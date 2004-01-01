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Philips & Stille

Стол для сосудистой хирургии

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Мы выполнили сопряжение С-дуги передвижной системы Veradius с современным хирургическим столом Stille ImagiQ2 для визуализации при низких дозах для обеспечения полного контроля, свободы движений и высокой рентгенопроницаемости стола во время сосудистых процедур.

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Особенности
Технология Free Float®*
Быстрое плавное перемещение в любом направлении

Быстрое плавное перемещение в любом направлении

Технология Stille ImagiQ2 True Free Float обеспечивает быстрые, плавные и точные перемещения (в любом направлении). Пользователь может уверенно управлять как столом, так и C-дугой без технического специалиста. *Патентная заявка находится на рассмотрении

Быстрое плавное перемещение в любом направлении

Быстрое плавное перемещение в любом направлении
Технология Stille ImagiQ2 True Free Float обеспечивает быстрые, плавные и точные перемещения (в любом направлении). Пользователь может уверенно управлять как столом, так и C-дугой без технического специалиста. *Патентная заявка находится на рассмотрении

Быстрое плавное перемещение в любом направлении

Технология Stille ImagiQ2 True Free Float обеспечивает быстрые, плавные и точные перемещения (в любом направлении). Пользователь может уверенно управлять как столом, так и C-дугой без технического специалиста. *Патентная заявка находится на рассмотрении
Click here for more information
Технология Free Float®*
Быстрое плавное перемещение в любом направлении

Быстрое плавное перемещение в любом направлении

Технология Stille ImagiQ2 True Free Float обеспечивает быстрые, плавные и точные перемещения (в любом направлении). Пользователь может уверенно управлять как столом, так и C-дугой без технического специалиста. *Патентная заявка находится на рассмотрении
Свобода движения
Гибкие геометрические параметры

Гибкие геометрические параметры

Пользуйтесь свободой движений за счет передовых функциональных возможностей стола. Выполняйте плавные перемещения по мере необходимости, передвижные столы характеризуются наибольшими среди опубликованных значениями смещения в продольном и боковом направлении. Лучшее в своем классе диагональное смещение максимально увеличивает область визуализации. Полностью выполняйте визуализацию всего организма за счет исключительно длинной просвечивающей части.

Гибкие геометрические параметры

Гибкие геометрические параметры
Пользуйтесь свободой движений за счет передовых функциональных возможностей стола. Выполняйте плавные перемещения по мере необходимости, передвижные столы характеризуются наибольшими среди опубликованных значениями смещения в продольном и боковом направлении. Лучшее в своем классе диагональное смещение максимально увеличивает область визуализации. Полностью выполняйте визуализацию всего организма за счет исключительно длинной просвечивающей части.

Гибкие геометрические параметры

Пользуйтесь свободой движений за счет передовых функциональных возможностей стола. Выполняйте плавные перемещения по мере необходимости, передвижные столы характеризуются наибольшими среди опубликованных значениями смещения в продольном и боковом направлении. Лучшее в своем классе диагональное смещение максимально увеличивает область визуализации. Полностью выполняйте визуализацию всего организма за счет исключительно длинной просвечивающей части.
Click here for more information
Свобода движения
Гибкие геометрические параметры

Гибкие геометрические параметры

Пользуйтесь свободой движений за счет передовых функциональных возможностей стола. Выполняйте плавные перемещения по мере необходимости, передвижные столы характеризуются наибольшими среди опубликованных значениями смещения в продольном и боковом направлении. Лучшее в своем классе диагональное смещение максимально увеличивает область визуализации. Полностью выполняйте визуализацию всего организма за счет исключительно длинной просвечивающей части.
Инструмент реализации низкой дозы
Инструмент реализации низкой дозы

Инструмент реализации низкой дозы

За счет максимальной проницаемости среди коммерчески реализуемых устройств стол ImagiQ2 позволяет задать новые стандарты низкой дозы. Эквивалент 0,4 мм алюминия позволяет исключительно точно управлять дозой. В комбинации с расширенным доступом C-дуги (системы Veradius) это позволяет достигать исключительно высокого качества и низкой дозы облучения.

Инструмент реализации низкой дозы

Инструмент реализации низкой дозы
За счет максимальной проницаемости среди коммерчески реализуемых устройств стол ImagiQ2 позволяет задать новые стандарты низкой дозы. Эквивалент 0,4 мм алюминия позволяет исключительно точно управлять дозой. В комбинации с расширенным доступом C-дуги (системы Veradius) это позволяет достигать исключительно высокого качества и низкой дозы облучения.

Инструмент реализации низкой дозы

За счет максимальной проницаемости среди коммерчески реализуемых устройств стол ImagiQ2 позволяет задать новые стандарты низкой дозы. Эквивалент 0,4 мм алюминия позволяет исключительно точно управлять дозой. В комбинации с расширенным доступом C-дуги (системы Veradius) это позволяет достигать исключительно высокого качества и низкой дозы облучения.
Click here for more information
Инструмент реализации низкой дозы
Инструмент реализации низкой дозы

Инструмент реализации низкой дозы

За счет максимальной проницаемости среди коммерчески реализуемых устройств стол ImagiQ2 позволяет задать новые стандарты низкой дозы. Эквивалент 0,4 мм алюминия позволяет исключительно точно управлять дозой. В комбинации с расширенным доступом C-дуги (системы Veradius) это позволяет достигать исключительно высокого качества и низкой дозы облучения.
Отличная эргономика за счет Veradius
Отличная эргономика за счет Veradius

Отличная эргономика за счет Veradius

Стол ImagiQ2 оптимизирует использование Veradius Unity SID. Колеса стола уходят в колесную базу (функция парковки), обеспечивая эргономическую рабочую высоту (мин. 71 см). При совместном использовании трубка может опускаться очень низко и плоский детектор может в большей степени приближаться к пациенту, чем при более крупных значениях SID, что обеспечивает меньшее рассеяние излучения.

Отличная эргономика за счет Veradius

Отличная эргономика за счет Veradius
Стол ImagiQ2 оптимизирует использование Veradius Unity SID. Колеса стола уходят в колесную базу (функция парковки), обеспечивая эргономическую рабочую высоту (мин. 71 см). При совместном использовании трубка может опускаться очень низко и плоский детектор может в большей степени приближаться к пациенту, чем при более крупных значениях SID, что обеспечивает меньшее рассеяние излучения.

Отличная эргономика за счет Veradius

Стол ImagiQ2 оптимизирует использование Veradius Unity SID. Колеса стола уходят в колесную базу (функция парковки), обеспечивая эргономическую рабочую высоту (мин. 71 см). При совместном использовании трубка может опускаться очень низко и плоский детектор может в большей степени приближаться к пациенту, чем при более крупных значениях SID, что обеспечивает меньшее рассеяние излучения.
Click here for more information
Отличная эргономика за счет Veradius
Отличная эргономика за счет Veradius

Отличная эргономика за счет Veradius

Стол ImagiQ2 оптимизирует использование Veradius Unity SID. Колеса стола уходят в колесную базу (функция парковки), обеспечивая эргономическую рабочую высоту (мин. 71 см). При совместном использовании трубка может опускаться очень низко и плоский детектор может в большей степени приближаться к пациенту, чем при более крупных значениях SID, что обеспечивает меньшее рассеяние излучения.
Эффективность рабочего процесса
Эффективность рабочего процесса

Эффективность рабочего процесса

Простота использования С-дуги Veradius Unity улучшает эффективность рабочего процесса. В независимом исследовании* показано снижение недопонимания на 45%, увеличение правильности повторного позиционирования с первого раза на 49–94% и значительное снижение неудовлетворенности врачей и операторов.

Эффективность рабочего процесса

Эффективность рабочего процесса
Простота использования С-дуги Veradius Unity улучшает эффективность рабочего процесса. В независимом исследовании* показано снижение недопонимания на 45%, увеличение правильности повторного позиционирования с первого раза на 49–94% и значительное снижение неудовлетворенности врачей и операторов.

Эффективность рабочего процесса

Простота использования С-дуги Veradius Unity улучшает эффективность рабочего процесса. В независимом исследовании* показано снижение недопонимания на 45%, увеличение правильности повторного позиционирования с первого раза на 49–94% и значительное снижение неудовлетворенности врачей и операторов.
Click here for more information
Эффективность рабочего процесса
Эффективность рабочего процесса

Эффективность рабочего процесса

Простота использования С-дуги Veradius Unity улучшает эффективность рабочего процесса. В независимом исследовании* показано снижение недопонимания на 45%, увеличение правильности повторного позиционирования с первого раза на 49–94% и значительное снижение неудовлетворенности врачей и операторов.
Совместимость системы
Совместимость системы

Совместимость системы

Хирургический стол Stille ImagiQ2 для визуализации при низких дозах может поставляться с передвижными системами Philips Veradius Unity, Veradius Neo и BV Pulsera с С-дугой. Сотрудничество Philips/Stille позволяет использовать преимущества передовой технологии и возможность быстрой подготовки к любым проблемам в операционной.

Совместимость системы

Совместимость системы
Хирургический стол Stille ImagiQ2 для визуализации при низких дозах может поставляться с передвижными системами Philips Veradius Unity, Veradius Neo и BV Pulsera с С-дугой. Сотрудничество Philips/Stille позволяет использовать преимущества передовой технологии и возможность быстрой подготовки к любым проблемам в операционной.

Совместимость системы

Хирургический стол Stille ImagiQ2 для визуализации при низких дозах может поставляться с передвижными системами Philips Veradius Unity, Veradius Neo и BV Pulsera с С-дугой. Сотрудничество Philips/Stille позволяет использовать преимущества передовой технологии и возможность быстрой подготовки к любым проблемам в операционной.
Click here for more information
Совместимость системы
Совместимость системы

Совместимость системы

Хирургический стол Stille ImagiQ2 для визуализации при низких дозах может поставляться с передвижными системами Philips Veradius Unity, Veradius Neo и BV Pulsera с С-дугой. Сотрудничество Philips/Stille позволяет использовать преимущества передовой технологии и возможность быстрой подготовки к любым проблемам в операционной.
  • Технология Free Float®*
  • Свобода движения
  • Инструмент реализации низкой дозы
  • Отличная эргономика за счет Veradius
Посмотреть все особенности
Технология Free Float®*
Быстрое плавное перемещение в любом направлении

Быстрое плавное перемещение в любом направлении

Технология Stille ImagiQ2 True Free Float обеспечивает быстрые, плавные и точные перемещения (в любом направлении). Пользователь может уверенно управлять как столом, так и C-дугой без технического специалиста. *Патентная заявка находится на рассмотрении

Быстрое плавное перемещение в любом направлении

Быстрое плавное перемещение в любом направлении
Технология Stille ImagiQ2 True Free Float обеспечивает быстрые, плавные и точные перемещения (в любом направлении). Пользователь может уверенно управлять как столом, так и C-дугой без технического специалиста. *Патентная заявка находится на рассмотрении

Быстрое плавное перемещение в любом направлении

Технология Stille ImagiQ2 True Free Float обеспечивает быстрые, плавные и точные перемещения (в любом направлении). Пользователь может уверенно управлять как столом, так и C-дугой без технического специалиста. *Патентная заявка находится на рассмотрении
Click here for more information
Технология Free Float®*
Быстрое плавное перемещение в любом направлении

Быстрое плавное перемещение в любом направлении

Технология Stille ImagiQ2 True Free Float обеспечивает быстрые, плавные и точные перемещения (в любом направлении). Пользователь может уверенно управлять как столом, так и C-дугой без технического специалиста. *Патентная заявка находится на рассмотрении
Свобода движения
Гибкие геометрические параметры

Гибкие геометрические параметры

Пользуйтесь свободой движений за счет передовых функциональных возможностей стола. Выполняйте плавные перемещения по мере необходимости, передвижные столы характеризуются наибольшими среди опубликованных значениями смещения в продольном и боковом направлении. Лучшее в своем классе диагональное смещение максимально увеличивает область визуализации. Полностью выполняйте визуализацию всего организма за счет исключительно длинной просвечивающей части.

Гибкие геометрические параметры

Гибкие геометрические параметры
Пользуйтесь свободой движений за счет передовых функциональных возможностей стола. Выполняйте плавные перемещения по мере необходимости, передвижные столы характеризуются наибольшими среди опубликованных значениями смещения в продольном и боковом направлении. Лучшее в своем классе диагональное смещение максимально увеличивает область визуализации. Полностью выполняйте визуализацию всего организма за счет исключительно длинной просвечивающей части.

Гибкие геометрические параметры

Пользуйтесь свободой движений за счет передовых функциональных возможностей стола. Выполняйте плавные перемещения по мере необходимости, передвижные столы характеризуются наибольшими среди опубликованных значениями смещения в продольном и боковом направлении. Лучшее в своем классе диагональное смещение максимально увеличивает область визуализации. Полностью выполняйте визуализацию всего организма за счет исключительно длинной просвечивающей части.
Click here for more information
Свобода движения
Гибкие геометрические параметры

Гибкие геометрические параметры

Пользуйтесь свободой движений за счет передовых функциональных возможностей стола. Выполняйте плавные перемещения по мере необходимости, передвижные столы характеризуются наибольшими среди опубликованных значениями смещения в продольном и боковом направлении. Лучшее в своем классе диагональное смещение максимально увеличивает область визуализации. Полностью выполняйте визуализацию всего организма за счет исключительно длинной просвечивающей части.
Инструмент реализации низкой дозы
Инструмент реализации низкой дозы

Инструмент реализации низкой дозы

За счет максимальной проницаемости среди коммерчески реализуемых устройств стол ImagiQ2 позволяет задать новые стандарты низкой дозы. Эквивалент 0,4 мм алюминия позволяет исключительно точно управлять дозой. В комбинации с расширенным доступом C-дуги (системы Veradius) это позволяет достигать исключительно высокого качества и низкой дозы облучения.

Инструмент реализации низкой дозы

Инструмент реализации низкой дозы
За счет максимальной проницаемости среди коммерчески реализуемых устройств стол ImagiQ2 позволяет задать новые стандарты низкой дозы. Эквивалент 0,4 мм алюминия позволяет исключительно точно управлять дозой. В комбинации с расширенным доступом C-дуги (системы Veradius) это позволяет достигать исключительно высокого качества и низкой дозы облучения.

Инструмент реализации низкой дозы

За счет максимальной проницаемости среди коммерчески реализуемых устройств стол ImagiQ2 позволяет задать новые стандарты низкой дозы. Эквивалент 0,4 мм алюминия позволяет исключительно точно управлять дозой. В комбинации с расширенным доступом C-дуги (системы Veradius) это позволяет достигать исключительно высокого качества и низкой дозы облучения.
Click here for more information
Инструмент реализации низкой дозы
Инструмент реализации низкой дозы

Инструмент реализации низкой дозы

За счет максимальной проницаемости среди коммерчески реализуемых устройств стол ImagiQ2 позволяет задать новые стандарты низкой дозы. Эквивалент 0,4 мм алюминия позволяет исключительно точно управлять дозой. В комбинации с расширенным доступом C-дуги (системы Veradius) это позволяет достигать исключительно высокого качества и низкой дозы облучения.
Отличная эргономика за счет Veradius
Отличная эргономика за счет Veradius

Отличная эргономика за счет Veradius

Стол ImagiQ2 оптимизирует использование Veradius Unity SID. Колеса стола уходят в колесную базу (функция парковки), обеспечивая эргономическую рабочую высоту (мин. 71 см). При совместном использовании трубка может опускаться очень низко и плоский детектор может в большей степени приближаться к пациенту, чем при более крупных значениях SID, что обеспечивает меньшее рассеяние излучения.

Отличная эргономика за счет Veradius

Отличная эргономика за счет Veradius
Стол ImagiQ2 оптимизирует использование Veradius Unity SID. Колеса стола уходят в колесную базу (функция парковки), обеспечивая эргономическую рабочую высоту (мин. 71 см). При совместном использовании трубка может опускаться очень низко и плоский детектор может в большей степени приближаться к пациенту, чем при более крупных значениях SID, что обеспечивает меньшее рассеяние излучения.

Отличная эргономика за счет Veradius

Стол ImagiQ2 оптимизирует использование Veradius Unity SID. Колеса стола уходят в колесную базу (функция парковки), обеспечивая эргономическую рабочую высоту (мин. 71 см). При совместном использовании трубка может опускаться очень низко и плоский детектор может в большей степени приближаться к пациенту, чем при более крупных значениях SID, что обеспечивает меньшее рассеяние излучения.
Click here for more information
Отличная эргономика за счет Veradius
Отличная эргономика за счет Veradius

Отличная эргономика за счет Veradius

Стол ImagiQ2 оптимизирует использование Veradius Unity SID. Колеса стола уходят в колесную базу (функция парковки), обеспечивая эргономическую рабочую высоту (мин. 71 см). При совместном использовании трубка может опускаться очень низко и плоский детектор может в большей степени приближаться к пациенту, чем при более крупных значениях SID, что обеспечивает меньшее рассеяние излучения.
Эффективность рабочего процесса
Эффективность рабочего процесса

Эффективность рабочего процесса

Простота использования С-дуги Veradius Unity улучшает эффективность рабочего процесса. В независимом исследовании* показано снижение недопонимания на 45%, увеличение правильности повторного позиционирования с первого раза на 49–94% и значительное снижение неудовлетворенности врачей и операторов.

Эффективность рабочего процесса

Эффективность рабочего процесса
Простота использования С-дуги Veradius Unity улучшает эффективность рабочего процесса. В независимом исследовании* показано снижение недопонимания на 45%, увеличение правильности повторного позиционирования с первого раза на 49–94% и значительное снижение неудовлетворенности врачей и операторов.

Эффективность рабочего процесса

Простота использования С-дуги Veradius Unity улучшает эффективность рабочего процесса. В независимом исследовании* показано снижение недопонимания на 45%, увеличение правильности повторного позиционирования с первого раза на 49–94% и значительное снижение неудовлетворенности врачей и операторов.
Click here for more information
Эффективность рабочего процесса
Эффективность рабочего процесса

Эффективность рабочего процесса

Простота использования С-дуги Veradius Unity улучшает эффективность рабочего процесса. В независимом исследовании* показано снижение недопонимания на 45%, увеличение правильности повторного позиционирования с первого раза на 49–94% и значительное снижение неудовлетворенности врачей и операторов.
Совместимость системы
Совместимость системы

Совместимость системы

Хирургический стол Stille ImagiQ2 для визуализации при низких дозах может поставляться с передвижными системами Philips Veradius Unity, Veradius Neo и BV Pulsera с С-дугой. Сотрудничество Philips/Stille позволяет использовать преимущества передовой технологии и возможность быстрой подготовки к любым проблемам в операционной.

Совместимость системы

Совместимость системы
Хирургический стол Stille ImagiQ2 для визуализации при низких дозах может поставляться с передвижными системами Philips Veradius Unity, Veradius Neo и BV Pulsera с С-дугой. Сотрудничество Philips/Stille позволяет использовать преимущества передовой технологии и возможность быстрой подготовки к любым проблемам в операционной.

Совместимость системы

Хирургический стол Stille ImagiQ2 для визуализации при низких дозах может поставляться с передвижными системами Philips Veradius Unity, Veradius Neo и BV Pulsera с С-дугой. Сотрудничество Philips/Stille позволяет использовать преимущества передовой технологии и возможность быстрой подготовки к любым проблемам в операционной.
Click here for more information
Совместимость системы
Совместимость системы

Совместимость системы

Хирургический стол Stille ImagiQ2 для визуализации при низких дозах может поставляться с передвижными системами Philips Veradius Unity, Veradius Neo и BV Pulsera с С-дугой. Сотрудничество Philips/Stille позволяет использовать преимущества передовой технологии и возможность быстрой подготовки к любым проблемам в операционной.

Tехнические характеристики

STILLE ImagiQ2
STILLE ImagiQ2
Масса тела пациента
  • 225 кг и
  • 300 кг (с пакетом обновлений нагрузки)
Длина, ширина деки стола
  • Д = 230 см
  • Ш = 55 см
Длина рентгенопроницаемой части
  • 196 см с подголовником (169,2 см без подголовника)
Рентгенопроницаемая дека стола
  • Патентованная (патентная заявка находится на рассмотрении) углеволоконная структура. Al 0,4 мм
Свободное и фиксированное перемещение
  • Система STILLE True Free Float™ и STILLE с быстрой фиксацией
Свободное перемещение (в продольном, боковом, диагональном направлении)
  • 36” x 10” x 36,8”
  • 90 x 25 x 93,4 см
Условия эксплуатации
  • 100% непрерывной работы
Питание от сети переменного тока: 100–250 вольт
  • Прямое питание от сети переменного тока
  • Питание постоянного тока от аккумулятора
Длина, ширина, высота
  • Д = 234 см
  • Ш = 77,2 см
  • В = 71–109 см
Положение Тренделенбурга
  • ±25°
Боковой каток
  • ±15°
Колеса и механизм управления
  • 4 поворотных задних колеса (доступно обновление подвижности)
Боковые планки
  • Фиксирован на протяжении 2/3 деки стола
Сменная дека стола
  • Да, перспективная платформа для расширенного применения — допускает транспортировку
Ручка для транспортировки
  • Да (цвет: темно-серый для версии массой 225 кг, серебристый для версии массой 300 кг)
Система Philips Veradius Unity
Система Philips Veradius Unity
Генерация рентгеновского излучения
  • Моноблок с высокочастотным генератором, 80 кГц
Рентгеновская трубка
  • Трубка с вращающимся анодом
Максимальная мощность/мощность генератора
  • 25/15 кВт
Плоский детектор
  • Детектор Trixell из аморфного кремния
Активная область детектора
  • 26,2 x 26,2 см
  • 10,3 x 10,3 дюйма
Размер матрицы
  • 1560 x 1420 пикселов
Шаг пиксела
  • 184 мкм
Динамический диапазон
  • 96 дБ (16-разрядный)
Геометрические параметры
  • С цветовой кодировкой/полностью сбалансированный
Глубина
  • 73,0 см
Расстояние от источника до изображения
  • 99,3 см
Ангуляция
  • Вращение на 140° (+90°/-50°) обеспечивает максимальную гибкость проекций
Нижнее боковое положение
  • 102,7 см
Передвижная станция просмотра
  • Цветные мониторы высокой яркости с диагональю 19 дюймов
Штатив
  • ЖК-монитор с диагональю 15,3 дюйма с сенсорным экраном на стойке
Взаимодействие
  • БЛВС (дополнительная функция)
STILLE ImagiQ2
STILLE ImagiQ2
Масса тела пациента
  • 225 кг и
  • 300 кг (с пакетом обновлений нагрузки)
Длина, ширина деки стола
  • Д = 230 см
  • Ш = 55 см
Система Philips Veradius Unity
Система Philips Veradius Unity
Генерация рентгеновского излучения
  • Моноблок с высокочастотным генератором, 80 кГц
Рентгеновская трубка
  • Трубка с вращающимся анодом
Посмотреть все характеристики
STILLE ImagiQ2
STILLE ImagiQ2
Масса тела пациента
  • 225 кг и
  • 300 кг (с пакетом обновлений нагрузки)
Длина, ширина деки стола
  • Д = 230 см
  • Ш = 55 см
Длина рентгенопроницаемой части
  • 196 см с подголовником (169,2 см без подголовника)
Рентгенопроницаемая дека стола
  • Патентованная (патентная заявка находится на рассмотрении) углеволоконная структура. Al 0,4 мм
Свободное и фиксированное перемещение
  • Система STILLE True Free Float™ и STILLE с быстрой фиксацией
Свободное перемещение (в продольном, боковом, диагональном направлении)
  • 36” x 10” x 36,8”
  • 90 x 25 x 93,4 см
Условия эксплуатации
  • 100% непрерывной работы
Питание от сети переменного тока: 100–250 вольт
  • Прямое питание от сети переменного тока
  • Питание постоянного тока от аккумулятора
Длина, ширина, высота
  • Д = 234 см
  • Ш = 77,2 см
  • В = 71–109 см
Положение Тренделенбурга
  • ±25°
Боковой каток
  • ±15°
Колеса и механизм управления
  • 4 поворотных задних колеса (доступно обновление подвижности)
Боковые планки
  • Фиксирован на протяжении 2/3 деки стола
Сменная дека стола
  • Да, перспективная платформа для расширенного применения — допускает транспортировку
Ручка для транспортировки
  • Да (цвет: темно-серый для версии массой 225 кг, серебристый для версии массой 300 кг)
Система Philips Veradius Unity
Система Philips Veradius Unity
Генерация рентгеновского излучения
  • Моноблок с высокочастотным генератором, 80 кГц
Рентгеновская трубка
  • Трубка с вращающимся анодом
Максимальная мощность/мощность генератора
  • 25/15 кВт
Плоский детектор
  • Детектор Trixell из аморфного кремния
Активная область детектора
  • 26,2 x 26,2 см
  • 10,3 x 10,3 дюйма
Размер матрицы
  • 1560 x 1420 пикселов
Шаг пиксела
  • 184 мкм
Динамический диапазон
  • 96 дБ (16-разрядный)
Геометрические параметры
  • С цветовой кодировкой/полностью сбалансированный
Глубина
  • 73,0 см
Расстояние от источника до изображения
  • 99,3 см
Ангуляция
  • Вращение на 140° (+90°/-50°) обеспечивает максимальную гибкость проекций
Нижнее боковое положение
  • 102,7 см
Передвижная станция просмотра
  • Цветные мониторы высокой яркости с диагональю 19 дюймов
Штатив
  • ЖК-монитор с диагональю 15,3 дюйма с сенсорным экраном на стойке
Взаимодействие
  • БЛВС (дополнительная функция)
  • * Результаты, полученные в ходе пользовательских испытаний, проведенных в ноябре 2013 года независимой компанией Use-Lab GmbH. В испытаниях участвовали 30 врачей из США (15 врачей были объединены в бригады с 15 медсестрами или рентгенологами), которые выполняли смоделированные процедуры в помещении, имитирующем реальную операционную. Никто из них раньше не работал с С-дугой компании Philips или друг с другом.
  • Доступность продукта зависит от разрешения регулирующих органов страны. Свяжитесь с вашим местным торговым представителем, чтобы проверить доступность в вашей стране.
  • Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте. Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2010/07643 Аппарат рентгеновский медицинский, серии Veradius, с принадлежностями

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