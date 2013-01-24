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DigitalDiagnost Решения для цифровой рентгенографии

DigitalDiagnost

Решения для цифровой рентгенографии

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Испытайте преимущества высококлассной цифровой рентгенографии, предлагающей широкий выбор для установки оптимальной системы: от высокопроизводительных и универсальных кабинетов, до передовых решений для отделений неотложной помощи. Выберите конфигурацию рентгенографического кабинета, которая в наибольшей степени соответствует клиническим потребностям, рабочему процессу и бюджету.

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