Threshold PEP используется для очистки дыхательных путей, бронхиальной гигиены, а также в качестве альтернативы физиотерапии при заболеваниях легких. Сопротивление потоку, возникающее при выдохе через устройство, приводит к созданию положительного давления, которое способствует раскрытию дыхательных путей и отхождению мокроты при отхаркивании.
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|Точность
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|Корпус
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|Разрешение
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|Воспроизводимость
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|Мундштук
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|Носовой клипс
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|Диапазон измерений
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