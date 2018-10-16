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Холтеровское мониторирование Система холтеровского мониторирования DigiTrak XT

Регистратор для холтеровского мониторирования

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Philips DigiTrak XT - один из самых легких на рынке холтеровских мониторов с большим встроенным дисплеем. Это простое и компактное устройство создано для обеспечения комфорта пациента и ускорения рабочего процесса.

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Особенности
Подсказки при настройке устройства

Подсказки при настройке устройства для ускорения работы

простые кнопки навигации с объемным рисунком, ощутимым на ощупь, обеспечивают быструю настройку прибора. Карта отведений и подсказки по наложению электродов способствуют получению сигнала без искажений. Автоматическая самодиагностика обеспечивает надежную регистрацию данных. Система “plug-and-play”для подключения аппарата к док-станции позволяет передавать данные ЭКГ менее чем за 90 секунд

Подсказки при настройке устройства для ускорения работы

простые кнопки навигации с объемным рисунком, ощутимым на ощупь, обеспечивают быструю настройку прибора. Карта отведений и подсказки по наложению электродов способствуют получению сигнала без искажений. Автоматическая самодиагностика обеспечивает надежную регистрацию данных. Система “plug-and-play”для подключения аппарата к док-станции позволяет передавать данные ЭКГ менее чем за 90 секунд

Подсказки при настройке устройства для ускорения работы

простые кнопки навигации с объемным рисунком, ощутимым на ощупь, обеспечивают быструю настройку прибора. Карта отведений и подсказки по наложению электродов способствуют получению сигнала без искажений. Автоматическая самодиагностика обеспечивает надежную регистрацию данных. Система “plug-and-play”для подключения аппарата к док-станции позволяет передавать данные ЭКГ менее чем за 90 секунд
Легкая конструкция

Благодаря легкой конструкции устройство просто носить

Это самый легкий регистратор с большим встроенным экраном и четкой передачей данных. Устройство оснащено вращающейся клипсой и удобным чехлом, благодаря чему его удобно одевать и носить.

Благодаря легкой конструкции устройство просто носить

Это самый легкий регистратор с большим встроенным экраном и четкой передачей данных. Устройство оснащено вращающейся клипсой и удобным чехлом, благодаря чему его удобно одевать и носить.

Благодаря легкой конструкции устройство просто носить

Это самый легкий регистратор с большим встроенным экраном и четкой передачей данных. Устройство оснащено вращающейся клипсой и удобным чехлом, благодаря чему его удобно одевать и носить.
Экономически эффективная система

Экономически эффективная система для снижения расходов

DigiTrak XT может вести запись данных на одной батарейке размера AAA до 7 дней. Он обладает водонепроницаемым корпусом и защищен гарантией на два года. Двойная док-станция совместима с регистраторами DigiTrak XT и DigiTrak Plus.

Экономически эффективная система для снижения расходов

DigiTrak XT может вести запись данных на одной батарейке размера AAA до 7 дней. Он обладает водонепроницаемым корпусом и защищен гарантией на два года. Двойная док-станция совместима с регистраторами DigiTrak XT и DigiTrak Plus.

Экономически эффективная система для снижения расходов

DigiTrak XT может вести запись данных на одной батарейке размера AAA до 7 дней. Он обладает водонепроницаемым корпусом и защищен гарантией на два года. Двойная док-станция совместима с регистраторами DigiTrak XT и DigiTrak Plus.
Практичные характеристики

Комфорт для пациента

Лёгкий и компактный регистратор удобен при ношении и незаметен. Расположение кнопок очень удобно для пациента, их легко найти на ощупь. Регистратор водонепроницаем, поэтому использование устройства в воде не повлияет на его работу.

Комфорт для пациента

Лёгкий и компактный регистратор удобен при ношении и незаметен. Расположение кнопок очень удобно для пациента, их легко найти на ощупь. Регистратор водонепроницаем, поэтому использование устройства в воде не повлияет на его работу.

Комфорт для пациента

Лёгкий и компактный регистратор удобен при ношении и незаметен. Расположение кнопок очень удобно для пациента, их легко найти на ощупь. Регистратор водонепроницаем, поэтому использование устройства в воде не повлияет на его работу.
Подробные данные

Помощь для врача

Формат данных по 12 отведениям стандартен для всех кардиографов. Настройка чувствительности позволяет определять и снимать сигнал ЭКГ при наличии водителя ритма.

Помощь для врача

Формат данных по 12 отведениям стандартен для всех кардиографов. Настройка чувствительности позволяет определять и снимать сигнал ЭКГ при наличии водителя ритма.

Помощь для врача

Формат данных по 12 отведениям стандартен для всех кардиографов. Настройка чувствительности позволяет определять и снимать сигнал ЭКГ при наличии водителя ритма.
  • Подсказки при настройке устройства
  • Легкая конструкция
  • Экономически эффективная система
  • Практичные характеристики
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Подсказки при настройке устройства

Подсказки при настройке устройства для ускорения работы

простые кнопки навигации с объемным рисунком, ощутимым на ощупь, обеспечивают быструю настройку прибора. Карта отведений и подсказки по наложению электродов способствуют получению сигнала без искажений. Автоматическая самодиагностика обеспечивает надежную регистрацию данных. Система “plug-and-play”для подключения аппарата к док-станции позволяет передавать данные ЭКГ менее чем за 90 секунд

Подсказки при настройке устройства для ускорения работы

простые кнопки навигации с объемным рисунком, ощутимым на ощупь, обеспечивают быструю настройку прибора. Карта отведений и подсказки по наложению электродов способствуют получению сигнала без искажений. Автоматическая самодиагностика обеспечивает надежную регистрацию данных. Система “plug-and-play”для подключения аппарата к док-станции позволяет передавать данные ЭКГ менее чем за 90 секунд

Подсказки при настройке устройства для ускорения работы

простые кнопки навигации с объемным рисунком, ощутимым на ощупь, обеспечивают быструю настройку прибора. Карта отведений и подсказки по наложению электродов способствуют получению сигнала без искажений. Автоматическая самодиагностика обеспечивает надежную регистрацию данных. Система “plug-and-play”для подключения аппарата к док-станции позволяет передавать данные ЭКГ менее чем за 90 секунд
Легкая конструкция

Благодаря легкой конструкции устройство просто носить

Это самый легкий регистратор с большим встроенным экраном и четкой передачей данных. Устройство оснащено вращающейся клипсой и удобным чехлом, благодаря чему его удобно одевать и носить.

Благодаря легкой конструкции устройство просто носить

Это самый легкий регистратор с большим встроенным экраном и четкой передачей данных. Устройство оснащено вращающейся клипсой и удобным чехлом, благодаря чему его удобно одевать и носить.

Благодаря легкой конструкции устройство просто носить

Это самый легкий регистратор с большим встроенным экраном и четкой передачей данных. Устройство оснащено вращающейся клипсой и удобным чехлом, благодаря чему его удобно одевать и носить.
Экономически эффективная система

Экономически эффективная система для снижения расходов

DigiTrak XT может вести запись данных на одной батарейке размера AAA до 7 дней. Он обладает водонепроницаемым корпусом и защищен гарантией на два года. Двойная док-станция совместима с регистраторами DigiTrak XT и DigiTrak Plus.

Экономически эффективная система для снижения расходов

DigiTrak XT может вести запись данных на одной батарейке размера AAA до 7 дней. Он обладает водонепроницаемым корпусом и защищен гарантией на два года. Двойная док-станция совместима с регистраторами DigiTrak XT и DigiTrak Plus.

Экономически эффективная система для снижения расходов

DigiTrak XT может вести запись данных на одной батарейке размера AAA до 7 дней. Он обладает водонепроницаемым корпусом и защищен гарантией на два года. Двойная док-станция совместима с регистраторами DigiTrak XT и DigiTrak Plus.
Практичные характеристики

Комфорт для пациента

Лёгкий и компактный регистратор удобен при ношении и незаметен. Расположение кнопок очень удобно для пациента, их легко найти на ощупь. Регистратор водонепроницаем, поэтому использование устройства в воде не повлияет на его работу.

Комфорт для пациента

Лёгкий и компактный регистратор удобен при ношении и незаметен. Расположение кнопок очень удобно для пациента, их легко найти на ощупь. Регистратор водонепроницаем, поэтому использование устройства в воде не повлияет на его работу.

Комфорт для пациента

Лёгкий и компактный регистратор удобен при ношении и незаметен. Расположение кнопок очень удобно для пациента, их легко найти на ощупь. Регистратор водонепроницаем, поэтому использование устройства в воде не повлияет на его работу.
Подробные данные

Помощь для врача

Формат данных по 12 отведениям стандартен для всех кардиографов. Настройка чувствительности позволяет определять и снимать сигнал ЭКГ при наличии водителя ритма.

Помощь для врача

Формат данных по 12 отведениям стандартен для всех кардиографов. Настройка чувствительности позволяет определять и снимать сигнал ЭКГ при наличии водителя ритма.

Помощь для врача

Формат данных по 12 отведениям стандартен для всех кардиографов. Настройка чувствительности позволяет определять и снимать сигнал ЭКГ при наличии водителя ритма.

Документация

Брошюра (1)

Брошюра

Лист с техническими характеристиками (1)

Лист с техническими характеристиками

Брошюра (1)

Брошюра

Лист с техническими характеристиками (1)

Лист с техническими характеристиками

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Брошюра

Лист с техническими характеристиками (1)

Лист с техническими характеристиками

  • *Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

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Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю

You are about to visit a Philips global content page

Continue
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