Цифровой катетер для ВСУЗИ Visions PV (0,035 дюйма) дополняет стандартные инструменты проведения ангиографических процедур, обеспечивая оценку морфологии кровеносных сосудов и их визуализацию в поперечном сечении. Благодаря рабочей длине, равной 90 см, и максимальному диаметру визуализации, равному 60 мм, для инвазивных процедур с использованием проводника диаметром 0,035 дюйма, устройство облегчает диагностику заболеваний вен и периферических артерий и помогает врачам выбрать правильный подход к лечению с учетом индивидуальных потребностей пациента.