Программное обеспечение для холтеровского мониторирования

Система холтеровского мониторирования Philips обладает всеми необходимыми функциями, чтобы быстро и точно записывать, анализировать, распознавать и передавать показатели ЭКГ. Сочетание компактных кардиографов и программного обеспечения позволяет масштабировать систему в сторону увеличения или уменьшения в зависимости от необходимости.
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Двойная стыковочная станция Plug and Play позволяет быстро загружать данные ЭКГ – обычно менее, чем за 90 секунд. Благодаря 4 различным пакетам программного обеспечения под уникальным управлением алгоритма Zymed, Вы без труда сможете выполнить сканирование в течение нескольких минут.
Многофункциональность ускоряет выполнение задач
Двойная стыковочная станция Plug and Play позволяет быстро загружать данные ЭКГ – обычно менее, чем за 90 секунд. Благодаря 4 различным пакетам программного обеспечения под уникальным управлением алгоритма Zymed, Вы без труда сможете выполнить сканирование в течение нескольких минут.
Многофункциональность ускоряет выполнение задач
Двойная стыковочная станция Plug and Play позволяет быстро загружать данные ЭКГ – обычно менее, чем за 90 секунд. Благодаря 4 различным пакетам программного обеспечения под уникальным управлением алгоритма Zymed, Вы без труда сможете выполнить сканирование в течение нескольких минут.
Система отведений EASI
Система отведений EASI для быстрого получения данных
Программное обеспечение для анализа холтеровского мониторирования поддерживает технологию EASI. Возможно реконструировать данные с пяти электродов ЭКГ, получив информацию о 12 отведениях.
Система отведений EASI для быстрого получения данных
Программное обеспечение для анализа холтеровского мониторирования поддерживает технологию EASI. Возможно реконструировать данные с пяти электродов ЭКГ, получив информацию о 12 отведениях.
Система отведений EASI для быстрого получения данных
Программное обеспечение для анализа холтеровского мониторирования поддерживает технологию EASI. Возможно реконструировать данные с пяти электродов ЭКГ, получив информацию о 12 отведениях.
Заключения в удобном формате
Создание заключений в удобном формате для экономии времени
Создавайте точные заключения в удобном формате и сохраняйте их в электронной медицинской карте, госпитальной информационной системе или системе TraceMasterVue.
Создание заключений в удобном формате для экономии времени
Создавайте точные заключения в удобном формате и сохраняйте их в электронной медицинской карте, госпитальной информационной системе или системе TraceMasterVue.
Создание заключений в удобном формате для экономии времени
Создавайте точные заключения в удобном формате и сохраняйте их в электронной медицинской карте, госпитальной информационной системе или системе TraceMasterVue.
Двойная стыковочная станция Plug and Play позволяет быстро загружать данные ЭКГ – обычно менее, чем за 90 секунд. Благодаря 4 различным пакетам программного обеспечения под уникальным управлением алгоритма Zymed, Вы без труда сможете выполнить сканирование в течение нескольких минут.
Многофункциональность ускоряет выполнение задач
Двойная стыковочная станция Plug and Play позволяет быстро загружать данные ЭКГ – обычно менее, чем за 90 секунд. Благодаря 4 различным пакетам программного обеспечения под уникальным управлением алгоритма Zymed, Вы без труда сможете выполнить сканирование в течение нескольких минут.
Многофункциональность ускоряет выполнение задач
Двойная стыковочная станция Plug and Play позволяет быстро загружать данные ЭКГ – обычно менее, чем за 90 секунд. Благодаря 4 различным пакетам программного обеспечения под уникальным управлением алгоритма Zymed, Вы без труда сможете выполнить сканирование в течение нескольких минут.
Система отведений EASI
Система отведений EASI для быстрого получения данных
Программное обеспечение для анализа холтеровского мониторирования поддерживает технологию EASI. Возможно реконструировать данные с пяти электродов ЭКГ, получив информацию о 12 отведениях.
Система отведений EASI для быстрого получения данных
Программное обеспечение для анализа холтеровского мониторирования поддерживает технологию EASI. Возможно реконструировать данные с пяти электродов ЭКГ, получив информацию о 12 отведениях.
Система отведений EASI для быстрого получения данных
Программное обеспечение для анализа холтеровского мониторирования поддерживает технологию EASI. Возможно реконструировать данные с пяти электродов ЭКГ, получив информацию о 12 отведениях.
Заключения в удобном формате
Создание заключений в удобном формате для экономии времени
Создавайте точные заключения в удобном формате и сохраняйте их в электронной медицинской карте, госпитальной информационной системе или системе TraceMasterVue.
Создание заключений в удобном формате для экономии времени
Создавайте точные заключения в удобном формате и сохраняйте их в электронной медицинской карте, госпитальной информационной системе или системе TraceMasterVue.
Создание заключений в удобном формате для экономии времени
Создавайте точные заключения в удобном формате и сохраняйте их в электронной медицинской карте, госпитальной информационной системе или системе TraceMasterVue.
*Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.