Пакет QLAB 13 предназначен для получения информации, необходимой для принятия тех решений, которые смогут обеспечить качественное лечение пациентов и более эффективную работу персонала. Улучшите работу в отделении благодаря возможности запроса и просмотра данных как на самой системе, так и на отдельно рабочей станции.
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Приложение Cardiac 3D Quantification (3DQ) (Количественный анализ кардиологических 3D-изображений) позволяет просматривать и выводить на экран 3D-изображения, а также получать на их основе срезы. На основе измеренных расстояний и площадей на двумерных MPR-изображениях можно вычислить объем левого желудочка по двум проекциям, фракцию выброса (EF) и массу левого желудочка. Манипулирование 2D-проекциями позволяет точнее рассчитывать фракцию выброса по двум 2D-проекциям без геометрических проекционных искажений.
Количественный 3D-анализ сердца (3DQ)
Приложение Cardiac 3D Quantification (3DQ) (Количественный анализ кардиологических 3D-изображений) позволяет просматривать и выводить на экран 3D-изображения, а также получать на их основе срезы. На основе измеренных расстояний и площадей на двумерных MPR-изображениях можно вычислить объем левого желудочка по двум проекциям, фракцию выброса (EF) и массу левого желудочка. Манипулирование 2D-проекциями позволяет точнее рассчитывать фракцию выброса по двум 2D-проекциям без геометрических проекционных искажений.
Количественный 3D-анализ сердца (3DQ)
Приложение Cardiac 3D Quantification (3DQ) (Количественный анализ кардиологических 3D-изображений) позволяет просматривать и выводить на экран 3D-изображения, а также получать на их основе срезы. На основе измеренных расстояний и площадей на двумерных MPR-изображениях можно вычислить объем левого желудочка по двум проекциям, фракцию выброса (EF) и массу левого желудочка. Манипулирование 2D-проекциями позволяет точнее рассчитывать фракцию выброса по двум 2D-проекциям без геометрических проекционных искажений.
Приложение Cardiac 3D Quantification (3DQ) (Количественный анализ кардиологических 3D-изображений) позволяет просматривать и выводить на экран 3D-изображения, а также получать на их основе срезы. На основе измеренных расстояний и площадей на двумерных MPR-изображениях можно вычислить объем левого желудочка по двум проекциям, фракцию выброса (EF) и массу левого желудочка. Манипулирование 2D-проекциями позволяет точнее рассчитывать фракцию выброса по двум 2D-проекциям без геометрических проекционных искажений.
Оценка толщины комплекса интима-медиа (IMT)
Оценка толщины комплекса интима-медиа (IMT)
Автоматическое измерение толщины комплекса интима-медиа в сонных артериях. Быстрое и простое получение данных IMT.
Оценка толщины комплекса интима-медиа (IMT)
Автоматическое измерение толщины комплекса интима-медиа в сонных артериях. Быстрое и простое получение данных IMT.
Оценка толщины комплекса интима-медиа (IMT)
Автоматическое измерение толщины комплекса интима-медиа в сонных артериях. Быстрое и простое получение данных IMT.
Автоматическое измерение толщины комплекса интима-медиа в сонных артериях. Быстрое и простое получение данных IMT.
Навигатор для митрального клапана (MVNᴬᴵ)
Навигатор для митрального клапана (MVNᴬᴵ)
Простой инструмент для пошагового создания полного перечня всех необходимых измерений и расчетов для митрального клапана. Требует получения объемного изображения в режиме Live 3D TEE. Создание легко интерпретируемой модели всего за восемь шагов. Наиболее часто используемые измерения отверстий и створок можно выполнить всего за четыре шага.
Навигатор для митрального клапана (MVNᴬᴵ)
Простой инструмент для пошагового создания полного перечня всех необходимых измерений и расчетов для митрального клапана. Требует получения объемного изображения в режиме Live 3D TEE. Создание легко интерпретируемой модели всего за восемь шагов. Наиболее часто используемые измерения отверстий и створок можно выполнить всего за четыре шага.
Навигатор для митрального клапана (MVNᴬᴵ)
Простой инструмент для пошагового создания полного перечня всех необходимых измерений и расчетов для митрального клапана. Требует получения объемного изображения в режиме Live 3D TEE. Создание легко интерпретируемой модели всего за восемь шагов. Наиболее часто используемые измерения отверстий и створок можно выполнить всего за четыре шага.
Простой инструмент для пошагового создания полного перечня всех необходимых измерений и расчетов для митрального клапана. Требует получения объемного изображения в режиме Live 3D TEE. Создание легко интерпретируемой модели всего за восемь шагов. Наиболее часто используемые измерения отверстий и створок можно выполнить всего за четыре шага.
Расширенный количественный анализ 3D-изображений сердца (3DQA)
Расширенный количественный анализ 3D-изображений сердца (3DQA)
Измерение объемов ЛЖ, ударного объема (SV) и фракции выброса (EF) по трехмерным данным с использованием полуавтоматического определения границ в трехмерном пространстве. Оценка временных параметров для каждого из 17 минимальных регионарных показателей объема и определение трехмерного индекса синхронности для всех сегментов или для выбранной пользователем группы сегментов. Полуавтоматическая функция количественного анализа позволяет измерять общую фракцию выброса по 3D-данным без геометрических допущений. Она также предоставляет одновременный доступ к различной информации для оценки сердечной недостаточности.
Расширенный количественный анализ 3D-изображений сердца (3DQA)
Измерение объемов ЛЖ, ударного объема (SV) и фракции выброса (EF) по трехмерным данным с использованием полуавтоматического определения границ в трехмерном пространстве. Оценка временных параметров для каждого из 17 минимальных регионарных показателей объема и определение трехмерного индекса синхронности для всех сегментов или для выбранной пользователем группы сегментов. Полуавтоматическая функция количественного анализа позволяет измерять общую фракцию выброса по 3D-данным без геометрических допущений. Она также предоставляет одновременный доступ к различной информации для оценки сердечной недостаточности.
Расширенный количественный анализ 3D-изображений сердца (3DQA)
Измерение объемов ЛЖ, ударного объема (SV) и фракции выброса (EF) по трехмерным данным с использованием полуавтоматического определения границ в трехмерном пространстве. Оценка временных параметров для каждого из 17 минимальных регионарных показателей объема и определение трехмерного индекса синхронности для всех сегментов или для выбранной пользователем группы сегментов. Полуавтоматическая функция количественного анализа позволяет измерять общую фракцию выброса по 3D-данным без геометрических допущений. Она также предоставляет одновременный доступ к различной информации для оценки сердечной недостаточности.
Расширенный количественный анализ 3D-изображений сердца (3DQA)
Расширенный количественный анализ 3D-изображений сердца (3DQA)
Измерение объемов ЛЖ, ударного объема (SV) и фракции выброса (EF) по трехмерным данным с использованием полуавтоматического определения границ в трехмерном пространстве. Оценка временных параметров для каждого из 17 минимальных регионарных показателей объема и определение трехмерного индекса синхронности для всех сегментов или для выбранной пользователем группы сегментов. Полуавтоматическая функция количественного анализа позволяет измерять общую фракцию выброса по 3D-данным без геометрических допущений. Она также предоставляет одновременный доступ к различной информации для оценки сердечной недостаточности.
Анализ областей интереса (ROI)
Анализ областей интереса (ROI)
Этот модуль позволяет получать эхоконтрастные и цветные изображения и помогает извлекать из них акустические данные.
Анализ областей интереса (ROI)
Этот модуль позволяет получать эхоконтрастные и цветные изображения и помогает извлекать из них акустические данные.
Анализ областей интереса (ROI)
Этот модуль позволяет получать эхоконтрастные и цветные изображения и помогает извлекать из них акустические данные.
Этот модуль позволяет получать эхоконтрастные и цветные изображения и помогает извлекать из них акустические данные.
Количественный анализ деформаций (SQ)
Количественный анализ деформаций (SQ)
Эта функция количественного анализа формирует функциональные данные на основе данных цветового тканевого картирования и допплеровских скоростей и помогает рассчитать смещение, деформацию и скорость деформации.
Количественный анализ деформаций (SQ)
Эта функция количественного анализа формирует функциональные данные на основе данных цветового тканевого картирования и допплеровских скоростей и помогает рассчитать смещение, деформацию и скорость деформации.
Количественный анализ деформаций (SQ)
Эта функция количественного анализа формирует функциональные данные на основе данных цветового тканевого картирования и допплеровских скоростей и помогает рассчитать смещение, деформацию и скорость деформации.
Эта функция количественного анализа формирует функциональные данные на основе данных цветового тканевого картирования и допплеровских скоростей и помогает рассчитать смещение, деформацию и скорость деформации.
Автоматизированный количественный анализ 2D-изображений сердца (a2DQᴬᴵ)
Автоматизированный количественный анализ 2D-изображений сердца (a2DQᴬᴵ)
Автоматическое определение контуров ЛЖ. Быстрый и надежный расчет фракции выброса и объемов в режиме 2D. Имеется возможность выбирать между методом измерения по двум проекциям методом Симпсона/ Методом смещения фиброзного кольца TMAD. Функция a2DQᴬᴵ идеально подойдет для любого кабинета ультразвуковой диагностики — она позволяет одним щелчком мыши рассчитать фракцию выброса любого пациента без ручного определения контуров. Метод TMAD позволяет рассчитать проверенный показатель, который коррелирует с фракцией выброса, что особенно полезно для что особенно полезно для исследований пациентов с плохим ультразвуковым окном.
Автоматизированный количественный анализ 2D-изображений сердца (a2DQᴬᴵ)
Автоматическое определение контуров ЛЖ. Быстрый и надежный расчет фракции выброса и объемов в режиме 2D. Имеется возможность выбирать между методом измерения по двум проекциям методом Симпсона/ Методом смещения фиброзного кольца TMAD. Функция a2DQᴬᴵ идеально подойдет для любого кабинета ультразвуковой диагностики — она позволяет одним щелчком мыши рассчитать фракцию выброса любого пациента без ручного определения контуров. Метод TMAD позволяет рассчитать проверенный показатель, который коррелирует с фракцией выброса, что особенно полезно для что особенно полезно для исследований пациентов с плохим ультразвуковым окном.
Автоматизированный количественный анализ 2D-изображений сердца (a2DQᴬᴵ)
Автоматическое определение контуров ЛЖ. Быстрый и надежный расчет фракции выброса и объемов в режиме 2D. Имеется возможность выбирать между методом измерения по двум проекциям методом Симпсона/ Методом смещения фиброзного кольца TMAD. Функция a2DQᴬᴵ идеально подойдет для любого кабинета ультразвуковой диагностики — она позволяет одним щелчком мыши рассчитать фракцию выброса любого пациента без ручного определения контуров. Метод TMAD позволяет рассчитать проверенный показатель, который коррелирует с фракцией выброса, что особенно полезно для что особенно полезно для исследований пациентов с плохим ультразвуковым окном.
Автоматизированный количественный анализ 2D-изображений сердца (a2DQᴬᴵ)
Автоматизированный количественный анализ 2D-изображений сердца (a2DQᴬᴵ)
Автоматическое определение контуров ЛЖ. Быстрый и надежный расчет фракции выброса и объемов в режиме 2D. Имеется возможность выбирать между методом измерения по двум проекциям методом Симпсона/ Методом смещения фиброзного кольца TMAD. Функция a2DQᴬᴵ идеально подойдет для любого кабинета ультразвуковой диагностики — она позволяет одним щелчком мыши рассчитать фракцию выброса любого пациента без ручного определения контуров. Метод TMAD позволяет рассчитать проверенный показатель, который коррелирует с фракцией выброса, что особенно полезно для что особенно полезно для исследований пациентов с плохим ультразвуковым окном.
Автоматизированный количественный анализ движения сердца (aCMQᴬᴵ)
Автоматизированный количественный анализ движения сердца (aCMQᴬᴵ)
Функция основана на отслеживании спекл-шумов в двумерных изображениях. Эта функция автоматически строит область интереса на основе выбранной анатомической проекции и выполняет измерения общей и регионарной функции миокарда. Далее она создает отчет в виде таблицы, 17-сегментной диаграммы «бычий глаз» и различных кривых. Также эта функция рассчитывает фракцию выброса (EF), систолический объем (ESV) и диастолический объем (EDV) для левого желудочка. Это быстрый и простой способ одновременно измерить фракцию выброса и общую продольную деформацию по полученным изображениям.
Автоматизированный количественный анализ движения сердца (aCMQᴬᴵ)
Функция основана на отслеживании спекл-шумов в двумерных изображениях. Эта функция автоматически строит область интереса на основе выбранной анатомической проекции и выполняет измерения общей и регионарной функции миокарда. Далее она создает отчет в виде таблицы, 17-сегментной диаграммы «бычий глаз» и различных кривых. Также эта функция рассчитывает фракцию выброса (EF), систолический объем (ESV) и диастолический объем (EDV) для левого желудочка. Это быстрый и простой способ одновременно измерить фракцию выброса и общую продольную деформацию по полученным изображениям.
Автоматизированный количественный анализ движения сердца (aCMQᴬᴵ)
Функция основана на отслеживании спекл-шумов в двумерных изображениях. Эта функция автоматически строит область интереса на основе выбранной анатомической проекции и выполняет измерения общей и регионарной функции миокарда. Далее она создает отчет в виде таблицы, 17-сегментной диаграммы «бычий глаз» и различных кривых. Также эта функция рассчитывает фракцию выброса (EF), систолический объем (ESV) и диастолический объем (EDV) для левого желудочка. Это быстрый и простой способ одновременно измерить фракцию выброса и общую продольную деформацию по полученным изображениям.
Автоматизированный количественный анализ движения сердца (aCMQᴬᴵ)
Автоматизированный количественный анализ движения сердца (aCMQᴬᴵ)
Функция основана на отслеживании спекл-шумов в двумерных изображениях. Эта функция автоматически строит область интереса на основе выбранной анатомической проекции и выполняет измерения общей и регионарной функции миокарда. Далее она создает отчет в виде таблицы, 17-сегментной диаграммы «бычий глаз» и различных кривых. Также эта функция рассчитывает фракцию выброса (EF), систолический объем (ESV) и диастолический объем (EDV) для левого желудочка. Это быстрый и простой способ одновременно измерить фракцию выброса и общую продольную деформацию по полученным изображениям.
Количественный анализ механики сердца под нагрузкой (CMQ Stress)
Количественный анализ механики сердца под нагрузкой (CMQ Stress)
Основанный на технологии отслеживания спекл-шумов в двумерных изображениях метод оценки общей и регионарной функции сердца в состоянии покоя и с максимальной нагрузкой. Быстрый и удобный интерфейс предназначен специально для стресс-эхографических исследований.
Количественный анализ механики сердца под нагрузкой (CMQ Stress)
Основанный на технологии отслеживания спекл-шумов в двумерных изображениях метод оценки общей и регионарной функции сердца в состоянии покоя и с максимальной нагрузкой. Быстрый и удобный интерфейс предназначен специально для стресс-эхографических исследований.
Количественный анализ механики сердца под нагрузкой (CMQ Stress)
Основанный на технологии отслеживания спекл-шумов в двумерных изображениях метод оценки общей и регионарной функции сердца в состоянии покоя и с максимальной нагрузкой. Быстрый и удобный интерфейс предназначен специально для стресс-эхографических исследований.
Количественный анализ механики сердца под нагрузкой (CMQ Stress)
Количественный анализ механики сердца под нагрузкой (CMQ Stress)
Основанный на технологии отслеживания спекл-шумов в двумерных изображениях метод оценки общей и регионарной функции сердца в состоянии покоя и с максимальной нагрузкой. Быстрый и удобный интерфейс предназначен специально для стресс-эхографических исследований.
Точность и скорость
Точный и быстрый расчет фракции выброса
Оценку фракции выброса выполняют почти в каждом ультразвуковом исследовании сердца. Это один из важнейших эхокардиографических параметров, используемых для прогноза функции левого желудочка и ухудшения клинической картины заболевания. Кроме того, это один из самых важных факторов, учитываемых при планировании хирургического вмешательства. Программный пакет QLAB для расчета фракции выброса (EF); Automated Cardiac 2D Quantificationᴬᴵ — a2DQᴬᴵ (функция автоматизированного количественного анализа 2D-изображений сердца), Automated Cardiac Motion Quantificationᴬᴵ — aCMQᴬᴵ (автоматизированный количественный анализ движения сердца), Cardiac 3D Quantification — 3DQ (количественный анализ кардиологических 3D-изображений), Advanced Cardiac 3D Quantification — 3DQ Advanced (расширенный количественный анализ 3D-изображений сердца)
Точный и быстрый расчет фракции выброса
Оценку фракции выброса выполняют почти в каждом ультразвуковом исследовании сердца. Это один из важнейших эхокардиографических параметров, используемых для прогноза функции левого желудочка и ухудшения клинической картины заболевания. Кроме того, это один из самых важных факторов, учитываемых при планировании хирургического вмешательства. Программный пакет QLAB для расчета фракции выброса (EF); Automated Cardiac 2D Quantificationᴬᴵ — a2DQᴬᴵ (функция автоматизированного количественного анализа 2D-изображений сердца), Automated Cardiac Motion Quantificationᴬᴵ — aCMQᴬᴵ (автоматизированный количественный анализ движения сердца), Cardiac 3D Quantification — 3DQ (количественный анализ кардиологических 3D-изображений), Advanced Cardiac 3D Quantification — 3DQ Advanced (расширенный количественный анализ 3D-изображений сердца)
Точный и быстрый расчет фракции выброса
Оценку фракции выброса выполняют почти в каждом ультразвуковом исследовании сердца. Это один из важнейших эхокардиографических параметров, используемых для прогноза функции левого желудочка и ухудшения клинической картины заболевания. Кроме того, это один из самых важных факторов, учитываемых при планировании хирургического вмешательства. Программный пакет QLAB для расчета фракции выброса (EF); Automated Cardiac 2D Quantificationᴬᴵ — a2DQᴬᴵ (функция автоматизированного количественного анализа 2D-изображений сердца), Automated Cardiac Motion Quantificationᴬᴵ — aCMQᴬᴵ (автоматизированный количественный анализ движения сердца), Cardiac 3D Quantification — 3DQ (количественный анализ кардиологических 3D-изображений), Advanced Cardiac 3D Quantification — 3DQ Advanced (расширенный количественный анализ 3D-изображений сердца)
Большая уверенность
Большая уверенность при диагностике ишемии
Стресс-эхография может стать одним из основных средств для диагностирования ишемии. Однако если этим методом не удастся получить точные результаты, врачи потеряют время, необходимое для диагностики и лечения. Компания Philips разработала технологии, упрощающие получение изображений, необходимых для формирования достоверных результатов. Технология PureWave способна создавать изображения исключительного качества в диапазоне рабочих частот 1—5 МГц, характеризующиеся великолепной глубиной проникновения и минимальным количеством артефактов, даже для технически сложных пациентов с плохим ультразвуковым окном. Датчик X5-1 xMATRIX с функцией iRotate позволяет выполнить весь протокол стресс-эхоКГ из одного окна без перемещения датчика.
Большая уверенность при диагностике ишемии
Стресс-эхография может стать одним из основных средств для диагностирования ишемии. Однако если этим методом не удастся получить точные результаты, врачи потеряют время, необходимое для диагностики и лечения. Компания Philips разработала технологии, упрощающие получение изображений, необходимых для формирования достоверных результатов. Технология PureWave способна создавать изображения исключительного качества в диапазоне рабочих частот 1—5 МГц, характеризующиеся великолепной глубиной проникновения и минимальным количеством артефактов, даже для технически сложных пациентов с плохим ультразвуковым окном. Датчик X5-1 xMATRIX с функцией iRotate позволяет выполнить весь протокол стресс-эхоКГ из одного окна без перемещения датчика.
Большая уверенность при диагностике ишемии
Стресс-эхография может стать одним из основных средств для диагностирования ишемии. Однако если этим методом не удастся получить точные результаты, врачи потеряют время, необходимое для диагностики и лечения. Компания Philips разработала технологии, упрощающие получение изображений, необходимых для формирования достоверных результатов. Технология PureWave способна создавать изображения исключительного качества в диапазоне рабочих частот 1—5 МГц, характеризующиеся великолепной глубиной проникновения и минимальным количеством артефактов, даже для технически сложных пациентов с плохим ультразвуковым окном. Датчик X5-1 xMATRIX с функцией iRotate позволяет выполнить весь протокол стресс-эхоКГ из одного окна без перемещения датчика.
Лечение
Лечение пациентов с сердечной недостаточностью
Сердечная ресинхронизирующая терапия может улучшить показатели выживаемости среди пациентов с сердечной недостаточностью. Однако существующие методы прогноза положительного ответа не всегда точны, в результате чего дорогостоящие методы лечения применяются неэффективно. Вместе с тем, любой новый метод оценки должен легко интегрироваться в стандартные ультразвуковые исследования. Пакет QLAB предлагает комплексные средства двумерного и трехмерного анализа для оценки состояния пациентов с сердечной недостаточностью и включает функции IMT (измерение толщины комплекса интима-медиа), Automated Cardiac Motion Quantification — aCMQᴬᴵ (автоматизированный количественный анализ движения сердца), Advanced Cardiac 3D Quantification — 3DQ Advanced (расширенный количественный анализ 3D-изображений сердца).
Лечение пациентов с сердечной недостаточностью
Сердечная ресинхронизирующая терапия может улучшить показатели выживаемости среди пациентов с сердечной недостаточностью. Однако существующие методы прогноза положительного ответа не всегда точны, в результате чего дорогостоящие методы лечения применяются неэффективно. Вместе с тем, любой новый метод оценки должен легко интегрироваться в стандартные ультразвуковые исследования. Пакет QLAB предлагает комплексные средства двумерного и трехмерного анализа для оценки состояния пациентов с сердечной недостаточностью и включает функции IMT (измерение толщины комплекса интима-медиа), Automated Cardiac Motion Quantification — aCMQᴬᴵ (автоматизированный количественный анализ движения сердца), Advanced Cardiac 3D Quantification — 3DQ Advanced (расширенный количественный анализ 3D-изображений сердца).
Лечение пациентов с сердечной недостаточностью
Сердечная ресинхронизирующая терапия может улучшить показатели выживаемости среди пациентов с сердечной недостаточностью. Однако существующие методы прогноза положительного ответа не всегда точны, в результате чего дорогостоящие методы лечения применяются неэффективно. Вместе с тем, любой новый метод оценки должен легко интегрироваться в стандартные ультразвуковые исследования. Пакет QLAB предлагает комплексные средства двумерного и трехмерного анализа для оценки состояния пациентов с сердечной недостаточностью и включает функции IMT (измерение толщины комплекса интима-медиа), Automated Cardiac Motion Quantification — aCMQᴬᴵ (автоматизированный количественный анализ движения сердца), Advanced Cardiac 3D Quantification — 3DQ Advanced (расширенный количественный анализ 3D-изображений сердца).
QLAB — то, что вам нужно
Испытанное средство количественного анализа
QLAB — это то, что вам нужно, если вы заинтересованы в специализированных средствах количественного анализа, позволяющих упростить проведение исследований, повысить их воспроизводимость и достичь нового уровня клинической информативности; если вам требуется просматривать наборы 3D-данных, выполнять с ними манипуляции и измерения с составлением подробных клинических отчетов; если вам нужны средства для расширенного количественного анализа 2D и 3D данных, а также количественного анализа изображений ЦДК и исследований с контрастным усилением; если вам требуется автономный просмотр, получение изображений и их количественный анализ в режимах 2D, ЦДК и 3D с возможностью легко и быстро создавать файлы в форматах BMP, TIF, JPG, MOV, WMV и AVI.
Испытанное средство количественного анализа
QLAB — это то, что вам нужно, если вы заинтересованы в специализированных средствах количественного анализа, позволяющих упростить проведение исследований, повысить их воспроизводимость и достичь нового уровня клинической информативности; если вам требуется просматривать наборы 3D-данных, выполнять с ними манипуляции и измерения с составлением подробных клинических отчетов; если вам нужны средства для расширенного количественного анализа 2D и 3D данных, а также количественного анализа изображений ЦДК и исследований с контрастным усилением; если вам требуется автономный просмотр, получение изображений и их количественный анализ в режимах 2D, ЦДК и 3D с возможностью легко и быстро создавать файлы в форматах BMP, TIF, JPG, MOV, WMV и AVI.
Испытанное средство количественного анализа
QLAB — это то, что вам нужно, если вы заинтересованы в специализированных средствах количественного анализа, позволяющих упростить проведение исследований, повысить их воспроизводимость и достичь нового уровня клинической информативности; если вам требуется просматривать наборы 3D-данных, выполнять с ними манипуляции и измерения с составлением подробных клинических отчетов; если вам нужны средства для расширенного количественного анализа 2D и 3D данных, а также количественного анализа изображений ЦДК и исследований с контрастным усилением; если вам требуется автономный просмотр, получение изображений и их количественный анализ в режимах 2D, ЦДК и 3D с возможностью легко и быстро создавать файлы в форматах BMP, TIF, JPG, MOV, WMV и AVI.
Количественный 3D-анализ сердца (3DQ)
Оценка толщины комплекса интима-медиа (IMT)
Навигатор для митрального клапана (MVNᴬᴵ)
Расширенный количественный анализ 3D-изображений сердца (3DQA)
Приложение Cardiac 3D Quantification (3DQ) (Количественный анализ кардиологических 3D-изображений) позволяет просматривать и выводить на экран 3D-изображения, а также получать на их основе срезы. На основе измеренных расстояний и площадей на двумерных MPR-изображениях можно вычислить объем левого желудочка по двум проекциям, фракцию выброса (EF) и массу левого желудочка. Манипулирование 2D-проекциями позволяет точнее рассчитывать фракцию выброса по двум 2D-проекциям без геометрических проекционных искажений.
Количественный 3D-анализ сердца (3DQ)
Приложение Cardiac 3D Quantification (3DQ) (Количественный анализ кардиологических 3D-изображений) позволяет просматривать и выводить на экран 3D-изображения, а также получать на их основе срезы. На основе измеренных расстояний и площадей на двумерных MPR-изображениях можно вычислить объем левого желудочка по двум проекциям, фракцию выброса (EF) и массу левого желудочка. Манипулирование 2D-проекциями позволяет точнее рассчитывать фракцию выброса по двум 2D-проекциям без геометрических проекционных искажений.
Количественный 3D-анализ сердца (3DQ)
Приложение Cardiac 3D Quantification (3DQ) (Количественный анализ кардиологических 3D-изображений) позволяет просматривать и выводить на экран 3D-изображения, а также получать на их основе срезы. На основе измеренных расстояний и площадей на двумерных MPR-изображениях можно вычислить объем левого желудочка по двум проекциям, фракцию выброса (EF) и массу левого желудочка. Манипулирование 2D-проекциями позволяет точнее рассчитывать фракцию выброса по двум 2D-проекциям без геометрических проекционных искажений.
Приложение Cardiac 3D Quantification (3DQ) (Количественный анализ кардиологических 3D-изображений) позволяет просматривать и выводить на экран 3D-изображения, а также получать на их основе срезы. На основе измеренных расстояний и площадей на двумерных MPR-изображениях можно вычислить объем левого желудочка по двум проекциям, фракцию выброса (EF) и массу левого желудочка. Манипулирование 2D-проекциями позволяет точнее рассчитывать фракцию выброса по двум 2D-проекциям без геометрических проекционных искажений.
Оценка толщины комплекса интима-медиа (IMT)
Оценка толщины комплекса интима-медиа (IMT)
Автоматическое измерение толщины комплекса интима-медиа в сонных артериях. Быстрое и простое получение данных IMT.
Оценка толщины комплекса интима-медиа (IMT)
Автоматическое измерение толщины комплекса интима-медиа в сонных артериях. Быстрое и простое получение данных IMT.
Оценка толщины комплекса интима-медиа (IMT)
Автоматическое измерение толщины комплекса интима-медиа в сонных артериях. Быстрое и простое получение данных IMT.
Автоматическое измерение толщины комплекса интима-медиа в сонных артериях. Быстрое и простое получение данных IMT.
Навигатор для митрального клапана (MVNᴬᴵ)
Навигатор для митрального клапана (MVNᴬᴵ)
Простой инструмент для пошагового создания полного перечня всех необходимых измерений и расчетов для митрального клапана. Требует получения объемного изображения в режиме Live 3D TEE. Создание легко интерпретируемой модели всего за восемь шагов. Наиболее часто используемые измерения отверстий и створок можно выполнить всего за четыре шага.
Навигатор для митрального клапана (MVNᴬᴵ)
Простой инструмент для пошагового создания полного перечня всех необходимых измерений и расчетов для митрального клапана. Требует получения объемного изображения в режиме Live 3D TEE. Создание легко интерпретируемой модели всего за восемь шагов. Наиболее часто используемые измерения отверстий и створок можно выполнить всего за четыре шага.
Навигатор для митрального клапана (MVNᴬᴵ)
Простой инструмент для пошагового создания полного перечня всех необходимых измерений и расчетов для митрального клапана. Требует получения объемного изображения в режиме Live 3D TEE. Создание легко интерпретируемой модели всего за восемь шагов. Наиболее часто используемые измерения отверстий и створок можно выполнить всего за четыре шага.
Простой инструмент для пошагового создания полного перечня всех необходимых измерений и расчетов для митрального клапана. Требует получения объемного изображения в режиме Live 3D TEE. Создание легко интерпретируемой модели всего за восемь шагов. Наиболее часто используемые измерения отверстий и створок можно выполнить всего за четыре шага.
Расширенный количественный анализ 3D-изображений сердца (3DQA)
Расширенный количественный анализ 3D-изображений сердца (3DQA)
Измерение объемов ЛЖ, ударного объема (SV) и фракции выброса (EF) по трехмерным данным с использованием полуавтоматического определения границ в трехмерном пространстве. Оценка временных параметров для каждого из 17 минимальных регионарных показателей объема и определение трехмерного индекса синхронности для всех сегментов или для выбранной пользователем группы сегментов. Полуавтоматическая функция количественного анализа позволяет измерять общую фракцию выброса по 3D-данным без геометрических допущений. Она также предоставляет одновременный доступ к различной информации для оценки сердечной недостаточности.
Расширенный количественный анализ 3D-изображений сердца (3DQA)
Измерение объемов ЛЖ, ударного объема (SV) и фракции выброса (EF) по трехмерным данным с использованием полуавтоматического определения границ в трехмерном пространстве. Оценка временных параметров для каждого из 17 минимальных регионарных показателей объема и определение трехмерного индекса синхронности для всех сегментов или для выбранной пользователем группы сегментов. Полуавтоматическая функция количественного анализа позволяет измерять общую фракцию выброса по 3D-данным без геометрических допущений. Она также предоставляет одновременный доступ к различной информации для оценки сердечной недостаточности.
Расширенный количественный анализ 3D-изображений сердца (3DQA)
Измерение объемов ЛЖ, ударного объема (SV) и фракции выброса (EF) по трехмерным данным с использованием полуавтоматического определения границ в трехмерном пространстве. Оценка временных параметров для каждого из 17 минимальных регионарных показателей объема и определение трехмерного индекса синхронности для всех сегментов или для выбранной пользователем группы сегментов. Полуавтоматическая функция количественного анализа позволяет измерять общую фракцию выброса по 3D-данным без геометрических допущений. Она также предоставляет одновременный доступ к различной информации для оценки сердечной недостаточности.
Расширенный количественный анализ 3D-изображений сердца (3DQA)
Расширенный количественный анализ 3D-изображений сердца (3DQA)
Измерение объемов ЛЖ, ударного объема (SV) и фракции выброса (EF) по трехмерным данным с использованием полуавтоматического определения границ в трехмерном пространстве. Оценка временных параметров для каждого из 17 минимальных регионарных показателей объема и определение трехмерного индекса синхронности для всех сегментов или для выбранной пользователем группы сегментов. Полуавтоматическая функция количественного анализа позволяет измерять общую фракцию выброса по 3D-данным без геометрических допущений. Она также предоставляет одновременный доступ к различной информации для оценки сердечной недостаточности.
Анализ областей интереса (ROI)
Анализ областей интереса (ROI)
Этот модуль позволяет получать эхоконтрастные и цветные изображения и помогает извлекать из них акустические данные.
Анализ областей интереса (ROI)
Этот модуль позволяет получать эхоконтрастные и цветные изображения и помогает извлекать из них акустические данные.
Анализ областей интереса (ROI)
Этот модуль позволяет получать эхоконтрастные и цветные изображения и помогает извлекать из них акустические данные.
Этот модуль позволяет получать эхоконтрастные и цветные изображения и помогает извлекать из них акустические данные.
Количественный анализ деформаций (SQ)
Количественный анализ деформаций (SQ)
Эта функция количественного анализа формирует функциональные данные на основе данных цветового тканевого картирования и допплеровских скоростей и помогает рассчитать смещение, деформацию и скорость деформации.
Количественный анализ деформаций (SQ)
Эта функция количественного анализа формирует функциональные данные на основе данных цветового тканевого картирования и допплеровских скоростей и помогает рассчитать смещение, деформацию и скорость деформации.
Количественный анализ деформаций (SQ)
Эта функция количественного анализа формирует функциональные данные на основе данных цветового тканевого картирования и допплеровских скоростей и помогает рассчитать смещение, деформацию и скорость деформации.
Эта функция количественного анализа формирует функциональные данные на основе данных цветового тканевого картирования и допплеровских скоростей и помогает рассчитать смещение, деформацию и скорость деформации.
Автоматизированный количественный анализ 2D-изображений сердца (a2DQᴬᴵ)
Автоматизированный количественный анализ 2D-изображений сердца (a2DQᴬᴵ)
Автоматическое определение контуров ЛЖ. Быстрый и надежный расчет фракции выброса и объемов в режиме 2D. Имеется возможность выбирать между методом измерения по двум проекциям методом Симпсона/ Методом смещения фиброзного кольца TMAD. Функция a2DQᴬᴵ идеально подойдет для любого кабинета ультразвуковой диагностики — она позволяет одним щелчком мыши рассчитать фракцию выброса любого пациента без ручного определения контуров. Метод TMAD позволяет рассчитать проверенный показатель, который коррелирует с фракцией выброса, что особенно полезно для что особенно полезно для исследований пациентов с плохим ультразвуковым окном.
Автоматизированный количественный анализ 2D-изображений сердца (a2DQᴬᴵ)
Автоматическое определение контуров ЛЖ. Быстрый и надежный расчет фракции выброса и объемов в режиме 2D. Имеется возможность выбирать между методом измерения по двум проекциям методом Симпсона/ Методом смещения фиброзного кольца TMAD. Функция a2DQᴬᴵ идеально подойдет для любого кабинета ультразвуковой диагностики — она позволяет одним щелчком мыши рассчитать фракцию выброса любого пациента без ручного определения контуров. Метод TMAD позволяет рассчитать проверенный показатель, который коррелирует с фракцией выброса, что особенно полезно для что особенно полезно для исследований пациентов с плохим ультразвуковым окном.
Автоматизированный количественный анализ 2D-изображений сердца (a2DQᴬᴵ)
Автоматическое определение контуров ЛЖ. Быстрый и надежный расчет фракции выброса и объемов в режиме 2D. Имеется возможность выбирать между методом измерения по двум проекциям методом Симпсона/ Методом смещения фиброзного кольца TMAD. Функция a2DQᴬᴵ идеально подойдет для любого кабинета ультразвуковой диагностики — она позволяет одним щелчком мыши рассчитать фракцию выброса любого пациента без ручного определения контуров. Метод TMAD позволяет рассчитать проверенный показатель, который коррелирует с фракцией выброса, что особенно полезно для что особенно полезно для исследований пациентов с плохим ультразвуковым окном.
Автоматизированный количественный анализ 2D-изображений сердца (a2DQᴬᴵ)
Автоматизированный количественный анализ 2D-изображений сердца (a2DQᴬᴵ)
Автоматическое определение контуров ЛЖ. Быстрый и надежный расчет фракции выброса и объемов в режиме 2D. Имеется возможность выбирать между методом измерения по двум проекциям методом Симпсона/ Методом смещения фиброзного кольца TMAD. Функция a2DQᴬᴵ идеально подойдет для любого кабинета ультразвуковой диагностики — она позволяет одним щелчком мыши рассчитать фракцию выброса любого пациента без ручного определения контуров. Метод TMAD позволяет рассчитать проверенный показатель, который коррелирует с фракцией выброса, что особенно полезно для что особенно полезно для исследований пациентов с плохим ультразвуковым окном.
Автоматизированный количественный анализ движения сердца (aCMQᴬᴵ)
Автоматизированный количественный анализ движения сердца (aCMQᴬᴵ)
Функция основана на отслеживании спекл-шумов в двумерных изображениях. Эта функция автоматически строит область интереса на основе выбранной анатомической проекции и выполняет измерения общей и регионарной функции миокарда. Далее она создает отчет в виде таблицы, 17-сегментной диаграммы «бычий глаз» и различных кривых. Также эта функция рассчитывает фракцию выброса (EF), систолический объем (ESV) и диастолический объем (EDV) для левого желудочка. Это быстрый и простой способ одновременно измерить фракцию выброса и общую продольную деформацию по полученным изображениям.
Автоматизированный количественный анализ движения сердца (aCMQᴬᴵ)
Функция основана на отслеживании спекл-шумов в двумерных изображениях. Эта функция автоматически строит область интереса на основе выбранной анатомической проекции и выполняет измерения общей и регионарной функции миокарда. Далее она создает отчет в виде таблицы, 17-сегментной диаграммы «бычий глаз» и различных кривых. Также эта функция рассчитывает фракцию выброса (EF), систолический объем (ESV) и диастолический объем (EDV) для левого желудочка. Это быстрый и простой способ одновременно измерить фракцию выброса и общую продольную деформацию по полученным изображениям.
Автоматизированный количественный анализ движения сердца (aCMQᴬᴵ)
Функция основана на отслеживании спекл-шумов в двумерных изображениях. Эта функция автоматически строит область интереса на основе выбранной анатомической проекции и выполняет измерения общей и регионарной функции миокарда. Далее она создает отчет в виде таблицы, 17-сегментной диаграммы «бычий глаз» и различных кривых. Также эта функция рассчитывает фракцию выброса (EF), систолический объем (ESV) и диастолический объем (EDV) для левого желудочка. Это быстрый и простой способ одновременно измерить фракцию выброса и общую продольную деформацию по полученным изображениям.
Автоматизированный количественный анализ движения сердца (aCMQᴬᴵ)
Автоматизированный количественный анализ движения сердца (aCMQᴬᴵ)
Функция основана на отслеживании спекл-шумов в двумерных изображениях. Эта функция автоматически строит область интереса на основе выбранной анатомической проекции и выполняет измерения общей и регионарной функции миокарда. Далее она создает отчет в виде таблицы, 17-сегментной диаграммы «бычий глаз» и различных кривых. Также эта функция рассчитывает фракцию выброса (EF), систолический объем (ESV) и диастолический объем (EDV) для левого желудочка. Это быстрый и простой способ одновременно измерить фракцию выброса и общую продольную деформацию по полученным изображениям.
Количественный анализ механики сердца под нагрузкой (CMQ Stress)
Количественный анализ механики сердца под нагрузкой (CMQ Stress)
Основанный на технологии отслеживания спекл-шумов в двумерных изображениях метод оценки общей и регионарной функции сердца в состоянии покоя и с максимальной нагрузкой. Быстрый и удобный интерфейс предназначен специально для стресс-эхографических исследований.
Количественный анализ механики сердца под нагрузкой (CMQ Stress)
Основанный на технологии отслеживания спекл-шумов в двумерных изображениях метод оценки общей и регионарной функции сердца в состоянии покоя и с максимальной нагрузкой. Быстрый и удобный интерфейс предназначен специально для стресс-эхографических исследований.
Количественный анализ механики сердца под нагрузкой (CMQ Stress)
Основанный на технологии отслеживания спекл-шумов в двумерных изображениях метод оценки общей и регионарной функции сердца в состоянии покоя и с максимальной нагрузкой. Быстрый и удобный интерфейс предназначен специально для стресс-эхографических исследований.
Количественный анализ механики сердца под нагрузкой (CMQ Stress)
Количественный анализ механики сердца под нагрузкой (CMQ Stress)
Основанный на технологии отслеживания спекл-шумов в двумерных изображениях метод оценки общей и регионарной функции сердца в состоянии покоя и с максимальной нагрузкой. Быстрый и удобный интерфейс предназначен специально для стресс-эхографических исследований.
Точность и скорость
Точный и быстрый расчет фракции выброса
Оценку фракции выброса выполняют почти в каждом ультразвуковом исследовании сердца. Это один из важнейших эхокардиографических параметров, используемых для прогноза функции левого желудочка и ухудшения клинической картины заболевания. Кроме того, это один из самых важных факторов, учитываемых при планировании хирургического вмешательства. Программный пакет QLAB для расчета фракции выброса (EF); Automated Cardiac 2D Quantificationᴬᴵ — a2DQᴬᴵ (функция автоматизированного количественного анализа 2D-изображений сердца), Automated Cardiac Motion Quantificationᴬᴵ — aCMQᴬᴵ (автоматизированный количественный анализ движения сердца), Cardiac 3D Quantification — 3DQ (количественный анализ кардиологических 3D-изображений), Advanced Cardiac 3D Quantification — 3DQ Advanced (расширенный количественный анализ 3D-изображений сердца)
Точный и быстрый расчет фракции выброса
Оценку фракции выброса выполняют почти в каждом ультразвуковом исследовании сердца. Это один из важнейших эхокардиографических параметров, используемых для прогноза функции левого желудочка и ухудшения клинической картины заболевания. Кроме того, это один из самых важных факторов, учитываемых при планировании хирургического вмешательства. Программный пакет QLAB для расчета фракции выброса (EF); Automated Cardiac 2D Quantificationᴬᴵ — a2DQᴬᴵ (функция автоматизированного количественного анализа 2D-изображений сердца), Automated Cardiac Motion Quantificationᴬᴵ — aCMQᴬᴵ (автоматизированный количественный анализ движения сердца), Cardiac 3D Quantification — 3DQ (количественный анализ кардиологических 3D-изображений), Advanced Cardiac 3D Quantification — 3DQ Advanced (расширенный количественный анализ 3D-изображений сердца)
Точный и быстрый расчет фракции выброса
Оценку фракции выброса выполняют почти в каждом ультразвуковом исследовании сердца. Это один из важнейших эхокардиографических параметров, используемых для прогноза функции левого желудочка и ухудшения клинической картины заболевания. Кроме того, это один из самых важных факторов, учитываемых при планировании хирургического вмешательства. Программный пакет QLAB для расчета фракции выброса (EF); Automated Cardiac 2D Quantificationᴬᴵ — a2DQᴬᴵ (функция автоматизированного количественного анализа 2D-изображений сердца), Automated Cardiac Motion Quantificationᴬᴵ — aCMQᴬᴵ (автоматизированный количественный анализ движения сердца), Cardiac 3D Quantification — 3DQ (количественный анализ кардиологических 3D-изображений), Advanced Cardiac 3D Quantification — 3DQ Advanced (расширенный количественный анализ 3D-изображений сердца)
Большая уверенность
Большая уверенность при диагностике ишемии
Стресс-эхография может стать одним из основных средств для диагностирования ишемии. Однако если этим методом не удастся получить точные результаты, врачи потеряют время, необходимое для диагностики и лечения. Компания Philips разработала технологии, упрощающие получение изображений, необходимых для формирования достоверных результатов. Технология PureWave способна создавать изображения исключительного качества в диапазоне рабочих частот 1—5 МГц, характеризующиеся великолепной глубиной проникновения и минимальным количеством артефактов, даже для технически сложных пациентов с плохим ультразвуковым окном. Датчик X5-1 xMATRIX с функцией iRotate позволяет выполнить весь протокол стресс-эхоКГ из одного окна без перемещения датчика.
Большая уверенность при диагностике ишемии
Стресс-эхография может стать одним из основных средств для диагностирования ишемии. Однако если этим методом не удастся получить точные результаты, врачи потеряют время, необходимое для диагностики и лечения. Компания Philips разработала технологии, упрощающие получение изображений, необходимых для формирования достоверных результатов. Технология PureWave способна создавать изображения исключительного качества в диапазоне рабочих частот 1—5 МГц, характеризующиеся великолепной глубиной проникновения и минимальным количеством артефактов, даже для технически сложных пациентов с плохим ультразвуковым окном. Датчик X5-1 xMATRIX с функцией iRotate позволяет выполнить весь протокол стресс-эхоКГ из одного окна без перемещения датчика.
Большая уверенность при диагностике ишемии
Стресс-эхография может стать одним из основных средств для диагностирования ишемии. Однако если этим методом не удастся получить точные результаты, врачи потеряют время, необходимое для диагностики и лечения. Компания Philips разработала технологии, упрощающие получение изображений, необходимых для формирования достоверных результатов. Технология PureWave способна создавать изображения исключительного качества в диапазоне рабочих частот 1—5 МГц, характеризующиеся великолепной глубиной проникновения и минимальным количеством артефактов, даже для технически сложных пациентов с плохим ультразвуковым окном. Датчик X5-1 xMATRIX с функцией iRotate позволяет выполнить весь протокол стресс-эхоКГ из одного окна без перемещения датчика.
Лечение
Лечение пациентов с сердечной недостаточностью
Сердечная ресинхронизирующая терапия может улучшить показатели выживаемости среди пациентов с сердечной недостаточностью. Однако существующие методы прогноза положительного ответа не всегда точны, в результате чего дорогостоящие методы лечения применяются неэффективно. Вместе с тем, любой новый метод оценки должен легко интегрироваться в стандартные ультразвуковые исследования. Пакет QLAB предлагает комплексные средства двумерного и трехмерного анализа для оценки состояния пациентов с сердечной недостаточностью и включает функции IMT (измерение толщины комплекса интима-медиа), Automated Cardiac Motion Quantification — aCMQᴬᴵ (автоматизированный количественный анализ движения сердца), Advanced Cardiac 3D Quantification — 3DQ Advanced (расширенный количественный анализ 3D-изображений сердца).
Лечение пациентов с сердечной недостаточностью
Сердечная ресинхронизирующая терапия может улучшить показатели выживаемости среди пациентов с сердечной недостаточностью. Однако существующие методы прогноза положительного ответа не всегда точны, в результате чего дорогостоящие методы лечения применяются неэффективно. Вместе с тем, любой новый метод оценки должен легко интегрироваться в стандартные ультразвуковые исследования. Пакет QLAB предлагает комплексные средства двумерного и трехмерного анализа для оценки состояния пациентов с сердечной недостаточностью и включает функции IMT (измерение толщины комплекса интима-медиа), Automated Cardiac Motion Quantification — aCMQᴬᴵ (автоматизированный количественный анализ движения сердца), Advanced Cardiac 3D Quantification — 3DQ Advanced (расширенный количественный анализ 3D-изображений сердца).
Лечение пациентов с сердечной недостаточностью
Сердечная ресинхронизирующая терапия может улучшить показатели выживаемости среди пациентов с сердечной недостаточностью. Однако существующие методы прогноза положительного ответа не всегда точны, в результате чего дорогостоящие методы лечения применяются неэффективно. Вместе с тем, любой новый метод оценки должен легко интегрироваться в стандартные ультразвуковые исследования. Пакет QLAB предлагает комплексные средства двумерного и трехмерного анализа для оценки состояния пациентов с сердечной недостаточностью и включает функции IMT (измерение толщины комплекса интима-медиа), Automated Cardiac Motion Quantification — aCMQᴬᴵ (автоматизированный количественный анализ движения сердца), Advanced Cardiac 3D Quantification — 3DQ Advanced (расширенный количественный анализ 3D-изображений сердца).
QLAB — то, что вам нужно
Испытанное средство количественного анализа
QLAB — это то, что вам нужно, если вы заинтересованы в специализированных средствах количественного анализа, позволяющих упростить проведение исследований, повысить их воспроизводимость и достичь нового уровня клинической информативности; если вам требуется просматривать наборы 3D-данных, выполнять с ними манипуляции и измерения с составлением подробных клинических отчетов; если вам нужны средства для расширенного количественного анализа 2D и 3D данных, а также количественного анализа изображений ЦДК и исследований с контрастным усилением; если вам требуется автономный просмотр, получение изображений и их количественный анализ в режимах 2D, ЦДК и 3D с возможностью легко и быстро создавать файлы в форматах BMP, TIF, JPG, MOV, WMV и AVI.
Испытанное средство количественного анализа
QLAB — это то, что вам нужно, если вы заинтересованы в специализированных средствах количественного анализа, позволяющих упростить проведение исследований, повысить их воспроизводимость и достичь нового уровня клинической информативности; если вам требуется просматривать наборы 3D-данных, выполнять с ними манипуляции и измерения с составлением подробных клинических отчетов; если вам нужны средства для расширенного количественного анализа 2D и 3D данных, а также количественного анализа изображений ЦДК и исследований с контрастным усилением; если вам требуется автономный просмотр, получение изображений и их количественный анализ в режимах 2D, ЦДК и 3D с возможностью легко и быстро создавать файлы в форматах BMP, TIF, JPG, MOV, WMV и AVI.
Испытанное средство количественного анализа
QLAB — это то, что вам нужно, если вы заинтересованы в специализированных средствах количественного анализа, позволяющих упростить проведение исследований, повысить их воспроизводимость и достичь нового уровня клинической информативности; если вам требуется просматривать наборы 3D-данных, выполнять с ними манипуляции и измерения с составлением подробных клинических отчетов; если вам нужны средства для расширенного количественного анализа 2D и 3D данных, а также количественного анализа изображений ЦДК и исследований с контрастным усилением; если вам требуется автономный просмотр, получение изображений и их количественный анализ в режимах 2D, ЦДК и 3D с возможностью легко и быстро создавать файлы в форматах BMP, TIF, JPG, MOV, WMV и AVI.
Регистрационное удостоверение № РЗН 2016/4512 Обеспечение программное медицинское на электронных носителях для количественного анализа ультразвуковых исследований
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.