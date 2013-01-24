Простое и эффективное лечение пациентов с нарушениями дыхания во сне
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|Ramp time
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|Диапазон давления
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|Технология сброса давления Flex
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|Гарантия
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|Давление Ramp start
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|Размеры без увлажнителя
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|Емкость памяти платы системы (минимальная)
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|Вес без увлажнителя
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|Фильтры
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|Требования к источнику питания
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|Настройка устройства
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|Емкость памяти дисплея (минимальная)
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|Емкость памяти SD карты (минимальная)
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|Инструмент для анализа терапии Compliance meter
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|Высотная компенсация
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|Увлажнение
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|Прочее
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