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BiPAP Сервовентилятор

BiPAP AutoSV Advanced

Сервовентилятор

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Простое и эффективное лечение пациентов с нарушениями дыхания во сне

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Технические характеристики

Общая система
Общая система
Ramp time
  • 0 - 45 (с шагом 5 мин.)
Диапазон давления
  • 4 - 25 (EPAP) и 4 - 25 (IPAP) cm H₂O
Технология сброса давления Flex
  • Технология Bi-Flex
Гарантия
  • Два года
Давление Ramp start
  • 4 - EPAP (регулируется пациентом) cm H₂O
Размеры без увлажнителя
  • 18 см Д x 14 см Ш x 10 см В
Емкость памяти платы системы (минимальная)
  • до 6 месяцев
Вес без увлажнителя
  • 1.53 кг
Фильтры
  • Поролоновый фильтр и дополнительный фильтр для ультратонкой очистки
Требования к источнику питания
  • 50/60 Гц
Настройка устройства
  • ЖК-экран/ролик управления/кнопки
Емкость памяти дисплея (минимальная)
  • Соответствует средним значениям VIC за 7 и 30 дней
Емкость памяти SD карты (минимальная)
  • >1 года
Инструмент для анализа терапии Compliance meter
  • Распознавание дыхания
Высотная компенсация
  • Автоматическая
Увлажнение
  • Интегрирован с нагреваемым увлажнителем System One
Прочее
  • Светящиеся светодиодные индикаторы
  • *Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.

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