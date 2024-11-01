Интегрированная катушка для визуализации всего тела и периферических сосудов. В состав входят две передние катушки. В сочетании со встроенной задней катушкой и катушкой для головы и шеи обеспечивается охват области длиной 200 см с задействованием 108 элементов катушек. Удобная конструкция без ремней способствует комфорту пациентов.
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