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Philips DigiTrak XT - один из самых легких на рынке холтеровских мониторов с большим встроенным дисплеем. Это простое и компактное устройство создано для обеспечения комфорта пациента и ускорения рабочего процесса.
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Подсказки при настройке устройства для ускорения работы
Подсказки при настройке устройства для ускорения работы
Подсказки при настройке устройства для ускорения работы
Благодаря легкой конструкции устройство просто носить
Благодаря легкой конструкции устройство просто носить
Благодаря легкой конструкции устройство просто носить
Экономически эффективная система для снижения расходов
Экономически эффективная система для снижения расходов
Экономически эффективная система для снижения расходов
Комфорт для пациента
Комфорт для пациента
Комфорт для пациента
Помощь для врача
Помощь для врача
Помощь для врача
Подсказки при настройке устройства для ускорения работы
Подсказки при настройке устройства для ускорения работы
Подсказки при настройке устройства для ускорения работы
Благодаря легкой конструкции устройство просто носить
Благодаря легкой конструкции устройство просто носить
Благодаря легкой конструкции устройство просто носить
Экономически эффективная система для снижения расходов
Экономически эффективная система для снижения расходов
Экономически эффективная система для снижения расходов
Комфорт для пациента
Комфорт для пациента
Комфорт для пациента
Помощь для врача
Помощь для врача
Помощь для врача
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.Я понимаю
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.Я понимаю
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