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Visions PV (0,035 дюйма) Цифровой катетер для ВСУЗИ

Visions PV (0,035 дюйма)

Цифровой катетер для ВСУЗИ

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Цифровой катетер для ВСУЗИ Visions PV (0,035 дюйма) дополняет стандартные инструменты проведения ангиографических процедур, обеспечивая оценку морфологии кровеносных сосудов и их визуализацию в поперечном сечении. Благодаря рабочей длине, равной 90 см, и максимальному диаметру визуализации, равному 60 мм, для инвазивных процедур с использованием проводника диаметром 0,035 дюйма, устройство облегчает диагностику заболеваний вен и периферических артерий и помогает врачам выбрать правильный подход к лечению с учетом индивидуальных потребностей пациента.

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  • 1. Gagne, P.J. et al. Venogram Versus Intravascular Ultrasound for Diagnosing and Treating Iliofemoral Vein Obstruction (VIDIO): Abstract From a Multicenter, Prospective Study of Iliofemoral Vein Interventions. J Vasc Surg. 2016; 4(1):136. Lesion detection as reported by site Investigators during the index procedure.
  • регистрационное удостоверение №2017/5858

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