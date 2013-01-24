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BiPAP S/T Аппарат неинвазивной вентиляции легких

BiPAP S/T

Аппарат неинвазивной вентиляции легких

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Созданный на платформе System One аппарат для неинвазивной вентиляции легких BiPAP S/T от Philips Respironics сочетает в себе понятный пользовательский интерфейс и встроенный подогреваемый увлажнитель, обеспечивающий простую установку и эксплуатацию оборудования.

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Технические характеристики

Общая система
Общая система
Диапазон давления
  • EPAP 4 - 25 см H2O; IPAP 4 - 25 см H2O; CPAP 4 - 20 cm H₂O
Ramp time
  • 4 - EPAP min
Размеры
  • 18 см Д x 14 см Ш x 10 см В
Частота дыхания
  • 0 - 30 вдохов в минуту
Технология сброса давления Flex
  • 0 - 30 (режим S-mode)
Гарантия
  • Два года (только США)
Емкость памяти платы системы (минимальная)
  • до 3 месяцев
Вес без увлажнителя
  • 1.36 кг
Требования к источнику питания
  • 50/60 Гц
Фильтры
  • Поролоновый фильтр и дополнительный фильтр для ультратонкой очистки
Настройка устройства
  • ЖК-экран/ролик управления/кнопки
Емкость памяти дисплея (минимальная)
  • Соответствует средним значениям VIC за 1, 7 и 30 дней
Емкость памяти SD карты (минимальная)
  • &gt;1 года
Инструмент для анализа терапии Compliance meter
  • Распознавание дыхания
Высотная компенсация
  • Автоматическая
Увлажнение
  • Обеспечивается увлажнителем System One 60 Series и увлажнителем с нагреваемым шлангом воздуховода System One 60 Series
Прочее
  • Светящиеся светодиодные индикаторы
Компоненты, обеспечивающие комфорт
Компоненты, обеспечивающие комфорт
Режимы
  • CPAP, S, S/T, PC, T
Технология Flex comfort
  • Технология Bi-Flex
Сбор данных и генерация отчетов с помощью ПО Encore/DirectView
Сбор данных и генерация отчетов с помощью ПО Encore/DirectView
Типы использования
  • Стандартный
Улучшенный алгоритм определения событий*
  • Стандартный
Возмещение стоимости
  • RAD c backup rate
  • Устройства Philips Respironics с улучшенным алгоритмом определения событий обнаруживают, регистрируют и реагируют (некоторые модели) на такие события, как: индекс апноэ-гипопноэ (AHI), просыпание в результате респираторного усилия (RERA), храп, ограничение потока (FL), утечка, количество случаев обнаружения храпа (VS), обструктивное апноэ дыхательных путей (OA), большая утечка (LL), центральное апноэ (CA), периодическое дыхание (PB) и гипопноэ (H).
  • Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.
  • Регистрационное удостоверение № РЗН 2013/31 Система поддержания положительного давления в дыхательных путях BiPAP, варианты исполнения BiPAP S/T, BiPAP AVAPS, BiPAP A30, BiPAP A40, BiPAP Auto S, с принадлежностями

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