Созданный на платформе System One аппарат для неинвазивной вентиляции легких BiPAP S/T от Philips Respironics сочетает в себе понятный пользовательский интерфейс и встроенный подогреваемый увлажнитель, обеспечивающий простую установку и эксплуатацию оборудования.