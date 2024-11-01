Специализированная 7-канальная катушка dStream для МРТ-диагностики молочных желез обеспечивает высококачественную визуализацию подмышечной области благодаря открытой конструкции. Жесткий корпус гарантирует стабильность сигнала, а регулируемый подголовник и наклонное ложе повышают комфорт пациентки во время длительного исследования. Катушка совместима с системой FlexTrak Mammo и предоставляет полный доступ для выполнения биопсии.
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