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Сеть Philips IntelliVue WMTS

Беспроводная сеть с технологией Smart Hopping

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Патентованная сеть IntelliVue WMTS с технологией Smart Hopping работает в полосе частот 1,4 ГГц, обеспечивая двунаправленную передачу данных между устройствами IntelliVue и информационным центром PIC.

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Особенности
Охват всего медицинского учреждения

Охват всего медицинского учреждения

Технология IntelliVue Smart Hopping позволяет нескольким пользователям работать на одной частоте благодаря разделению сигнала на разные временные интервалы и поддерживает до 1024 устройств.

Охват всего медицинского учреждения

Технология IntelliVue Smart Hopping позволяет нескольким пользователям работать на одной частоте благодаря разделению сигнала на разные временные интервалы и поддерживает до 1024 устройств.

Охват всего медицинского учреждения

Технология IntelliVue Smart Hopping позволяет нескольким пользователям работать на одной частоте благодаря разделению сигнала на разные временные интервалы и поддерживает до 1024 устройств.
Детерминированный роуминг для максимальной эффективности

Детерминированный роуминг для максимальной эффективности

Технология IntelliVue Smart Hopping определяет на основе данных об ошибках повторных попыток и интенсивности сигнала, в какой момент и на какую частоту необходимо переключиться, чтобы обеспечить максимальную эффективность работы.

Детерминированный роуминг для максимальной эффективности

Технология IntelliVue Smart Hopping определяет на основе данных об ошибках повторных попыток и интенсивности сигнала, в какой момент и на какую частоту необходимо переключиться, чтобы обеспечить максимальную эффективность работы.

Детерминированный роуминг для максимальной эффективности

Технология IntelliVue Smart Hopping определяет на основе данных об ошибках повторных попыток и интенсивности сигнала, в какой момент и на какую частоту необходимо переключиться, чтобы обеспечить максимальную эффективность работы.
Система радиосвязи с функцией интеллектуальной скачкообразной смены частоты

Система радиосвязи с функцией интеллектуальной скачкообразной смены частоты

В основе технологии IntelliVue Smart Hopping лежит когнитивный радиосигнал, который при обнаружении помех делает «скачок» на новую частоту и временной интервал, тем самым обеспечивая наилучшее отношение сигнал-шум.

Система радиосвязи с функцией интеллектуальной скачкообразной смены частоты

В основе технологии IntelliVue Smart Hopping лежит когнитивный радиосигнал, который при обнаружении помех делает «скачок» на новую частоту и временной интервал, тем самым обеспечивая наилучшее отношение сигнал-шум.

Система радиосвязи с функцией интеллектуальной скачкообразной смены частоты

В основе технологии IntelliVue Smart Hopping лежит когнитивный радиосигнал, который при обнаружении помех делает «скачок» на новую частоту и временной интервал, тем самым обеспечивая наилучшее отношение сигнал-шум.
Эффективная защита конфиденциальных данных

Эффективная защита конфиденциальных данных пациента

IntelliVue Smart Hopping использует патентованный протокол и не передает идентификационные данные пациента через беспроводной интерфейс, помогая сохранять конфиденциальность данных пациента.

Эффективная защита конфиденциальных данных пациента

IntelliVue Smart Hopping использует патентованный протокол и не передает идентификационные данные пациента через беспроводной интерфейс, помогая сохранять конфиденциальность данных пациента.

Эффективная защита конфиденциальных данных пациента

IntelliVue Smart Hopping использует патентованный протокол и не передает идентификационные данные пациента через беспроводной интерфейс, помогая сохранять конфиденциальность данных пациента.
Двунаправленная передача данных

Двунаправленная передача данных для расширения функциональных возможностей

Технология IntelliVue Smart Hopping обеспечивает двунаправленную передачу данных, которая позволяет использовать такие клинические функции, как поиск устройства, определение местоположения устройства и управление данными клинических измерений, и расширяет клинические функциональные возможности мониторов пациента IntelliVue.

Двунаправленная передача данных для расширения функциональных возможностей

Технология IntelliVue Smart Hopping обеспечивает двунаправленную передачу данных, которая позволяет использовать такие клинические функции, как поиск устройства, определение местоположения устройства и управление данными клинических измерений, и расширяет клинические функциональные возможности мониторов пациента IntelliVue.

Двунаправленная передача данных для расширения функциональных возможностей

Технология IntelliVue Smart Hopping обеспечивает двунаправленную передачу данных, которая позволяет использовать такие клинические функции, как поиск устройства, определение местоположения устройства и управление данными клинических измерений, и расширяет клинические функциональные возможности мониторов пациента IntelliVue.
  • Охват всего медицинского учреждения
  • Детерминированный роуминг для максимальной эффективности
  • Система радиосвязи с функцией интеллектуальной скачкообразной смены частоты
  • Эффективная защита конфиденциальных данных
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Охват всего медицинского учреждения

Охват всего медицинского учреждения

Технология IntelliVue Smart Hopping позволяет нескольким пользователям работать на одной частоте благодаря разделению сигнала на разные временные интервалы и поддерживает до 1024 устройств.

Охват всего медицинского учреждения

Технология IntelliVue Smart Hopping позволяет нескольким пользователям работать на одной частоте благодаря разделению сигнала на разные временные интервалы и поддерживает до 1024 устройств.

Охват всего медицинского учреждения

Технология IntelliVue Smart Hopping позволяет нескольким пользователям работать на одной частоте благодаря разделению сигнала на разные временные интервалы и поддерживает до 1024 устройств.
Детерминированный роуминг для максимальной эффективности

Детерминированный роуминг для максимальной эффективности

Технология IntelliVue Smart Hopping определяет на основе данных об ошибках повторных попыток и интенсивности сигнала, в какой момент и на какую частоту необходимо переключиться, чтобы обеспечить максимальную эффективность работы.

Детерминированный роуминг для максимальной эффективности

Технология IntelliVue Smart Hopping определяет на основе данных об ошибках повторных попыток и интенсивности сигнала, в какой момент и на какую частоту необходимо переключиться, чтобы обеспечить максимальную эффективность работы.

Детерминированный роуминг для максимальной эффективности

Технология IntelliVue Smart Hopping определяет на основе данных об ошибках повторных попыток и интенсивности сигнала, в какой момент и на какую частоту необходимо переключиться, чтобы обеспечить максимальную эффективность работы.
Система радиосвязи с функцией интеллектуальной скачкообразной смены частоты

Система радиосвязи с функцией интеллектуальной скачкообразной смены частоты

В основе технологии IntelliVue Smart Hopping лежит когнитивный радиосигнал, который при обнаружении помех делает «скачок» на новую частоту и временной интервал, тем самым обеспечивая наилучшее отношение сигнал-шум.

Система радиосвязи с функцией интеллектуальной скачкообразной смены частоты

В основе технологии IntelliVue Smart Hopping лежит когнитивный радиосигнал, который при обнаружении помех делает «скачок» на новую частоту и временной интервал, тем самым обеспечивая наилучшее отношение сигнал-шум.

Система радиосвязи с функцией интеллектуальной скачкообразной смены частоты

В основе технологии IntelliVue Smart Hopping лежит когнитивный радиосигнал, который при обнаружении помех делает «скачок» на новую частоту и временной интервал, тем самым обеспечивая наилучшее отношение сигнал-шум.
Эффективная защита конфиденциальных данных

Эффективная защита конфиденциальных данных пациента

IntelliVue Smart Hopping использует патентованный протокол и не передает идентификационные данные пациента через беспроводной интерфейс, помогая сохранять конфиденциальность данных пациента.

Эффективная защита конфиденциальных данных пациента

IntelliVue Smart Hopping использует патентованный протокол и не передает идентификационные данные пациента через беспроводной интерфейс, помогая сохранять конфиденциальность данных пациента.

Эффективная защита конфиденциальных данных пациента

IntelliVue Smart Hopping использует патентованный протокол и не передает идентификационные данные пациента через беспроводной интерфейс, помогая сохранять конфиденциальность данных пациента.
Двунаправленная передача данных

Двунаправленная передача данных для расширения функциональных возможностей

Технология IntelliVue Smart Hopping обеспечивает двунаправленную передачу данных, которая позволяет использовать такие клинические функции, как поиск устройства, определение местоположения устройства и управление данными клинических измерений, и расширяет клинические функциональные возможности мониторов пациента IntelliVue.

Двунаправленная передача данных для расширения функциональных возможностей

Технология IntelliVue Smart Hopping обеспечивает двунаправленную передачу данных, которая позволяет использовать такие клинические функции, как поиск устройства, определение местоположения устройства и управление данными клинических измерений, и расширяет клинические функциональные возможности мониторов пациента IntelliVue.

Двунаправленная передача данных для расширения функциональных возможностей

Технология IntelliVue Smart Hopping обеспечивает двунаправленную передачу данных, которая позволяет использовать такие клинические функции, как поиск устройства, определение местоположения устройства и управление данными клинических измерений, и расширяет клинические функциональные возможности мониторов пациента IntelliVue.
  • Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2008/01646 Монитор пациента Intellivue MP5 с принадлежностями

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Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю

You are about to visit a Philips global content page

Continue
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