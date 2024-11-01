Катушка dStream для всего тела Катушка для МРТ

Интегрированная катушка для визуализации всего тела и периферических сосудов. В состав входят две передние катушки. В сочетании со встроенной задней катушкой и катушкой для головы и шеи обеспечивается охват области длиной 200 см с задействованием 108 элементов катушек. Удобная конструкция без ремней способствует комфорту пациентов.