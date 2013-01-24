Метод 3D TSE, позволяющий получать T2-взвешенные изображения с высоким разрешением. Использование импульсов по технологии DRIVE обеспечивает повышение скорости метода 3D TSE за счет уменьшения значений TR. Благодаря значительному снижению чувствительности к потерям сигнала от жидкости по сравнению с многосрезовыми последовательностями особенно ценным преимуществом метода 3D DRIVE является улучшенная визуализация жидкостей при получении изображений IAC.