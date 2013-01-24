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Итерационная реконструкция Технология реконструкции

Итерационная реконструкция

Технология реконструкции

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Итерационная реконструкция способствует повышению качества КТ-изображений благодаря высокому низкоконтрастному разрешению и низкому уровню шума*. Инновационные оборудование и алгоритм позволили сократить время реконструкции до трех минут или менее для большинства типовых протоколов. В результате преимущества технологии на основе модели можно использовать даже в самых сложных исследованиях.

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  • * В клинической практике технология IMR может снизить дозу КТ, однако результат зависит от клинической задачи, телосложения пациента, анатомической области и методов работы. Чтобы установить необходимую дозу для получения изображений диагностического качества, необходимо проконсультироваться с рентгенологом и дозиметристом. Низкоконтрастное разрешение и уровень шума оценивались с помощью референтного протокола для исследований тела путем сравнения алгоритмов IMR и FBP; измерения проводились с использованием срезов толщиной 0,8 мм; для тестирования использовался фантом MITA для контроля качества КТ-изображений (CCT183, The Phantom Laboratory), а результаты оценивались наблюдателями.
  • ** Шум в изображении согласно IEC 61223-3-5. Оценка проводилась с помощью референтного протокола для исследований тела с использованием фантома. Неопубликованные данные.

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