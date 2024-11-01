AngioSculpt Надсекающий баллонный катетер для ЧТА с диаметрами баллонов 7 и 8 миллиметров

Моделирующий баллонный катетер для ЧТА AngioSculpt с диаметрами баллонов 7 и 8 миллиметров идеально подходит для лечения стеноза естественно образовавшейся или искусственно созданной фистулы. Катетер помогает врачам, работающим с тяжелыми случаями, воздействуя на очаги гемодиализа, устойчивые к стандартной баллонной ангиопластике.