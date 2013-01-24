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Пакет QLAB 13 предназначен для получения информации, необходимой для принятия тех решений, которые смогут обеспечить качественное лечение пациентов и более эффективную работу персонала. Улучшите работу в отделении благодаря возможности запроса и просмотра данных как на самой системе, так и на отдельно рабочей станции.
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Количественный 3D-анализ сердца (3DQ)
Оценка толщины комплекса интима-медиа (IMT)
Навигатор для митрального клапана (MVNᴬᴵ)
Расширенный количественный анализ 3D-изображений сердца (3DQA)
Анализ областей интереса (ROI)
Точный и быстрый расчет фракции выброса
Количественный анализ деформаций (SQ)
Автоматизированный количественный анализ 2D-изображений сердца (a2DQᴬᴵ)
Большая уверенность при диагностике ишемии
Автоматизированный количественный анализ движения сердца (aCMQᴬᴵ)
Лечение пациентов с сердечной недостаточностью
Количественный анализ механики сердца под нагрузкой (CMQ Stress)
Испытанное средство количественного анализа
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.Я понимаю