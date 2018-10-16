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Программное обеспечение Холтеровское мониторирование

Программное обеспечение для холтеровского мониторирования

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Система холтеровского мониторирования Philips обладает всеми необходимыми функциями, чтобы быстро и точно записывать, анализировать, распознавать и передавать показатели ЭКГ. Сочетание компактных кардиографов и программного обеспечения позволяет масштабировать систему в сторону увеличения или уменьшения в зависимости от необходимости.

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Особенности
Многофункциональность

Многофункциональность ускоряет выполнение задач

Двойная стыковочная станция Plug and Play позволяет быстро загружать данные ЭКГ – обычно менее, чем за 90 секунд. Благодаря 4 различным пакетам программного обеспечения под уникальным управлением алгоритма Zymed, Вы без труда сможете выполнить сканирование в течение нескольких минут.

Многофункциональность ускоряет выполнение задач

Двойная стыковочная станция Plug and Play позволяет быстро загружать данные ЭКГ – обычно менее, чем за 90 секунд. Благодаря 4 различным пакетам программного обеспечения под уникальным управлением алгоритма Zymed, Вы без труда сможете выполнить сканирование в течение нескольких минут.

Многофункциональность ускоряет выполнение задач

Двойная стыковочная станция Plug and Play позволяет быстро загружать данные ЭКГ – обычно менее, чем за 90 секунд. Благодаря 4 различным пакетам программного обеспечения под уникальным управлением алгоритма Zymed, Вы без труда сможете выполнить сканирование в течение нескольких минут.
Система отведений EASI

Система отведений EASI для быстрого получения данных

Программное обеспечение для анализа холтеровского мониторирования поддерживает технологию EASI. Возможно реконструировать данные с пяти электродов ЭКГ, получив информацию о 12 отведениях.

Система отведений EASI для быстрого получения данных

Программное обеспечение для анализа холтеровского мониторирования поддерживает технологию EASI. Возможно реконструировать данные с пяти электродов ЭКГ, получив информацию о 12 отведениях.

Система отведений EASI для быстрого получения данных

Программное обеспечение для анализа холтеровского мониторирования поддерживает технологию EASI. Возможно реконструировать данные с пяти электродов ЭКГ, получив информацию о 12 отведениях.
Заключения в удобном формате

Создание заключений в удобном формате для экономии времени

Создавайте точные заключения в удобном формате и сохраняйте их в электронной медицинской карте, госпитальной информационной системе или системе TraceMasterVue.

Создание заключений в удобном формате для экономии времени

Создавайте точные заключения в удобном формате и сохраняйте их в электронной медицинской карте, госпитальной информационной системе или системе TraceMasterVue.

Создание заключений в удобном формате для экономии времени

Создавайте точные заключения в удобном формате и сохраняйте их в электронной медицинской карте, госпитальной информационной системе или системе TraceMasterVue.
  • Многофункциональность
  • Система отведений EASI
  • Заключения в удобном формате
Посмотреть все особенности
Многофункциональность

Многофункциональность ускоряет выполнение задач

Двойная стыковочная станция Plug and Play позволяет быстро загружать данные ЭКГ – обычно менее, чем за 90 секунд. Благодаря 4 различным пакетам программного обеспечения под уникальным управлением алгоритма Zymed, Вы без труда сможете выполнить сканирование в течение нескольких минут.

Многофункциональность ускоряет выполнение задач

Двойная стыковочная станция Plug and Play позволяет быстро загружать данные ЭКГ – обычно менее, чем за 90 секунд. Благодаря 4 различным пакетам программного обеспечения под уникальным управлением алгоритма Zymed, Вы без труда сможете выполнить сканирование в течение нескольких минут.

Многофункциональность ускоряет выполнение задач

Двойная стыковочная станция Plug and Play позволяет быстро загружать данные ЭКГ – обычно менее, чем за 90 секунд. Благодаря 4 различным пакетам программного обеспечения под уникальным управлением алгоритма Zymed, Вы без труда сможете выполнить сканирование в течение нескольких минут.
Система отведений EASI

Система отведений EASI для быстрого получения данных

Программное обеспечение для анализа холтеровского мониторирования поддерживает технологию EASI. Возможно реконструировать данные с пяти электродов ЭКГ, получив информацию о 12 отведениях.

Система отведений EASI для быстрого получения данных

Программное обеспечение для анализа холтеровского мониторирования поддерживает технологию EASI. Возможно реконструировать данные с пяти электродов ЭКГ, получив информацию о 12 отведениях.

Система отведений EASI для быстрого получения данных

Программное обеспечение для анализа холтеровского мониторирования поддерживает технологию EASI. Возможно реконструировать данные с пяти электродов ЭКГ, получив информацию о 12 отведениях.
Заключения в удобном формате

Создание заключений в удобном формате для экономии времени

Создавайте точные заключения в удобном формате и сохраняйте их в электронной медицинской карте, госпитальной информационной системе или системе TraceMasterVue.

Создание заключений в удобном формате для экономии времени

Создавайте точные заключения в удобном формате и сохраняйте их в электронной медицинской карте, госпитальной информационной системе или системе TraceMasterVue.

Создание заключений в удобном формате для экономии времени

Создавайте точные заключения в удобном формате и сохраняйте их в электронной медицинской карте, госпитальной информационной системе или системе TraceMasterVue.

Документация

Брошюра (1)

Брошюра

Лист с техническими характеристиками (1)

Лист с техническими характеристиками

Брошюра (1)

Брошюра

Лист с техническими характеристиками (1)

Лист с техническими характеристиками

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Брошюра (1)

Брошюра

Лист с техническими характеристиками (1)

Лист с техническими характеристиками

  • *Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

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Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю

You are about to visit a Philips global content page

Continue
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