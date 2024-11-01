Удобное и эффективное решение для двусторонней визуализации молочных желез. Гибкая катушка dS для молочных желез включает в себя специальный комфортный матрац для позиционирования и две больших гибких катушки общего назначения. В сочетании с задней катушкой FlexCoverage обеспечивает визуализацию с поддержкой до 8 каналов.
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