Отличная эргономика за счет Veradius

Стол ImagiQ2 оптимизирует использование Veradius Unity SID. Колеса стола уходят в колесную базу (функция парковки), обеспечивая эргономическую рабочую высоту (мин. 71 см). При совместном использовании трубка может опускаться очень низко и плоский детектор может в большей степени приближаться к пациенту, чем при более крупных значениях SID, что обеспечивает меньшее рассеяние излучения.