Надежная производительность

Система IntelliSpace Portal предназначена для обеспечения стабильной работы при лечении пациентов даже при высокой загруженности. Она обеспечивает сбалансированную нагрузку, автоматически перенаправляя пользователей на наиболее подходящий сервер Portal в зависимости от типа данных и нагрузки на сервер.