Моделирующий баллонный катетер для ЧТА AngioSculpt с диаметрами баллонов 7 и 8 миллиметров идеально подходит для лечения стеноза естественно образовавшейся или искусственно созданной фистулы. Катетер помогает врачам, работающим с тяжелыми случаями, воздействуя на очаги гемодиализа, устойчивые к стандартной баллонной ангиопластике.
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Особенности
Точность: минимальное скольжение
Точность: минимальное скольжение
Прямоугольные надсекающие края фиксируют устройство в нужном месте. Минимальное проскальзывание устройства и скольжение баллона при раздувании во время ангиопластики способствуют снижению риска повреждения здоровой ткани⁴,⁵.
Точность: минимальное скольжение
Прямоугольные надсекающие края фиксируют устройство в нужном месте. Минимальное проскальзывание устройства и скольжение баллона при раздувании во время ангиопластики способствуют снижению риска повреждения здоровой ткани⁴,⁵.
Точность: минимальное скольжение
Прямоугольные надсекающие края фиксируют устройство в нужном месте. Минимальное проскальзывание устройства и скольжение баллона при раздувании во время ангиопластики способствуют снижению риска повреждения здоровой ткани⁴,⁵.
Прямоугольные надсекающие края фиксируют устройство в нужном месте. Минимальное проскальзывание устройства и скольжение баллона при раздувании во время ангиопластики способствуют снижению риска повреждения здоровой ткани⁴,⁵.
Эффективность: увеличение силы расширения
Эффективность: увеличение силы расширения
Передние края спроектированы таким образом, чтобы производить расширение с силой, которая в 15–25 раз превышает силу стандартных баллонов³.
Спиральный элемент катетера AngioSculpt из нитинола для нанесения надсечек создает равномерное начальное увеличение просвета
Эффективность: увеличение силы расширения
Передние края спроектированы таким образом, чтобы производить расширение с силой, которая в 15–25 раз превышает силу стандартных баллонов³.
Спиральный элемент катетера AngioSculpt из нитинола для нанесения надсечек создает равномерное начальное увеличение просвета
Эффективность: увеличение силы расширения
Передние края спроектированы таким образом, чтобы производить расширение с силой, которая в 15–25 раз превышает силу стандартных баллонов³.
Спиральный элемент катетера AngioSculpt из нитинола для нанесения надсечек создает равномерное начальное увеличение просвета
Передние края спроектированы таким образом, чтобы производить расширение с силой, которая в 15–25 раз превышает силу стандартных баллонов³.
Спиральный элемент катетера AngioSculpt из нитинола для нанесения надсечек создает равномерное начальное увеличение просвета
Безопасность: низкая вероятность диссекции
Безопасность: низкая вероятность диссекции
После выполнения надсечек силы расширения соответствуют тем же силам в стандартном баллоне, что снижает вероятность диссекции, перфораций, а также необходимости дополнительного стентирования⁴,⁵.
Безопасность: низкая вероятность диссекции
После выполнения надсечек силы расширения соответствуют тем же силам в стандартном баллоне, что снижает вероятность диссекции, перфораций, а также необходимости дополнительного стентирования⁴,⁵.
Безопасность: низкая вероятность диссекции
После выполнения надсечек силы расширения соответствуют тем же силам в стандартном баллоне, что снижает вероятность диссекции, перфораций, а также необходимости дополнительного стентирования⁴,⁵.
Прямоугольные надсекающие края фиксируют устройство в нужном месте. Минимальное проскальзывание устройства и скольжение баллона при раздувании во время ангиопластики способствуют снижению риска повреждения здоровой ткани⁴,⁵.
Точность: минимальное скольжение
Прямоугольные надсекающие края фиксируют устройство в нужном месте. Минимальное проскальзывание устройства и скольжение баллона при раздувании во время ангиопластики способствуют снижению риска повреждения здоровой ткани⁴,⁵.
Точность: минимальное скольжение
Прямоугольные надсекающие края фиксируют устройство в нужном месте. Минимальное проскальзывание устройства и скольжение баллона при раздувании во время ангиопластики способствуют снижению риска повреждения здоровой ткани⁴,⁵.
Прямоугольные надсекающие края фиксируют устройство в нужном месте. Минимальное проскальзывание устройства и скольжение баллона при раздувании во время ангиопластики способствуют снижению риска повреждения здоровой ткани⁴,⁵.
Эффективность: увеличение силы расширения
Эффективность: увеличение силы расширения
Передние края спроектированы таким образом, чтобы производить расширение с силой, которая в 15–25 раз превышает силу стандартных баллонов³.
Спиральный элемент катетера AngioSculpt из нитинола для нанесения надсечек создает равномерное начальное увеличение просвета
Эффективность: увеличение силы расширения
Передние края спроектированы таким образом, чтобы производить расширение с силой, которая в 15–25 раз превышает силу стандартных баллонов³.
Спиральный элемент катетера AngioSculpt из нитинола для нанесения надсечек создает равномерное начальное увеличение просвета
Эффективность: увеличение силы расширения
Передние края спроектированы таким образом, чтобы производить расширение с силой, которая в 15–25 раз превышает силу стандартных баллонов³.
Спиральный элемент катетера AngioSculpt из нитинола для нанесения надсечек создает равномерное начальное увеличение просвета
Передние края спроектированы таким образом, чтобы производить расширение с силой, которая в 15–25 раз превышает силу стандартных баллонов³.
Спиральный элемент катетера AngioSculpt из нитинола для нанесения надсечек создает равномерное начальное увеличение просвета
Безопасность: низкая вероятность диссекции
Безопасность: низкая вероятность диссекции
После выполнения надсечек силы расширения соответствуют тем же силам в стандартном баллоне, что снижает вероятность диссекции, перфораций, а также необходимости дополнительного стентирования⁴,⁵.
Безопасность: низкая вероятность диссекции
После выполнения надсечек силы расширения соответствуют тем же силам в стандартном баллоне, что снижает вероятность диссекции, перфораций, а также необходимости дополнительного стентирования⁴,⁵.
Безопасность: низкая вероятность диссекции
После выполнения надсечек силы расширения соответствуют тем же силам в стандартном баллоне, что снижает вероятность диссекции, перфораций, а также необходимости дополнительного стентирования⁴,⁵.
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Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.