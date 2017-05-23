Интегрированное решение для визуализации позвоночника и всего тела. Объединяет основание головной катушки с задней катушкой, интегрированной в стол. На системах с широким туннелем основание головной катушки можно наклонять, что расширяет возможности позиционирования и повышает комфорт пациента.
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