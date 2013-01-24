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Azurion 7 B20 Двухпроекционная система для терапии под визуальным контролем

Azurion 7 B20

Двухпроекционная система для терапии под визуальным контролем

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В ходе неврологических интервенционных процедур основной целью является получение четких изображений при поддержании соответствующего уровня безопасности. Решение Philips Neuro Suite в сочетании с рентгеновской системой Azurion 7 нового поколения с детекторами (20 и 15 дюймов) предназначено для повышения качества выполняемой терапии и поддержки эффективного контроля в ходе рабочего процесса.

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Особенности
Информативный визуальный контроль в реальном времени

Информативный визуальный контроль в реальном времени

Откройте возможности для получения большего объема данных и более точного принятия решений при выполнении сложных инвазивных процедур благодаря инновационным решениям компании Philips в области визуального контроля в режиме реального времени, например 3DRA и др. Все это беспрепятственно интегрируется в системы серии Azurion 7, облегчая рабочий процесс медицинского исследования.
Полный доступ и охват области головного мозга

Полный доступ и охват области головного мозга

Идеальная конструкция детекторов FD20/15 позволяет расположить 15-дюймовый детектор вблизи головы пациента, что позволяет охватить область головы, начиная с черепа и заканчивая шейным отделом 3*. В результате специалисты получают изображения высокого качества при низкой дозе облучения* при исследованиях 95% пациентов.
Просмотр ранее недоступных деталей
Просмотр ранее недоступных деталей

Просмотр ранее недоступных деталей

В системе Azurion с детекторами FD20/15 сочетается 20-дюймовый 16-битный детектор с 15-дюймовым 16-битным боковым плоским детектором. Данная технология позволяет отобразить детали сложных патологий и устройств с пониженной рентгеноконтрастностью, а также устройств, устанавливаемых внутри мешковидных аневризм.
Экономия времени
Экономия времени

Экономия времени

Система разработана специально для экономии времени в рамках интервенционных процедур. Группа специалистов может выполнять все действия на одном или нескольких рабочих местах в кабинете для исследований и пультовой комнате, не прерывая друг друга. Так, в ходе процедуры рентгеноскопии или рентгенографии персонал в пультовой комнате может просмотреть предыдущие изображения для пациента и подготовить следующее исследование.
Облегчение настройки и работы
Облегчение настройки и работы

Облегчение настройки и работы

В системе используются протоколы ProcedureCard, обеспечивающие упрощенную и стандартизованную настройку системы для всех типов исследований и различных пользователей. Например, система автоматически выбирает соответствующий протокол ProcedureCard на основе кода RIS/HIS/CIS запланированной процедуры. Предустановки включают протоколы для исследования детей и настройки дозы рентгеновского облучения, а также пользовательские настройки, повышающие согласованность результатов исследований.
Управление задачами у стола
Управление задачами у стола

Управление задачами у стола

Все, что вам нужно, находится под рукой в пределах стерильного поля. Данные, собранные перед проведением процедуры, изображения из системы PACS и других источников, полученные с использованием различных устройств, а также приложения для интервенционных исследований могут легко отображаться в системе FlexVision Pro*. Всем этим можно легко управлять с помощью указателя мыши на боковой стороне стола. Делайте моментальные снимки экрана и сохраняйте их в файл пациента одним щелчком мыши.
Комфорт благодаря удобному процессу

Комфорт благодаря удобному процессу

Система разработана специально для облегчения процессов, например при работе над сложной артериовенозной мальформацией или установке устройств, отклоняющих поток. Стоит отметить улучшение визуализации и контроля в ходе процедур, которое достигается благодаря черному фону интерфейса пользователя и подсвечиваемым значкам элементов управления. Выполняйте коллимацию кончиком пальца с помощью модуля сенсорного экрана Touch Screen Module Pro*.
Оптимизация рабочего процесса
Оптимизация рабочего процесса

Оптимизация рабочего процесса

FlexSpot* позволяет эффективно просматривать все приложения и управлять ими с одной точки в пультовой комнате для повышения производительности. Это интегрированное рабочее место, позволяющее избегать использования дополнительных устройств, оснащено одним или двумя широкоэкранными мониторами, а также мышью и клавиатурой. Оно позволяет управлять нескольким внешними источниками, настраивать конфигурации экрана и открывать доступные приложения. При необходимости можно добавить дополнительные системы FlexSpot.
Эффективное управление дозой
Эффективное управление дозой

Эффективное управление дозой

Наши решения DoseWise помогают вам контролировать оказание медицинской помощи пациенту, безопасность персонала и соответствие нормативным требованиям благодаря комплексному набору инструментов управления дозой облучения, средств обучения и интегрированных технологий. Использование DoseWise с рентгеновской трубкой MRC200+, фильтрами SpectraBeam, функцией Zero Dose Positioning* и Philips DoseAware* позволяет улучшить характеристики, связанные с дозой облучения.
Значительное снижение дозы
Значительное снижение дозы

Значительное снижение дозы

Система включает технологию ClarityIQ, которая обеспечивает высокое качество изображений для широкого спектра клинических процедур; это позволяет выполнять высококачественную визуализацию пациентов любого телосложения при сверхнизких дозах облучения. Технология ClarityIQ для автоматической компенсации артефактов движения стабилизирует перемещения черепной коробки и подавляет артефакты движения автоматически в режиме реального времени.
Улучшенное взаимодействие
Улучшенное взаимодействие

Улучшенное взаимодействие

На решающих этапах в рамках нейрорентгенологических процедур беспрепятственное двустороннее взаимодействие позволяет сократить количество ошибок, возникающих на стадии подготовки, а также обеспечивает быстрый отклик на потенциальные проблемы. С использованием этой системы повышается эффективность взаимодействия. Крупный указатель мыши виден на изображении, получаемом в режиме реального времени, в кабинете для исследований и пультовой комнате. Это способствует взаимодействию между специалистами в медицинской команде.
Окупаемость капиталовложений
Окупаемость капиталовложений

Окупаемость капиталовложений

Мы предлагаем инновационные финансовые решения, гибкую программу обслуживания и систему профессиональной поддержки, объединяющую в себе более 7000 инженеров по эксплуатации, которые помогут вам эффективно использовать все ваши ресурсы и повысить окупаемость ваших капиталовложений. Широкий спектр наших услуг по медицинскому консультированию и программ обучения может помочь вам дополнительно повысить продуктивность и эффективность процесса оказания медицинской помощи.
Долгосрочные преимущества
Долгосрочные преимущества

Долгосрочные преимущества

Инфраструктура системы Azurion разработана с учетом возможности модернизации и расширения. Эта стандартизованная программно-аппаратная платформа обеспечивает доступ к новому поколению подключаемых медицинских приложений и технологий. По мере возникновения новых потребностей и изменения требований вы можете легко интегрировать дополнительные функции и приложения сторонних производителей.
  • * Blanc R, et al. Intravenous flat-detector CT angiography in acute ischemic Stroke management. Neuroradiology, 2012 Apr 54(4):383-91. Eput 2011 May 31
  • ** Опция для систем Azurion 7
  • Система ангиографическая Azurion в исполнениях: Azurion 7 M12, Azurion 7 M20, Azurion 3 M12, Azurion 3 M15, Azurion 7 B12, Azurion 7 B20, с принадлежностями, №РЗН 2018/7035
  • Обратите внимание, что список оборудования, доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте

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