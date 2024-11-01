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Патентованная сеть IntelliVue WMTS с технологией Smart Hopping работает в полосе частот 1,4 ГГц, обеспечивая двунаправленную передачу данных между устройствами IntelliVue и информационным центром PIC.
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Охват всего медицинского учреждения
Охват всего медицинского учреждения
Охват всего медицинского учреждения
Детерминированный роуминг для максимальной эффективности
Детерминированный роуминг для максимальной эффективности
Детерминированный роуминг для максимальной эффективности
Система радиосвязи с функцией интеллектуальной скачкообразной смены частоты
Система радиосвязи с функцией интеллектуальной скачкообразной смены частоты
Система радиосвязи с функцией интеллектуальной скачкообразной смены частоты
Эффективная защита конфиденциальных данных пациента
Эффективная защита конфиденциальных данных пациента
Эффективная защита конфиденциальных данных пациента
Двунаправленная передача данных для расширения функциональных возможностей
Двунаправленная передача данных для расширения функциональных возможностей
Двунаправленная передача данных для расширения функциональных возможностей
Охват всего медицинского учреждения
Охват всего медицинского учреждения
Охват всего медицинского учреждения
Детерминированный роуминг для максимальной эффективности
Детерминированный роуминг для максимальной эффективности
Детерминированный роуминг для максимальной эффективности
Система радиосвязи с функцией интеллектуальной скачкообразной смены частоты
Система радиосвязи с функцией интеллектуальной скачкообразной смены частоты
Система радиосвязи с функцией интеллектуальной скачкообразной смены частоты
Эффективная защита конфиденциальных данных пациента
Эффективная защита конфиденциальных данных пациента
Эффективная защита конфиденциальных данных пациента
Двунаправленная передача данных для расширения функциональных возможностей
Двунаправленная передача данных для расширения функциональных возможностей
Двунаправленная передача данных для расширения функциональных возможностей
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.Я понимаю
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.Я понимаю
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