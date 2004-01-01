Мы выполнили сопряжение С-дуги передвижной системы Veradius с современным хирургическим столом Stille ImagiQ2 для визуализации при низких дозах для обеспечения полного контроля, свободы движений и высокой рентгенопроницаемости стола во время сосудистых процедур.
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Технология Stille ImagiQ2 True Free Float обеспечивает быстрые, плавные и точные перемещения (в любом направлении). Пользователь может уверенно управлять как столом, так и C-дугой без технического специалиста. *Патентная заявка находится на рассмотрении
Быстрое плавное перемещение в любом направлении
Технология Stille ImagiQ2 True Free Float обеспечивает быстрые, плавные и точные перемещения (в любом направлении). Пользователь может уверенно управлять как столом, так и C-дугой без технического специалиста. *Патентная заявка находится на рассмотрении
Быстрое плавное перемещение в любом направлении
Технология Stille ImagiQ2 True Free Float обеспечивает быстрые, плавные и точные перемещения (в любом направлении). Пользователь может уверенно управлять как столом, так и C-дугой без технического специалиста. *Патентная заявка находится на рассмотрении
Технология Stille ImagiQ2 True Free Float обеспечивает быстрые, плавные и точные перемещения (в любом направлении). Пользователь может уверенно управлять как столом, так и C-дугой без технического специалиста. *Патентная заявка находится на рассмотрении
Свобода движения
Гибкие геометрические параметры
Пользуйтесь свободой движений за счет передовых функциональных возможностей стола. Выполняйте плавные перемещения по мере необходимости, передвижные столы характеризуются наибольшими среди опубликованных значениями смещения в продольном и боковом направлении. Лучшее в своем классе диагональное смещение максимально увеличивает область визуализации.
Полностью выполняйте визуализацию всего организма за счет исключительно длинной просвечивающей части.
Гибкие геометрические параметры
Пользуйтесь свободой движений за счет передовых функциональных возможностей стола. Выполняйте плавные перемещения по мере необходимости, передвижные столы характеризуются наибольшими среди опубликованных значениями смещения в продольном и боковом направлении. Лучшее в своем классе диагональное смещение максимально увеличивает область визуализации.
Полностью выполняйте визуализацию всего организма за счет исключительно длинной просвечивающей части.
Гибкие геометрические параметры
Пользуйтесь свободой движений за счет передовых функциональных возможностей стола. Выполняйте плавные перемещения по мере необходимости, передвижные столы характеризуются наибольшими среди опубликованных значениями смещения в продольном и боковом направлении. Лучшее в своем классе диагональное смещение максимально увеличивает область визуализации.
Полностью выполняйте визуализацию всего организма за счет исключительно длинной просвечивающей части.
Пользуйтесь свободой движений за счет передовых функциональных возможностей стола. Выполняйте плавные перемещения по мере необходимости, передвижные столы характеризуются наибольшими среди опубликованных значениями смещения в продольном и боковом направлении. Лучшее в своем классе диагональное смещение максимально увеличивает область визуализации.
Полностью выполняйте визуализацию всего организма за счет исключительно длинной просвечивающей части.
Инструмент реализации низкой дозы
Инструмент реализации низкой дозы
За счет максимальной проницаемости среди коммерчески реализуемых устройств стол ImagiQ2 позволяет задать новые стандарты низкой дозы. Эквивалент 0,4 мм алюминия позволяет исключительно точно управлять дозой. В комбинации с расширенным доступом C-дуги (системы Veradius) это позволяет достигать исключительно высокого качества и низкой дозы облучения.
Инструмент реализации низкой дозы
За счет максимальной проницаемости среди коммерчески реализуемых устройств стол ImagiQ2 позволяет задать новые стандарты низкой дозы. Эквивалент 0,4 мм алюминия позволяет исключительно точно управлять дозой. В комбинации с расширенным доступом C-дуги (системы Veradius) это позволяет достигать исключительно высокого качества и низкой дозы облучения.
Инструмент реализации низкой дозы
За счет максимальной проницаемости среди коммерчески реализуемых устройств стол ImagiQ2 позволяет задать новые стандарты низкой дозы. Эквивалент 0,4 мм алюминия позволяет исключительно точно управлять дозой. В комбинации с расширенным доступом C-дуги (системы Veradius) это позволяет достигать исключительно высокого качества и низкой дозы облучения.
За счет максимальной проницаемости среди коммерчески реализуемых устройств стол ImagiQ2 позволяет задать новые стандарты низкой дозы. Эквивалент 0,4 мм алюминия позволяет исключительно точно управлять дозой. В комбинации с расширенным доступом C-дуги (системы Veradius) это позволяет достигать исключительно высокого качества и низкой дозы облучения.
Отличная эргономика за счет Veradius
Отличная эргономика за счет Veradius
Стол ImagiQ2 оптимизирует использование Veradius Unity SID. Колеса стола уходят в колесную базу (функция парковки), обеспечивая эргономическую рабочую высоту (мин. 71 см). При совместном использовании трубка может опускаться очень низко и плоский детектор может в большей степени приближаться к пациенту, чем при более крупных значениях SID, что обеспечивает меньшее рассеяние излучения.
Отличная эргономика за счет Veradius
Стол ImagiQ2 оптимизирует использование Veradius Unity SID. Колеса стола уходят в колесную базу (функция парковки), обеспечивая эргономическую рабочую высоту (мин. 71 см). При совместном использовании трубка может опускаться очень низко и плоский детектор может в большей степени приближаться к пациенту, чем при более крупных значениях SID, что обеспечивает меньшее рассеяние излучения.
Отличная эргономика за счет Veradius
Стол ImagiQ2 оптимизирует использование Veradius Unity SID. Колеса стола уходят в колесную базу (функция парковки), обеспечивая эргономическую рабочую высоту (мин. 71 см). При совместном использовании трубка может опускаться очень низко и плоский детектор может в большей степени приближаться к пациенту, чем при более крупных значениях SID, что обеспечивает меньшее рассеяние излучения.
Стол ImagiQ2 оптимизирует использование Veradius Unity SID. Колеса стола уходят в колесную базу (функция парковки), обеспечивая эргономическую рабочую высоту (мин. 71 см). При совместном использовании трубка может опускаться очень низко и плоский детектор может в большей степени приближаться к пациенту, чем при более крупных значениях SID, что обеспечивает меньшее рассеяние излучения.
Эффективность рабочего процесса
Эффективность рабочего процесса
Простота использования С-дуги Veradius Unity улучшает эффективность рабочего процесса. В независимом исследовании* показано снижение недопонимания на 45%, увеличение правильности повторного позиционирования с первого раза на 49–94% и значительное снижение неудовлетворенности врачей и операторов.
Эффективность рабочего процесса
Простота использования С-дуги Veradius Unity улучшает эффективность рабочего процесса. В независимом исследовании* показано снижение недопонимания на 45%, увеличение правильности повторного позиционирования с первого раза на 49–94% и значительное снижение неудовлетворенности врачей и операторов.
Эффективность рабочего процесса
Простота использования С-дуги Veradius Unity улучшает эффективность рабочего процесса. В независимом исследовании* показано снижение недопонимания на 45%, увеличение правильности повторного позиционирования с первого раза на 49–94% и значительное снижение неудовлетворенности врачей и операторов.
Простота использования С-дуги Veradius Unity улучшает эффективность рабочего процесса. В независимом исследовании* показано снижение недопонимания на 45%, увеличение правильности повторного позиционирования с первого раза на 49–94% и значительное снижение неудовлетворенности врачей и операторов.
Совместимость системы
Совместимость системы
Хирургический стол Stille ImagiQ2 для визуализации при низких дозах может поставляться с передвижными системами Philips Veradius Unity, Veradius Neo и BV Pulsera с С-дугой. Сотрудничество Philips/Stille позволяет использовать преимущества передовой технологии и возможность быстрой подготовки к любым проблемам в операционной.
Совместимость системы
Хирургический стол Stille ImagiQ2 для визуализации при низких дозах может поставляться с передвижными системами Philips Veradius Unity, Veradius Neo и BV Pulsera с С-дугой. Сотрудничество Philips/Stille позволяет использовать преимущества передовой технологии и возможность быстрой подготовки к любым проблемам в операционной.
Совместимость системы
Хирургический стол Stille ImagiQ2 для визуализации при низких дозах может поставляться с передвижными системами Philips Veradius Unity, Veradius Neo и BV Pulsera с С-дугой. Сотрудничество Philips/Stille позволяет использовать преимущества передовой технологии и возможность быстрой подготовки к любым проблемам в операционной.
Хирургический стол Stille ImagiQ2 для визуализации при низких дозах может поставляться с передвижными системами Philips Veradius Unity, Veradius Neo и BV Pulsera с С-дугой. Сотрудничество Philips/Stille позволяет использовать преимущества передовой технологии и возможность быстрой подготовки к любым проблемам в операционной.
Технология Stille ImagiQ2 True Free Float обеспечивает быстрые, плавные и точные перемещения (в любом направлении). Пользователь может уверенно управлять как столом, так и C-дугой без технического специалиста. *Патентная заявка находится на рассмотрении
Быстрое плавное перемещение в любом направлении
Технология Stille ImagiQ2 True Free Float обеспечивает быстрые, плавные и точные перемещения (в любом направлении). Пользователь может уверенно управлять как столом, так и C-дугой без технического специалиста. *Патентная заявка находится на рассмотрении
Быстрое плавное перемещение в любом направлении
Технология Stille ImagiQ2 True Free Float обеспечивает быстрые, плавные и точные перемещения (в любом направлении). Пользователь может уверенно управлять как столом, так и C-дугой без технического специалиста. *Патентная заявка находится на рассмотрении
Технология Stille ImagiQ2 True Free Float обеспечивает быстрые, плавные и точные перемещения (в любом направлении). Пользователь может уверенно управлять как столом, так и C-дугой без технического специалиста. *Патентная заявка находится на рассмотрении
Свобода движения
Гибкие геометрические параметры
Пользуйтесь свободой движений за счет передовых функциональных возможностей стола. Выполняйте плавные перемещения по мере необходимости, передвижные столы характеризуются наибольшими среди опубликованных значениями смещения в продольном и боковом направлении. Лучшее в своем классе диагональное смещение максимально увеличивает область визуализации.
Полностью выполняйте визуализацию всего организма за счет исключительно длинной просвечивающей части.
Гибкие геометрические параметры
Пользуйтесь свободой движений за счет передовых функциональных возможностей стола. Выполняйте плавные перемещения по мере необходимости, передвижные столы характеризуются наибольшими среди опубликованных значениями смещения в продольном и боковом направлении. Лучшее в своем классе диагональное смещение максимально увеличивает область визуализации.
Полностью выполняйте визуализацию всего организма за счет исключительно длинной просвечивающей части.
Гибкие геометрические параметры
Пользуйтесь свободой движений за счет передовых функциональных возможностей стола. Выполняйте плавные перемещения по мере необходимости, передвижные столы характеризуются наибольшими среди опубликованных значениями смещения в продольном и боковом направлении. Лучшее в своем классе диагональное смещение максимально увеличивает область визуализации.
Полностью выполняйте визуализацию всего организма за счет исключительно длинной просвечивающей части.
Пользуйтесь свободой движений за счет передовых функциональных возможностей стола. Выполняйте плавные перемещения по мере необходимости, передвижные столы характеризуются наибольшими среди опубликованных значениями смещения в продольном и боковом направлении. Лучшее в своем классе диагональное смещение максимально увеличивает область визуализации.
Полностью выполняйте визуализацию всего организма за счет исключительно длинной просвечивающей части.
Инструмент реализации низкой дозы
Инструмент реализации низкой дозы
За счет максимальной проницаемости среди коммерчески реализуемых устройств стол ImagiQ2 позволяет задать новые стандарты низкой дозы. Эквивалент 0,4 мм алюминия позволяет исключительно точно управлять дозой. В комбинации с расширенным доступом C-дуги (системы Veradius) это позволяет достигать исключительно высокого качества и низкой дозы облучения.
Инструмент реализации низкой дозы
За счет максимальной проницаемости среди коммерчески реализуемых устройств стол ImagiQ2 позволяет задать новые стандарты низкой дозы. Эквивалент 0,4 мм алюминия позволяет исключительно точно управлять дозой. В комбинации с расширенным доступом C-дуги (системы Veradius) это позволяет достигать исключительно высокого качества и низкой дозы облучения.
Инструмент реализации низкой дозы
За счет максимальной проницаемости среди коммерчески реализуемых устройств стол ImagiQ2 позволяет задать новые стандарты низкой дозы. Эквивалент 0,4 мм алюминия позволяет исключительно точно управлять дозой. В комбинации с расширенным доступом C-дуги (системы Veradius) это позволяет достигать исключительно высокого качества и низкой дозы облучения.
За счет максимальной проницаемости среди коммерчески реализуемых устройств стол ImagiQ2 позволяет задать новые стандарты низкой дозы. Эквивалент 0,4 мм алюминия позволяет исключительно точно управлять дозой. В комбинации с расширенным доступом C-дуги (системы Veradius) это позволяет достигать исключительно высокого качества и низкой дозы облучения.
Отличная эргономика за счет Veradius
Отличная эргономика за счет Veradius
Стол ImagiQ2 оптимизирует использование Veradius Unity SID. Колеса стола уходят в колесную базу (функция парковки), обеспечивая эргономическую рабочую высоту (мин. 71 см). При совместном использовании трубка может опускаться очень низко и плоский детектор может в большей степени приближаться к пациенту, чем при более крупных значениях SID, что обеспечивает меньшее рассеяние излучения.
Отличная эргономика за счет Veradius
Стол ImagiQ2 оптимизирует использование Veradius Unity SID. Колеса стола уходят в колесную базу (функция парковки), обеспечивая эргономическую рабочую высоту (мин. 71 см). При совместном использовании трубка может опускаться очень низко и плоский детектор может в большей степени приближаться к пациенту, чем при более крупных значениях SID, что обеспечивает меньшее рассеяние излучения.
Отличная эргономика за счет Veradius
Стол ImagiQ2 оптимизирует использование Veradius Unity SID. Колеса стола уходят в колесную базу (функция парковки), обеспечивая эргономическую рабочую высоту (мин. 71 см). При совместном использовании трубка может опускаться очень низко и плоский детектор может в большей степени приближаться к пациенту, чем при более крупных значениях SID, что обеспечивает меньшее рассеяние излучения.
Стол ImagiQ2 оптимизирует использование Veradius Unity SID. Колеса стола уходят в колесную базу (функция парковки), обеспечивая эргономическую рабочую высоту (мин. 71 см). При совместном использовании трубка может опускаться очень низко и плоский детектор может в большей степени приближаться к пациенту, чем при более крупных значениях SID, что обеспечивает меньшее рассеяние излучения.
Эффективность рабочего процесса
Эффективность рабочего процесса
Простота использования С-дуги Veradius Unity улучшает эффективность рабочего процесса. В независимом исследовании* показано снижение недопонимания на 45%, увеличение правильности повторного позиционирования с первого раза на 49–94% и значительное снижение неудовлетворенности врачей и операторов.
Эффективность рабочего процесса
Простота использования С-дуги Veradius Unity улучшает эффективность рабочего процесса. В независимом исследовании* показано снижение недопонимания на 45%, увеличение правильности повторного позиционирования с первого раза на 49–94% и значительное снижение неудовлетворенности врачей и операторов.
Эффективность рабочего процесса
Простота использования С-дуги Veradius Unity улучшает эффективность рабочего процесса. В независимом исследовании* показано снижение недопонимания на 45%, увеличение правильности повторного позиционирования с первого раза на 49–94% и значительное снижение неудовлетворенности врачей и операторов.
Простота использования С-дуги Veradius Unity улучшает эффективность рабочего процесса. В независимом исследовании* показано снижение недопонимания на 45%, увеличение правильности повторного позиционирования с первого раза на 49–94% и значительное снижение неудовлетворенности врачей и операторов.
Совместимость системы
Совместимость системы
Хирургический стол Stille ImagiQ2 для визуализации при низких дозах может поставляться с передвижными системами Philips Veradius Unity, Veradius Neo и BV Pulsera с С-дугой. Сотрудничество Philips/Stille позволяет использовать преимущества передовой технологии и возможность быстрой подготовки к любым проблемам в операционной.
Совместимость системы
Хирургический стол Stille ImagiQ2 для визуализации при низких дозах может поставляться с передвижными системами Philips Veradius Unity, Veradius Neo и BV Pulsera с С-дугой. Сотрудничество Philips/Stille позволяет использовать преимущества передовой технологии и возможность быстрой подготовки к любым проблемам в операционной.
Совместимость системы
Хирургический стол Stille ImagiQ2 для визуализации при низких дозах может поставляться с передвижными системами Philips Veradius Unity, Veradius Neo и BV Pulsera с С-дугой. Сотрудничество Philips/Stille позволяет использовать преимущества передовой технологии и возможность быстрой подготовки к любым проблемам в операционной.
Хирургический стол Stille ImagiQ2 для визуализации при низких дозах может поставляться с передвижными системами Philips Veradius Unity, Veradius Neo и BV Pulsera с С-дугой. Сотрудничество Philips/Stille позволяет использовать преимущества передовой технологии и возможность быстрой подготовки к любым проблемам в операционной.
Tехнические характеристики
STILLE ImagiQ2
STILLE ImagiQ2
Масса тела пациента
225 кг и
300 кг (с пакетом обновлений нагрузки)
Длина, ширина деки стола
Д = 230 см
Ш = 55 см
Длина рентгенопроницаемой части
196 см с подголовником (169,2 см без подголовника)
Рентгенопроницаемая дека стола
Патентованная (патентная заявка находится на рассмотрении) углеволоконная структура. Al 0,4 мм
Свободное и фиксированное перемещение
Система STILLE True Free Float™ и STILLE с быстрой фиксацией
Свободное перемещение (в продольном, боковом, диагональном направлении)
* Результаты, полученные в ходе пользовательских испытаний, проведенных в ноябре 2013 года независимой компанией Use-Lab GmbH. В испытаниях участвовали 30 врачей из США (15 врачей были объединены в бригады с 15 медсестрами или рентгенологами), которые выполняли смоделированные процедуры в помещении, имитирующем реальную операционную. Никто из них раньше не работал с С-дугой компании Philips или друг с другом.
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Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2010/07643 Аппарат рентгеновский медицинский, серии Veradius, с принадлежностями
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