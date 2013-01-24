Итерационная реконструкция способствует повышению качества КТ-изображений благодаря высокому низкоконтрастному разрешению и низкому уровню шума*. Инновационные оборудование и алгоритм позволили сократить время реконструкции до трех минут или менее для большинства типовых протоколов. В результате преимущества технологии на основе модели можно использовать даже в самых сложных исследованиях.