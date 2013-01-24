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Итерационная реконструкция Технология реконструкции

Итерационная реконструкция

Технология реконструкции

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Итерационная реконструкция способствует повышению качества КТ-изображений благодаря высокому низкоконтрастному разрешению и низкому уровню шума*. Инновационные оборудование и алгоритм позволили сократить время реконструкции до трех минут или менее для большинства типовых протоколов. В результате преимущества технологии на основе модели можно использовать даже в самых сложных исследованиях.

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Особенности
Высокое качество низкоконтрастного разрешения

Высокие показатели низкоконтрастного разрешения

Итерационная реконструкция способствует улучшению показателей низкоконтрастного разрешения, обеспечивая дополнительную уверенность благодаря визуализации мелких деталей и более эффективному выявлению небольших структур. Это важное изменение помогает укрепить позиции КТ как основного средства рентгенодиагностики.
Наукоемкий метод итерационной реконструкции

Уменьшение дозы облучения при улучшении качества изображений

Эта технология позволяет снизить лучевую нагрузку на 60—80%, улучшить низкоконтрастное разрешение на 43—80% и уменьшить уровень шума на 70—83% по сравнению со стандартным методом FBP*.
Подавление шума в изображениях

Подавление шума в изображениях

Шум и артефакты мешают визуализировать важные образования. Технология итерационной реконструкции позволяет уйти от тесной связи между ними и дозой облучения, помогая получать изображения с исключительно низким уровнем помех** за счет снижения уровня шума на 73—90%, что способствует отображению информации, которая раньше оставалась неразличимой.
Первый алгоритм итерационной реконструкции для ангиографии сердца

Первый алгоритм итерационной реконструкции для ангиографии сердца

IMR Platinum — первое наукоемкое решение, способное преодолеть проблему движения, присущую традиционным решениям. Благодаря этому данную технологию можно использовать для самых сложных исследований, например для ангиографии сосудов сердца.
  • * В клинической практике технология IMR может снизить дозу КТ, однако результат зависит от клинической задачи, телосложения пациента, анатомической области и методов работы. Чтобы установить необходимую дозу для получения изображений диагностического качества, необходимо проконсультироваться с рентгенологом и дозиметристом. Низкоконтрастное разрешение и уровень шума оценивались с помощью референтного протокола для исследований тела путем сравнения алгоритмов IMR и FBP; измерения проводились с использованием срезов толщиной 0,8 мм; для тестирования использовался фантом MITA для контроля качества КТ-изображений (CCT183, The Phantom Laboratory), а результаты оценивались наблюдателями.
  • ** Шум в изображении согласно IEC 61223-3-5. Оценка проводилась с помощью референтного протокола для исследований тела с использованием фантома. Неопубликованные данные.

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