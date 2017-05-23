Испытанное средство количественного анализа

QLAB — это то, что вам нужно, если вы заинтересованы в специализированных средствах количественного анализа, позволяющих упростить проведение исследований, повысить их воспроизводимость и достичь нового уровня клинической информативности; если вам требуется просматривать наборы 3D-данных, выполнять с ними манипуляции и измерения с составлением подробных клинических отчетов; если вам нужны средства для расширенного количественного анализа 2D и 3D данных, а также количественного анализа изображений ЦДК и исследований с контрастным усилением; если вам требуется автономный просмотр, получение изображений и их количественный анализ в режимах 2D, ЦДК и 3D с возможностью легко и быстро создавать файлы в форматах BMP, TIF, JPG, MOV, WMV и AVI.