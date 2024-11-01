Специальная катушка закрытой конструкции, которая может использоваться отдельно или в сочетании с решением FlexTrak Mammo. Обеспечивает отличные показатели охвата, разрешения изображений и скорости визуализации. Регулируемый подголовник и мягкое наклонное ложе делают исследование комфортнее для пациентки.
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