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C9-4v Широкополосный конвексный датчик

C9-4v

Широкополосный конвексный датчик

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Дополнительные сведения о широкополосном конвексном датчике Philips C9-4v см. ниже в таблице с техническими характеристиками.

Дилеры
Особенности
Технология: широкополосная

Технология: широкополосная

Технология: широкополосная
Количество элементов: 128

Количество элементов: 128

Количество элементов: 128
Частотный диапазон: 4–9 МГц

Частотный диапазон: 4–9 МГц

Частотный диапазон: 4–9 МГц

Технические характеристики

Specifications
Specifications
Технология
  • Широкополосная
Число элементов
  • 128
Частотный диапазон
  • 4–9 МГц
Тип матрицы
  • Микроконвексная
Апертура
  • 26,2 миллиметра
Поле обзора
  • 181°
Объем поля обзора
Режимы
  • Управляемый импульсно-волновой доплер, ЦДК, энергетический доплер (CPA), направленный энергетический доплер (Directional CPA), SonoCT, XRES и гармоническая визуализация
Области применения
  • Внутриполостные исследования, включая гинекологические, акушерские и урологические исследования
Возможность выполнения биопсии
  • Да
Объемная навигация в реальном времени
  • Нет
Физические характеристики
  • Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2010/08784 Датчики для систем ультразвуковых диагностических Philips с принадлежностями

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