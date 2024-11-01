Ключевые слова для поиска

AngioSculpt

Надсекающий баллонный катетер для ЧТА с диаметрами баллонов 7 и 8 миллиметров

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Моделирующий баллонный катетер для ЧТА AngioSculpt с диаметрами баллонов 7 и 8 миллиметров идеально подходит для лечения стеноза естественно образовавшейся или искусственно созданной фистулы. Катетер помогает врачам, работающим с тяжелыми случаями, воздействуя на очаги гемодиализа, устойчивые к стандартной баллонной ангиопластике.

Оставить заявку
Особенности
Точность: минимальное скольжение
Точность: минимальное скольжение

Точность: минимальное скольжение

Прямоугольные надсекающие края фиксируют устройство в нужном месте. Минимальное проскальзывание устройства и скольжение баллона при раздувании во время ангиопластики способствуют снижению риска повреждения здоровой ткани⁴,⁵.

Точность: минимальное скольжение

Точность: минимальное скольжение
Прямоугольные надсекающие края фиксируют устройство в нужном месте. Минимальное проскальзывание устройства и скольжение баллона при раздувании во время ангиопластики способствуют снижению риска повреждения здоровой ткани⁴,⁵.

Точность: минимальное скольжение

Прямоугольные надсекающие края фиксируют устройство в нужном месте. Минимальное проскальзывание устройства и скольжение баллона при раздувании во время ангиопластики способствуют снижению риска повреждения здоровой ткани⁴,⁵.
Click here for more information
Точность: минимальное скольжение
Точность: минимальное скольжение

Точность: минимальное скольжение

Прямоугольные надсекающие края фиксируют устройство в нужном месте. Минимальное проскальзывание устройства и скольжение баллона при раздувании во время ангиопластики способствуют снижению риска повреждения здоровой ткани⁴,⁵.
Эффективность: увеличение силы расширения
Эффективность: увеличение силы расширения

Эффективность: увеличение силы расширения

Передние края спроектированы таким образом, чтобы производить расширение с силой, которая в 15–25 раз превышает силу стандартных баллонов³. Спиральный элемент катетера AngioSculpt из нитинола для нанесения надсечек создает равномерное начальное увеличение просвета

Эффективность: увеличение силы расширения

Эффективность: увеличение силы расширения
Передние края спроектированы таким образом, чтобы производить расширение с силой, которая в 15–25 раз превышает силу стандартных баллонов³. Спиральный элемент катетера AngioSculpt из нитинола для нанесения надсечек создает равномерное начальное увеличение просвета

Эффективность: увеличение силы расширения

Передние края спроектированы таким образом, чтобы производить расширение с силой, которая в 15–25 раз превышает силу стандартных баллонов³. Спиральный элемент катетера AngioSculpt из нитинола для нанесения надсечек создает равномерное начальное увеличение просвета
Click here for more information
Эффективность: увеличение силы расширения
Эффективность: увеличение силы расширения

Эффективность: увеличение силы расширения

Передние края спроектированы таким образом, чтобы производить расширение с силой, которая в 15–25 раз превышает силу стандартных баллонов³. Спиральный элемент катетера AngioSculpt из нитинола для нанесения надсечек создает равномерное начальное увеличение просвета
Безопасность: низкая вероятность диссекции
Безопасность: низкая вероятность диссекции

Безопасность: низкая вероятность диссекции

После выполнения надсечек силы расширения соответствуют тем же силам в стандартном баллоне, что снижает вероятность диссекции, перфораций, а также необходимости дополнительного стентирования⁴,⁵.

Безопасность: низкая вероятность диссекции

Безопасность: низкая вероятность диссекции
После выполнения надсечек силы расширения соответствуют тем же силам в стандартном баллоне, что снижает вероятность диссекции, перфораций, а также необходимости дополнительного стентирования⁴,⁵.

Безопасность: низкая вероятность диссекции

После выполнения надсечек силы расширения соответствуют тем же силам в стандартном баллоне, что снижает вероятность диссекции, перфораций, а также необходимости дополнительного стентирования⁴,⁵.
Click here for more information
Безопасность: низкая вероятность диссекции
Безопасность: низкая вероятность диссекции

Безопасность: низкая вероятность диссекции

После выполнения надсечек силы расширения соответствуют тем же силам в стандартном баллоне, что снижает вероятность диссекции, перфораций, а также необходимости дополнительного стентирования⁴,⁵.
Стеноз, устойчивый к ЧТА

Стеноз, устойчивый к ЧТА

Устойчивые к ЧТА поражения распространены, и в 20% случаев будет требоваться расширение под высоким давлением (более 20 атм)¹

Стеноз, устойчивый к ЧТА

Устойчивые к ЧТА поражения распространены, и в 20% случаев будет требоваться расширение под высоким давлением (более 20 атм)¹

Стеноз, устойчивый к ЧТА

Устойчивые к ЧТА поражения распространены, и в 20% случаев будет требоваться расширение под высоким давлением (более 20 атм)¹
Обратный ход катетера

Обратный ход катетера

Обратный ход катетера и пролиферация неоинтимы зачастую приводят к рецидивирующей дисфункции доступа в течение нескольких месяцев после процедуры ангиопластики²

Обратный ход катетера

Обратный ход катетера и пролиферация неоинтимы зачастую приводят к рецидивирующей дисфункции доступа в течение нескольких месяцев после процедуры ангиопластики²

Обратный ход катетера

Обратный ход катетера и пролиферация неоинтимы зачастую приводят к рецидивирующей дисфункции доступа в течение нескольких месяцев после процедуры ангиопластики²
Повторные случаи стеноза

Повторные случаи стеноза

Примерно 50% всех пациентов, кому проводилась ЧТА, вернутся с повторными стенозами в течение 6 месяцев⁶

Повторные случаи стеноза

Примерно 50% всех пациентов, кому проводилась ЧТА, вернутся с повторными стенозами в течение 6 месяцев⁶

Повторные случаи стеноза

Примерно 50% всех пациентов, кому проводилась ЧТА, вернутся с повторными стенозами в течение 6 месяцев⁶
  • Точность: минимальное скольжение
  • Эффективность: увеличение силы расширения
  • Безопасность: низкая вероятность диссекции
  • Стеноз, устойчивый к ЧТА
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Точность: минимальное скольжение
Точность: минимальное скольжение

Точность: минимальное скольжение

Прямоугольные надсекающие края фиксируют устройство в нужном месте. Минимальное проскальзывание устройства и скольжение баллона при раздувании во время ангиопластики способствуют снижению риска повреждения здоровой ткани⁴,⁵.

Точность: минимальное скольжение

Точность: минимальное скольжение
Прямоугольные надсекающие края фиксируют устройство в нужном месте. Минимальное проскальзывание устройства и скольжение баллона при раздувании во время ангиопластики способствуют снижению риска повреждения здоровой ткани⁴,⁵.

Точность: минимальное скольжение

Прямоугольные надсекающие края фиксируют устройство в нужном месте. Минимальное проскальзывание устройства и скольжение баллона при раздувании во время ангиопластики способствуют снижению риска повреждения здоровой ткани⁴,⁵.
Click here for more information
Точность: минимальное скольжение
Точность: минимальное скольжение

Точность: минимальное скольжение

Прямоугольные надсекающие края фиксируют устройство в нужном месте. Минимальное проскальзывание устройства и скольжение баллона при раздувании во время ангиопластики способствуют снижению риска повреждения здоровой ткани⁴,⁵.
Эффективность: увеличение силы расширения
Эффективность: увеличение силы расширения

Эффективность: увеличение силы расширения

Передние края спроектированы таким образом, чтобы производить расширение с силой, которая в 15–25 раз превышает силу стандартных баллонов³. Спиральный элемент катетера AngioSculpt из нитинола для нанесения надсечек создает равномерное начальное увеличение просвета

Эффективность: увеличение силы расширения

Эффективность: увеличение силы расширения
Передние края спроектированы таким образом, чтобы производить расширение с силой, которая в 15–25 раз превышает силу стандартных баллонов³. Спиральный элемент катетера AngioSculpt из нитинола для нанесения надсечек создает равномерное начальное увеличение просвета

Эффективность: увеличение силы расширения

Передние края спроектированы таким образом, чтобы производить расширение с силой, которая в 15–25 раз превышает силу стандартных баллонов³. Спиральный элемент катетера AngioSculpt из нитинола для нанесения надсечек создает равномерное начальное увеличение просвета
Click here for more information
Эффективность: увеличение силы расширения
Эффективность: увеличение силы расширения

Эффективность: увеличение силы расширения

Передние края спроектированы таким образом, чтобы производить расширение с силой, которая в 15–25 раз превышает силу стандартных баллонов³. Спиральный элемент катетера AngioSculpt из нитинола для нанесения надсечек создает равномерное начальное увеличение просвета
Безопасность: низкая вероятность диссекции
Безопасность: низкая вероятность диссекции

Безопасность: низкая вероятность диссекции

После выполнения надсечек силы расширения соответствуют тем же силам в стандартном баллоне, что снижает вероятность диссекции, перфораций, а также необходимости дополнительного стентирования⁴,⁵.

Безопасность: низкая вероятность диссекции

Безопасность: низкая вероятность диссекции
После выполнения надсечек силы расширения соответствуют тем же силам в стандартном баллоне, что снижает вероятность диссекции, перфораций, а также необходимости дополнительного стентирования⁴,⁵.

Безопасность: низкая вероятность диссекции

После выполнения надсечек силы расширения соответствуют тем же силам в стандартном баллоне, что снижает вероятность диссекции, перфораций, а также необходимости дополнительного стентирования⁴,⁵.
Click here for more information
Безопасность: низкая вероятность диссекции
Безопасность: низкая вероятность диссекции

Безопасность: низкая вероятность диссекции

После выполнения надсечек силы расширения соответствуют тем же силам в стандартном баллоне, что снижает вероятность диссекции, перфораций, а также необходимости дополнительного стентирования⁴,⁵.
Стеноз, устойчивый к ЧТА

Стеноз, устойчивый к ЧТА

Устойчивые к ЧТА поражения распространены, и в 20% случаев будет требоваться расширение под высоким давлением (более 20 атм)¹

Стеноз, устойчивый к ЧТА

Устойчивые к ЧТА поражения распространены, и в 20% случаев будет требоваться расширение под высоким давлением (более 20 атм)¹

Стеноз, устойчивый к ЧТА

Устойчивые к ЧТА поражения распространены, и в 20% случаев будет требоваться расширение под высоким давлением (более 20 атм)¹
Обратный ход катетера

Обратный ход катетера

Обратный ход катетера и пролиферация неоинтимы зачастую приводят к рецидивирующей дисфункции доступа в течение нескольких месяцев после процедуры ангиопластики²

Обратный ход катетера

Обратный ход катетера и пролиферация неоинтимы зачастую приводят к рецидивирующей дисфункции доступа в течение нескольких месяцев после процедуры ангиопластики²

Обратный ход катетера

Обратный ход катетера и пролиферация неоинтимы зачастую приводят к рецидивирующей дисфункции доступа в течение нескольких месяцев после процедуры ангиопластики²
Повторные случаи стеноза

Повторные случаи стеноза

Примерно 50% всех пациентов, кому проводилась ЧТА, вернутся с повторными стенозами в течение 6 месяцев⁶

Повторные случаи стеноза

Примерно 50% всех пациентов, кому проводилась ЧТА, вернутся с повторными стенозами в течение 6 месяцев⁶

Повторные случаи стеноза

Примерно 50% всех пациентов, кому проводилась ЧТА, вернутся с повторными стенозами в течение 6 месяцев⁶

Tехнические характеристики

Каталожный номер 989930000051
Каталожный номер 989930000051
Диаметр баллона
  • 2 мм
Длина баллона
  • 10 мм
Длина катетера
  • 137 см
Совместимость с проводниками
  • 0,036 см
Размер проводникового катетера
  • 5 F
Каталожный номер 2039-2020
Каталожный номер 2039-2020
Диаметр баллона
  • 2 мм
Длина баллона
  • 20 мм
Длина катетера
  • 137 см
Совместимость с проводниками
  • 0,036 см
Размер проводникового катетера
  • 5 F
Каталожный номер 989930000221
Каталожный номер 989930000221
Диаметр баллона
  • 2 мм
Длина баллона
  • 40 мм
Длина катетера
  • 155 см
Совместимость с проводниками
  • 0,036 см
Размер проводникового катетера
  • 5 F
Каталожный номер 989930003651
Каталожный номер 989930003651
Диаметр баллона
  • 2 мм
Длина баллона
  • 100 мм
Длина катетера
  • 155 см
Совместимость с проводниками
  • 0.014
Размер проводникового катетера
  • 6 F
Каталожный номер 989930000071
Каталожный номер 989930000071
Диаметр баллона
  • 2,5 мм
Длина баллона
  • 20 мм
Длина катетера
  • 137 см
Совместимость с проводниками
  • 0,036 см
Размер проводникового катетера
  • 5 F
Каталожный номер 989930000231
Каталожный номер 989930000231
Диаметр баллона
  • 2,5 мм
Длина баллона
  • 40 мм
Длина катетера
  • 155 см
Совместимость с проводниками
  • 0,036 см
Размер проводникового катетера
  • 5 F
Каталожный номер 989930000081
Каталожный номер 989930000081
Диаметр баллона
  • 2,5 мм
Длина баллона
  • 100 мм
Длина катетера
  • 155 см
Совместимость с проводниками
  • 0,036 см
Размер проводникового катетера
  • 6 F
Каталожный номер 2039-2020
Каталожный номер 2039-2020
Диаметр баллона
  • 3 мм
Длина баллона
  • 20 мм
Длина катетера
  • 137 см
Совместимость с проводниками
  • 0,036 см
Размер проводникового катетера
  • 5 F
Каталожный номер 989930000241
Каталожный номер 989930000241
Диаметр баллона
  • 3 мм
Длина баллона
  • 40 мм
Длина катетера
  • 155 см
Совместимость с проводниками
  • 0,036 см
Размер проводникового катетера
  • 5 F
Каталожный номер 989930003691
Каталожный номер 989930003691
Диаметр баллона
  • 3 мм
Длина катетера
  • 100 мм
Длина баллона
  • 155 см
Совместимость с проводниками
  • 0,036 см
Размер проводникового катетера
  • 5 F
Каталожный номер 989930000091
Каталожный номер 989930000091
Диаметр баллона
  • 3,5 мм
Длина катетера
  • 20 мм
Длина баллона
  • 137 см
Совместимость с проводниками
  • 0,036 см
Размер проводникового катетера
  • 5 F
Каталожный номер 989930000251
Каталожный номер 989930000251
Диаметр баллона
  • 3,5 мм
Длина баллона
  • 40 мм
Длина катетера
  • 155 см
Совместимость с проводниками
  • 0,036 см
Размер проводникового катетера
  • 5 F
Каталожный номер 989930003711
Каталожный номер 989930003711
Диаметр баллона
  • 3,5 мм
Длина баллона
  • 100 мм
Длина катетера
  • 155 см
Совместимость с проводниками
  • 0,036 см
Размер проводникового катетера
  • 6 F
Каталожный номер 989930000101
Каталожный номер 989930000101
Диаметр баллона
  • 4 мм
Длина баллона
  • 20 мм
Длина катетера
  • 137 см
Совместимость с проводниками
  • 0,046 см
Размер проводникового катетера
  • 6 F
Каталожный номер 989930000161
Каталожный номер 989930000161
Диаметр баллона
  • 4 мм
Длина баллона
  • 40 мм
Длина катетера
  • 90 см
Совместимость с проводниками
  • 0,046 см
Размер проводникового катетера
  • 6 F
Каталожный номер 989930000111
Каталожный номер 989930000111
Диаметр баллона
  • 4 мм
Длина баллона
  • 40 мм
Длина катетера
  • 137 см
Совместимость с проводниками
  • 0,046 см
Размер проводникового катетера
  • 6 F
Каталожный номер 989930003811
Каталожный номер 989930003811
Диаметр баллона
  • 4 мм
Длина баллона
  • 100 мм
Длина катетера
  • 90 см
Совместимость с проводниками
  • 0,036 см
Размер проводникового катетера
  • 6 F
Каталожный номер 989930003721
Каталожный номер 989930003721
Диаметр баллона
  • 4 мм
Длина баллона
  • 100 мм
Длина катетера
  • 137 см
Совместимость с проводниками
  • 0,036 см
Размер проводникового катетера
  • 6 F
Каталожный номер 989930000451
Каталожный номер 989930000451
Диаметр баллона
  • 4 мм
Длина баллона
  • 200 мм
Длина катетера
  • 137 см
Совместимость с проводниками
  • 0,036 см
Размер проводникового катетера
  • 6 F
Каталожный номер 989930000121
Каталожный номер 989930000121
Диаметр баллона
  • 5 мм
Длина баллона
  • 20 мм
Длина катетера
  • 137 см
Совместимость с проводниками
  • 0,046 см
Размер проводникового катетера
  • 6 F
Каталожный номер 989930000171
Каталожный номер 989930000171
Диаметр баллона
  • 5 мм
Длина баллона
  • 40 мм
Длина катетера
  • 90 см
Совместимость с проводниками
  • 0,046 см
Размер проводникового катетера
  • 6 F
Каталожный номер 989930000131
Каталожный номер 989930000131
Диаметр баллона
  • 5 мм
Длина баллона
  • 40 мм
Длина катетера
  • 137 см
Совместимость с проводниками
  • 0,046 см
Размер проводникового катетера
  • 6 F
Каталожный номер 989930003821
Каталожный номер 989930003821
Диаметр баллона
  • 5 мм
Длина баллона
  • 100 мм
Длина катетера
  • 90 см
Совместимость с проводниками
  • 0,036 см
Размер проводникового катетера
  • 6 F
Каталожный номер 989930003741
Каталожный номер 989930003741
Диаметр баллона
  • 5 мм
Длина баллона
  • 100 мм
Длина катетера
  • 137 см
Совместимость с проводниками
  • 0,036 см
Размер проводникового катетера
  • 6 F
Каталожный номер 989930000461
Каталожный номер 989930000461
Диаметр баллона
  • 5 мм
Длина баллона
  • 200 мм
Длина катетера
  • 137 см
Совместимость с проводниками
  • 0,036 см
Размер проводникового катетера
  • 6 F
Каталожный номер 989930000201
Каталожный номер 989930000201
Диаметр баллона
  • 6 мм
Длина баллона
  • 20 мм
Длина катетера
  • 50 см
Совместимость с проводниками
  • 0,046 см
Размер проводникового катетера
  • 6 F
Каталожный номер 989930000181
Каталожный номер 989930000181
Диаметр баллона
  • 6 мм
Длина баллона
  • 20 мм
Длина катетера
  • 90 см
Совместимость с проводниками
  • 0,046 см
Размер проводникового катетера
  • 6 F
Каталожный номер 989930000141
Каталожный номер 989930000141
Диаметр баллона
  • 6 мм
Длина баллона
  • 20 мм
Длина катетера
  • 137 см
Совместимость с проводниками
  • 0,046 см
Размер проводникового катетера
  • 6 F
Каталожный номер 989930000211
Каталожный номер 989930000211
Диаметр баллона
  • 6 мм
Длина баллона
  • 40 мм
Длина катетера
  • 50 см
Совместимость с проводниками
  • 0,046 см
Размер проводникового катетера
  • 6 F
Каталожный номер 989930000191
Каталожный номер 989930000191
Диаметр баллона
  • 6 мм
Длина баллона
  • 40 мм
Длина катетера
  • 90 см
Совместимость с проводниками
  • 0,046 см
Размер проводникового катетера
  • 6 F
Каталожный номер 989930000151
Каталожный номер 989930000151
Диаметр баллона
  • 6 мм
Длина баллона
  • 40 мм
Длина катетера
  • 137 см
Совместимость с проводниками
  • 0,046 см
Размер проводникового катетера
  • 6 F
Каталожный номер 989930003831
Каталожный номер 989930003831
Диаметр баллона
  • 6 мм
Длина баллона
  • 100 мм
Длина катетера
  • 90 см
Совместимость с проводниками
  • 0,036 см
Размер проводникового катетера
  • 6 F
Каталожный номер 989930003761
Каталожный номер 989930003761
Диаметр баллона
  • 6 мм
Длина баллона
  • 100 мм
Длина катетера
  • 137 см
Совместимость с проводниками
  • 0,036 см
Размер проводникового катетера
  • 6 F
Каталожный номер 989930000471
Каталожный номер 989930000471
Диаметр баллона
  • 6 мм
Длина баллона
  • 200 мм
Длина катетера
  • 137 см
Совместимость с проводниками
  • 0,036 см
Размер проводникового катетера
  • 6 F
Каталожный номер 989930003961
Каталожный номер 989930003961
Диаметр баллона
  • 7 мм
Длина баллона
  • 40 мм
Длина катетера
  • 50 см
Совместимость с проводниками
  • 0,046 см
Размер проводникового катетера
  • 6 F
Каталожный номер 989930004001
Каталожный номер 989930004001
Диаметр баллона
  • 7 мм
Длина баллона
  • 40 мм
Длина катетера
  • 90 см
Совместимость с проводниками
  • 0,046 см
Размер проводникового катетера
  • 6 F
Каталожный номер 989930004031
Каталожный номер 989930004031
Диаметр баллона
  • 7 мм
Длина баллона
  • 40 мм
Длина катетера
  • 137 см
Совместимость с проводниками
  • 0,046 см
Размер проводникового катетера
  • 6 F
Каталожный номер 989930003981
Каталожный номер 989930003981
Диаметр баллона
  • 8 мм
Длина баллона
  • 40 мм
Длина катетера
  • 50 см
Совместимость с проводниками
  • 0,046 см
Размер проводникового катетера
  • 6 F
Каталожный номер 989930004021
Каталожный номер 989930004021
Диаметр баллона
  • 8 мм
Длина баллона
  • 40 мм
Длина катетера
  • 90 см
Совместимость с проводниками
  • 0,046 см
Размер проводникового катетера
  • 6 F
Каталожный номер 989930004051
Каталожный номер 989930004051
Диаметр баллона
  • 8 мм
Длина баллона
  • 40 мм
Длина катетера
  • 137 см
Совместимость с проводниками
  • 0,046 см
Размер проводникового катетера
  • 6 F
Каталожный номер 989930000051
Каталожный номер 989930000051
Диаметр баллона
  • 2 мм
Длина баллона
  • 10 мм
Каталожный номер 2039-2020
Каталожный номер 2039-2020
Диаметр баллона
  • 2 мм
Длина баллона
  • 20 мм
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Каталожный номер 989930000051
Каталожный номер 989930000051
Диаметр баллона
  • 2 мм
Длина баллона
  • 10 мм
Длина катетера
  • 137 см
Совместимость с проводниками
  • 0,036 см
Размер проводникового катетера
  • 5 F
Каталожный номер 2039-2020
Каталожный номер 2039-2020
Диаметр баллона
  • 2 мм
Длина баллона
  • 20 мм
Длина катетера
  • 137 см
Совместимость с проводниками
  • 0,036 см
Размер проводникового катетера
  • 5 F
Каталожный номер 989930000221
Каталожный номер 989930000221
Диаметр баллона
  • 2 мм
Длина баллона
  • 40 мм
Длина катетера
  • 155 см
Совместимость с проводниками
  • 0,036 см
Размер проводникового катетера
  • 5 F
Каталожный номер 989930003651
Каталожный номер 989930003651
Диаметр баллона
  • 2 мм
Длина баллона
  • 100 мм
Длина катетера
  • 155 см
Совместимость с проводниками
  • 0.014
Размер проводникового катетера
  • 6 F
Каталожный номер 989930000071
Каталожный номер 989930000071
Диаметр баллона
  • 2,5 мм
Длина баллона
  • 20 мм
Длина катетера
  • 137 см
Совместимость с проводниками
  • 0,036 см
Размер проводникового катетера
  • 5 F
Каталожный номер 989930000231
Каталожный номер 989930000231
Диаметр баллона
  • 2,5 мм
Длина баллона
  • 40 мм
Длина катетера
  • 155 см
Совместимость с проводниками
  • 0,036 см
Размер проводникового катетера
  • 5 F
Каталожный номер 989930000081
Каталожный номер 989930000081
Диаметр баллона
  • 2,5 мм
Длина баллона
  • 100 мм
Длина катетера
  • 155 см
Совместимость с проводниками
  • 0,036 см
Размер проводникового катетера
  • 6 F
Каталожный номер 2039-2020
Каталожный номер 2039-2020
Диаметр баллона
  • 3 мм
Длина баллона
  • 20 мм
Длина катетера
  • 137 см
Совместимость с проводниками
  • 0,036 см
Размер проводникового катетера
  • 5 F
Каталожный номер 989930000241
Каталожный номер 989930000241
Диаметр баллона
  • 3 мм
Длина баллона
  • 40 мм
Длина катетера
  • 155 см
Совместимость с проводниками
  • 0,036 см
Размер проводникового катетера
  • 5 F
Каталожный номер 989930003691
Каталожный номер 989930003691
Диаметр баллона
  • 3 мм
Длина катетера
  • 100 мм
Длина баллона
  • 155 см
Совместимость с проводниками
  • 0,036 см
Размер проводникового катетера
  • 5 F
Каталожный номер 989930000091
Каталожный номер 989930000091
Диаметр баллона
  • 3,5 мм
Длина катетера
  • 20 мм
Длина баллона
  • 137 см
Совместимость с проводниками
  • 0,036 см
Размер проводникового катетера
  • 5 F
Каталожный номер 989930000251
Каталожный номер 989930000251
Диаметр баллона
  • 3,5 мм
Длина баллона
  • 40 мм
Длина катетера
  • 155 см
Совместимость с проводниками
  • 0,036 см
Размер проводникового катетера
  • 5 F
Каталожный номер 989930003711
Каталожный номер 989930003711
Диаметр баллона
  • 3,5 мм
Длина баллона
  • 100 мм
Длина катетера
  • 155 см
Совместимость с проводниками
  • 0,036 см
Размер проводникового катетера
  • 6 F
Каталожный номер 989930000101
Каталожный номер 989930000101
Диаметр баллона
  • 4 мм
Длина баллона
  • 20 мм
Длина катетера
  • 137 см
Совместимость с проводниками
  • 0,046 см
Размер проводникового катетера
  • 6 F
Каталожный номер 989930000161
Каталожный номер 989930000161
Диаметр баллона
  • 4 мм
Длина баллона
  • 40 мм
Длина катетера
  • 90 см
Совместимость с проводниками
  • 0,046 см
Размер проводникового катетера
  • 6 F
Каталожный номер 989930000111
Каталожный номер 989930000111
Диаметр баллона
  • 4 мм
Длина баллона
  • 40 мм
Длина катетера
  • 137 см
Совместимость с проводниками
  • 0,046 см
Размер проводникового катетера
  • 6 F
Каталожный номер 989930003811
Каталожный номер 989930003811
Диаметр баллона
  • 4 мм
Длина баллона
  • 100 мм
Длина катетера
  • 90 см
Совместимость с проводниками
  • 0,036 см
Размер проводникового катетера
  • 6 F
Каталожный номер 989930003721
Каталожный номер 989930003721
Диаметр баллона
  • 4 мм
Длина баллона
  • 100 мм
Длина катетера
  • 137 см
Совместимость с проводниками
  • 0,036 см
Размер проводникового катетера
  • 6 F
Каталожный номер 989930000451
Каталожный номер 989930000451
Диаметр баллона
  • 4 мм
Длина баллона
  • 200 мм
Длина катетера
  • 137 см
Совместимость с проводниками
  • 0,036 см
Размер проводникового катетера
  • 6 F
Каталожный номер 989930000121
Каталожный номер 989930000121
Диаметр баллона
  • 5 мм
Длина баллона
  • 20 мм
Длина катетера
  • 137 см
Совместимость с проводниками
  • 0,046 см
Размер проводникового катетера
  • 6 F
Каталожный номер 989930000171
Каталожный номер 989930000171
Диаметр баллона
  • 5 мм
Длина баллона
  • 40 мм
Длина катетера
  • 90 см
Совместимость с проводниками
  • 0,046 см
Размер проводникового катетера
  • 6 F
Каталожный номер 989930000131
Каталожный номер 989930000131
Диаметр баллона
  • 5 мм
Длина баллона
  • 40 мм
Длина катетера
  • 137 см
Совместимость с проводниками
  • 0,046 см
Размер проводникового катетера
  • 6 F
Каталожный номер 989930003821
Каталожный номер 989930003821
Диаметр баллона
  • 5 мм
Длина баллона
  • 100 мм
Длина катетера
  • 90 см
Совместимость с проводниками
  • 0,036 см
Размер проводникового катетера
  • 6 F
Каталожный номер 989930003741
Каталожный номер 989930003741
Диаметр баллона
  • 5 мм
Длина баллона
  • 100 мм
Длина катетера
  • 137 см
Совместимость с проводниками
  • 0,036 см
Размер проводникового катетера
  • 6 F
Каталожный номер 989930000461
Каталожный номер 989930000461
Диаметр баллона
  • 5 мм
Длина баллона
  • 200 мм
Длина катетера
  • 137 см
Совместимость с проводниками
  • 0,036 см
Размер проводникового катетера
  • 6 F
Каталожный номер 989930000201
Каталожный номер 989930000201
Диаметр баллона
  • 6 мм
Длина баллона
  • 20 мм
Длина катетера
  • 50 см
Совместимость с проводниками
  • 0,046 см
Размер проводникового катетера
  • 6 F
Каталожный номер 989930000181
Каталожный номер 989930000181
Диаметр баллона
  • 6 мм
Длина баллона
  • 20 мм
Длина катетера
  • 90 см
Совместимость с проводниками
  • 0,046 см
Размер проводникового катетера
  • 6 F
Каталожный номер 989930000141
Каталожный номер 989930000141
Диаметр баллона
  • 6 мм
Длина баллона
  • 20 мм
Длина катетера
  • 137 см
Совместимость с проводниками
  • 0,046 см
Размер проводникового катетера
  • 6 F
Каталожный номер 989930000211
Каталожный номер 989930000211
Диаметр баллона
  • 6 мм
Длина баллона
  • 40 мм
Длина катетера
  • 50 см
Совместимость с проводниками
  • 0,046 см
Размер проводникового катетера
  • 6 F
Каталожный номер 989930000191
Каталожный номер 989930000191
Диаметр баллона
  • 6 мм
Длина баллона
  • 40 мм
Длина катетера
  • 90 см
Совместимость с проводниками
  • 0,046 см
Размер проводникового катетера
  • 6 F
Каталожный номер 989930000151
Каталожный номер 989930000151
Диаметр баллона
  • 6 мм
Длина баллона
  • 40 мм
Длина катетера
  • 137 см
Совместимость с проводниками
  • 0,046 см
Размер проводникового катетера
  • 6 F
Каталожный номер 989930003831
Каталожный номер 989930003831
Диаметр баллона
  • 6 мм
Длина баллона
  • 100 мм
Длина катетера
  • 90 см
Совместимость с проводниками
  • 0,036 см
Размер проводникового катетера
  • 6 F
Каталожный номер 989930003761
Каталожный номер 989930003761
Диаметр баллона
  • 6 мм
Длина баллона
  • 100 мм
Длина катетера
  • 137 см
Совместимость с проводниками
  • 0,036 см
Размер проводникового катетера
  • 6 F
Каталожный номер 989930000471
Каталожный номер 989930000471
Диаметр баллона
  • 6 мм
Длина баллона
  • 200 мм
Длина катетера
  • 137 см
Совместимость с проводниками
  • 0,036 см
Размер проводникового катетера
  • 6 F
Каталожный номер 989930003961
Каталожный номер 989930003961
Диаметр баллона
  • 7 мм
Длина баллона
  • 40 мм
Длина катетера
  • 50 см
Совместимость с проводниками
  • 0,046 см
Размер проводникового катетера
  • 6 F
Каталожный номер 989930004001
Каталожный номер 989930004001
Диаметр баллона
  • 7 мм
Длина баллона
  • 40 мм
Длина катетера
  • 90 см
Совместимость с проводниками
  • 0,046 см
Размер проводникового катетера
  • 6 F
Каталожный номер 989930004031
Каталожный номер 989930004031
Диаметр баллона
  • 7 мм
Длина баллона
  • 40 мм
Длина катетера
  • 137 см
Совместимость с проводниками
  • 0,046 см
Размер проводникового катетера
  • 6 F
Каталожный номер 989930003981
Каталожный номер 989930003981
Диаметр баллона
  • 8 мм
Длина баллона
  • 40 мм
Длина катетера
  • 50 см
Совместимость с проводниками
  • 0,046 см
Размер проводникового катетера
  • 6 F
Каталожный номер 989930004021
Каталожный номер 989930004021
Диаметр баллона
  • 8 мм
Длина баллона
  • 40 мм
Длина катетера
  • 90 см
Совместимость с проводниками
  • 0,046 см
Размер проводникового катетера
  • 6 F
Каталожный номер 989930004051
Каталожный номер 989930004051
Диаметр баллона
  • 8 мм
Длина баллона
  • 40 мм
Длина катетера
  • 137 см
Совместимость с проводниками
  • 0,046 см
Размер проводникового катетера
  • 6 F
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  • 2. Dolmatch B. Maintenance of Hemodialysis Access With Stents and Covered Stents. Endovascular Today. June (2010): 55-59.
  • 3. AngioSculpt Test Plan ST-1197 (2008), неопубликованные данные Philips.
  • 4. Scheinert D, Graziani L, Peeters P, Bosiers M, O’Sullivan G, Sultan S, Gershony G. Results of the Multi-Center First-in-Man Study of a Novel Scoring Balloon Catheter for the Treatment of Infra-Popliteal Peripheral Arterial Disease. Catheterization and Cardiovascular Interventions. 2007;70:1034-1039.
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  • Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте. Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/10959 Катетер баллонный AngioSculpt.

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