Гибкая катушка dStream для молочных желез Катушка для МРТ

Удобное и эффективное решение для двусторонней визуализации молочных желез. Гибкая катушка dS для молочных желез включает в себя специальный комфортный матрац для позиционирования и две больших гибких катушки общего назначения. В сочетании с задней катушкой FlexCoverage обеспечивает визуализацию с поддержкой до 8 каналов.