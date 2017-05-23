Интегрированная катушка для визуализации головного мозга, позвоночника и общих задач неврологической визуализации. В состав входит катушка для головы в сочетании с задней катушкой FlexCoverage, интегрированной в стол, и основанием. Использование специального зеркала увеличивает угол обзора для пациента. На системах с широким тоннелем головную катушку можно наклонять, что расширяет возможности позиционирования и повышает комфорт пациента.
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