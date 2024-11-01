Детерминированный роуминг для максимальной эффективности

Технология IntelliVue Smart Hopping определяет на основе данных об ошибках повторных попыток и интенсивности сигнала, в какой момент и на какую частоту необходимо переключиться, чтобы обеспечить максимальную эффективность работы.