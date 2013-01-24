Threshold PEP используется для очистки дыхательных путей, бронхиальной гигиены, а также в качестве альтернативы физиотерапии при заболеваниях легких. Сопротивление потоку, возникающее при выдохе через устройство, приводит к созданию положительного давления, которое способствует раскрытию дыхательных путей и отхождению мокроты при отхаркивании.