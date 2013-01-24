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BiPAP Сервовентилятор

BiPAP AutoSV Advanced

Сервовентилятор

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Простое и эффективное лечение пациентов с нарушениями дыхания во сне

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Особенности
Доступ к данным в режиме реального времени

Доступ к данным в режиме реального времени повышает качество и эффективность терапии

Система позволяет ежедневно наблюдать за процессом лечения, предоставляя возможность доступа к данным пациента в режиме реального времени. Вы можете оценивать показания оборудования, проведение терапии и эффективность лечения.
Технология Bi-Flex

Технология Bi-Flex повышает комфорт пациента

Технология Bi-Flex делает BiPAP-терапию похожей на естественное дыхание, сбрасывая давление в трех критических точках дыхательного цикла.
Клинически испытанные алгоритмы

Клинически испытанные алгоритмы для контроля лечения.

Клинически испытанные алгоритмы, включая инновационный EPAP, позволяют непрерывно контролировать состояние пациента и реагировать на его изменение.
Технология контроля влажности

Технология контроля влажности для более эффективной и комфортной терапии

Используется с нагреваемым увлажнителем System One. Система анализирует температуру окружающей среды, относительную влажность и поток дыхания пациента, повышая комфорт и эффективность терапии.
Сервовентиляция

Сервовентиляция нормализует нестабильное дыхание

Этот алгоритм контролирует пиковую скорость потока и изменяет давление по дыхательным циклам для стабилизации характера дыхания.
  • *Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.

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