
|
|Масса каталки
|
|Вертикальная стойка VS
|
|Угол наклона детектора
|
|Блок детектора с опцией наклона
|
|Отсеивающий растр
|
|Управление экспозицией
|
|Управление
|
|ЖК-дисплей
|
|Размеры
|
|Вертикальное перемещение блока детектора
|
|Диапазон горизонтального перемещения
|
|Передвижная вертикальная стойка VM
|
|Диапазон вертикального перемещения
|
|Диапазон поворота многофункционального кронштейна
|
|Осциллирующий растр
|
|Размер
|
|Разрешение
|
|Стационарный детектор
|
|SkyPlate
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|Зарядка
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|Прочная конструкция
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|SkyFlow
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|Решение для компьютерной рентгенографии Philips (PCR Eleva)
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|Рабочая станция Eleva
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|Программное обеспечение
|
|Генераторы
|
|Рентгеновские трубки
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