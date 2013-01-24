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Программный пакет QLAB Программа количественного анализа

Программный пакет QLAB

Программа количественного анализа

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Пакет QLAB представляет собой набор усовершенствованных клинических инструментов, которые работают быстро, просто и с высокой точностью, тем самым повышая надежность каждого исследования.

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Особенности
Количественный анализ атеросклеротических бляшек

Количественный анализ атеросклеротических бляшек

В этой функции применяется трехмерная технология для визуализации и количественной оценки общего объема атеросклеротических бляшек в сонной артерии. Эта функция автоматически измеряет количество атеросклеротических бляшек в исследуемом объеме сосуда. Кроме того, эта функция измеряет процент уменьшения площади просвета сосуда и другие параметры, характеризующие состав бляшек.
Mitral Valve NavigationA.I. (MVNA.I.) — средства навигации для митрального клапана

Mitral Valve NavigationA.I. (MVNA.I.) — средство навигации для митрального клапана

Простой инструмент для пошагового создания полного перечня всех необходимых измерений и расчетов для митрального клапана. Требует получения объемного изображения в режиме чреспищеводного объемного исследования. Создание легко интерпретируемой модели всего за восемь шагов. Наиболее часто используемые измерения отверстий и створок можно выполнить всего за восемь шагов.
Cardiac 3D Quantification (3DQ)-Кардиологический количественный 3D-анализ

Cardiac 3D Quantification (3DQ)-Кардиологический количественный 3D-анализ

Приложение Cardiac 3D Quantification (3DQ) (Количественный анализ кардиологических 3D-изображений) позволяет просматривать и выводить на экран 3D-изображения, получать на их основе срезы, измерять расстояния и площади на изображениях 2D MPR и вычислять объем левого желудочка по двум проекциям, фракции выброса (EF) и массу левого желудочка. Манипулирование 2D-проекциями позволяет точнее рассчитывать фракции выброса по двум 2D-проекциям без геометрических проекционных искажений.
Поддержка принятия клинических решений

Поддержка принятия клинических решений

Можно ли измерить надежность? Для клиницистов во всем мире ответ однозначен: для этого нужен QLAB. Пакет QLAB представляет собой набор усовершенствованных клинических инструментов, которые работают быстро, просто и с высокой точностью, тем самым повышая надежность каждого исследования. Пакет QLAB предназначен для получения информации, необходимой для принятия тех решений, которые смогут обеспечить качественное лечение пациентов и более эффективную работу персонала. Улучшите работу в отделении благодаря возможности запроса и просмотра данных как на самой системе, так и в автономном режиме.
CMQ Stress — количественный анализ механики сердца под нагрузкой

CMQ Stress — количественный анализ механики сердца под нагрузкой

Основанный на технологии отслеживания спекл-шумов в двумерных изображениях метод оценки общей и регионарной функции сердца в состоянии покоя и с максимальной нагрузкой. Быстрый и удобный интерфейс предназначен специально для стресс-эхокардиографии.
Strain Quantification (SQ) - Количественный анализ деформации миокарда (SQ)

Strain Quantification (SQ) - Количественный анализ деформации миокарда (SQ)

Эта функция формирует функциональные данные на основе данных тканевого допплеровского картрования и скоростей и помогает рассчитать смещение, деформацию и скорость деформации.
Высокие возможности и интеллектуальные средства

Высокие возможности и интеллектуальные средства

Пакет QLAB 10 добавляет высокие возможности и интеллектуальные средства в расширенный количественный анализ. Новый пользовательский интерфейс. Новое приложение количественного анализа, использующее технологию Anatomical Intelligence. Рабочий список исследований вместо интерфейса на основе изображений для простоты использования. Управление исследованиями, просмотр изображений, расширенные функции визуализации и количественного анализа
QLAB — это то, что вам нужно

QLAB — это то, что вам нужно

Использование специализированных средств количественного анализа позволило упростить проведение исследований, повысить их воспроизводимость и достичь нового уровня клинической информативности. Просмотр и преобразование наборов 3D-данных, проведение измерений. Расширенный количественный анализ 2D- и 3D-данных, а также количественный анализ изображений ЦДК. Выполнение исследований с контрастным усилением. Автономный просмотр и реконструкция изображений сердца и их расширенный количественный анализ в режимах 2D, ЦДК и 3D. Создание графических файлов в форматах BMP, TIF, JPG, MOV, WMV и AVI для демонстрационных целей. Составление подробных клинических отчетов
Automated Cardiac Motion QuantificationA.I. (aCMQA.I.) — автоматизированный количественный анализ ме

Automated Cardiac Motion QuantificationA.I. (aCMQA.I.) — автоматизированный количественный анализ ме

Функция основана на отслеживании спекл-шумов в двумерных изображениях. Эта функция автоматически строит область интереса на основе выбранной анатомической проекции и выполняет измерения общей и сегментарной функции миокарда левого желудочка, предоставляя отчет в виде 17-сегментной диаграммы с условным названием «бычий глаз» и различных кривых. Также эта функция рассчитывает фракцию выброса (EF), систолический объем (ESV) и диастолический объем (EDV) для левого желудочка. Это — быстрый и простой способ одновременно измерить фракцию выброса и общую продольную деформацию по полученным изображениям.
Automated 2D Cardiac QuantificationA.I. (a2DQA.I.) — автоматизированный количественный анализ 2D-изо

Automated 2D Cardiac QuantificationA.I. (a2DQA.I.) — автоматизированный количественный анализ 2D-изо

Автоматическое определение контуров ЛЖ. Быстрый и надежный расчет фракции выброса и объемов в режиме 2D. Имеется возможность выбирать между методом измерения по двум проекциям методом Симпсона или определять функцию желудочков используя смещение фиброзных колец TMAD. Идеально подойдет для любого кабинета ультразвуковой диагностики.
Advanced Cardiac 3D Quantification (3DQA) - расширенный кардиологический количественный 3D-анализ

Advanced Cardiac 3D Quantification (3DQA) — расширенный кардиологический количественный анализ 3D-из

Измерение эндокардиальных объемов ЛЖ, ударного объема (SV) и фракции выброса (EF) по трехмерным данным с использованием полуавтоматического определения границ в трехмерном пространстве. Оценка временных параметров для каждого из 17 минимальных регионарных показателей объема и определение трехмерного индекса синхронности для всех объемных сегментов или для выбранной пользователем группы объемных сегментов. Полуавтоматическая функция количественного анализа позволяет измерять общую фракцию выброса по 3D-данным без геометрических допущений. Она также предоставляет одновременный доступ к различной информации для оценки сердечной недостаточности.
Программа определения толщины комплекса интима-медиа (IMT)

Программа определения толщины комплекса интима-медиа (IMT)

Автоматическое измерение толщины комплекса интима-медиа в сонных артериях. Быстрое и простое получение данных IMT.
Region of Interest (ROI) — Анализ области интереса

Region of Interest (ROI) — анализ области интереса

Позволяет получать эхоконтрастные и цветные изображения и помогает извлекать из них акустические данные.
  • *Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.
  • Регистрационное удостоверение № РЗН 2016/4512 Обеспечение программное медицинское на электронных носителях для количественного анализа ультразвуковых исследований

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