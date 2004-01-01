Ключевые слова для поиска

IntelliSpace Portal Enterprise

Единая рабочая среда, единое решение для усовершенствованной визуализации

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Новый взгляд на возможности расширения функций усовершенствованной визуализации при переходе от одной рабочей станции к корпоративному решению.

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Особенности
Развитие вместе с вами

Развитие вместе с вами

Доступ для 200 одновременных пользователей в пределах отделений или нескольких медицинских учреждений позволяет получить комплексное представление о данных визуализации пациентов. При изменении масштабов медицинского учреждения возможно добавление дополнительных ресурсов для обработки данных в соответствии с новыми требованиями.

Развитие вместе с вами

Доступ для 200 одновременных пользователей в пределах отделений или нескольких медицинских учреждений позволяет получить комплексное представление о данных визуализации пациентов. При изменении масштабов медицинского учреждения возможно добавление дополнительных ресурсов для обработки данных в соответствии с новыми требованиями.

Развитие вместе с вами

Доступ для 200 одновременных пользователей в пределах отделений или нескольких медицинских учреждений позволяет получить комплексное представление о данных визуализации пациентов. При изменении масштабов медицинского учреждения возможно добавление дополнительных ресурсов для обработки данных в соответствии с новыми требованиями.
Больше возможностей в рамках одного рабочего списка

Больше возможностей в рамках одного рабочего списка

Данное решение предоставляет единый доступный каталог пациентов, объединяющий все данные усовершенствованной визуализации пациентов.

Больше возможностей в рамках одного рабочего списка

Данное решение предоставляет единый доступный каталог пациентов, объединяющий все данные усовершенствованной визуализации пациентов.

Больше возможностей в рамках одного рабочего списка

Данное решение предоставляет единый доступный каталог пациентов, объединяющий все данные усовершенствованной визуализации пациентов.
Попрощайтесь с простоями

Попрощайтесь с простоями

Оказание медицинской помощи пациентам не терпит отлагательств. Именно поэтому в IntelliSpace Portal предусмотрена система отказоустойчивости, позволяющая поддерживать высокую доступность за счет использования существующих технологий виртуализации серверов.

Попрощайтесь с простоями

Оказание медицинской помощи пациентам не терпит отлагательств. Именно поэтому в IntelliSpace Portal предусмотрена система отказоустойчивости, позволяющая поддерживать высокую доступность за счет использования существующих технологий виртуализации серверов.

Попрощайтесь с простоями

Оказание медицинской помощи пациентам не терпит отлагательств. Именно поэтому в IntelliSpace Portal предусмотрена система отказоустойчивости, позволяющая поддерживать высокую доступность за счет использования существующих технологий виртуализации серверов.
Надежная производительность

Надежная производительность

Система IntelliSpace Portal предназначена для обеспечения стабильной работы при лечении пациентов даже при высокой загруженности. Она обеспечивает сбалансированную нагрузку, автоматически перенаправляя пользователей на наиболее подходящий сервер Portal в зависимости от типа данных и нагрузки на сервер.

Надежная производительность

Система IntelliSpace Portal предназначена для обеспечения стабильной работы при лечении пациентов даже при высокой загруженности. Она обеспечивает сбалансированную нагрузку, автоматически перенаправляя пользователей на наиболее подходящий сервер Portal в зависимости от типа данных и нагрузки на сервер.

Надежная производительность

Система IntelliSpace Portal предназначена для обеспечения стабильной работы при лечении пациентов даже при высокой загруженности. Она обеспечивает сбалансированную нагрузку, автоматически перенаправляя пользователей на наиболее подходящий сервер Portal в зависимости от типа данных и нагрузки на сервер.
  • Развитие вместе с вами
  • Больше возможностей в рамках одного рабочего списка
  • Попрощайтесь с простоями
  • Надежная производительность
Посмотреть все особенности
Развитие вместе с вами

Развитие вместе с вами

Доступ для 200 одновременных пользователей в пределах отделений или нескольких медицинских учреждений позволяет получить комплексное представление о данных визуализации пациентов. При изменении масштабов медицинского учреждения возможно добавление дополнительных ресурсов для обработки данных в соответствии с новыми требованиями.

Развитие вместе с вами

Доступ для 200 одновременных пользователей в пределах отделений или нескольких медицинских учреждений позволяет получить комплексное представление о данных визуализации пациентов. При изменении масштабов медицинского учреждения возможно добавление дополнительных ресурсов для обработки данных в соответствии с новыми требованиями.

Развитие вместе с вами

Доступ для 200 одновременных пользователей в пределах отделений или нескольких медицинских учреждений позволяет получить комплексное представление о данных визуализации пациентов. При изменении масштабов медицинского учреждения возможно добавление дополнительных ресурсов для обработки данных в соответствии с новыми требованиями.
Больше возможностей в рамках одного рабочего списка

Больше возможностей в рамках одного рабочего списка

Данное решение предоставляет единый доступный каталог пациентов, объединяющий все данные усовершенствованной визуализации пациентов.

Больше возможностей в рамках одного рабочего списка

Данное решение предоставляет единый доступный каталог пациентов, объединяющий все данные усовершенствованной визуализации пациентов.

Больше возможностей в рамках одного рабочего списка

Данное решение предоставляет единый доступный каталог пациентов, объединяющий все данные усовершенствованной визуализации пациентов.
Попрощайтесь с простоями

Попрощайтесь с простоями

Оказание медицинской помощи пациентам не терпит отлагательств. Именно поэтому в IntelliSpace Portal предусмотрена система отказоустойчивости, позволяющая поддерживать высокую доступность за счет использования существующих технологий виртуализации серверов.

Попрощайтесь с простоями

Оказание медицинской помощи пациентам не терпит отлагательств. Именно поэтому в IntelliSpace Portal предусмотрена система отказоустойчивости, позволяющая поддерживать высокую доступность за счет использования существующих технологий виртуализации серверов.

Попрощайтесь с простоями

Оказание медицинской помощи пациентам не терпит отлагательств. Именно поэтому в IntelliSpace Portal предусмотрена система отказоустойчивости, позволяющая поддерживать высокую доступность за счет использования существующих технологий виртуализации серверов.
Надежная производительность

Надежная производительность

Система IntelliSpace Portal предназначена для обеспечения стабильной работы при лечении пациентов даже при высокой загруженности. Она обеспечивает сбалансированную нагрузку, автоматически перенаправляя пользователей на наиболее подходящий сервер Portal в зависимости от типа данных и нагрузки на сервер.

Надежная производительность

Система IntelliSpace Portal предназначена для обеспечения стабильной работы при лечении пациентов даже при высокой загруженности. Она обеспечивает сбалансированную нагрузку, автоматически перенаправляя пользователей на наиболее подходящий сервер Portal в зависимости от типа данных и нагрузки на сервер.

Надежная производительность

Система IntelliSpace Portal предназначена для обеспечения стабильной работы при лечении пациентов даже при высокой загруженности. Она обеспечивает сбалансированную нагрузку, автоматически перенаправляя пользователей на наиболее подходящий сервер Portal в зависимости от типа данных и нагрузки на сервер.
  • Регистрационное удостоверение № РЗН 2018/6795 Обеспечение программное медицинское IntelliSpace Portal для просмотра, анализа, обработки, приема и передачи медицинских изображений на электронных и виртуальных носителях с принадлежностями. Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

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Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю

You are about to visit a Philips global content page

Continue
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