Экономически эффективная система для снижения расходов

DigiTrak XT может вести запись данных на одной батарейке размера AAA до 7 дней. Он обладает водонепроницаемым корпусом и защищен гарантией на два года. Двойная док-станция совместима с регистраторами DigiTrak XT и DigiTrak Plus.