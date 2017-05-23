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Программный пакет QLAB Кардиологический анализ

Специализированное ПО для количественного анализа сердца и сосудов

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Пакет QLAB 13 предназначен для получения информации, необходимой для принятия тех решений, которые смогут обеспечить качественное лечение пациентов и более эффективную работу персонала. Улучшите работу в отделении благодаря возможности запроса и просмотра данных как на самой системе, так и на отдельно рабочей станции.

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Галерея

Особенности
Количественный 3D-анализ сердца (3DQ)
Количественный 3D-анализ сердца (3DQ)

Количественный 3D-анализ сердца (3DQ)

Приложение Cardiac 3D Quantification (3DQ) (Количественный анализ кардиологических 3D-изображений) позволяет просматривать и выводить на экран 3D-изображения, а также получать на их основе срезы. На основе измеренных расстояний и площадей на двумерных MPR-изображениях можно вычислить объем левого желудочка по двум проекциям, фракцию выброса (EF) и массу левого желудочка. Манипулирование 2D-проекциями позволяет точнее рассчитывать фракцию выброса по двум 2D-проекциям без геометрических проекционных искажений.

Количественный 3D-анализ сердца (3DQ)

Количественный 3D-анализ сердца (3DQ)
Приложение Cardiac 3D Quantification (3DQ) (Количественный анализ кардиологических 3D-изображений) позволяет просматривать и выводить на экран 3D-изображения, а также получать на их основе срезы. На основе измеренных расстояний и площадей на двумерных MPR-изображениях можно вычислить объем левого желудочка по двум проекциям, фракцию выброса (EF) и массу левого желудочка. Манипулирование 2D-проекциями позволяет точнее рассчитывать фракцию выброса по двум 2D-проекциям без геометрических проекционных искажений.

Количественный 3D-анализ сердца (3DQ)

Приложение Cardiac 3D Quantification (3DQ) (Количественный анализ кардиологических 3D-изображений) позволяет просматривать и выводить на экран 3D-изображения, а также получать на их основе срезы. На основе измеренных расстояний и площадей на двумерных MPR-изображениях можно вычислить объем левого желудочка по двум проекциям, фракцию выброса (EF) и массу левого желудочка. Манипулирование 2D-проекциями позволяет точнее рассчитывать фракцию выброса по двум 2D-проекциям без геометрических проекционных искажений.
Click here for more information
Количественный 3D-анализ сердца (3DQ)
Количественный 3D-анализ сердца (3DQ)

Количественный 3D-анализ сердца (3DQ)

Приложение Cardiac 3D Quantification (3DQ) (Количественный анализ кардиологических 3D-изображений) позволяет просматривать и выводить на экран 3D-изображения, а также получать на их основе срезы. На основе измеренных расстояний и площадей на двумерных MPR-изображениях можно вычислить объем левого желудочка по двум проекциям, фракцию выброса (EF) и массу левого желудочка. Манипулирование 2D-проекциями позволяет точнее рассчитывать фракцию выброса по двум 2D-проекциям без геометрических проекционных искажений.
Оценка толщины комплекса интима-медиа (IMT)
Оценка толщины комплекса интима-медиа (IMT)

Оценка толщины комплекса интима-медиа (IMT)

Автоматическое измерение толщины комплекса интима-медиа в сонных артериях. Быстрое и простое получение данных IMT.

Оценка толщины комплекса интима-медиа (IMT)

Оценка толщины комплекса интима-медиа (IMT)
Автоматическое измерение толщины комплекса интима-медиа в сонных артериях. Быстрое и простое получение данных IMT.

Оценка толщины комплекса интима-медиа (IMT)

Автоматическое измерение толщины комплекса интима-медиа в сонных артериях. Быстрое и простое получение данных IMT.
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Оценка толщины комплекса интима-медиа (IMT)
Оценка толщины комплекса интима-медиа (IMT)

Оценка толщины комплекса интима-медиа (IMT)

Автоматическое измерение толщины комплекса интима-медиа в сонных артериях. Быстрое и простое получение данных IMT.
Навигатор для митрального клапана (MVNᴬᴵ)
Навигатор для митрального клапана (MVNᴬᴵ)

Навигатор для митрального клапана (MVNᴬᴵ)

Простой инструмент для пошагового создания полного перечня всех необходимых измерений и расчетов для митрального клапана. Требует получения объемного изображения в режиме Live 3D TEE. Создание легко интерпретируемой модели всего за восемь шагов. Наиболее часто используемые измерения отверстий и створок можно выполнить всего за четыре шага.

Навигатор для митрального клапана (MVNᴬᴵ)

Навигатор для митрального клапана (MVNᴬᴵ)
Простой инструмент для пошагового создания полного перечня всех необходимых измерений и расчетов для митрального клапана. Требует получения объемного изображения в режиме Live 3D TEE. Создание легко интерпретируемой модели всего за восемь шагов. Наиболее часто используемые измерения отверстий и створок можно выполнить всего за четыре шага.

Навигатор для митрального клапана (MVNᴬᴵ)

Простой инструмент для пошагового создания полного перечня всех необходимых измерений и расчетов для митрального клапана. Требует получения объемного изображения в режиме Live 3D TEE. Создание легко интерпретируемой модели всего за восемь шагов. Наиболее часто используемые измерения отверстий и створок можно выполнить всего за четыре шага.
Click here for more information
Навигатор для митрального клапана (MVNᴬᴵ)
Навигатор для митрального клапана (MVNᴬᴵ)

Навигатор для митрального клапана (MVNᴬᴵ)

Простой инструмент для пошагового создания полного перечня всех необходимых измерений и расчетов для митрального клапана. Требует получения объемного изображения в режиме Live 3D TEE. Создание легко интерпретируемой модели всего за восемь шагов. Наиболее часто используемые измерения отверстий и створок можно выполнить всего за четыре шага.
Расширенный количественный анализ 3D-изображений сердца (3DQA)
Расширенный количественный анализ 3D-изображений сердца (3DQA)

Расширенный количественный анализ 3D-изображений сердца (3DQA)

Измерение объемов ЛЖ, ударного объема (SV) и фракции выброса (EF) по трехмерным данным с использованием полуавтоматического определения границ в трехмерном пространстве. Оценка временных параметров для каждого из 17 минимальных регионарных показателей объема и определение трехмерного индекса синхронности для всех сегментов или для выбранной пользователем группы сегментов. Полуавтоматическая функция количественного анализа позволяет измерять общую фракцию выброса по 3D-данным без геометрических допущений. Она также предоставляет одновременный доступ к различной информации для оценки сердечной недостаточности.

Расширенный количественный анализ 3D-изображений сердца (3DQA)

Расширенный количественный анализ 3D-изображений сердца (3DQA)
Измерение объемов ЛЖ, ударного объема (SV) и фракции выброса (EF) по трехмерным данным с использованием полуавтоматического определения границ в трехмерном пространстве. Оценка временных параметров для каждого из 17 минимальных регионарных показателей объема и определение трехмерного индекса синхронности для всех сегментов или для выбранной пользователем группы сегментов. Полуавтоматическая функция количественного анализа позволяет измерять общую фракцию выброса по 3D-данным без геометрических допущений. Она также предоставляет одновременный доступ к различной информации для оценки сердечной недостаточности.

Расширенный количественный анализ 3D-изображений сердца (3DQA)

Измерение объемов ЛЖ, ударного объема (SV) и фракции выброса (EF) по трехмерным данным с использованием полуавтоматического определения границ в трехмерном пространстве. Оценка временных параметров для каждого из 17 минимальных регионарных показателей объема и определение трехмерного индекса синхронности для всех сегментов или для выбранной пользователем группы сегментов. Полуавтоматическая функция количественного анализа позволяет измерять общую фракцию выброса по 3D-данным без геометрических допущений. Она также предоставляет одновременный доступ к различной информации для оценки сердечной недостаточности.
Click here for more information
Расширенный количественный анализ 3D-изображений сердца (3DQA)
Расширенный количественный анализ 3D-изображений сердца (3DQA)

Расширенный количественный анализ 3D-изображений сердца (3DQA)

Измерение объемов ЛЖ, ударного объема (SV) и фракции выброса (EF) по трехмерным данным с использованием полуавтоматического определения границ в трехмерном пространстве. Оценка временных параметров для каждого из 17 минимальных регионарных показателей объема и определение трехмерного индекса синхронности для всех сегментов или для выбранной пользователем группы сегментов. Полуавтоматическая функция количественного анализа позволяет измерять общую фракцию выброса по 3D-данным без геометрических допущений. Она также предоставляет одновременный доступ к различной информации для оценки сердечной недостаточности.
Анализ областей интереса (ROI)
Анализ областей интереса (ROI)

Анализ областей интереса (ROI)

Этот модуль позволяет получать эхоконтрастные и цветные изображения и помогает извлекать из них акустические данные.

Анализ областей интереса (ROI)

Анализ областей интереса (ROI)
Этот модуль позволяет получать эхоконтрастные и цветные изображения и помогает извлекать из них акустические данные.

Анализ областей интереса (ROI)

Этот модуль позволяет получать эхоконтрастные и цветные изображения и помогает извлекать из них акустические данные.
Click here for more information
Анализ областей интереса (ROI)
Анализ областей интереса (ROI)

Анализ областей интереса (ROI)

Этот модуль позволяет получать эхоконтрастные и цветные изображения и помогает извлекать из них акустические данные.
Количественный анализ деформаций (SQ)
Количественный анализ деформаций (SQ)

Количественный анализ деформаций (SQ)

Эта функция количественного анализа формирует функциональные данные на основе данных цветового тканевого картирования и допплеровских скоростей и помогает рассчитать смещение, деформацию и скорость деформации.

Количественный анализ деформаций (SQ)

Количественный анализ деформаций (SQ)
Эта функция количественного анализа формирует функциональные данные на основе данных цветового тканевого картирования и допплеровских скоростей и помогает рассчитать смещение, деформацию и скорость деформации.

Количественный анализ деформаций (SQ)

Эта функция количественного анализа формирует функциональные данные на основе данных цветового тканевого картирования и допплеровских скоростей и помогает рассчитать смещение, деформацию и скорость деформации.
Click here for more information
Количественный анализ деформаций (SQ)
Количественный анализ деформаций (SQ)

Количественный анализ деформаций (SQ)

Эта функция количественного анализа формирует функциональные данные на основе данных цветового тканевого картирования и допплеровских скоростей и помогает рассчитать смещение, деформацию и скорость деформации.
Автоматизированный количественный анализ 2D-изображений сердца (a2DQᴬᴵ)
Автоматизированный количественный анализ 2D-изображений сердца (a2DQᴬᴵ)

Автоматизированный количественный анализ 2D-изображений сердца (a2DQᴬᴵ)

Автоматическое определение контуров ЛЖ. Быстрый и надежный расчет фракции выброса и объемов в режиме 2D. Имеется возможность выбирать между методом измерения по двум проекциям методом Симпсона/ Методом смещения фиброзного кольца TMAD. Функция a2DQᴬᴵ идеально подойдет для любого кабинета ультразвуковой диагностики — она позволяет одним щелчком мыши рассчитать фракцию выброса любого пациента без ручного определения контуров. Метод TMAD позволяет рассчитать проверенный показатель, который коррелирует с фракцией выброса, что особенно полезно для что особенно полезно для исследований пациентов с плохим ультразвуковым окном.

Автоматизированный количественный анализ 2D-изображений сердца (a2DQᴬᴵ)

Автоматизированный количественный анализ 2D-изображений сердца (a2DQᴬᴵ)
Автоматическое определение контуров ЛЖ. Быстрый и надежный расчет фракции выброса и объемов в режиме 2D. Имеется возможность выбирать между методом измерения по двум проекциям методом Симпсона/ Методом смещения фиброзного кольца TMAD. Функция a2DQᴬᴵ идеально подойдет для любого кабинета ультразвуковой диагностики — она позволяет одним щелчком мыши рассчитать фракцию выброса любого пациента без ручного определения контуров. Метод TMAD позволяет рассчитать проверенный показатель, который коррелирует с фракцией выброса, что особенно полезно для что особенно полезно для исследований пациентов с плохим ультразвуковым окном.

Автоматизированный количественный анализ 2D-изображений сердца (a2DQᴬᴵ)

Автоматическое определение контуров ЛЖ. Быстрый и надежный расчет фракции выброса и объемов в режиме 2D. Имеется возможность выбирать между методом измерения по двум проекциям методом Симпсона/ Методом смещения фиброзного кольца TMAD. Функция a2DQᴬᴵ идеально подойдет для любого кабинета ультразвуковой диагностики — она позволяет одним щелчком мыши рассчитать фракцию выброса любого пациента без ручного определения контуров. Метод TMAD позволяет рассчитать проверенный показатель, который коррелирует с фракцией выброса, что особенно полезно для что особенно полезно для исследований пациентов с плохим ультразвуковым окном.
Click here for more information
Автоматизированный количественный анализ 2D-изображений сердца (a2DQᴬᴵ)
Автоматизированный количественный анализ 2D-изображений сердца (a2DQᴬᴵ)

Автоматизированный количественный анализ 2D-изображений сердца (a2DQᴬᴵ)

Автоматическое определение контуров ЛЖ. Быстрый и надежный расчет фракции выброса и объемов в режиме 2D. Имеется возможность выбирать между методом измерения по двум проекциям методом Симпсона/ Методом смещения фиброзного кольца TMAD. Функция a2DQᴬᴵ идеально подойдет для любого кабинета ультразвуковой диагностики — она позволяет одним щелчком мыши рассчитать фракцию выброса любого пациента без ручного определения контуров. Метод TMAD позволяет рассчитать проверенный показатель, который коррелирует с фракцией выброса, что особенно полезно для что особенно полезно для исследований пациентов с плохим ультразвуковым окном.
Автоматизированный количественный анализ движения сердца (aCMQᴬᴵ)
Автоматизированный количественный анализ движения сердца (aCMQᴬᴵ)

Автоматизированный количественный анализ движения сердца (aCMQᴬᴵ)

Функция основана на отслеживании спекл-шумов в двумерных изображениях. Эта функция автоматически строит область интереса на основе выбранной анатомической проекции и выполняет измерения общей и регионарной функции миокарда. Далее она создает отчет в виде таблицы, 17-сегментной диаграммы «бычий глаз» и различных кривых. Также эта функция рассчитывает фракцию выброса (EF), систолический объем (ESV) и диастолический объем (EDV) для левого желудочка. Это быстрый и простой способ одновременно измерить фракцию выброса и общую продольную деформацию по полученным изображениям.

Автоматизированный количественный анализ движения сердца (aCMQᴬᴵ)

Автоматизированный количественный анализ движения сердца (aCMQᴬᴵ)
Функция основана на отслеживании спекл-шумов в двумерных изображениях. Эта функция автоматически строит область интереса на основе выбранной анатомической проекции и выполняет измерения общей и регионарной функции миокарда. Далее она создает отчет в виде таблицы, 17-сегментной диаграммы «бычий глаз» и различных кривых. Также эта функция рассчитывает фракцию выброса (EF), систолический объем (ESV) и диастолический объем (EDV) для левого желудочка. Это быстрый и простой способ одновременно измерить фракцию выброса и общую продольную деформацию по полученным изображениям.

Автоматизированный количественный анализ движения сердца (aCMQᴬᴵ)

Функция основана на отслеживании спекл-шумов в двумерных изображениях. Эта функция автоматически строит область интереса на основе выбранной анатомической проекции и выполняет измерения общей и регионарной функции миокарда. Далее она создает отчет в виде таблицы, 17-сегментной диаграммы «бычий глаз» и различных кривых. Также эта функция рассчитывает фракцию выброса (EF), систолический объем (ESV) и диастолический объем (EDV) для левого желудочка. Это быстрый и простой способ одновременно измерить фракцию выброса и общую продольную деформацию по полученным изображениям.
Click here for more information
Автоматизированный количественный анализ движения сердца (aCMQᴬᴵ)
Автоматизированный количественный анализ движения сердца (aCMQᴬᴵ)

Автоматизированный количественный анализ движения сердца (aCMQᴬᴵ)

Функция основана на отслеживании спекл-шумов в двумерных изображениях. Эта функция автоматически строит область интереса на основе выбранной анатомической проекции и выполняет измерения общей и регионарной функции миокарда. Далее она создает отчет в виде таблицы, 17-сегментной диаграммы «бычий глаз» и различных кривых. Также эта функция рассчитывает фракцию выброса (EF), систолический объем (ESV) и диастолический объем (EDV) для левого желудочка. Это быстрый и простой способ одновременно измерить фракцию выброса и общую продольную деформацию по полученным изображениям.
Количественный анализ механики сердца под нагрузкой (CMQ Stress)
Количественный анализ механики сердца под нагрузкой (CMQ Stress)

Количественный анализ механики сердца под нагрузкой (CMQ Stress)

Основанный на технологии отслеживания спекл-шумов в двумерных изображениях метод оценки общей и регионарной функции сердца в состоянии покоя и с максимальной нагрузкой. Быстрый и удобный интерфейс предназначен специально для стресс-эхографических исследований.

Количественный анализ механики сердца под нагрузкой (CMQ Stress)

Количественный анализ механики сердца под нагрузкой (CMQ Stress)
Основанный на технологии отслеживания спекл-шумов в двумерных изображениях метод оценки общей и регионарной функции сердца в состоянии покоя и с максимальной нагрузкой. Быстрый и удобный интерфейс предназначен специально для стресс-эхографических исследований.

Количественный анализ механики сердца под нагрузкой (CMQ Stress)

Основанный на технологии отслеживания спекл-шумов в двумерных изображениях метод оценки общей и регионарной функции сердца в состоянии покоя и с максимальной нагрузкой. Быстрый и удобный интерфейс предназначен специально для стресс-эхографических исследований.
Click here for more information
Количественный анализ механики сердца под нагрузкой (CMQ Stress)
Количественный анализ механики сердца под нагрузкой (CMQ Stress)

Количественный анализ механики сердца под нагрузкой (CMQ Stress)

Основанный на технологии отслеживания спекл-шумов в двумерных изображениях метод оценки общей и регионарной функции сердца в состоянии покоя и с максимальной нагрузкой. Быстрый и удобный интерфейс предназначен специально для стресс-эхографических исследований.
Точность и скорость

Точный и быстрый расчет фракции выброса

Оценку фракции выброса выполняют почти в каждом ультразвуковом исследовании сердца. Это один из важнейших эхокардиографических параметров, используемых для прогноза функции левого желудочка и ухудшения клинической картины заболевания. Кроме того, это один из самых важных факторов, учитываемых при планировании хирургического вмешательства. Программный пакет QLAB для расчета фракции выброса (EF); Automated Cardiac 2D Quantificationᴬᴵ — a2DQᴬᴵ (функция автоматизированного количественного анализа 2D-изображений сердца), Automated Cardiac Motion Quantificationᴬᴵ — aCMQᴬᴵ (автоматизированный количественный анализ движения сердца), Cardiac 3D Quantification — 3DQ (количественный анализ кардиологических 3D-изображений), Advanced Cardiac 3D Quantification — 3DQ Advanced (расширенный количественный анализ 3D-изображений сердца)

Точный и быстрый расчет фракции выброса

Оценку фракции выброса выполняют почти в каждом ультразвуковом исследовании сердца. Это один из важнейших эхокардиографических параметров, используемых для прогноза функции левого желудочка и ухудшения клинической картины заболевания. Кроме того, это один из самых важных факторов, учитываемых при планировании хирургического вмешательства. Программный пакет QLAB для расчета фракции выброса (EF); Automated Cardiac 2D Quantificationᴬᴵ — a2DQᴬᴵ (функция автоматизированного количественного анализа 2D-изображений сердца), Automated Cardiac Motion Quantificationᴬᴵ — aCMQᴬᴵ (автоматизированный количественный анализ движения сердца), Cardiac 3D Quantification — 3DQ (количественный анализ кардиологических 3D-изображений), Advanced Cardiac 3D Quantification — 3DQ Advanced (расширенный количественный анализ 3D-изображений сердца)

Точный и быстрый расчет фракции выброса

Оценку фракции выброса выполняют почти в каждом ультразвуковом исследовании сердца. Это один из важнейших эхокардиографических параметров, используемых для прогноза функции левого желудочка и ухудшения клинической картины заболевания. Кроме того, это один из самых важных факторов, учитываемых при планировании хирургического вмешательства. Программный пакет QLAB для расчета фракции выброса (EF); Automated Cardiac 2D Quantificationᴬᴵ — a2DQᴬᴵ (функция автоматизированного количественного анализа 2D-изображений сердца), Automated Cardiac Motion Quantificationᴬᴵ — aCMQᴬᴵ (автоматизированный количественный анализ движения сердца), Cardiac 3D Quantification — 3DQ (количественный анализ кардиологических 3D-изображений), Advanced Cardiac 3D Quantification — 3DQ Advanced (расширенный количественный анализ 3D-изображений сердца)
Большая уверенность

Большая уверенность при диагностике ишемии

Стресс-эхография может стать одним из основных средств для диагностирования ишемии. Однако если этим методом не удастся получить точные результаты, врачи потеряют время, необходимое для диагностики и лечения. Компания Philips разработала технологии, упрощающие получение изображений, необходимых для формирования достоверных результатов. Технология PureWave способна создавать изображения исключительного качества в диапазоне рабочих частот 1—5 МГц, характеризующиеся великолепной глубиной проникновения и минимальным количеством артефактов, даже для технически сложных пациентов с плохим ультразвуковым окном. Датчик X5-1 xMATRIX с функцией iRotate позволяет выполнить весь протокол стресс-эхоКГ из одного окна без перемещения датчика.

Большая уверенность при диагностике ишемии

Стресс-эхография может стать одним из основных средств для диагностирования ишемии. Однако если этим методом не удастся получить точные результаты, врачи потеряют время, необходимое для диагностики и лечения. Компания Philips разработала технологии, упрощающие получение изображений, необходимых для формирования достоверных результатов. Технология PureWave способна создавать изображения исключительного качества в диапазоне рабочих частот 1—5 МГц, характеризующиеся великолепной глубиной проникновения и минимальным количеством артефактов, даже для технически сложных пациентов с плохим ультразвуковым окном. Датчик X5-1 xMATRIX с функцией iRotate позволяет выполнить весь протокол стресс-эхоКГ из одного окна без перемещения датчика.

Большая уверенность при диагностике ишемии

Стресс-эхография может стать одним из основных средств для диагностирования ишемии. Однако если этим методом не удастся получить точные результаты, врачи потеряют время, необходимое для диагностики и лечения. Компания Philips разработала технологии, упрощающие получение изображений, необходимых для формирования достоверных результатов. Технология PureWave способна создавать изображения исключительного качества в диапазоне рабочих частот 1—5 МГц, характеризующиеся великолепной глубиной проникновения и минимальным количеством артефактов, даже для технически сложных пациентов с плохим ультразвуковым окном. Датчик X5-1 xMATRIX с функцией iRotate позволяет выполнить весь протокол стресс-эхоКГ из одного окна без перемещения датчика.
Лечение

Лечение пациентов с сердечной недостаточностью

Сердечная ресинхронизирующая терапия может улучшить показатели выживаемости среди пациентов с сердечной недостаточностью. Однако существующие методы прогноза положительного ответа не всегда точны, в результате чего дорогостоящие методы лечения применяются неэффективно. Вместе с тем, любой новый метод оценки должен легко интегрироваться в стандартные ультразвуковые исследования. Пакет QLAB предлагает комплексные средства двумерного и трехмерного анализа для оценки состояния пациентов с сердечной недостаточностью и включает функции IMT (измерение толщины комплекса интима-медиа), Automated Cardiac Motion Quantification — aCMQᴬᴵ (автоматизированный количественный анализ движения сердца), Advanced Cardiac 3D Quantification — 3DQ Advanced (расширенный количественный анализ 3D-изображений сердца).

Лечение пациентов с сердечной недостаточностью

Сердечная ресинхронизирующая терапия может улучшить показатели выживаемости среди пациентов с сердечной недостаточностью. Однако существующие методы прогноза положительного ответа не всегда точны, в результате чего дорогостоящие методы лечения применяются неэффективно. Вместе с тем, любой новый метод оценки должен легко интегрироваться в стандартные ультразвуковые исследования. Пакет QLAB предлагает комплексные средства двумерного и трехмерного анализа для оценки состояния пациентов с сердечной недостаточностью и включает функции IMT (измерение толщины комплекса интима-медиа), Automated Cardiac Motion Quantification — aCMQᴬᴵ (автоматизированный количественный анализ движения сердца), Advanced Cardiac 3D Quantification — 3DQ Advanced (расширенный количественный анализ 3D-изображений сердца).

Лечение пациентов с сердечной недостаточностью

Сердечная ресинхронизирующая терапия может улучшить показатели выживаемости среди пациентов с сердечной недостаточностью. Однако существующие методы прогноза положительного ответа не всегда точны, в результате чего дорогостоящие методы лечения применяются неэффективно. Вместе с тем, любой новый метод оценки должен легко интегрироваться в стандартные ультразвуковые исследования. Пакет QLAB предлагает комплексные средства двумерного и трехмерного анализа для оценки состояния пациентов с сердечной недостаточностью и включает функции IMT (измерение толщины комплекса интима-медиа), Automated Cardiac Motion Quantification — aCMQᴬᴵ (автоматизированный количественный анализ движения сердца), Advanced Cardiac 3D Quantification — 3DQ Advanced (расширенный количественный анализ 3D-изображений сердца).
QLAB — то, что вам нужно

Испытанное средство количественного анализа

QLAB — это то, что вам нужно, если вы заинтересованы в специализированных средствах количественного анализа, позволяющих упростить проведение исследований, повысить их воспроизводимость и достичь нового уровня клинической информативности; если вам требуется просматривать наборы 3D-данных, выполнять с ними манипуляции и измерения с составлением подробных клинических отчетов; если вам нужны средства для расширенного количественного анализа 2D и 3D данных, а также количественного анализа изображений ЦДК и исследований с контрастным усилением; если вам требуется автономный просмотр, получение изображений и их количественный анализ в режимах 2D, ЦДК и 3D с возможностью легко и быстро создавать файлы в форматах BMP, TIF, JPG, MOV, WMV и AVI.

Испытанное средство количественного анализа

QLAB — это то, что вам нужно, если вы заинтересованы в специализированных средствах количественного анализа, позволяющих упростить проведение исследований, повысить их воспроизводимость и достичь нового уровня клинической информативности; если вам требуется просматривать наборы 3D-данных, выполнять с ними манипуляции и измерения с составлением подробных клинических отчетов; если вам нужны средства для расширенного количественного анализа 2D и 3D данных, а также количественного анализа изображений ЦДК и исследований с контрастным усилением; если вам требуется автономный просмотр, получение изображений и их количественный анализ в режимах 2D, ЦДК и 3D с возможностью легко и быстро создавать файлы в форматах BMP, TIF, JPG, MOV, WMV и AVI.

Испытанное средство количественного анализа

QLAB — это то, что вам нужно, если вы заинтересованы в специализированных средствах количественного анализа, позволяющих упростить проведение исследований, повысить их воспроизводимость и достичь нового уровня клинической информативности; если вам требуется просматривать наборы 3D-данных, выполнять с ними манипуляции и измерения с составлением подробных клинических отчетов; если вам нужны средства для расширенного количественного анализа 2D и 3D данных, а также количественного анализа изображений ЦДК и исследований с контрастным усилением; если вам требуется автономный просмотр, получение изображений и их количественный анализ в режимах 2D, ЦДК и 3D с возможностью легко и быстро создавать файлы в форматах BMP, TIF, JPG, MOV, WMV и AVI.
  • Количественный 3D-анализ сердца (3DQ)
  • Оценка толщины комплекса интима-медиа (IMT)
  • Навигатор для митрального клапана (MVNᴬᴵ)
  • Расширенный количественный анализ 3D-изображений сердца (3DQA)
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Количественный 3D-анализ сердца (3DQ)
Количественный 3D-анализ сердца (3DQ)

Количественный 3D-анализ сердца (3DQ)

Приложение Cardiac 3D Quantification (3DQ) (Количественный анализ кардиологических 3D-изображений) позволяет просматривать и выводить на экран 3D-изображения, а также получать на их основе срезы. На основе измеренных расстояний и площадей на двумерных MPR-изображениях можно вычислить объем левого желудочка по двум проекциям, фракцию выброса (EF) и массу левого желудочка. Манипулирование 2D-проекциями позволяет точнее рассчитывать фракцию выброса по двум 2D-проекциям без геометрических проекционных искажений.

Количественный 3D-анализ сердца (3DQ)

Количественный 3D-анализ сердца (3DQ)
Приложение Cardiac 3D Quantification (3DQ) (Количественный анализ кардиологических 3D-изображений) позволяет просматривать и выводить на экран 3D-изображения, а также получать на их основе срезы. На основе измеренных расстояний и площадей на двумерных MPR-изображениях можно вычислить объем левого желудочка по двум проекциям, фракцию выброса (EF) и массу левого желудочка. Манипулирование 2D-проекциями позволяет точнее рассчитывать фракцию выброса по двум 2D-проекциям без геометрических проекционных искажений.

Количественный 3D-анализ сердца (3DQ)

Приложение Cardiac 3D Quantification (3DQ) (Количественный анализ кардиологических 3D-изображений) позволяет просматривать и выводить на экран 3D-изображения, а также получать на их основе срезы. На основе измеренных расстояний и площадей на двумерных MPR-изображениях можно вычислить объем левого желудочка по двум проекциям, фракцию выброса (EF) и массу левого желудочка. Манипулирование 2D-проекциями позволяет точнее рассчитывать фракцию выброса по двум 2D-проекциям без геометрических проекционных искажений.
Click here for more information
Количественный 3D-анализ сердца (3DQ)
Количественный 3D-анализ сердца (3DQ)

Количественный 3D-анализ сердца (3DQ)

Приложение Cardiac 3D Quantification (3DQ) (Количественный анализ кардиологических 3D-изображений) позволяет просматривать и выводить на экран 3D-изображения, а также получать на их основе срезы. На основе измеренных расстояний и площадей на двумерных MPR-изображениях можно вычислить объем левого желудочка по двум проекциям, фракцию выброса (EF) и массу левого желудочка. Манипулирование 2D-проекциями позволяет точнее рассчитывать фракцию выброса по двум 2D-проекциям без геометрических проекционных искажений.
Оценка толщины комплекса интима-медиа (IMT)
Оценка толщины комплекса интима-медиа (IMT)

Оценка толщины комплекса интима-медиа (IMT)

Автоматическое измерение толщины комплекса интима-медиа в сонных артериях. Быстрое и простое получение данных IMT.

Оценка толщины комплекса интима-медиа (IMT)

Оценка толщины комплекса интима-медиа (IMT)
Автоматическое измерение толщины комплекса интима-медиа в сонных артериях. Быстрое и простое получение данных IMT.

Оценка толщины комплекса интима-медиа (IMT)

Автоматическое измерение толщины комплекса интима-медиа в сонных артериях. Быстрое и простое получение данных IMT.
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Оценка толщины комплекса интима-медиа (IMT)
Оценка толщины комплекса интима-медиа (IMT)

Оценка толщины комплекса интима-медиа (IMT)

Автоматическое измерение толщины комплекса интима-медиа в сонных артериях. Быстрое и простое получение данных IMT.
Навигатор для митрального клапана (MVNᴬᴵ)
Навигатор для митрального клапана (MVNᴬᴵ)

Навигатор для митрального клапана (MVNᴬᴵ)

Простой инструмент для пошагового создания полного перечня всех необходимых измерений и расчетов для митрального клапана. Требует получения объемного изображения в режиме Live 3D TEE. Создание легко интерпретируемой модели всего за восемь шагов. Наиболее часто используемые измерения отверстий и створок можно выполнить всего за четыре шага.

Навигатор для митрального клапана (MVNᴬᴵ)

Навигатор для митрального клапана (MVNᴬᴵ)
Простой инструмент для пошагового создания полного перечня всех необходимых измерений и расчетов для митрального клапана. Требует получения объемного изображения в режиме Live 3D TEE. Создание легко интерпретируемой модели всего за восемь шагов. Наиболее часто используемые измерения отверстий и створок можно выполнить всего за четыре шага.

Навигатор для митрального клапана (MVNᴬᴵ)

Простой инструмент для пошагового создания полного перечня всех необходимых измерений и расчетов для митрального клапана. Требует получения объемного изображения в режиме Live 3D TEE. Создание легко интерпретируемой модели всего за восемь шагов. Наиболее часто используемые измерения отверстий и створок можно выполнить всего за четыре шага.
Click here for more information
Навигатор для митрального клапана (MVNᴬᴵ)
Навигатор для митрального клапана (MVNᴬᴵ)

Навигатор для митрального клапана (MVNᴬᴵ)

Простой инструмент для пошагового создания полного перечня всех необходимых измерений и расчетов для митрального клапана. Требует получения объемного изображения в режиме Live 3D TEE. Создание легко интерпретируемой модели всего за восемь шагов. Наиболее часто используемые измерения отверстий и створок можно выполнить всего за четыре шага.
Расширенный количественный анализ 3D-изображений сердца (3DQA)
Расширенный количественный анализ 3D-изображений сердца (3DQA)

Расширенный количественный анализ 3D-изображений сердца (3DQA)

Измерение объемов ЛЖ, ударного объема (SV) и фракции выброса (EF) по трехмерным данным с использованием полуавтоматического определения границ в трехмерном пространстве. Оценка временных параметров для каждого из 17 минимальных регионарных показателей объема и определение трехмерного индекса синхронности для всех сегментов или для выбранной пользователем группы сегментов. Полуавтоматическая функция количественного анализа позволяет измерять общую фракцию выброса по 3D-данным без геометрических допущений. Она также предоставляет одновременный доступ к различной информации для оценки сердечной недостаточности.

Расширенный количественный анализ 3D-изображений сердца (3DQA)

Расширенный количественный анализ 3D-изображений сердца (3DQA)
Измерение объемов ЛЖ, ударного объема (SV) и фракции выброса (EF) по трехмерным данным с использованием полуавтоматического определения границ в трехмерном пространстве. Оценка временных параметров для каждого из 17 минимальных регионарных показателей объема и определение трехмерного индекса синхронности для всех сегментов или для выбранной пользователем группы сегментов. Полуавтоматическая функция количественного анализа позволяет измерять общую фракцию выброса по 3D-данным без геометрических допущений. Она также предоставляет одновременный доступ к различной информации для оценки сердечной недостаточности.

Расширенный количественный анализ 3D-изображений сердца (3DQA)

Измерение объемов ЛЖ, ударного объема (SV) и фракции выброса (EF) по трехмерным данным с использованием полуавтоматического определения границ в трехмерном пространстве. Оценка временных параметров для каждого из 17 минимальных регионарных показателей объема и определение трехмерного индекса синхронности для всех сегментов или для выбранной пользователем группы сегментов. Полуавтоматическая функция количественного анализа позволяет измерять общую фракцию выброса по 3D-данным без геометрических допущений. Она также предоставляет одновременный доступ к различной информации для оценки сердечной недостаточности.
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Расширенный количественный анализ 3D-изображений сердца (3DQA)
Расширенный количественный анализ 3D-изображений сердца (3DQA)

Расширенный количественный анализ 3D-изображений сердца (3DQA)

Измерение объемов ЛЖ, ударного объема (SV) и фракции выброса (EF) по трехмерным данным с использованием полуавтоматического определения границ в трехмерном пространстве. Оценка временных параметров для каждого из 17 минимальных регионарных показателей объема и определение трехмерного индекса синхронности для всех сегментов или для выбранной пользователем группы сегментов. Полуавтоматическая функция количественного анализа позволяет измерять общую фракцию выброса по 3D-данным без геометрических допущений. Она также предоставляет одновременный доступ к различной информации для оценки сердечной недостаточности.
Анализ областей интереса (ROI)
Анализ областей интереса (ROI)

Анализ областей интереса (ROI)

Этот модуль позволяет получать эхоконтрастные и цветные изображения и помогает извлекать из них акустические данные.

Анализ областей интереса (ROI)

Анализ областей интереса (ROI)
Этот модуль позволяет получать эхоконтрастные и цветные изображения и помогает извлекать из них акустические данные.

Анализ областей интереса (ROI)

Этот модуль позволяет получать эхоконтрастные и цветные изображения и помогает извлекать из них акустические данные.
Click here for more information
Анализ областей интереса (ROI)
Анализ областей интереса (ROI)

Анализ областей интереса (ROI)

Этот модуль позволяет получать эхоконтрастные и цветные изображения и помогает извлекать из них акустические данные.
Количественный анализ деформаций (SQ)
Количественный анализ деформаций (SQ)

Количественный анализ деформаций (SQ)

Эта функция количественного анализа формирует функциональные данные на основе данных цветового тканевого картирования и допплеровских скоростей и помогает рассчитать смещение, деформацию и скорость деформации.

Количественный анализ деформаций (SQ)

Количественный анализ деформаций (SQ)
Эта функция количественного анализа формирует функциональные данные на основе данных цветового тканевого картирования и допплеровских скоростей и помогает рассчитать смещение, деформацию и скорость деформации.

Количественный анализ деформаций (SQ)

Эта функция количественного анализа формирует функциональные данные на основе данных цветового тканевого картирования и допплеровских скоростей и помогает рассчитать смещение, деформацию и скорость деформации.
Click here for more information
Количественный анализ деформаций (SQ)
Количественный анализ деформаций (SQ)

Количественный анализ деформаций (SQ)

Эта функция количественного анализа формирует функциональные данные на основе данных цветового тканевого картирования и допплеровских скоростей и помогает рассчитать смещение, деформацию и скорость деформации.
Автоматизированный количественный анализ 2D-изображений сердца (a2DQᴬᴵ)
Автоматизированный количественный анализ 2D-изображений сердца (a2DQᴬᴵ)

Автоматизированный количественный анализ 2D-изображений сердца (a2DQᴬᴵ)

Автоматическое определение контуров ЛЖ. Быстрый и надежный расчет фракции выброса и объемов в режиме 2D. Имеется возможность выбирать между методом измерения по двум проекциям методом Симпсона/ Методом смещения фиброзного кольца TMAD. Функция a2DQᴬᴵ идеально подойдет для любого кабинета ультразвуковой диагностики — она позволяет одним щелчком мыши рассчитать фракцию выброса любого пациента без ручного определения контуров. Метод TMAD позволяет рассчитать проверенный показатель, который коррелирует с фракцией выброса, что особенно полезно для что особенно полезно для исследований пациентов с плохим ультразвуковым окном.

Автоматизированный количественный анализ 2D-изображений сердца (a2DQᴬᴵ)

Автоматизированный количественный анализ 2D-изображений сердца (a2DQᴬᴵ)
Автоматическое определение контуров ЛЖ. Быстрый и надежный расчет фракции выброса и объемов в режиме 2D. Имеется возможность выбирать между методом измерения по двум проекциям методом Симпсона/ Методом смещения фиброзного кольца TMAD. Функция a2DQᴬᴵ идеально подойдет для любого кабинета ультразвуковой диагностики — она позволяет одним щелчком мыши рассчитать фракцию выброса любого пациента без ручного определения контуров. Метод TMAD позволяет рассчитать проверенный показатель, который коррелирует с фракцией выброса, что особенно полезно для что особенно полезно для исследований пациентов с плохим ультразвуковым окном.

Автоматизированный количественный анализ 2D-изображений сердца (a2DQᴬᴵ)

Автоматическое определение контуров ЛЖ. Быстрый и надежный расчет фракции выброса и объемов в режиме 2D. Имеется возможность выбирать между методом измерения по двум проекциям методом Симпсона/ Методом смещения фиброзного кольца TMAD. Функция a2DQᴬᴵ идеально подойдет для любого кабинета ультразвуковой диагностики — она позволяет одним щелчком мыши рассчитать фракцию выброса любого пациента без ручного определения контуров. Метод TMAD позволяет рассчитать проверенный показатель, который коррелирует с фракцией выброса, что особенно полезно для что особенно полезно для исследований пациентов с плохим ультразвуковым окном.
Click here for more information
Автоматизированный количественный анализ 2D-изображений сердца (a2DQᴬᴵ)
Автоматизированный количественный анализ 2D-изображений сердца (a2DQᴬᴵ)

Автоматизированный количественный анализ 2D-изображений сердца (a2DQᴬᴵ)

Автоматическое определение контуров ЛЖ. Быстрый и надежный расчет фракции выброса и объемов в режиме 2D. Имеется возможность выбирать между методом измерения по двум проекциям методом Симпсона/ Методом смещения фиброзного кольца TMAD. Функция a2DQᴬᴵ идеально подойдет для любого кабинета ультразвуковой диагностики — она позволяет одним щелчком мыши рассчитать фракцию выброса любого пациента без ручного определения контуров. Метод TMAD позволяет рассчитать проверенный показатель, который коррелирует с фракцией выброса, что особенно полезно для что особенно полезно для исследований пациентов с плохим ультразвуковым окном.
Автоматизированный количественный анализ движения сердца (aCMQᴬᴵ)
Автоматизированный количественный анализ движения сердца (aCMQᴬᴵ)

Автоматизированный количественный анализ движения сердца (aCMQᴬᴵ)

Функция основана на отслеживании спекл-шумов в двумерных изображениях. Эта функция автоматически строит область интереса на основе выбранной анатомической проекции и выполняет измерения общей и регионарной функции миокарда. Далее она создает отчет в виде таблицы, 17-сегментной диаграммы «бычий глаз» и различных кривых. Также эта функция рассчитывает фракцию выброса (EF), систолический объем (ESV) и диастолический объем (EDV) для левого желудочка. Это быстрый и простой способ одновременно измерить фракцию выброса и общую продольную деформацию по полученным изображениям.

Автоматизированный количественный анализ движения сердца (aCMQᴬᴵ)

Автоматизированный количественный анализ движения сердца (aCMQᴬᴵ)
Функция основана на отслеживании спекл-шумов в двумерных изображениях. Эта функция автоматически строит область интереса на основе выбранной анатомической проекции и выполняет измерения общей и регионарной функции миокарда. Далее она создает отчет в виде таблицы, 17-сегментной диаграммы «бычий глаз» и различных кривых. Также эта функция рассчитывает фракцию выброса (EF), систолический объем (ESV) и диастолический объем (EDV) для левого желудочка. Это быстрый и простой способ одновременно измерить фракцию выброса и общую продольную деформацию по полученным изображениям.

Автоматизированный количественный анализ движения сердца (aCMQᴬᴵ)

Функция основана на отслеживании спекл-шумов в двумерных изображениях. Эта функция автоматически строит область интереса на основе выбранной анатомической проекции и выполняет измерения общей и регионарной функции миокарда. Далее она создает отчет в виде таблицы, 17-сегментной диаграммы «бычий глаз» и различных кривых. Также эта функция рассчитывает фракцию выброса (EF), систолический объем (ESV) и диастолический объем (EDV) для левого желудочка. Это быстрый и простой способ одновременно измерить фракцию выброса и общую продольную деформацию по полученным изображениям.
Click here for more information
Автоматизированный количественный анализ движения сердца (aCMQᴬᴵ)
Автоматизированный количественный анализ движения сердца (aCMQᴬᴵ)

Автоматизированный количественный анализ движения сердца (aCMQᴬᴵ)

Функция основана на отслеживании спекл-шумов в двумерных изображениях. Эта функция автоматически строит область интереса на основе выбранной анатомической проекции и выполняет измерения общей и регионарной функции миокарда. Далее она создает отчет в виде таблицы, 17-сегментной диаграммы «бычий глаз» и различных кривых. Также эта функция рассчитывает фракцию выброса (EF), систолический объем (ESV) и диастолический объем (EDV) для левого желудочка. Это быстрый и простой способ одновременно измерить фракцию выброса и общую продольную деформацию по полученным изображениям.
Количественный анализ механики сердца под нагрузкой (CMQ Stress)
Количественный анализ механики сердца под нагрузкой (CMQ Stress)

Количественный анализ механики сердца под нагрузкой (CMQ Stress)

Основанный на технологии отслеживания спекл-шумов в двумерных изображениях метод оценки общей и регионарной функции сердца в состоянии покоя и с максимальной нагрузкой. Быстрый и удобный интерфейс предназначен специально для стресс-эхографических исследований.

Количественный анализ механики сердца под нагрузкой (CMQ Stress)

Количественный анализ механики сердца под нагрузкой (CMQ Stress)
Основанный на технологии отслеживания спекл-шумов в двумерных изображениях метод оценки общей и регионарной функции сердца в состоянии покоя и с максимальной нагрузкой. Быстрый и удобный интерфейс предназначен специально для стресс-эхографических исследований.

Количественный анализ механики сердца под нагрузкой (CMQ Stress)

Основанный на технологии отслеживания спекл-шумов в двумерных изображениях метод оценки общей и регионарной функции сердца в состоянии покоя и с максимальной нагрузкой. Быстрый и удобный интерфейс предназначен специально для стресс-эхографических исследований.
Click here for more information
Количественный анализ механики сердца под нагрузкой (CMQ Stress)
Количественный анализ механики сердца под нагрузкой (CMQ Stress)

Количественный анализ механики сердца под нагрузкой (CMQ Stress)

Основанный на технологии отслеживания спекл-шумов в двумерных изображениях метод оценки общей и регионарной функции сердца в состоянии покоя и с максимальной нагрузкой. Быстрый и удобный интерфейс предназначен специально для стресс-эхографических исследований.
Точность и скорость

Точный и быстрый расчет фракции выброса

Оценку фракции выброса выполняют почти в каждом ультразвуковом исследовании сердца. Это один из важнейших эхокардиографических параметров, используемых для прогноза функции левого желудочка и ухудшения клинической картины заболевания. Кроме того, это один из самых важных факторов, учитываемых при планировании хирургического вмешательства. Программный пакет QLAB для расчета фракции выброса (EF); Automated Cardiac 2D Quantificationᴬᴵ — a2DQᴬᴵ (функция автоматизированного количественного анализа 2D-изображений сердца), Automated Cardiac Motion Quantificationᴬᴵ — aCMQᴬᴵ (автоматизированный количественный анализ движения сердца), Cardiac 3D Quantification — 3DQ (количественный анализ кардиологических 3D-изображений), Advanced Cardiac 3D Quantification — 3DQ Advanced (расширенный количественный анализ 3D-изображений сердца)

Точный и быстрый расчет фракции выброса

Оценку фракции выброса выполняют почти в каждом ультразвуковом исследовании сердца. Это один из важнейших эхокардиографических параметров, используемых для прогноза функции левого желудочка и ухудшения клинической картины заболевания. Кроме того, это один из самых важных факторов, учитываемых при планировании хирургического вмешательства. Программный пакет QLAB для расчета фракции выброса (EF); Automated Cardiac 2D Quantificationᴬᴵ — a2DQᴬᴵ (функция автоматизированного количественного анализа 2D-изображений сердца), Automated Cardiac Motion Quantificationᴬᴵ — aCMQᴬᴵ (автоматизированный количественный анализ движения сердца), Cardiac 3D Quantification — 3DQ (количественный анализ кардиологических 3D-изображений), Advanced Cardiac 3D Quantification — 3DQ Advanced (расширенный количественный анализ 3D-изображений сердца)

Точный и быстрый расчет фракции выброса

Оценку фракции выброса выполняют почти в каждом ультразвуковом исследовании сердца. Это один из важнейших эхокардиографических параметров, используемых для прогноза функции левого желудочка и ухудшения клинической картины заболевания. Кроме того, это один из самых важных факторов, учитываемых при планировании хирургического вмешательства. Программный пакет QLAB для расчета фракции выброса (EF); Automated Cardiac 2D Quantificationᴬᴵ — a2DQᴬᴵ (функция автоматизированного количественного анализа 2D-изображений сердца), Automated Cardiac Motion Quantificationᴬᴵ — aCMQᴬᴵ (автоматизированный количественный анализ движения сердца), Cardiac 3D Quantification — 3DQ (количественный анализ кардиологических 3D-изображений), Advanced Cardiac 3D Quantification — 3DQ Advanced (расширенный количественный анализ 3D-изображений сердца)
Большая уверенность

Большая уверенность при диагностике ишемии

Стресс-эхография может стать одним из основных средств для диагностирования ишемии. Однако если этим методом не удастся получить точные результаты, врачи потеряют время, необходимое для диагностики и лечения. Компания Philips разработала технологии, упрощающие получение изображений, необходимых для формирования достоверных результатов. Технология PureWave способна создавать изображения исключительного качества в диапазоне рабочих частот 1—5 МГц, характеризующиеся великолепной глубиной проникновения и минимальным количеством артефактов, даже для технически сложных пациентов с плохим ультразвуковым окном. Датчик X5-1 xMATRIX с функцией iRotate позволяет выполнить весь протокол стресс-эхоКГ из одного окна без перемещения датчика.

Большая уверенность при диагностике ишемии

Стресс-эхография может стать одним из основных средств для диагностирования ишемии. Однако если этим методом не удастся получить точные результаты, врачи потеряют время, необходимое для диагностики и лечения. Компания Philips разработала технологии, упрощающие получение изображений, необходимых для формирования достоверных результатов. Технология PureWave способна создавать изображения исключительного качества в диапазоне рабочих частот 1—5 МГц, характеризующиеся великолепной глубиной проникновения и минимальным количеством артефактов, даже для технически сложных пациентов с плохим ультразвуковым окном. Датчик X5-1 xMATRIX с функцией iRotate позволяет выполнить весь протокол стресс-эхоКГ из одного окна без перемещения датчика.

Большая уверенность при диагностике ишемии

Стресс-эхография может стать одним из основных средств для диагностирования ишемии. Однако если этим методом не удастся получить точные результаты, врачи потеряют время, необходимое для диагностики и лечения. Компания Philips разработала технологии, упрощающие получение изображений, необходимых для формирования достоверных результатов. Технология PureWave способна создавать изображения исключительного качества в диапазоне рабочих частот 1—5 МГц, характеризующиеся великолепной глубиной проникновения и минимальным количеством артефактов, даже для технически сложных пациентов с плохим ультразвуковым окном. Датчик X5-1 xMATRIX с функцией iRotate позволяет выполнить весь протокол стресс-эхоКГ из одного окна без перемещения датчика.
Лечение

Лечение пациентов с сердечной недостаточностью

Сердечная ресинхронизирующая терапия может улучшить показатели выживаемости среди пациентов с сердечной недостаточностью. Однако существующие методы прогноза положительного ответа не всегда точны, в результате чего дорогостоящие методы лечения применяются неэффективно. Вместе с тем, любой новый метод оценки должен легко интегрироваться в стандартные ультразвуковые исследования. Пакет QLAB предлагает комплексные средства двумерного и трехмерного анализа для оценки состояния пациентов с сердечной недостаточностью и включает функции IMT (измерение толщины комплекса интима-медиа), Automated Cardiac Motion Quantification — aCMQᴬᴵ (автоматизированный количественный анализ движения сердца), Advanced Cardiac 3D Quantification — 3DQ Advanced (расширенный количественный анализ 3D-изображений сердца).

Лечение пациентов с сердечной недостаточностью

Сердечная ресинхронизирующая терапия может улучшить показатели выживаемости среди пациентов с сердечной недостаточностью. Однако существующие методы прогноза положительного ответа не всегда точны, в результате чего дорогостоящие методы лечения применяются неэффективно. Вместе с тем, любой новый метод оценки должен легко интегрироваться в стандартные ультразвуковые исследования. Пакет QLAB предлагает комплексные средства двумерного и трехмерного анализа для оценки состояния пациентов с сердечной недостаточностью и включает функции IMT (измерение толщины комплекса интима-медиа), Automated Cardiac Motion Quantification — aCMQᴬᴵ (автоматизированный количественный анализ движения сердца), Advanced Cardiac 3D Quantification — 3DQ Advanced (расширенный количественный анализ 3D-изображений сердца).

Лечение пациентов с сердечной недостаточностью

Сердечная ресинхронизирующая терапия может улучшить показатели выживаемости среди пациентов с сердечной недостаточностью. Однако существующие методы прогноза положительного ответа не всегда точны, в результате чего дорогостоящие методы лечения применяются неэффективно. Вместе с тем, любой новый метод оценки должен легко интегрироваться в стандартные ультразвуковые исследования. Пакет QLAB предлагает комплексные средства двумерного и трехмерного анализа для оценки состояния пациентов с сердечной недостаточностью и включает функции IMT (измерение толщины комплекса интима-медиа), Automated Cardiac Motion Quantification — aCMQᴬᴵ (автоматизированный количественный анализ движения сердца), Advanced Cardiac 3D Quantification — 3DQ Advanced (расширенный количественный анализ 3D-изображений сердца).
QLAB — то, что вам нужно

Испытанное средство количественного анализа

QLAB — это то, что вам нужно, если вы заинтересованы в специализированных средствах количественного анализа, позволяющих упростить проведение исследований, повысить их воспроизводимость и достичь нового уровня клинической информативности; если вам требуется просматривать наборы 3D-данных, выполнять с ними манипуляции и измерения с составлением подробных клинических отчетов; если вам нужны средства для расширенного количественного анализа 2D и 3D данных, а также количественного анализа изображений ЦДК и исследований с контрастным усилением; если вам требуется автономный просмотр, получение изображений и их количественный анализ в режимах 2D, ЦДК и 3D с возможностью легко и быстро создавать файлы в форматах BMP, TIF, JPG, MOV, WMV и AVI.

Испытанное средство количественного анализа

QLAB — это то, что вам нужно, если вы заинтересованы в специализированных средствах количественного анализа, позволяющих упростить проведение исследований, повысить их воспроизводимость и достичь нового уровня клинической информативности; если вам требуется просматривать наборы 3D-данных, выполнять с ними манипуляции и измерения с составлением подробных клинических отчетов; если вам нужны средства для расширенного количественного анализа 2D и 3D данных, а также количественного анализа изображений ЦДК и исследований с контрастным усилением; если вам требуется автономный просмотр, получение изображений и их количественный анализ в режимах 2D, ЦДК и 3D с возможностью легко и быстро создавать файлы в форматах BMP, TIF, JPG, MOV, WMV и AVI.

Испытанное средство количественного анализа

QLAB — это то, что вам нужно, если вы заинтересованы в специализированных средствах количественного анализа, позволяющих упростить проведение исследований, повысить их воспроизводимость и достичь нового уровня клинической информативности; если вам требуется просматривать наборы 3D-данных, выполнять с ними манипуляции и измерения с составлением подробных клинических отчетов; если вам нужны средства для расширенного количественного анализа 2D и 3D данных, а также количественного анализа изображений ЦДК и исследований с контрастным усилением; если вам требуется автономный просмотр, получение изображений и их количественный анализ в режимах 2D, ЦДК и 3D с возможностью легко и быстро создавать файлы в форматах BMP, TIF, JPG, MOV, WMV и AVI.

Документация

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  • Регистрационное удостоверение № РЗН 2016/4512 Обеспечение программное медицинское на электронных носителях для количественного анализа ультразвуковых исследований

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Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю

You are about to visit a Philips global content page

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