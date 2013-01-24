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Threshold Тренажёр дыхательный

Threshold PEP

Тренажёр дыхательный

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Threshold PEP используется для очистки дыхательных путей, бронхиальной гигиены, а также в качестве альтернативы физиотерапии при заболеваниях легких. Сопротивление потоку, возникающее при выдохе через устройство, приводит к созданию положительного давления, которое способствует раскрытию дыхательных путей и отхождению мокроты при отхаркивании.

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Технические характеристики

Рабочие характеристики
Рабочие характеристики
Точность
  • ±1 cm H₂O
Корпус
  • Ударопрочный акриловый материал
Разрешение
  • 2 cm H₂O
Воспроизводимость
  • ±0,5 cm H₂O
Мундштук
  • Полипропилен
Носовой клипс
  • Полипропилен
Диапазон измерений
  • 5 - 41 cm H₂O
  • Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/09168 Тренажер дыхательный Treshold с принадлежностями
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