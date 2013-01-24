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DigitalDiagnost Решения для цифровой рентгенографии

DigitalDiagnost

Решения для цифровой рентгенографии

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Испытайте преимущества высококлассной цифровой рентгенографии, предлагающей широкий выбор для установки оптимальной системы: от высокопроизводительных и универсальных кабинетов, до передовых решений для отделений неотложной помощи. Выберите конфигурацию рентгенографического кабинета, которая в наибольшей степени соответствует клиническим потребностям, рабочему процессу и бюджету.

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Технические характеристики

Крепление трубки
Крепление трубки
Перемещения
  • Продольное и поперечное
Потолочный подвес CS
  • Моторизованный потолочный подвес трубки с четырехкомпонентной телескопической стойкой
ЖК-дисплей
  • Широкоэкранный ЖК-дисплей с диагональю 16,5 см (6,5 дюймов) для просмотра информации и кнопки управления для удобства работы
Диапазон продольного перемещения
  • 3,44 м/6,14 м с удлиненными рельсами
Поперечное перемещение
  • 1,5 м в стандартной версии/3,22 м в удлиненной версии
Диапазон вертикального перемещения
  • 1,66 м
Столы
Столы
Стол с регулируемой высотой TH
  • Стол для пациента с регулируемой высотой и большим диапазоном перемещения. Удобное управление способствует быстрому позиционированию пациентов. Легкая укладка пациентов в лежачем или сидячем положении.
Дека стола
  • Плавающая многослойная дека с накладкой Getalit
  • Плавающая дека стола упрощает и ускоряет позиционирование пациентов.
  • Плавающая многослойная дека с углеволоконной накладкой
Детектор
  • Со стационарным детектором или детектором SkyPlate в лотке на столе
Размеры
  • Длина, ширина: 240 x 75 см; опция — 240 x 85 см
  • Длина, ширина: 260 x 75 см
  • 220 x 67 см
Отсеивающий растр
  • Осциллирующий или неподвижный растр
Стол с односторонним подвесом TH-S
  • Стол с односторонним подвесом и регулируемой высотой. Идеально подходит для работы с передвижной вертикальной стойкой VM — многофункциональной стойкой снимков с поворотным кронштейном.
Рентгенопрозрачная область
  • 173 x 67 см
Высота деки стола над полом
  • 87 см
Педальный блок
  • Педальный блок позволяет управлять столом, не отходя от пациента
Макс. нагрузка
  • 225 кг
  • 225 кг
Основание стола
  • Доступна опция поворота, улучшающая доступ к пациенту и к системе
Длина рентгенопрозрачной области
  • 2,08 м
Регулировка высоты
  • 50,3—90,3 см от пола, моторизованная регулировка высоты
Тележка TA-M, регулируемая по высоте
  • Удобное и безопасное управление — по две педали на каждой стороне. Все принадлежности для стола TH-S можно использовать и с тележкой TA-M.
Масса каталки
  • 130 кг
Вертикальные стойки
Вертикальные стойки
Вертикальная стойка VS
  • Моторизованная вертикальная стойка со стационарным детектором или детектором SkyPlate. Управление с помощью пульта с левой или правой стороны и (или) с помощью беспроводного пульта дистанционного управления.
Угол наклона детектора
  • Горизонтальная ось: от –20° до +90°; вертикальная ось: от +45° до –23°, моторизованный наклон
Блок детектора с опцией наклона
  • Опция; угол наклона: от –20° до +90°, моторизованный наклон
  • Детектор можно наклонять и перемещать, например под стол консольной конструкции.
Отсеивающий растр
  • Осциллирующий или неподвижный растр; в блоке детектора может храниться до двух растров
Управление экспозицией
  • Пять камер для автоматического управления экспозицией
  • Пять камер для автоматического управления экспозицией
Управление
  • Две панели управления и пульт дистранционного управления
  • Две панели управления и пульт дистранционного управления
ЖК-дисплей
  • ЖК-дисплей для отображения сведений о пациенте (опция)
  • ЖК-дисплей для сведений о пациенте (опция)
Размеры
  • Высота: 2,08 м
  • Высота: 2,48 м
Вертикальное перемещение блока детектора
  • 30—180 см (центр пучка)
Диапазон горизонтального перемещения
  • Моторизованное: 3,48 м; без моторизации: 3,71 м
Передвижная вертикальная стойка VM
  • Передвижная вертикальная стойка с многофункциональным поворотным кронштейном для универсального использования с одним и тем же цифровым детектором 43x43 см. Управление с помощью пульта с левой или правой стороны и с помощью беспроводного пульта дистанционного управления.
Диапазон вертикального перемещения
  • 35—185 см (центр пучка)
Диапазон поворота многофункционального кронштейна
  • 0°—90° (справа или слева от оператора)
Осциллирующий растр
  • Возможность хранения до двух растров в блоке детектора
Детекторы
Детекторы
Размер
  • 43x43 см. Большой размер обеспечивает широкие возможности выбора проекций для пациентов практически любого телосложения.
  • 35x43 см; может использоваться для сложных проекций
Разрешение
  • До 3,5 пар лин./мм, размер пиксела 143 мкм
  • До 3,4 пар лин./мм, размер пиксела 148 мкм
Стационарный детектор
  • Встроен в стол TH и вертикальные стойки
SkyPlate
  • Удобство обращения благодаря бескабельной конструкции.
Зарядка
  • Детектор заряжается только при установке в зарядное устройство
Прочная конструкция
  • Гарантированно выдерживает падение с высоты 70 см
Решения для визуализации
Решения для визуализации
SkyFlow
  • Алгоритм коррекции рассеянного излучения при рентгенографии грудной клетки. Автоматическое усиление контрастности изображений. Для всех типов пациентов , в том числе тучных. Автоматическая работа, сокращение времени исследования.
Решение для компьютерной рентгенографии Philips (PCR Eleva)
  • Мы предлагаем целый ряд решений для цифровой рентгенографии, предназначенных для разных конфигураций отделений со считывающими устройствами высокого разрешения с одним или несколькими приемными отверстиями.
Рабочая станция Eleva
  • ПО для организации рабочего процесса позволяет создать центральное рабочее место для всех этапов рентгеновского исследования. 19-дюймовый ЖК-монитор с сенсорным экраном с разрешением 1280 x 1024. Удобный пользовательский интерфейс Eleva позволяет работать с сенсорным экраном даже в перчатках. ПО обработки изображений UNIQUE для быстрых и качественных результатов.
Программное обеспечение
  • Применение детектора SkyPlate в системах без такого детектора
  • SkyFlow
  • Дозиметрические отчеты в формате структурированного отчета DICOM
  • Расширенный пакет DICOM
  • Автоматическая сшивка изображений
  • Клинический контроль качества
Трубки и генераторы
Трубки и генераторы
Генераторы
  • Широкий диапазон применения. Модели: 65 кВт, 80 кВт. Среди функций — анатомические протоколы для рентгенографии (APR), защита трубки от перегрузок и автоматическое управление экспозицией.
Рентгеновские трубки
  • Двухфокусные трубки с вращающимся анодом. Фокусные пятна: 0,6/1,2 мм. Долгий срок службы благодаря защите трубки от перегрузок. Совместимость с опцией VarioFocus.
  • *Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.

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